Антисборная 29-го тура: люди на своих местах

08 мая 2018, 13:30

Подведение индивидуальных итогов 29-го тура «Соккер.ру» начинает с антисборной, виртуальный вызов в которую не порадует футболистов, включенных в состав.

Вратарь

Игорь Обухов («Арсенал»)

В чем была задумка Божовича? Почему черногорский тренер доверил место в воротах «Арсенала» на ответственную игру с ЦСКА дебютанту, который оказался не очень готов к такому давлению? Миодраг говорит, что не было турнирного давления на команду, поэтому решили посмотреть Обухова в деле. Что ж, посмотрели. Игорь пропустил шесть голов после девяти ударов в створ, хотя нельзя всю вину полностью возлагать на него, ведь развалилась вся команда, но ставить в антисборную другого голкипера в туре, где один из стражей ворот пропустил шесть, будет странно. Никому не пожелаешь такого дебюта во взрослом футболе, надеемся, Обухова этот урок от армейцев закалит.

Защитники

Михаил Александров («Арсенал»)

Не игра, а катастрофа для тульского универсала, который на этот раз действовал на позиции правого защитника. Александров вроде бы был на поле и даже занимал свою позицию до того, как мяч начинал ходить в комбинации у ЦСКА, а потом Михаила моментально отыгрывали, как ребенка, парой передач. Удивительное по своей нелепости выступление болгарина, оказавшегося причастным к доброй половине голов в ворота «Арсенала».

Дмитрий Гришко («СКА-Хабаровск»)

СКА уже официально вылетел из РФПЛ, с хабаровчан и спрос небольшой, однако в матче с «Краснодаром» команда Сергея Передни выглядела достойно и не смогла набрать очки в битве с одной из лучших команд России только из-за досадных индивидуальных ошибок. Защитник Гришко во время подачи в штрафную площадь должен был продолжать движение и спокойно выбивать мяч подальше от ворот, но он притормозил и позволил Классону нанести точный удар по воротам, после чего Дмитрий еще и партнерам стал предъявлять какие-то претензии.

Максим Беляев («Арсенал»)

Естественно, когда команда проигрывает с теннисным счетом, в обороне нет героев. Всю четверку защитников «Арсенала» можно ставить в антисборную: Александров – Беляев – Сунзу – Альварес. Но мы обойдемся двумя фамилиями, потому что это не единственный матч в туре. Беляев был частью коллективного бессознательного, давшего ЦСКА столько свободы в атаке.

Хорен Байрамян («Ростов»)

После нескольких удачных матчей Байрамян неудачно выступил против «Спартака». Хорен – ловкий и умелый парень, но импульсивный и нестабильный. В Москве несколько раз пускался в обводки с разной степенью успешности, хотя позиционно Ещенко и его подстраховка постоянно обыгрывали Байрамяна, вытесняли его на бровку. В самой концовке встречи Хорен оставил «Ростов» в меньшинстве: сорвал проход Квинси, уже имея на своем счету желтую карточку. Глупое решение, ведь лишил себя возможности сыграть в последнем туре, который определит судьбу команды Карпина – сохранение прописки в РФПЛ или стыковые матчи.

Полузащитники

Гурам Тетрашвили («Анжи»)

Для «Анжи» сейчас каждое очко на счету, ведь по-прежнему существует вероятность прямого вылета, а уж стыков избежать точно не удастся. И вот в важной игре за тур до финиша такая «подстава» от капитана, призванного бетонировать подступы к воротам. Не самая убедительная игра, обернувшаяся двумя желтыми карточками к исходу часа игрового времени. Оставшись в меньшинстве, «Анжи» лишился шансов на положительный результат.

Матиас Краневиттер («Зенит»)

Не было ощущения, что в гости к «Локомотиву» приехала команда, которая сама претендовала на титул. «Зенит» сыграл в чемпионском матче железнодорожников как середняк: бодался в первом тайме, а потом попал под давление, из-под которого вылезти уже не смог. Большая проблема в хрупком центре поля, который лишен стойкости и упругости. Трудно поверить, что Матиас Краневиттер тренировался и играл под руководством Диего Симеоне в «Атлетико», где люди костьми ложатся ради каждого мяча.

Александр Ерохин («Зенит»)

У Ерохина иные функции, через него должен осуществляться переход в атаку, но Александр все делает на непозволительно низких скоростях, да еще и брак для него – нормальное явление. Если Кузяев, пришедший в «Зенит» из «Ахмата», был недооцененным игроком до этого сезона, то Ерохин из-за причастности к успешному «Ростову» Курбана Бердыева, стал переоцененным в какой-то момент.

Нападающие

Себастьян Дриусси («Зенит»)

Заболотного на этот раз в антисборной не будет, ведь Антон, по крайней мере, бился за каждый мяч и способствовал тому, чтобы игра проходила не только у ворот «Зенита». Дриусси включился несколько раз за 90 минут, оставаясь в тени между этими включениями. Понятно, что такой стиль игры, но польза от такого форварда случается только тогда, когда он забивает или помогает отличиться партнеру. Ничего этого не случилось, в протоколе Себастьян отметился только желтой карточкой, а свой единственный стоящий момент благополучно упустил, пробив мимо ворот.

Пятый клуб РФПЛ. Что сделать с «Зенитом»?

Максим Канунников («СКА-Хабаровск»)

Еще один игрок, чья индивидуальная ошибка не позволила хабаровчанам громко хлопнуть дверью перед прощанием с РФПЛ. Максим бил пенальти в самой концовке встречи с «Краснодаром» (другой вопрос, что одиннадцатиметровый был назначен неправомерно) и ударил отвратительно, сделав Крицюка героем. Злые языки даже зашептались о том, что у Канунникова уже есть подписанный контракт с «Краснодаром», который вступит в силу летом.

Артём Дзюба («Арсенал»)

В свете интересов национальной сборной не уйти от сравнений Дзюбы и Заболотного – вероятно, только один из них попадет в заявку на чемпионат мира. Когда оба не забивают, Заболотный лучше, ведь он активнее и успешнее ведет борьбу, цепляется за мячи. Артем чаще экономит силы для моментов, в которых может забить, в игре с ЦСКА он сумел нанести только один удар и неубедительно выглядел в единоборствах с опытными защитниками.

Тренер

Миодраг Божович («Арсенал»)

Нет ничего поразительного в том, что «Зенит» проиграл «Локомотиву», в поражении «Арсенала» в Москве – тоже, но счет заставляет усомниться в том, что Божович правильно подготовил и настроил свою команду на игру с ЦСКА. Решение выпустить голкипера Обухова тоже не идет в плюс Графу, но он извинился перед болельщиками за позор, который случился с «оружейниками» на «ВЭБ Арене».