Провожая на трон. «Зенит» и другие коронователи чемпионов

Так получилось, что в последних двух розыгрышах РФПЛ именно «Зенит» становился клубом, который венчал соперников на чемпионство. «Соккер.ру» вспомнил всех таких в XXI веке.

Год назад «Зенит» проиграл на своем поле «Тереку» (ныне «Ахмату»), лишил себя шансов догнать «Спартак» и тем самым сделал москвичей чемпионами. В нынешнем розыгрыше РФПЛ «сине-бело-голубые» тоже приняли участие в чемпионском матче и, проиграв «Локомотиву», вручили золото чемпионата России в руки железнодорожников.

2001. «Зенит» коронует «Спартак», проиграв ему в Москве

В календаре чемпионата России на финише того сезона было нереально разобраться без ста грамм бодрящего грейпфрутового сока (или кофе, или другого тонизирующего напитка на ваш вкус). Все получилось шиворот-навыворот: основная масса матчей 30-го тура состоялась раньше 29-го раунда, а закрывался чемпионат и вовсе 28-м туром, в котором уже лишенный турнирной мотивации «Спартак» проиграл «Локомотиву», занявшему в итоге второе место. Золотым же матчем для «красно-белых» стала игра против «Зенита» в «Лужниках». Питерцы вели 1:0 после раннего гола Андрея Аршавина, но уступили 1:3 и официально сделали «Спартак» чемпионом.

2002. ЦСКА уступает «Локомотиву» в «Золотом матче»

«Локомотив» и ЦСКА набрали одинаковое количество очков по итогам 30 туров регулярного сезона и сошлись в «Золотом матче», чтобы выяснить, кто чемпион. Эта игра – финал чемпионата, которая разделила участников матча на победителей и тех, кто их короновал. Титул достался железнодорожникам, а армейцы выступили в роли подносчиков короны.

О чемпионских матчах «Локо»

2003. «Ротор» проиграл ЦСКА и вручил армейцам титул

В 90-е годы прошлого века «Ротор» боролся со «Спартаком» за чемпионство, а в «нулевые» разок непосредственным образом поучаствовал во вручении титула армейцам. Последний и решающий шаг к чемпионству ЦСКА сделал в домашней игре с командой из Волгограда, забив три мяча в ворота Парейко в течение восьми минут первого тайма – между 27-й и 35-й. Отличились Ивица Олич, Денис Попов и Ролан Гусев.

2004. «Шинник» проиграл «Локомотиву» в золотом матче железнодорожников

Перед заключительным туром шансы на первое место оставались у «Локомотива» и ЦСКА, но инициатива в гонке была на стороне команды Юрия Семина, которой нужно было побеждать в Ярославле, чтобы стать недосягаемой для конкурентов. «Локо» спокойно справился со своей задачей: быстрые голы Динияра Билялетдинова и Дмитрия Сычева даже не дали болельщикам повода понервничать.

2005. «Динамо» коронует ЦСКА, уступив 1:2

В 29-м туре ЦСКА под руководством Валерия Газзаева переиграл в дружественном дерби динамовцев и стал чемпионом России на футбольном поле. Золотые голы забили Алексей Березуцкий и Даниэль Карвальо, а динамовец Колодин отличился уже в самой концовке добавленного времени второго тайма и испортил сухой матч Акинфееву, но не армейский праздник.

2006. «Луч-Энергия» разгромлен во Владивостоке, ЦСКА – чемпион

По доброй армейской традиции тех лет, титул оформлен за тур до финиша чемпионата. На этот раз в весьма специфических условиях – на Дальнем Востоке. Мощная победа 4:0 с голом Дани Карвальо и хет-триком Вагнера Лава вписала «Луч-Энергию» в число свидетелей чужих праздников.

2007. «Сатурн» уступил «Зениту»

Судьба чемпионства была «подвешена» до последнего тура. «Спартак» претендовал на титул, но «красно-белым» нужна была осечка «Зенита», который в Раменском не ошибся. Гол Радека Ширла и спасение Алехандро Домингеса на линии ворот в самой концовке сделали «Зенит» чемпионом.

2008. «Сатурн» делает чемпионом «Рубин»

Второй год подряд чемпион официально вступал в полномочия в Раменском после победы над «Сатурном». Удивительное совпадение. На этот раз «Рубин» выиграл 2:1 у «инопланетян» и стал недосягаемым для ЦСКА, который за день до этого впервые почти за восемь лет проиграл «Спартаку» в дерби.

