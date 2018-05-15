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Лебединая песня «Тосно»

вчера, 11:00
Лебединая песня «Тосно»

От радости до печали, как известно, дистанция всего ничего. «Соккер.ру» беспокоится о дальнейшей судьбе победителя Кубка России.

По ходу нынешнего сезона «Тосно» пережил две параллельные истории, которые оказались очень разными по своему эмоциональному наполнению. Точнее, они обе были очень яркими, но знак эмоционального накала оказался противоположным. Сказка со счастливым концом разворачивалась в Кубке России, а в чемпионате страны клуб переживал печальную драму. 

Более того, уже к финалу Кубка России с «Авангардом» «Тосно» подходил с несколькими камнями на душе. Во-первых, накопившиеся долги перед игроками. Эта проблема, к сожалению, в российском футболе еще не искоренена. Поэтому некоторым игрокам приходится бойкотировать матчи, тренировки. 

В «Тосно» до этого не дошли, хотя футболисты понимали, что выбивать долги придется очень долго и настойчиво. Задолженности перед игроками были различные, но в клубе не знали, как и когда смогут погасить их. А более неприятной и подвешенной ситуации придумать сложно. Во-вторых, стало понятно, что владелец «Тосно», которым была всего одна компания, надорвался и больше поддерживать финансово клуб не сможет. 

Неправильная оценка своих возможностей – тоже одна из распространенных проблем в российском футболе. Можно вспомнить разные истории, когда амбициозные проекты быстро загибались, потому что владельцы их, начавшие слишком широко жить, либо утрачивали интерес, либо прогорали, осознавая убыточность такого предприятия, как футбольный клуб в России. 

Танцы на граблях, от которых клубы может уберечь только более жесткий подход к внутреннему лицензированию. РФС и РФПЛ должны не руками разводить и позорно выражаться в духе: «Жаль, что в финал вышли „Тосно“ и „Авангард“», а предпринимать шаги, чтобы любой клуб доходил до конца сезона и имел возможность получить необходимые лицензии.

Для этого первичная фаза лицензирования должна быть достаточно жесткой. Далеко за примерами ходить не нужно. В той же Франции существует инспекционный орган, который очень жестко оценивает клубы в межсезонье. И если есть риск финансового несоответствия, то клуб сурово понижается в классе. 

Так было со многими довольно известными командами, которые на слуху. Но это позволяет французам не хвататься за голову, когда какая-то команда из третьего дивизиона выходит в финал Кубка Франции. Или когда аутсайдер совершает прорыв. Это обеспечено и финансово, и организационно. Проверка проходит на стадии профилактики, превентивно. 

А по поводу лицензии УЕФА у «Тосно» заговорили только непосредственно перед финалом Кубка России. Неужели никому в лиге и в клубе не приходило в голову, что команда, зашедшая так далеко в турнире, может его выиграть? Чем еще должны заниматься функционеры и чиновники, как не перекладыванием бумажек, в том числе и подобного рода? 

Удивительный непрофессионализм, который только усугубляет драму «Тосно». Ведь руководство Ленинградской области, поняв, что запахло жареным и что на баланс региона может упасть увесистый проект в виде футбольного клуба с обедневшим владельцем, ужаснулось. Сначала сделали заявление о том, что бюджетного финансирования «Тосно» не будет, если клуб вылетит из ФНЛ. Дескать, его обеспечат только в случае сохранения места в РФПЛ.

Когда же стало ясно, что команда покидает высшую лигу, начался поиск компромиссов. Сейчас ситуация выглядит очень запутанной. С одной стороны, региональные власти утверждают, что клуб не бросают. «Тосно» предложена база в Рощино в качестве домашней. Также губернатор, по словам представителей клуба, пообещал определенную поддержку, хотя сложно сказать, в чем она заключается. 

Позднее появилась информация непосредственно от руководства региона. Там пояснили, что прямого финансирования из бюджета не будет. Это можно понять, если учесть, насколько сложные сейчас бюджеты в регионах, а «Тосно» свалился как снег на голову от частной компании. При этом будет проводиться смена формы собственности клуба, будет вестись поиск инвесторов и спонсоров. Но снова и снова возникает вопрос о компетентности руководства клуба и лиги. 

Как и в ситуации с лицензированием. Все просидели на месте до последнего, упустили момент. Сейчас такое же положение. Боссы клуба перед финалом Кубка России говорили, что у них нет плана по выходу из долговой ямы. Прекрасная обнадеживающая позиция. Нельзя было заняться поисками спонсоров и инвесторов заранее? По ходу сезона? 

Ведь сложное положение владельца «Тосно» оказалось таким не мгновенно. Нет, нужно сидеть на месте и смотреть щенячьими глазами в сторону высоких кабинетов в надежде, что власти региона засуетятся и начнут спасать «социально значимый проект», как это модно стало называть. И либо сами раскошелятся из несчастного терзаемого всеми бюджета, либо в принудительно-добровольном порядке найдут спонсоров. 

Тогда возникает вопрос о том, какую вообще функцию выполняет менеджмент клуба? Чисто бухгалтерскую? Функцию администратора? Где, собственно, руководство клуба, маркетинг, планирование, демонстрация готовности и умения вести переговоры с потенциальными инвесторами и спонсорами? 

Ведь проще это было делать, когда долгов не было так много, а клуб все еще боролся в Премьер-Лиге с перспективой выиграть Кубок России, что в итоге и сделал. А теперь слова о поиске инвесторов выглядят эдакой затычкой на время, пока страсти вокруг «Тосно» не улягутся, а сам клуб канет в Лету по-тихому. Из-за некомпетентности.

