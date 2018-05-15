Лебединая песня «Тосно»

От радости до печали, как известно, дистанция всего ничего. «Соккер.ру» беспокоится о дальнейшей судьбе победителя Кубка России.

По ходу нынешнего сезона «Тосно» пережил две параллельные истории, которые оказались очень разными по своему эмоциональному наполнению. Точнее, они обе были очень яркими, но знак эмоционального накала оказался противоположным. Сказка со счастливым концом разворачивалась в Кубке России, а в чемпионате страны клуб переживал печальную драму.

Более того, уже к финалу Кубка России с «Авангардом» «Тосно» подходил с несколькими камнями на душе. Во-первых, накопившиеся долги перед игроками. Эта проблема, к сожалению, в российском футболе еще не искоренена. Поэтому некоторым игрокам приходится бойкотировать матчи, тренировки.

В «Тосно» до этого не дошли, хотя футболисты понимали, что выбивать долги придется очень долго и настойчиво. Задолженности перед игроками были различные, но в клубе не знали, как и когда смогут погасить их. А более неприятной и подвешенной ситуации придумать сложно. Во-вторых, стало понятно, что владелец «Тосно», которым была всего одна компания, надорвался и больше поддерживать финансово клуб не сможет.

Неправильная оценка своих возможностей – тоже одна из распространенных проблем в российском футболе. Можно вспомнить разные истории, когда амбициозные проекты быстро загибались, потому что владельцы их, начавшие слишком широко жить, либо утрачивали интерес, либо прогорали, осознавая убыточность такого предприятия, как футбольный клуб в России.

Танцы на граблях, от которых клубы может уберечь только более жесткий подход к внутреннему лицензированию. РФС и РФПЛ должны не руками разводить и позорно выражаться в духе: «Жаль, что в финал вышли „Тосно“ и „Авангард“», а предпринимать шаги, чтобы любой клуб доходил до конца сезона и имел возможность получить необходимые лицензии.

Для этого первичная фаза лицензирования должна быть достаточно жесткой. Далеко за примерами ходить не нужно. В той же Франции существует инспекционный орган, который очень жестко оценивает клубы в межсезонье. И если есть риск финансового несоответствия, то клуб сурово понижается в классе.

Так было со многими довольно известными командами, которые на слуху. Но это позволяет французам не хвататься за голову, когда какая-то команда из третьего дивизиона выходит в финал Кубка Франции. Или когда аутсайдер совершает прорыв. Это обеспечено и финансово, и организационно. Проверка проходит на стадии профилактики, превентивно.

А по поводу лицензии УЕФА у «Тосно» заговорили только непосредственно перед финалом Кубка России. Неужели никому в лиге и в клубе не приходило в голову, что команда, зашедшая так далеко в турнире, может его выиграть? Чем еще должны заниматься функционеры и чиновники, как не перекладыванием бумажек, в том числе и подобного рода?

Удивительный непрофессионализм, который только усугубляет драму «Тосно». Ведь руководство Ленинградской области, поняв, что запахло жареным и что на баланс региона может упасть увесистый проект в виде футбольного клуба с обедневшим владельцем, ужаснулось. Сначала сделали заявление о том, что бюджетного финансирования «Тосно» не будет, если клуб вылетит из ФНЛ. Дескать, его обеспечат только в случае сохранения места в РФПЛ.

Когда же стало ясно, что команда покидает высшую лигу, начался поиск компромиссов. Сейчас ситуация выглядит очень запутанной. С одной стороны, региональные власти утверждают, что клуб не бросают. «Тосно» предложена база в Рощино в качестве домашней. Также губернатор, по словам представителей клуба, пообещал определенную поддержку, хотя сложно сказать, в чем она заключается.

Позднее появилась информация непосредственно от руководства региона. Там пояснили, что прямого финансирования из бюджета не будет. Это можно понять, если учесть, насколько сложные сейчас бюджеты в регионах, а «Тосно» свалился как снег на голову от частной компании. При этом будет проводиться смена формы собственности клуба, будет вестись поиск инвесторов и спонсоров. Но снова и снова возникает вопрос о компетентности руководства клуба и лиги.

Как и в ситуации с лицензированием. Все просидели на месте до последнего, упустили момент. Сейчас такое же положение. Боссы клуба перед финалом Кубка России говорили, что у них нет плана по выходу из долговой ямы. Прекрасная обнадеживающая позиция. Нельзя было заняться поисками спонсоров и инвесторов заранее? По ходу сезона?

Ведь сложное положение владельца «Тосно» оказалось таким не мгновенно. Нет, нужно сидеть на месте и смотреть щенячьими глазами в сторону высоких кабинетов в надежде, что власти региона засуетятся и начнут спасать «социально значимый проект», как это модно стало называть. И либо сами раскошелятся из несчастного терзаемого всеми бюджета, либо в принудительно-добровольном порядке найдут спонсоров.

Тогда возникает вопрос о том, какую вообще функцию выполняет менеджмент клуба? Чисто бухгалтерскую? Функцию администратора? Где, собственно, руководство клуба, маркетинг, планирование, демонстрация готовности и умения вести переговоры с потенциальными инвесторами и спонсорами?

Ведь проще это было делать, когда долгов не было так много, а клуб все еще боролся в Премьер-Лиге с перспективой выиграть Кубок России, что в итоге и сделал. А теперь слова о поиске инвесторов выглядят эдакой затычкой на время, пока страсти вокруг «Тосно» не улягутся, а сам клуб канет в Лету по-тихому. Из-за некомпетентности.