2009. «Рубин» играет вничью с «Зенитом» и становится чемпионом

Теперь уже от Москвы в золотой гонке участвовал «Спартак», в туре, который принес «Рубину» второй титул, снова игралось московское дерби. Армейцы вернули должок за предыдущий сезон и выбили «красно-белых» из погони за титулом, а «Рубин» стал чемпионом после игры с «Зенитом», которому везет на чужие праздники.

2010. «Ростов» безропотно содействует чемпионству «Зенита»

В 2010 году «Зенит» под руководством Лучано Спаллетти выглядел объективно лучше всех своих конкурентов в РФПЛ и по делу выиграл титул. Официальное оформление чемпионского звания произошло за два тура до финиша чемпионата, и в золотом матче «Зенит» разгромил «Ростов» со счетом 5:0. Забивали Лазович, Кержаков, Семак и Бухаров. К слову, у «Ростова» есть опыт коронации «Спартака» еще под названием «Ростсельмаш», это случилось в чемпионате 2000 года. Тогда Максим Калиниченко забил единственный мяч в ворота ростовчан, и это было последней каплей предпоследнего чемпионства романцевской эпохи.

2011/2012. «Динамо» снова уступает в чемпионском матче. Титул у «Зенита»

Тот самый длинный чемпионат, в решающей части которого клубы РФПЛ разбились на восьмерки. «Зенит» уверенной походкой шел к титулу и оформил его, когда впереди оставалось еще целых три тура. Во второй раз в XXI веке коронацию другому клубу устроили динамовцы, и если в 2005 году это был дружественный ЦСКА, то теперь «Зенит», отношения с которым на уровне болельщиков далеко не безоблачны.

2012/2013. ЦСКА оформляет титул в игре с «Кубанью»

В предпоследнем туре армейцам было достаточно сыграть вничью с «Кубанью», чтобы оказаться на недосягаемом расстоянии от «Зенита». Подопечные Слуцкого выполнили задачу-минимум, откатав нулевую ничью с краснодарцами и устроив после этого праздник в Химках.

2013/2014. «Локомотив» уступает титул ЦСКА

Вдвойне приятно оформить титул в игре с прямым конкурентом, а ведь «Локомотив» сохранял шансы на чемпионство перед игрой заключительного тура с армейцами. Но единственный мяч Зорана Тошича склонил чашу весов на сторону ЦСКА, и «Локомотив» тоже вошел в число команд, которые короновали других.

2014/2015. «Уфа» делает чемпионом «Зенит»

Команда Виллаш-Боаша уверенно выиграла чемпионат в том сезоне, титул был оформлен в матче с «Уфой», который вообще-то должен был состояться на выезде, однако судьба и ее вершители позаботились, чтобы Санкт-Петербург воочию увидел миг чемпионства. «Зениту» хватало ничьей, чтобы лишить «Краснодар» и ЦСКА математических шансов на победу в РФПЛ, эта самая мировая и была добыта.

2015/2016. ЦСКА завоевал чемпионство в матче с «Рубином»

До последнего тура шла напряженная борьба между ЦСКА и «Ростовом» за чемпионское звание, и все-таки армейцы оказались выше. Курбану Бердыеву мог помочь его родной клуб, но гол Дзагоева в том матче остался единственным и золотым, как и сэйв Акинфеева в концовке.

2016/2017. «Зенит» проиграл «Тереку» и сделал «Спартак» чемпионом

«Спартак» стал чемпионом за три тура до финиша сезона и поспособствовал этому «Зенит», проигравший на своем поле клубу из Грозного уже после победы «красно-белых» над «Томью». Таким образом, «Спартак» стал чемпионом не на футбольном поле, а де-юре короновал его «Зенит».

2017/2018. «Зенит» проиграл в чемпионском матче «Локомотива»

И снова «Зенит» за свое. Только на этот раз команда с берегов Невы проиграла непосредственно в чемпионском матче. У «Зенита» в XXI веке больше всего таких альтруистических поступков – четырежды «сине-бело-голубые» помогали соперникам делать решающий шаг к титулу! Дважды «Спартаку», по разу «Рубину» и «Локомотиву».

«Локомотив» обыграл «Зенит» и взял титул!

«Динамо» и «Сатурн» отличились по два раза, причем команда из Раменского сажала соперников на трон два года подряд. Также замечены за этим делом: ЦСКА, «Ротор», «Шинник», «Луч-Энергия», «Ростов», «Кубань», «Локомотив», «Уфа» и «Рубин».