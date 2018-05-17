  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Сегунда
  • Кубок Либертадорес
  • Турция. Супер-Лига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Бельгия. Плей-офф за место в Лиге Европы
  • Германия. Переходные матчи
  • Дания. Суперлига
  • Италия. Серия B
  • Китай. Суперлига
  • Мексика. Лига МХ
  • Румыния. Лига 1
  • Словения. Первая Лига
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Швеция. Аллсвенскан
Германия. Переходные матчи 2017/20181X2
21:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВольфсбургВольфсбург 3:1 Логотип футбольный клуб Хольштайн (Киль)Хольштайн1.93.44.3
Товарищеские матчи. Сборные 20181X2
14:00 сегодня Логотип ИранИран -:- Логотип УзбекистанУзбекистан---

Сборная читателей. Выбирайте лучшего вратаря РФПЛ!

вчера, 10:30
Сборная читателей. Выбирайте лучшего вратаря РФПЛ!

На «Соккер.ру» именно вы называете сильнейших игроков сезона в РФПЛ. Начинаем с вратарей – спасителей футбольных команд и особых фигур на поле. 

Правила отбора в сборную читателей. Следите за страницей опросов «Соккер.ру» и публикациями в нашей группе «Вконтакте». Проголосовать за своего кандидата сможете там, где вам удобнее и привычные. 

Подключайте друзей и вместе составляйте символическую команду, ведь порой разрыв между кандидатами минимальный, а именно ваш голос может стать решающим. А чтобы выбор не основывался на субъективных оценках или слепых клубных симпатиях – определяем финалистов, основываясь на их показателях. 

Александр Беленов («Уфа»)

«Уфа» сохранила шестое место, которое стало в итоге еврокубковым. И если атаку можно назвать везучей – суммарная опасность моментов по расчетам ниже, чем количество забитых мячей, то в обороне ситуация аналогичная, но не из-за везения. Александр Беленов брал невероятные удары, отпахал весь сезон на высоком уровне. У него третий показатель РФПЛ по сэйвам за 90 минут – 3.3, но при этом 13 «сухарей» и всего 30 пропущенных мячей. Герой сезона!  

Андрей Лунев («Зенит»)

Непростой выбор, но поскольку Лунев успел сыграть две трети матчей сезона, был хорош в начале – не упускаем из виду голкипера сборной. Первую часть чемпионата он провел весьма успешно, но потом случилась травма. Даже думали не включать Лунева в опрос, поскольку из 11 «сухих» матчей 9 пришлось на прошлый год. Вот только вспомните, благодаря кому «Зенит» занял пятое место. Вопреки Манчини, но с помощью Лунева, Кришито и Кокорина. 

Маринато Гильерме («Локомотив»)

Гильерме собрал всего на два «сухаря» меньше лучшего показателя сезона, хотя не сыграл в семи турах. «Локомотив» пропускал реже всех, но по сумме допущенных моментов не первый – уступает «Зениту». Так почему Гильерме пропустил меньше, чем ожидалось? Потому что Маринато провел сезон спокойно, ровно и четко. У него почти столько же сэйвов в сумме, как у Акинфеева – разница ничтожная, российский бразилец не случайно стал чемпионом – по 2.5 сэйва за игру делал стабильно. 

Ярослав Годзюр («Урал»)

У того же «Спартака» по пропущенным ударам – 10-я защита РФПЛ, но по суммарной опасности моментов должна была быть четвертая. Селихов и Ребров, мягко говоря, спасителями не стали, пропустили на шесть голов больше, чем ожидалось. Хуже сработали только вратари «Тосно» и «Анжи». А вот Годзюр пропустил, как вратари «Спартака» по количеству, но Ярослав второй после Беленова по количеству закрытых явных голевых моментов, а также первый в этом списке по сэйвам за 90 минут – 3.4 спасения за матч. Невероятный показатель! 

Антон Шунин («Динамо»)

Есть только три голкипера в сезоне, у которых больше сэйвов из всех 16 команд РФПЛ – Довбня, Годзюр и Беленов. Первого нет в этом списке, поскольку вратарь «СКА-Хабаровска» допустил много персональных ошибок, а сэйвы собирал, поскольку у его команды оборона уровня ФНЛ. Тогда как Шунин поднял показатели «Динамо» правильными действиями. Пусть весной стал реже вступать в игру – оборона стала надежнее держать удар, голкипер «Динамо» заполучил в сумме 11 сухих матчей, повторив результат Лунева. Неплохо! 

