Сборная 30-го тура. Весельчаки из Уфы и московские победители

«Уфа» Семака попала в еврокубки, «Динамо» обыграло «Спартак», Ерохин сделал покер, а «Соккер.ру» последний раз в сезоне собирает сборную тура.

Вратарь

Антон Шунин («Динамо»)

Защитники допускали удары по воротам Шунина, выстрелов у «Спартака» было много – 18 штук. Девять добрались до ворот, но с ударами любой сложности в дерби Антон справился. Динамовцы отдали «Спартаку» должок за позапрошлый сезон, отобрали у «красно-белых» место в группе ЛЧ. Поскольку игра завершилась со счетом 0:1, безошибочность вратаря крайне важна. Крицюк тоже неплохо поработал с «Рубином», но матч у Шунина был куда сложнее и напряженнее.

Защитники

Дмитрий Живоглядов («Уфа»)

«Мы вошли в историю Республики», - слова Дмитрия после победы над «Тосно» и выхода в Лигу Европы. Молодой латераль прав, Уфа гуляет после успеха футбольной команды Семака, а Живоглядов запомнит дубль в ворота обладателя Кубка России и свой красивый удар со штрафного. Воспитанник «Динамо» перебрался в Уфу из Москвы и вряд ли теперь жалеет. Если будет развиваться нынешними темпами, то и до сборной России доберется. Талантливый парень, обучаемый.

Рагнар Сигурдссон («Ростов»)

Логично выбирать людей из матчей, которые имели значение. И если успех динамовцев в защите против «Спартака» - дело рук Шунина и коллектива, то Сигурдссон сыграл в стиле героев боевиков. У него было два напарника, но сыграл сам - 87 % точных передач, 3 выигранных верховых единоборства, 3 шикарных отбора, 4 перехвата, 5 заблокированных ударов и 12 выносов мяча. Как герой фильма через толпу соперников, когда стреляют все, а попадает один человек. Рагнар – викинг!

Сергей Игнашевич (ЦСКА)

Все девять ударов «Анжи» из-за пределов штрафной, тогда как у ЦСКА было пять вхождений в чужую площадь с выстрелами. Акинфеев пропустил после удара со штрафного (его заработали крайние беки, не подстраховав при стандарте), но если говорим о персональном вкладе Игнашевича в важнейшую победу ЦСКА в один мяч – а ничья не устраивала, то получаем 90 % точных передач, 10 грамотных оборонительных действий и даже 1 удар. Ветеран сыграл очень чисто.

Константин Рауш («Динамо»)

Салах посмотрит матч «Спартака» и «Динамо» и не откажется играть за сборную Египта, испугавшись возможной встречи с Раушем? Нет, но игрок сборной порадовал в дерби. Удачная игра Константина со «Спартаком» может быть объяснена его усилиями – раз, подстраховкой тройки центральных – два, и ужасной игрой безалаберного соседа – три. 11 полезных действий на фланге говорят в его пользу (сумма перехватов, выносов, отборов, выигранных верховых, заработанных корнеров и ударов).

Полузащитники

Александр Ерохин («Зенит»)

Знаете, сколько в истории РФПЛ было покеров? До вчерашнего дня всего двенадцать. Причем предпоследний подвиг случился два года назад, авторства Смолова. Так что четыре гола Ерохина в матче, который не имел значения – нерядовое событие. Тем более в истории «Зенита» это первый покер в чемпионатах России. Да и среди центральных хавбеков Александр первый, кто забил четырежды в одной игре, до него отличались или форварды, или атакующие хавбеки с опытом игры в нападении.

Иван Пауревич («Уфа»)

Одним из героев яркой и важной победы «Уфы» над «Тосно» стал человек из состава сборной недооцененных героев сезона, которую собирали на днях. Пауревич сделал две голевые передачи, забил сам. Не позволил сопернику развернуться, хотя «Тосно» нужны были очки, ведь поражение «Анжи» в Москве позволяло спастись от прямого вылета благодаря одному пункту в таблице. Но Пауревич хотел в Лигу Европы и сделал решающий шаг.

Кантемир Берхамов («Арсенал»)

Берхамов учился в «Локомотиве» и сыграл против похмельного чемпиона не хуже, чем Дзюба. Артем забил еще один мяч, передав привет Манчини, но в сборную тура из состава туляков отправляется человек, который нашел три удара, создал три момента, стянул вместе с Ткачевым рекордное для «Арсенала» в поединке с чемпионом игровое время. Добавьте техничный гол на последних минутах, перехваты, отборы и выигранные верховые дуэли – увидите одного из героев тура.

Нападающие

Ахмед Муса (ЦСКА)

Поскольку нигериец рассчитывает удачно выступить на чемпионате мира, то шансы на сохранение его для ЦСКА мизерные. Жаль, ведь пусть не всегда жмет руку Ганчаренко – соперников поджимает стабильно. Против «Анжи» его удар и голевая передача позволили получить непростую победу. Если бы не Муса, «Спартак» мог сохранить путевку в группу ЛЧ благодаря личным встречам. Проще говоря, Ахмед принес клубу Гинера более 20 млн евро.

