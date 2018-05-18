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Лучшая команда европейского сезона

вчера, 22:05
Лучшая команда европейского сезона

«Соккер.ру» предлагает вам выбрать абсолютного чемпиона Европы по итогам уходящего сезона, ведь рекорды поставлены и чемпионы названы.

Поспорим о победителях сезона, ведь они яркие, их немало, но назвать абсолютного чемпиона независимо от весовых категорий и федераций крайне трудно. Но можно, если взвесить аргументы.

Точно не «Барселона»

За «Барселону». 1) седьмой чемпионский титул за десять лет, 43-матчевая серия без осечек в Ла Лиге; 2) четвертая подряд победа в Кубке Испании; 3) работа Вальверде с защитой. Пусть и тер Штеген спасал, без Неймара получили другую «Барселону»; 4) наличие Месси – с таким игроком сразу претендуешь на звание лучшей команды континента, Лионель снова возьмет «Золотую бутсу».

Против. 1) глупый вылет из ЛЧ от «Ромы»; 2) негармоничный состав. Правые беки не ровня Дани Алвесу по яркости, Умтити подумывает об уходе, Бускетса бросали одного, Иньеста – пенсия, Коутиньо – не влился, Суарес не всегда стабилен; 3) ставка на уровень Месси, а также запредельный класс звезд; 4) Лионель сам все сформулировал: «Барселона» облажалась, растеряв умение выигрывать решающие матчи при плохой игре. Не лучшая команда сезона.

Точно не «Ювентус»

За «Ювентус». 1) седьмое чемпионское звание подряд; 2) победа в Кубке Италии – четвертый «золотой дубль» кряду; 3) игровые перестроения – тренер работал с Бенатиа, Дибалой, Хедирой и Игуаином, проект интересен – Массимилиано остается; 4) вылет из ЛЧ после камбэка и скандала. Кстати, Буффон извинился за поведение и мат в адрес арбитра.

Против. 1) чемпионом «Ювентус» сделали ошибки «Наполи». После победы Сарри в Турине неаполитанцы не имели права терять Скудетто. 2) в ЛЧ снова проиграли «Реалу» - погром 0:3 не забыт; 3) если «Наполи» сделал огромный прыжок вперед по игре, то «Ювентус» не перестроился до конца, хотя пытался; 4) Серия А не тянет на лигу для европейского чемпиона. В Турине живут короли Италии, но не короли футбольной Европы.

Точно не «Бавария»

За «Баварию». 1) гегемония в Германии – шесть «салатниц» подряд, два Кубка за это время и выход в новый финал; 2) перелом после провального старта и успех Хайнкеса заслуживают уважения. Юпп остался чемпионом; 3) достойная игра против «Реала» в полуфинале – были в шаге от поездки в Киев, но не дожали; 4) умение работать с игроками. Ульрайх, Толиссо, Родригес, Зюле и Киммих прибавили, не только ветеранами славна «Бавария».

Против. 1) неудача Анчелотти; 2) невзирая на полуфиналы ЛЧ, у «Баварии» пять неудач подряд, в финалах не играют; 3) низкая конкуренция в Бундеслиге после провала «Боруссии» Д. «Бавария» давит, давит, но Модрич прав – считают голы, не моменты; 4) трения внутри коллектива. Не только Левандовски злит унылая стабильность. Давно ждут у руля условного Клоппа, а назначают непонятного Нико Ковача. «Бавария» не стала первой командой Европы.

Точно не ПСЖ

За ПСЖ. 1) успехи во Франции – кубок на кубке сидит и кубком погоняет; 2) невероятный состав атаки – Неймар, Кавани, Ди Мария и Мбаппе не все еще сказали, если не разбегутся летом; 3) игровые показатели в Лиге чемпионов – у ПСЖ параметры команды для полуфинала, но жребий им изменяет.

Против. 1) дворовая защита в Лиге 1. «Монако» в статусе чемпиона пропустил семь от ПСЖ; 2) Неймар. Показатели взрослой легенды и поведение капризного принца – бразилец недожал и вместе с ним недожал ПСЖ; 3) очередной вылет из ЛЧ; 4) отказы больших тренеров – взяли Тухеля, а не Симеоне или Зидана. А Эмери морально не восстановился после вылета от «Барселоны». ПСЖ купил команду, мастерство и покупает титулы классом, но не создал коллектива, у которого бы учились все остальные. Объективно не тянут на лучшую команду Европы.