Андрей Синицын («Краснодар»)

Синицын натерпелся от Шалимова – организация игры «Краснодара» в защите вызывала много нареканий. Не случайно «горожане» по пропущенным голам наравне с «Уфой», «Амкаром» и «Динамо», хотя по командному классу должны быть выше по всем параметрам. Впрочем, если вникать, то окажется, что пропустить могли еще больше, если бы не 79 эпизодов, в которых Андрей выручил.

Игорь Акинфеев (ЦСКА)

Собирал «сухари» чаще чем в каждом втором матче, ведь пропустил два тура из-за повреждения. Акинфеев, чья команда предпочитает эпизодические ошибки и контроль над игрой, собрал целых 73 сэйва, что делает Игоря седьмым голкипером лиги по этому показателю, причем Нигматуллин и Синицын не слишком сильно оторвались, лишь за счет ударов издали. Так что защитники ЦСКА загрузили Игоря работой, как загрузила оборона «Амкара» своего вратаря! Акинфеев персонально пропустил всего 20 голов в чемпионате, на один меньше, чем все голкиперы «Зенита» или «Локомотива». К ЧМ-2018 капитан сборной подходит в отличной форме.

                                                            Кого можно назвать лучшим вратарем по статистике?
 
По традиции напоминаем – пусть это и сизифов труд, что выбираете не любимого голкипера, не вратаря милой сердцу команды, а сильнейшего вратаря лиги. Поэтому подойдите к голосованию с умом и сравните статистику. С помощью таблицы проще выделить фаворитов, а уже из них выбрать одного лучшего: 

Голкипер

(клуб)

Матчи

(минуты)

Пропущенные

(за игру)

Сухие матчи

(% от всех)

Отраженные удары, %

Сэйвы

за 90 минут

Акинфеев (ЦСКА)

28 (2 520)

20 (0.67)

15 (54 %)

78.5 %

2.6

Лунев («Зенит»)

20 (1 743)

12 (0.60)

11 (55 %)

73.9 %

2.0

Синицын («Краснодар»)

25 (2 250)

25 (1.00)

8 (32 %)

76.0 %

3.2

Шунин («Динамо»)

30 (2 700)

30 (1.00)

11 (37 %)

73.7 %

2.8

Годзюр («Урал»)

30 (2 700)

31 (1.03)

7 (23 %)

76.9 %

3.4

Гильерме («Локомотив»)

23 (2 070)

15 (0.65)

13 (57 %)

79.2 %

2.5

Беленов («Уфа»)

30 (2 700)

29 (0.97)

13 (43 %)

77.2 %

3.3

Как видите, статистика при сравнении вратарей – важная штука. Как, например, можно «на глаз» понять, что нахваленный за старт сезона Лунев на деле взял такой же процент ударов в створ, как Шунин? Причем Антону приходилось работать чаще и оборона у него хуже, то есть было сложнее. Или вот – Акинфеев к десяти «сухарям» прошлого года добрал целых пять весной (пропустив всего четырежды), сохранил темп и форму. А Гильерме так и вовсе был магнитом для мячей, у человека почти 80% отраженных ударов, хотя с близкого расстояния ему били чаще, чем Акинфееву, сыгравшему на пять матчей больше. 

Теперь интересно узнать результаты вашего голосования. Любопытно посмотреть, как разделятся голоса? Присоединяйтесь к выборам, составьте свою символическую сборную РФПЛ сезона 2017/18, получите настоящую народную команду героев.  

