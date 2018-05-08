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Антисборная 29-го тура: люди на своих местах

08 мая 2018, 13:30

Подведение индивидуальных итогов 29-го тура «Соккер.ру» начинает с антисборной, виртуальный вызов в которую не порадует футболистов, включенных в состав. 

Вратарь

Игорь Обухов («Арсенал»)

В чем была задумка Божовича? Почему черногорский тренер доверил место в воротах «Арсенала» на ответственную игру с ЦСКА дебютанту, который оказался не очень готов к такому давлению? Миодраг говорит, что не было турнирного давления на команду, поэтому решили посмотреть Обухова в деле. Что ж, посмотрели. Игорь пропустил шесть голов после девяти ударов в створ, хотя нельзя всю вину полностью возлагать на него, ведь развалилась вся команда, но ставить в антисборную другого голкипера в туре, где один из стражей ворот пропустил шесть, будет странно. Никому не пожелаешь такого дебюта во взрослом футболе, надеемся, Обухова этот урок от армейцев закалит.

Защитники

Михаил Александров («Арсенал»)

Не игра, а катастрофа для тульского универсала, который на этот раз действовал на позиции правого защитника. Александров вроде бы был на поле и даже занимал свою позицию до того, как мяч начинал ходить в комбинации у ЦСКА, а потом Михаила моментально отыгрывали, как ребенка, парой передач. Удивительное по своей нелепости выступление болгарина, оказавшегося причастным к доброй половине голов в ворота «Арсенала».

Дмитрий Гришко («СКА-Хабаровск»)

СКА уже официально вылетел из РФПЛ, с хабаровчан и спрос небольшой, однако в матче с «Краснодаром» команда Сергея Передни выглядела достойно и не смогла набрать очки в битве с одной из лучших команд России только из-за досадных индивидуальных ошибок. Защитник Гришко во время подачи в штрафную площадь должен был продолжать движение и спокойно выбивать мяч подальше от ворот, но он притормозил и позволил Классону нанести точный удар по воротам, после чего Дмитрий еще и партнерам стал предъявлять какие-то претензии. 

Максим Беляев («Арсенал»)

Естественно, когда команда проигрывает с теннисным счетом, в обороне нет героев. Всю четверку защитников «Арсенала» можно ставить в антисборную: Александров – Беляев – Сунзу – Альварес. Но мы обойдемся двумя фамилиями, потому что это не единственный матч в туре. Беляев был частью коллективного бессознательного, давшего ЦСКА столько свободы в атаке.

Хорен Байрамян («Ростов»)

После нескольких удачных матчей Байрамян неудачно выступил против «Спартака». Хорен – ловкий и умелый парень, но импульсивный и нестабильный. В Москве несколько раз пускался в обводки с разной степенью успешности, хотя позиционно Ещенко и его подстраховка постоянно обыгрывали Байрамяна, вытесняли его на бровку. В самой концовке встречи Хорен оставил «Ростов» в меньшинстве: сорвал проход Квинси, уже имея на своем счету желтую карточку. Глупое решение, ведь лишил себя возможности сыграть в последнем туре, который определит судьбу команды Карпина – сохранение прописки в РФПЛ или стыковые матчи.

Полузащитники

Гурам Тетрашвили («Анжи»)

Для «Анжи» сейчас каждое очко на счету, ведь по-прежнему существует вероятность прямого вылета, а уж стыков избежать точно не удастся. И вот в важной игре за тур до финиша такая «подстава» от капитана, призванного бетонировать подступы к воротам. Не самая убедительная игра, обернувшаяся двумя желтыми карточками к исходу часа игрового времени. Оставшись в меньшинстве, «Анжи» лишился шансов на положительный результат.

Матиас Краневиттер («Зенит»)

Не было ощущения, что в гости к «Локомотиву» приехала команда, которая сама претендовала на титул. «Зенит» сыграл в чемпионском матче железнодорожников как середняк: бодался в первом тайме, а потом попал под давление, из-под которого вылезти уже не смог. Большая проблема в хрупком центре поля, который лишен стойкости и упругости. Трудно поверить, что Матиас Краневиттер тренировался и играл под руководством Диего Симеоне в «Атлетико», где люди костьми ложатся ради каждого мяча.

Александр Ерохин («Зенит»)

У Ерохина иные функции, через него должен осуществляться переход в атаку, но Александр все делает на непозволительно низких скоростях, да еще и брак для него – нормальное явление. Если Кузяев, пришедший в «Зенит» из «Ахмата», был недооцененным игроком до этого сезона, то Ерохин из-за причастности к успешному «Ростову» Курбана Бердыева, стал переоцененным в какой-то момент. 

Нападающие

Себастьян Дриусси («Зенит»)

Заболотного на этот раз в антисборной не будет, ведь Антон, по крайней мере, бился за каждый мяч и способствовал тому, чтобы игра проходила не только у ворот «Зенита». Дриусси включился несколько раз за 90 минут, оставаясь в тени между этими включениями. Понятно, что такой стиль игры, но польза от такого форварда случается только тогда, когда он забивает или помогает отличиться партнеру. Ничего этого не случилось, в протоколе Себастьян отметился только желтой карточкой, а свой единственный стоящий момент благополучно упустил, пробив мимо ворот.
Пятый клуб РФПЛ. Что сделать с «Зенитом»?

Максим Канунников («СКА-Хабаровск»)

Еще один игрок, чья индивидуальная ошибка не позволила хабаровчанам громко хлопнуть дверью перед прощанием с РФПЛ. Максим бил пенальти в самой концовке встречи с «Краснодаром» (другой вопрос, что одиннадцатиметровый был назначен неправомерно) и ударил отвратительно, сделав Крицюка героем. Злые языки даже зашептались о том, что у Канунникова уже есть подписанный контракт с «Краснодаром», который вступит в силу летом.