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Все комментарии
mikysss
mikysss
вчера в 18:34
Сколько можно лясы точить про однодневку от проэкта? схема в которой семак еще участвовал на лицо но никто "не видит" это. А неумные про Федуна и коррупцию пишут с ошибками
lobstersss
lobstersss ответил Beekeeper
вчера в 16:09
Стыдно тульский арсенал покупать!
lobstersss
lobstersss ответил Beekeeper
вчера в 16:08
    Beekeeper
    Beekeeper
    вчера в 15:54
    Жалко Тосно. А стыдно за спартак
    Beekeeper
    Beekeeper ответил lobstersss
    вчера в 15:53
    lobstersss:
    А я, хоть и не болею ни за один клуб РФПЛ, считаю самым позорным клубом цска. У Спартака хоть история есть Зенит лучшие в Европе от России. Только этот сезон провалили. Бывает. А вот цска - брррр
    Ахахах, Не знаешь историю клуба который старше спартака, и история более богатая, так помолчи, может за умного сойдешь.
    lobstersss
    lobstersss ответил Дед за ЦСКА
    вчера в 14:59
    А я, хоть и не болею ни за один клуб РФПЛ, считаю самым позорным клубом цска. У Спартака хоть история есть Зенит лучшие в Европе от России. Только этот сезон провалили. Бывает. А вот цска - брррр
    lobstersss
    lobstersss ответил Знак со стрелкой на груди
    вчера в 14:54
    Соккер же)))
    Знак со стрелкой на груди
    Знак со стрелкой на груди
    вчера в 14:12
    Сначала сделали заявление о том, что бюджетного финансирования «Тосно» не будет, если клуб вылетит из ФНЛ. Дескать его обеспечат только в случае сохранения места в РФПЛ.
    Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1049095

    какая-то каша получилась:)
    sir_Alex
    sir_Alex
    вчера в 13:31
    Но стыдно, как всегда, за зенит.
    dinoel
    dinoel
    вчера в 13:08
    Печальная действительность. А причина все та же: Подражание Западу. Пыжимся все
    d_fincher
    d_fincher
    вчера в 13:07
    К сожалению, это реалии российского футбола. Ты можешь пройти тяжелый сезон, на жилах прыгнуть выше головы, но если у тебя нет денег... все дороги закрыты. Или ты можешь три сезона подряд собирать по два состава - один иностранцев, другой - россиян, нанимать топ-тренеров, покупать матчи (Зенит-Урал), и все равно оставаться на пятом месте. И при этом перед тобой открыты все двери, тебе снова дадут миллионы на тренера, сотни миллионов на игроков. Если ты Зенит, можешь позориться бесконечно, за все заплачено налогоплательщиками, но если ты малоизвестный клуб - такого тебе не позволят.

    Кто-то воскликнет "но ведь оба клуба из одного региона, почему бы не помочь Тосно?!" Отвечаю: да потому что за одним стоит Газпром, а за другим ветер свистит. Миллеру очень неприятно, что он тратит сотни миллионов, но при этом результат такой, что Зенит в Европе ничем не лучше Тосно - они в итоге оба играют в ЛЕ. Неприятно, что у одних бюджет 5 млн, а у других 300, а результат сходный. Потому и гасят, душат храбрый маленький клуб.
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    вчера в 12:11
    Бардак в нашем футболе продолжается)). Хаяли Колоскова, но он по сравнению с нынешним руководством. " ПЕЛЕ")))
    смещной
    смещной
    вчера в 12:08
    Казалось бы, причем тут Федун и Спартак, но местные эксперты экономических наук и околофутбольных историй ловко нашли виноватого) Причем - не среди отсутствия спонсоров и прогрессивного менеджмента)

    А почему Зенит не поможет младшему братишке финансово? "Бавария" помогает "Мюнхену-1860")
    Или не позволяет принцип "один город - одна команда"?)
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    вчера в 11:57
    Как всегда стыдно за СпаМ.
    МКС
    МКС
    вчера в 11:52
    Вам же сказали - один город одна команда, на весь Ваш Питер и область. На что то большее у них денег нет. Провинция же.
    ЦСКА Самый титулованный
    ЦСКА Самый титулованный
    вчера в 11:45
    Тосно еще раз с победой в Кубке!

    Федун, прочь руки от Тосно!!!
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari
    вчера в 11:18
    За клубы, перешедшие федуновскому спартаку дорогу, последние года 4 охотно берутся наверху. И вдруг у них оказываются "некомпетентные владельцы", хотя успехов они буквально накануне добивались, по своим меркам, огромных.

    Ростов. В 2014 Ростов берёт Кубок и ставит спартаку шлагбаум в ЛЕ. В итоге у Ростова образуются проблемы с лицензированием, и их не пускают в ЛЕ в пользу как раз спартака. Хорошо, что суд в Лозанне решил иначе.
    Кубань. В первой половине 2010-х спартак постоянно теряет очки в матчах с Кубанью, нередко проигрывая, при этом уводит у них игроков (Озбилиз, Мельгарехо). Кубань твёрдо укоренилась в топ-10, однажды даже попала в ЛЕ. И вдруг в одночасье клуб рушится и попадает в ФНЛ. До этого за копейки приобретая множество классных игроков.
    Крылья Советов. Попали в топ-10 в сезоне после первого вылета в ФНЛ, в 2016/17 борются за выживание, громят спартак 4-0. В итоге в последнем туре спартак сливает Арсеналу 3-0, и Крылья в ФНЛ второй раз.
    Тосно. Дважды выбили спартак из Кубка, отняли у спартака очки и в РФПЛ. Выиграли Кубок.... ну дальше вы знаете.

    Но, конечно, это совпадение, а подлецы рос. футбола - всё равно Миллер и Гинер (а теперь ещё президент действующего чемпиона Геркус).
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