Поделиться
Другие материалы по теме
В символической сборной Лиги Европы не оказалось игроков из российских клубов
Вчера, 20:47 55
Кавани включил Неймара в свою команду мечты
16 мая 8
Антисборная 30-го тура. Знакомая прописка «Спартака» и другие хулиганы
14 маяВадим Багров в блоге Символические антисборные90
7 игроков ПСЖ попали в символическую сборную сезона в чемпионате Франции
13 мая 4
Недооцененные герои сезона в РФПЛ
12 маяВадим Багров в блоге Символические сборные24
DreamTeam для «Шальке»
10 маяРостислав в блоге Хьюстон, у нас проблемы.6
Обсудить
Все комментарии
Правдин Семён
Правдин Семён
сегодня в 07:41
Вылет в фнл не аргумент против Довбни.
1.Довбня
2.Акинфеев
3.Гилерме
4.Беленов
Delight
Delight ответил Jum13
сегодня в 04:58
Jum13:
У молловцев любимое слово - "если бы". Да - в принципе если бы, то ты мог бы быть дедушкой
Напомни мне, Маноласовец, где ты после дерби был?)))
Расул Манаев
Расул Манаев
сегодня в 02:08
Как же много пустоты и сказочников на. Сокеере.Хотя я болею за Спартак,но нонсенс,что нету в сборной И.Денисова,вратарей же достаточно.
P.S. Если Игнаша(при всемуважении к нему) пригласили,это беда РОССИЙСКОГО футбола. ИМХО
Jum13
Jum13 ответил MALOVAR
вчера в 20:07
MALOVAR:
Ваня,раз уж ты слился ты любишь судить людей ,это низко ,и это не по армейски,это только твои проблемы,ну и еще некоторых форумчан. я выше этого,я подвергаю критике игроков,аргументированой. ты слабее меня ,особенно в понимании игры
Вася Уткин - залогинься уже по-нормальному )))
Jum13
Jum13 ответил lobstersss
вчера в 20:05
lobstersss:
Дырка и без спартачей «хорош»)))
Это да. Слава богу он ЧМ пропускает
MALOVAR
MALOVAR
вчера в 19:52
Ваня,раз уж ты слился