Точно не «Атлетико»

За «Атлетико». 1) победа в ЛЕ – мелочь, а приятно; 2) одна из самых лучших линий защиты современности, если не лучшая. Держат удар невероятно круто, да и Облак – большой вратарь; 3) гармоничная тактика, Симеоне прав, даже если бы он остался в отеле, футболисты без него сыграли в Лионе так же; 4) сам Диего – тренер для великого и успешного клуба.

Против. 1) не поборолись за чемпионский титул, проиграли «Барселоне» очный матч, пусть и 0:1; 2) недоработали в атаке. Гризманн не сразу завелся, без Косты были скучнее; 3) вылет из ЛЧ на стадии группового раунда после двух ничьих с «Карабахом»; 4) неумение сдерживать звезд от ухода. Облак пошел бы в АПЛ, Гризманн – в «Барселону» и так далее... «Атлетико», может, и лучшая команда Мадрида – если верить кричалке Хуанфрана, но не Европы.

Точно не «Реал»

За «Реал». 1) сотый финал Лиги чемпионов подряд. 2) тренер Зидан, который в плей-офф еврокубков не вылетал ни разу в карьере наставника; 3) монолитный состав – один из самых стабильных в Европе; 4) воскрешение бомбардира Роналду – в этот рывок, судя по всему, не верили даже его близкие. Но смог!

Против. 1) качество футбола – далеко от идеального, фанаты «Реала» подтвердят; 2) поражения от всех подряд. Не важно, «Ювентус» это или «Эспаньол», «Севилья» или «Леганес» - Зидан проигрывал в сезоне многим; 3) путь в финал ЛЧ. Мало того что по лезвию прошли – и против «Ювентуса», и против «Баварии», так еще и арбитры чудили в их пользу; 4) на данный момент третье место в Ла Лиге. Суперкубок не греет – был давно, ЛЧ еще надо выиграть – «Реал» не провел королевский сезон.

Возможно, «Ливерпуль»

За «Ливерпуль». 1) выход в финал ЛЧ – всегда место перед камином величия; 2) Салах – машина голов. Мог бы получить награду за то, что удачно вышел из машины, Клопп удачно пошутил; 3) победы над «Манчестер Сити» Гвардиолы; 4) тройка атаки. «Ливерпуль» как «Барселона» Луиса Энрике с Суаресом, Месси и Неймаром, только здесь Фирмино, Салах и Мане. 5) Юрген Клопп – тренер, который вышел в финалы ЛЕ и ЛЧ с новой командой.

Против. 1) четвертое место в АПЛ. Недавно так даже «Арсенал» Венгера умел, «Ливерпуль» снова не чемпион; 2) дырявая защита, которую описывают не цифры, а характер пропущенных мячей. Обороняются ужасно, что даже странно, учитывая самоотверженность; 3) странные поражения – как от ВБА в Кубке или от «Ромы» в ответном полуфинале ЛЧ. Так лучшая команда сезона не играет, пусть очарованием года «Ливерпуль» точно является.

Возможно, «Манчестер Сити»

За МС. 1) рекордное чемпионство в АПЛ – набрали 100 очков, оторвались от МЮ на 19; 2) Гвардиола, придумавший убийственную тактику; 3) прогресс игроков. Давид Сильва был шикарен, даже когда переживал за жизнь первенца, Эдерсон – монстр игры ногами, Де Брюйне – король ассистов, а Сане – его сводный брат; 4) игровое превосходство над всеми соперниками в серьезных матчах, кроме одного оппонента.

Против. 1) вылет из ЛЧ и глупое поражение в АПЛ от того же соперника, исключившее из меню «чемпионат без поражений». У этого Шерлока на пути Мориарти «Ливерпуль», лишивший «Манчестер Сити» статуса лучшей команды сезона в ЛЧ – ложка дегтя в бочке меда.

Кто главная команда сезона?