Евгений Луценко («Динамо»)

Сразу два игрока атакующей группы «Динамо» провели своеобразный матч против «Спартака». Степашин заявил, что Ташаев «играл за „красно-белых“» - слишком резкое резюме. Хотя молодой хавбек, как и Панченко, вправду мог лучше распорядиться моментами. Но уверенности не чувствовали, поэтому бить решающее пенальти пошел Луценко. Главный гол дерби его, пять ударов по воротам «Спартака» собрал, а три были точными. Заслужил место в сборной тура, опередив Дзюбу и Ионова.

Сильвестр Игбун («Уфа»)

У «Уфы» все умницы, и хотя стоит отметить, что отсутствие сопротивления со стороны защитников «Тосно» подпортило впечатление от их голевых подвигов – развалилась команда Парфенова психологически, отмечаем физическое превосходство Слая над соперниками. Форвард, когда забивал, промчался мимо защитников и вратаря, как поезд мимо нищих. Игбун весь сезон такой, куда там Азмуну с одним хорошим и тремя очень слабыми решениями в Краснодаре.

Главные тренеры

Дмитрий Хохлов («Динамо») и Сергей Семак («Уфа»)

Два полушария вместе. Рациональный, сложный тактически и вязкий по структуре матч «Спартака» и «Динамо» - Хохлов правильно выбрал тактику с тремя центральными, грамотно отдавал приказы и справедливо негодовал, что его команда не забила два или три мяча Реброву. А Семак сработал чисто на эмоциях – «Уфа» разорвала «Тосно», поскольку тренер, которого теперь заберет себе «Зенит», настроил их на Лигу Европы. Оба равноценно хороши.

Число недели. 13-й покер в истории РФПЛ

Завершился двадцать шестой по счету чемпионат России, но за четверть века зрители имели счастье увидеть всего тринадцать покеров. Очень мало, ведь даже в АПЛ, где уровень команд высокий, давно открыли четвертый десяток покерам. Сделаем скидку на то, что в Англии больше участников и матчей, но все-таки достижение Ерохина хоть и не знаковое для сезона – «Зениту» не помогло, но историческое. Стал первым центральным хавбеком с покером и первым в истории представителем своего клуба, кто забивал четыре в РФПЛ. Даже Аршавин свой покер приберег для «Арсенала».

Спасение концовки. «Ростов» избежал стыков

Карпин, если бы его команда проиграла «Уралу» дома, начал бы подготовку к стыковым матчам. Ведь «Амкар» заработал один пункт против «Ахмата». Но ростовчане так надавили на «Урал» – выделялся не только заведенный на игру Ионов, что Годзюр не смог отбиться ото всех атак и пропустил. А один из секретов, почему «Ростов» наконец сыграл пусть не идеально, но настырно – полные трибуны. На новом стадионе собралось 41 600 зрителей, при такой поддержке стыдно вылетать в стыки.

Событие тура. Выход «Уфы» в Лигу Европы

Никакого «багажа Ганчаренко» нет, хотя был изначально. Но Сергей Богданович перестроил «Уфу», многие отмечали симпатичность этой команды. Похожи на цветок, который пожирает мух – такие же аккуратные на вид, но опасные и зубастые. Только вместо мух пожирали бегемотов. «Уфа» в сезоне не проигрывала ЦСКА. Отобрала разок очки у «Спартака». Победила «Краснодар» в гостях, а «Локомотив» - дома. Они не боятся фаворитов, так что пусть жребий им улыбается, пусть состав сохранят и усилят, а в Лиге Европы достойно представят РФПЛ – заслужили.

Просто лучшие. Российские болельщики

Замена стадионов сказывается, но дело скорее в комфорте – народ потянулся на трибуны. Приятный факт, ведь в тридцатом туре благодаря аншлагам в разных городах получилось собрать за два часа – все матчи шли параллельно, рекордную для РФПЛ аудиторию. 222 703 человека смотрели футбол вживую, это по 27 838 людей в среднем на игру.

Отличное число, ведь предыдущий рекорд поставили в далеком 2013 году, когда в 25-м туре собрали на пятьдесят тысяч людей меньше. Общие цифры сезона тоже радуют – 3 353 024 человека посетили игры, и хотя пока среднее количество среднее, прогресс налицо. Пусть походы на матчи станут модными для людей всех возрастов, желаем живых свиданий командам и зрителям много лет. Ведь атмосферу полного стадиона словами не передать – пробирает до мурашек.

Как фанатов «Уфы» зацепил погром «Тосно», динамовцев – победа в гостях над «Спартаком». А поклонников ЦСКА пробрал успех с «Анжи», отправивший прямиком в группу Лиги чемпионов.