Сборная читателей. Выбирайте лучшего вратаря РФПЛ!

На «Соккер.ру» именно вы называете сильнейших игроков сезона в РФПЛ. Начинаем с вратарей – спасителей футбольных команд и особых фигур на поле.

Правила отбора в сборную читателей. Следите за страницей опросов «Соккер.ру» и публикациями в нашей группе «Вконтакте». Проголосовать за своего кандидата сможете там, где вам удобнее и привычные.

Подключайте друзей и вместе составляйте символическую команду, ведь порой разрыв между кандидатами минимальный, а именно ваш голос может стать решающим. А чтобы выбор не основывался на субъективных оценках или слепых клубных симпатиях – определяем финалистов, основываясь на их показателях.

Александр Беленов («Уфа»)

«Уфа» сохранила шестое место, которое стало в итоге еврокубковым. И если атаку можно назвать везучей – суммарная опасность моментов по расчетам ниже, чем количество забитых мячей, то в обороне ситуация аналогичная, но не из-за везения. Александр Беленов брал невероятные удары, отпахал весь сезон на высоком уровне. У него третий показатель РФПЛ по сэйвам за 90 минут – 3.3, но при этом 13 «сухарей» и всего 30 пропущенных мячей. Герой сезона!

Андрей Лунев («Зенит»)

Непростой выбор, но поскольку Лунев успел сыграть две трети матчей сезона, был хорош в начале – не упускаем из виду голкипера сборной. Первую часть чемпионата он провел весьма успешно, но потом случилась травма. Даже думали не включать Лунева в опрос, поскольку из 11 «сухих» матчей 9 пришлось на прошлый год. Вот только вспомните, благодаря кому «Зенит» занял пятое место. Вопреки Манчини, но с помощью Лунева, Кришито и Кокорина.

Маринато Гильерме («Локомотив»)

Гильерме собрал всего на два «сухаря» меньше лучшего показателя сезона, хотя не сыграл в семи турах. «Локомотив» пропускал реже всех, но по сумме допущенных моментов не первый – уступает «Зениту». Так почему Гильерме пропустил меньше, чем ожидалось? Потому что Маринато провел сезон спокойно, ровно и четко. У него почти столько же сэйвов в сумме, как у Акинфеева – разница ничтожная, российский бразилец не случайно стал чемпионом – по 2.5 сэйва за игру делал стабильно.

Ярослав Годзюр («Урал»)

У того же «Спартака» по пропущенным ударам – 10-я защита РФПЛ, но по суммарной опасности моментов должна была быть четвертая. Селихов и Ребров, мягко говоря, спасителями не стали, пропустили на шесть голов больше, чем ожидалось. Хуже сработали только вратари «Тосно» и «Анжи». А вот Годзюр пропустил, как вратари «Спартака» по количеству, но Ярослав второй после Беленова по количеству закрытых явных голевых моментов, а также первый в этом списке по сэйвам за 90 минут – 3.4 спасения за матч. Невероятный показатель!

Антон Шунин («Динамо»)

Есть только три голкипера в сезоне, у которых больше сэйвов из всех 16 команд РФПЛ – Довбня, Годзюр и Беленов. Первого нет в этом списке, поскольку вратарь «СКА-Хабаровска» допустил много персональных ошибок, а сэйвы собирал, поскольку у его команды оборона уровня ФНЛ. Тогда как Шунин поднял показатели «Динамо» правильными действиями. Пусть весной стал реже вступать в игру – оборона стала надежнее держать удар, голкипер «Динамо» заполучил в сумме 11 сухих матчей, повторив результат Лунева. Неплохо!

Андрей Синицын («Краснодар»)

Синицын натерпелся от Шалимова – организация игры «Краснодара» в защите вызывала много нареканий. Не случайно «горожане» по пропущенным голам наравне с «Уфой», «Амкаром» и «Динамо», хотя по командному классу должны быть выше по всем параметрам. Впрочем, если вникать, то окажется, что пропустить могли еще больше, если бы не 79 эпизодов, в которых Андрей выручил.

Игорь Акинфеев (ЦСКА)

Собирал «сухари» чаще чем в каждом втором матче, ведь пропустил два тура из-за повреждения. Акинфеев, чья команда предпочитает эпизодические ошибки и контроль над игрой, собрал целых 73 сэйва, что делает Игоря седьмым голкипером лиги по этому показателю, причем Нигматуллин и Синицын не слишком сильно оторвались, лишь за счет ударов издали. Так что защитники ЦСКА загрузили Игоря работой, как загрузила оборона «Амкара» своего вратаря! Акинфеев персонально пропустил всего 20 голов в чемпионате, на один меньше, чем все голкиперы «Зенита» или «Локомотива». К ЧМ-2018 капитан сборной подходит в отличной форме.

Кого можно назвать лучшим вратарем по статистике?



По традиции напоминаем – пусть это и сизифов труд, что выбираете не любимого голкипера, не вратаря милой сердцу команды, а сильнейшего вратаря лиги. Поэтому подойдите к голосованию с умом и сравните статистику. С помощью таблицы проще выделить фаворитов, а уже из них выбрать одного лучшего:

Голкипер (клуб) Матчи (минуты) Пропущенные (за игру) Сухие матчи (% от всех) Отраженные удары, % Сэйвы за 90 минут Акинфеев (ЦСКА) 28 (2 520) 20 (0.67) 15 (54 %) 78.5 % 2.6 Лунев («Зенит») 20 (1 743) 12 (0.60) 11 (55 %) 73.9 % 2.0 Синицын («Краснодар») 25 (2 250) 25 (1.00) 8 (32 %) 76.0 % 3.2 Шунин («Динамо») 30 (2 700) 30 (1.00) 11 (37 %) 73.7 % 2.8 Годзюр («Урал») 30 (2 700) 31 (1.03) 7 (23 %) 76.9 % 3.4 Гильерме («Локомотив») 23 (2 070) 15 (0.65) 13 (57 %) 79.2 % 2.5 Беленов («Уфа») 30 (2 700) 29 (0.97) 13 (43 %) 77.2 % 3.3

Как видите, статистика при сравнении вратарей – важная штука. Как, например, можно «на глаз» понять, что нахваленный за старт сезона Лунев на деле взял такой же процент ударов в створ, как Шунин? Причем Антону приходилось работать чаще и оборона у него хуже, то есть было сложнее. Или вот – Акинфеев к десяти «сухарям» прошлого года добрал целых пять весной (пропустив всего четырежды), сохранил темп и форму. А Гильерме так и вовсе был магнитом для мячей, у человека почти 80% отраженных ударов, хотя с близкого расстояния ему били чаще, чем Акинфееву, сыгравшему на пять матчей больше.

Теперь интересно узнать результаты вашего голосования. Любопытно посмотреть, как разделятся голоса? Присоединяйтесь к выборам, составьте свою символическую сборную РФПЛ сезона 2017/18, получите настоящую народную команду героев.