ты любишь судить людей ,это низко ,и это не по армейски,это только твои проблемы,ну и еще некоторых форумчан. я выше этого,я подвергаю критике игроков,аргументированой.
ты слабее меня ,особенно в понимании игры
Ваня лучший
Ваня лучший ответил MALOVAR
вчера в 19:37
MALOVAR:
ты пиши про футбол ,а категория твоя меня не интересует ,я тут ради зафутбола. Так вот и пишу про футбол ,без пристрастий
    lobstersss
    lobstersss ответил Jum13
    вчера в 16:58
    Дырка и без спартачей «хорош»)))
    lobstersss
    lobstersss
    вчера в 16:56
    Мне показалось или таки дырка на последнем месте?)
    MALOVAR
    MALOVAR ответил Ваня лучший
    вчера в 15:34
    ты пиши про футбол ,а категория твоя меня не интересует ,я тут ради зафутбола. Так вот и пишу про футбол ,без пристрастий
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил MALOVAR
    вчера в 15:21
    MALOVAR:
    мое мнение,скриньте,авторам соккера: Акинфеев подтвердит свой средний уровень на ЧМ через месяц,чудес не бывает. Но если он будет орать на Кутепова то его ждут неприятности
    Акинфеев орать на Кутепова не будет по той простой причине, что Кутепов приглашен в сборную для тренировочного процесса ( на роль тренировочной фишки). Ты думаешь зря в сборную пригласили Игнашевича? А самое главное это то, что на тебя внимания обращать не стоит, т.к. у тебя патологическая неприязнь ЦСКА , по сути комплекс неполноценности, поэтому если даже в нашей сборной будет играть гипотетически Гризманн, принявший гражданство РФ и заключивший контракт с ЦСКА , ты все равно будешь орать, что Самедов на голову сильнее. Такая категория людей есть на этом сайте их много и они не могут подняться выше своих фанатских привязанностей. Но есть и люди , объективно смотрящие футбол.
    valt134
    valt134
    вчера в 14:34
    Саша Беленов.
    Багров-брат
    Багров-брат
    вчера в 14:19
    Гилерме должен быть в сборной!!!)))
    Багров-брат
    Багров-брат ответил MALOVAR
    вчера в 14:17
    MALOVAR:
    мой ответ ниже по Игорю ,он подтвердит свой уровень на ЧМ
    И что стоит мнение лузеров-экспертов?...)))
    Jum13
    Jum13 ответил LOpp
    вчера в 13:55
    LOpp:
    а кто будет играть на ЧМ?
    Почитай заявку. Просто спартачам плевать на сборную - им главное чтобы Акинфеев пропустил, поэтому они за Кутепова
    Zeychba
    Zeychba
    вчера в 13:47
    Однозначно Беленов
    MALOVAR
    MALOVAR ответил sir-5
    вчера в 13:37
    мой ответ ниже по Игорю ,он подтвердит свой уровень на ЧМ
    LOpp
    LOpp ответил Jum13
    вчера в 13:10
    Jum13:
    Кутепов не будет играть на ЧМ, от силы на лавке посидит для числа спартачей в сборной
    а кто будет играть на ЧМ?
    sir-5
    sir-5 ответил BDA8181
    вчера в 13:07
    BDA8181:
    Вот за чем 56изм устраивать.!!! Любого в сборную и будет бабочки ловить. ! Нет ни вратарей,ни игроков. Пускай хоть один из них в топовом чемпионате пару сезонов основным продержится .
      sir-5
      sir-5 ответил MALOVAR
      вчера в 13:02
      MALOVAR:
      мое мнение,скриньте,авторам соккера: Акинфеев подтвердит свой средний уровень на ЧМ через месяц,чудес не бывает. Но если он будет орать на Кутепова то его ждут неприятности
      "Спартак"-кладбище многообещающих вратарей,как и "Зенит" после Малафеева ,поэтому "средний вратарь" Акинфеев ещё долго будет подпитывать вашу отрицательную энергию.
      sir-5
      sir-5
      вчера в 12:58
      Гильерме-чемпион,пропустивший меньше всех.Это по формальным признакам.Остальное "голосование"-по клубному принципу,или "против".
      Jum13
      Jum13 ответил MALOVAR
      вчера в 12:57
      MALOVAR:
      мое мнение,скриньте,авторам соккера: Акинфеев подтвердит свой средний уровень на ЧМ через месяц,чудес не бывает. Но если он будет орать на Кутепова то его ждут неприятности
      Кутепов не будет играть на ЧМ, от силы на лавке посидит для числа спартачей в сборной
      FROLL 001
      FROLL 001
      вчера в 12:44
      А я проголосую за Реброва. Он ведь по совместительству еще и форвард, забивший на 2 гола меньше Зе Луиша! Гыгыгы
      Miaf
      Miaf
      вчера в 12:35
      1. Гильерме, 2. Селихов, 3 Беленов.
      BDA8181
      BDA8181
      вчера в 12:24
      Вот за чем 56изм устраивать.!!! Любого в сборную и будет бабочки ловить. ! Нет ни вратарей,ни игроков. Пускай хоть один из них в топовом чемпионате пару сезонов основным продержится .
      blitz
      blitz ответил MALOVAR
      вчера в 12:22
      MALOVAR:
      когда Стас добро даст,ну что я тебе элементарные вещи должен объяснять?))) я эксперт
      фиговый ты эксперт. причем здесь Стас?
      MALOVAR
      MALOVAR ответил blitz
      вчера в 12:21
      когда Стас добро даст,ну что я тебе элементарные вещи должен объяснять?))) я эксперт
      blitz
      blitz ответил MALOVAR
      вчера в 12:16
      MALOVAR:
      мое мнение,скриньте,авторам соккера: Акинфеев подтвердит свой средний уровень на ЧМ через месяц,чудес не бывает. Но если он будет орать на Кутепова то его ждут неприятности
      А когда Семьлихов или любовник штанг выйдут хотя бы на средний уровень?
      blitz
      blitz ответил LOpp
      вчера в 12:15
      LOpp:
      лучший Беленов, но конечно выберут по привычке рекордсмена ЛЧ всех времен и народов.
      Лучший Семьлихов, но выберут как обычно вратаря не пропускающего по 0:7 за один матч.
      MALOVAR
      MALOVAR
      вчера в 12:13
      мое мнение,скриньте,авторам соккера:
      Акинфеев подтвердит свой средний уровень на ЧМ через месяц,чудес не бывает.
      Но если он будет орать на Кутепова то его ждут неприятности
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100