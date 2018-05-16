«Марсель» vs «Атлетико»: Лига Европы ждёт победителя

Сегодня в Лионе определится обладатель младшего еврокубка нынешнего сезона. Кубок УЕФА оспорят «Марсель», играющий в своей стране, и «Атлетико», знающий толк в финалах.

Путь в финал

«Марсель»

3-й отборочный раунд. «Остенде» (Бельгия) - 4:2; 0:0.

Раунд плей-офф. «Домжале» (Словения) – 3:0; 1:1.

Групповой этап. «Коньяспор» (Турция) - 1:0; 1:1. «Зальцбург» (Австрия) - 0:0; 0:1. «Витория» (Португалия) - 2:1; 0:1.

1/16 финала. «Брага» (Португалия) - 3:0; 0:1.

1/8 финала. «Атлетик» (Испания) – 3:1; 2:1.

1/4 финала. «РБ Лейпциг» (Германия) – 0:1; 5:2.

Полуфинал. «РБ Зальцбург» (Австрия) – 2:0; 1:2.

«Атлетико»

Групповой этап Лиги чемпионов (третье место в группе). «Рома» (Италия) - 2:0; 0:0. «Челси» (Англия) - 1:2; 1:1. «Карабах» (Азербайджан) - 0:0; 1:1.

1/16 финала. «Копенгаген» (Дания) - 4:1; 1:0.

1/8 финала. «Локомотив» (Россия) – 3:0; 5:1.

1/4 финала. «Спортинг» (Португалия) – 2:0; 0:1.

Полуфинал. «Арсенал» (Англия) – 1:1; 1:0.

- «Марсель» по пути к финалу провел 18 матчей (все – в Лиге Европы). «Атлетико» сыграл 14 встреч (6 – в Лиге чемпионов, 8 – в ЛЕ).

- «Марсель» добрался до финала, несмотря на пять поражений в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. «Атлетико» в евросезоне проиграл лишь дважды: «Челси» в ЛЧ и «Спортингу» в ЛЕ.

Лицом к лицу

«Марсель» и «Атлетико» в первый и последний раз до сегодняшнего финала пересеклись на групповой стадии Лиги чемпионов-2008/2009, то есть прошло почти десять лет с тех встреч. «Матрасники» тогда выиграли на «Висенте Кальдерон» со счетом 2:1, а все голы были забиты к середине первого тайма. Уже на 4-й минуте счет открыл Серхио Агуэро, вскоре Мамаду Ньянг сравнял, а еще через несколько минут Луис Гарсия забил, как оказалось, победный мяч. Декабрьская игра в Марселе завершилась со счетом 0:0. «Атлетико» вышел в плей-офф Лиги чемпионов, а «Олимпик» отправился с третьего места в Кубок УЕФА. Испанцы проиграли «Порту» в первом же раунде плей-офф, а «Марсель» добрался до четвертьфинала, где уступил будущему победителю турнира – донецкому «Шахтеру».

Успехи в Кубке УЕФА/Лиге Европы

Двукратный финалист турнира встречается с двукратным обладателем трофея. «Атлетико» дважды выигрывал Лигу Европы – 2010 и 2012 году, в последнем случае уже под руководством Диего Симеоне. Если «матрасники» возьмут третий Кубок УЕФА, то разделят второе место по числу завоеванных кубков с «Ювентусом», «Интером» и «Ливерпулем». Впереди только «Севилья», удерживающая рекорд по числу побед в Кубке УЕФА/Лиге Европы – у андалусийцев их пять!

Что касается «Марселя», то народная команда Франции дважды добиралась до решающих схваток за Кубок УЕФА и дважды проигрывала. В 1999 году «Парма» разгромила «Олимпик» со счетом 3:0 в московском финале. Капитаном «Марселя» в этом матче был Лоран Блан, недавно выигравший чемпионат мира, а в атаке играл Робер Пирес. Спустя пять лет «Олимпик» играл в финале Кубка УЕФА против «Валенсии». Ворота защищал Фабьен Бартез, удалившийся за фол последний надежды в концовке первого тайма, а в нападении действовал сам «Вождь» Дидье Дрогба. Тем не менее, снова сухое поражение – 0:2.

Вероятные составы и тактика

Фаворит финала очевиден, и Диего Симеоне точно ничего не станет менять в игре своей команды, которая по нынешней схеме и в плюс-минус таком составе играет уже много лет. Традиционные 4-4-2, стремительность, мощь, давление – все это ожидает «Марсель» в сегодняшней игре. Руди Гарсия должен опасаться за среднюю линию своей команды, где есть проблемы. Лихой «Атлетико» может затоптать, для этого у мадридцев хватит и организации, и глубинной мощи. «Марсель», в свою очередь, является командой, которая очень любит пространство и свободу, но на такие подарки трудно рассчитывать, когда играешь против команды Диего Симеоне, который финальную игру проведет на трибуне, а не на кромке из-за дисквалификации.

Французам нужна слаженная работа опорных полузащитников и быстрый выход в атаку. Отлично, что сможет сыграть Димитри Пайет, это игрок, который может в одиночку придумать гол для себя или партнера. К слову, букмекеры из конторы «Леон» дают коэффициент 6.70 на то, что Димитри отличится в предстоящей встрече.

Атакующая четверка «Марселя» наверняка предстанет в виде сплюснутого ромба Пайет – Окампос – Товен – Жермен. А вот в опорной зоне есть варианты, как и в защите. Тот же Луис Густаво может быть полезен в обеих линиях, хотя напарником Сансона, скорее всего, станет молодой камерунец Замбо. У правого защитника Сарра есть проблемы с плечом, так что в старте ждем японца Сакаи.

С «Атлетико» все гораздо проще: все знают, как играют мадридцы, какой футбол культивирует Диего Симеоне, но это знание не всем позволяет подобрать ключики к титановому механизму. Вероятно, Томас Партей не готов к выходу на поле с первых минут, значит, увидим ветерана Габи, а еще Эль Чоло предстоит сделать выбор на краях защиты: Филипе Луис и Хуанфран поправились и готовы занять свои исконные позиции, но Врсалько и Люка Эрнандес тоже хотят сыграть в финале Лиги Европы и наверняка доказывали это на тренировках.

«Марсель» (4-2-3-1): Пеле - Сакаи, Рами, Густаво, Амави - Замбо-Ангисса, Сансон - Товен, Пайет, Окампос - Жермен.

«Атлетико» (4-4-2): Облак - Хуанфран, Хименес, Годин, Филипе Луис (Люка Эрнандес?) - Габи, Коке, Сауль, Корреа - Гризманн, Коста.

Слова перед финалом

Руди Гарсия, главный тренер «Олимпика»: «У нас не слишком много шансов на победу, но мы выложимся по полной. Матч с „Атлетико“ - большое событие для нас. Это клуб, который за последние четыре года играл в двух финалах Лиги чемпионов. Клуб, который не так давно выигрывал Лигу Европы. Но финал дома, во Франции, это для нас фантастическая возможность. Ни одна французская команда еще не выигрывала этот турнир. Было бы здорово стать первыми».

Диего Симеоне, главный тренер «Атлетико»: «Все обещает великолепный финал. „Олимпик“ прибавлял по ходу турнира. Их тренер имеет богатый выбор состава и тонко понимает игру. Марсель очень опасен, особенно в полузащите и атаке. Матч будет тяжелый, это точно. Едва вылетев из Лиги чемпионов, мы тут же загорелись желанием выиграть этот турнир. Все стали называть нас фаворитами на выход в финал. Это повысило наше чувство долга и ответственности. И вот мы здесь».