Артём Дзюба («Арсенал»)

В свете интересов национальной сборной не уйти от сравнений Дзюбы и Заболотного – вероятно, только один из них попадет в заявку на чемпионат мира. Когда оба не забивают, Заболотный лучше, ведь он активнее и успешнее ведет борьбу, цепляется за мячи. Артем чаще экономит силы для моментов, в которых может забить, в игре с ЦСКА он сумел нанести только один удар и неубедительно выглядел в единоборствах с опытными защитниками. 

Тренер

Миодраг Божович («Арсенал»)

Нет ничего поразительного в том, что «Зенит» проиграл «Локомотиву», в поражении «Арсенала» в Москве – тоже, но счет заставляет усомниться в том, что Божович правильно подготовил и настроил свою команду на игру с ЦСКА. Решение выпустить голкипера Обухова тоже не идет в плюс Графу, но он извинился перед болельщиками за позор, который случился с «оружейниками» на «ВЭБ Арене».  

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Все комментарии
Holms
Holms
09 мая в 18:10
Serg3.12:
Только справа и то, меняясь с Калачевым. Слева играл выше Кудряшова Сейчас после возвращения радует и активностью, и мыслью
Ерунда. Байрамян играл и справа и слева. Чаще слева, ибо справа могли выйти Терентьев или Киреев. Кудряшов после поломки Граната играл левого центрального.
Serg3.12
Serg3.12
09 мая в 15:58
Фата лист:
При трех центральных у Бердыева он всегда в защите играл, так что навык есть.
Только справа и то, меняясь с Калачевым. Слева играл выше Кудряшова
Сейчас после возвращения радует и активностью, и мыслью
Фата лист
Фата лист
09 мая в 12:07
Serg3.12:
Байрамян - не защитник. Карточка на эмоциях и не грубая. Выглядел в игре совсем неплохо
При трех центральных у Бердыева он всегда в защите играл, так что навык есть.
RomM84
RomM84
08 мая в 19:01
"отыгрывает" я как бы ни на чем не настаиваю, но почему-то вспоминается карточная игра...
112910415
112910415
08 мая в 18:16
стайка баклановых смотрится органично
Расул Манаев
Расул Манаев
08 мая в 18:03
Оооо,дзюбиньо,с возвращением.Здесь ты более органично смотришься))))
denmig
denmig
08 мая в 16:32
Зениту побольше дайте!
saha100
saha100
08 мая в 16:18
зенит должен быть в антисборной года
Правдин Семён
Правдин Семён
08 мая в 16:12
Нормальная сборная.Можно было ещё 7 запасных расписать.
alfranza
alfranza
08 мая в 16:07
Три ключевых игрока Зенит в антисборной - весь Зенит в одной статье.
spartach n1
spartach n1
08 мая в 15:58
Маловато мрачных мышей !
Заболотный вообще должен быть в этой сборной закреплён !
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов
08 мая в 15:55
Байрамян один из лучших был в Ростове, удаление в конце матча уже ничего не решало всё равно
FILL3286
FILL3286
08 мая в 15:44
АХХ
Снова манекенов питерских само больше))
kts
kts
08 мая в 15:38
Бакланов мало
sir-5
sir-5
08 мая в 15:11
Про Байрамяна сказано ниже.Про Дзюбу-это для спартачей,на самом деле,он был в составе "Арсенала" лучшим,да и в абсолютном измерении вполне боеспособен.А сравнивать его с дубиной стоеросовой из Питера-вообще бакланам на смех...Двойка.
lejnin
lejnin
08 мая в 14:35
Serg3.12:
Байрамян - не защитник. Карточка на эмоциях и не грубая. Выглядел в игре совсем неплохо
Я больше скажу - Байрамян наряду с Абаевым были лучшими на поле в составе Ростова, как по мне
d_fincher
d_fincher
08 мая в 14:28
Мало лазуревых, Соккер и сам это понимает, но местные боты уж слишком развоняются.
Виталий Конявялов
Виталий Конявялов
08 мая в 14:28
Благодаря нашему великому Локо, аж три бомжа в антисборной!
Выпью за это! Ура!
mikysss
mikysss
08 мая в 14:24
The Frei:
После 6:0 у кого-то есть вопросы почему Армейцев нет в антисборной?
в сс будет 5 коней и 5 паровозов и Зобнин
mikysss
mikysss
08 мая в 14:23
Lazurny:
Спартак опять не включили за договорную тухлую победу.
    The Frei
    The Frei
    08 мая в 14:21
    orbit22rus:
    А Спартак на 2. А конебомжи где?
    После 6:0 у кого-то есть вопросы почему Армейцев нет в антисборной?
    Serg3.12
    Serg3.12
    08 мая в 14:17
    Байрамян - не защитник.
    Карточка на эмоциях и не грубая.
    Выглядел в игре совсем неплохо
    orbit22rus
    orbit22rus
    08 мая в 14:14
    Antonchik:
    А где спартак?
    А Спартак на 2. А конебомжи где?
    Antonchik
    Antonchik
    08 мая в 13:44
    А где спартак?
    Байкал-38
    Байкал-38
    08 мая в 13:37
    Нападение можно было всё от Зенита ставить! Единственный кто у Зенита мог забить, это был Полоз, но Лодыгин не дал ему это сделать! В принципе хорошо, что Эдер автор золотого гола, а не Полоз!!!
    Romkurch
    Romkurch
    08 мая в 13:36
    Не правильная сборная.
    Lazurny
    Lazurny
    08 мая в 13:35
    Спартак опять не включили за договорную тухлую победу.
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