Интересно поспорить о победителе. «Ювентус» и «Бавария» - давние неудачники главных матчей ЛЧ, не подходят. И в чемпионатах чудили, хотя сильнее всех. ПСЖ пока не выбрался с пеленок короля Франции. «Барселона» на переломе – важно менять и усиливать игру, не надеясь на Месси. «Реал» в фазе консервации величия в ЛЧ, хотя и «Атлетико» перестал обыгрывать лицом к лицу, и «Барселоне» проигрывал.

А «Ливерпуль» пока не готов дать бой «Манчестер Сити» на длительной дистанции. Получается, именно рекордсмен АПЛ по набранным за сезон очкам – лучшая команда сезона? По качеству футбола, по продуманности деталей, по достижениям, которые можно оценить цифрами - да. «Горожане» выдали изумительный сезон, только «Ливерпуль» их обыграл, хотя там были оговорки о судействе, как и против «Ромы».

Команда Клоппа в случае победы над «Реалом» в Киеве станет эмоциональным героем сезона, но и МС как команда добилась выдающихся результатов. После нападения акул никто в АПЛ не выжил, а в ЛЧ еще бы посмотрели, как бы Гвардиола сыграл против «Ромы», а потом и «Реала». Но финал Лиги чемпионов вряд ли изменит общие оценки сезона, ведь Месси прав – команда Зидана научилась в кубковом турнире побеждать при плохой игре, но это не позволяет назвать «Реал» лучшим, как годом ранее, когда победили еще и в чемпионате Испании.

И «Ливерпуль» слишком отстал от МС и в АПЛ, и по общему качеству игры всех линий, чтобы их дикая атака приравнивалась к командной победе сезона. Но здесь возможны дискуссии, ведь кандидаты шикарные и назвать лучшего непросто, но всегда интересно, как в случае со спорами о вручении «Золотого мяча». Где же лучшая команда Европы?

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Все комментарии
Real Madrid_Cristiano Ronaldo
Real Madrid_Cristiano Ronaldo
сегодня в 13:58
"Не важно, «Ювентус» это или «Эспаньол», «Севилья» или «Леганес» - Зидан проигрывал в сезоне многим"
Но дело в том, что в 3-х из 4-х этих проигрышых матчей "Реал" играл 2-ым составом...
ᅠ
ответил STI'ch
сегодня в 13:10
STI'ch:
Соккер говорит, что Зидан еще ни разу не вылетал из плей-офф еврокубков.
Фраза «тренер Зидан, который в плей-офф еврокубков не проигрывал ни разу в карьере наставника» и фраза «тренер Зидан, который в плей-офф еврокубков ни разу не проигрывал двухматчевое противостояние» - это всё-таки разные вещи, так-нет?
А то, что Соккер предполагает именно отсутствие поражений по суме двух встреч я предполагал, но вот говорить это нужно понятным языком.
Hamman
Hamman ответил Илья Кузнецов
сегодня в 13:10
Илья Кузнецов:
Для меня "Топ" команд сезона такой: Лучшая атака - у Ливерпуля, защита - у Атлетико, а полузащита - у Манчестер Сити Открытие сезона - Рома. Неожиданно было увидеть такую команду из чемпионата Италии, чьи представители всегда показывали медленный, скучный и унылый футбол, побеждая за счёт того, что брали соперника на "измор". P.S. Очень хочется увидеть в матче за супер-кубок Уефа не мадридское "классико", а противостояние супер-атакующего и супер-оборонительного футбола.
Но придётся довольствоваться мадридским дерби...
Ruslan3132
Ruslan3132
сегодня в 10:45
ЛЧ кто возьмет - тот и лучший.
Serg3.12
Serg3.12
сегодня в 09:44
Лучшая клубная команда Европы - победитель ЛЧ)
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 09:19
Лучшие рекордсмены европейского сезона пупсики. Гыгыгыгы
spartach n1
spartach n1
сегодня в 08:54
Какие могут быть итоги до финала ЛЧ ?
а так все вилами по воде .
Спагетти
Спагетти ответил ndedov
сегодня в 08:49
Полюбому зинаида, столько людей обрадовала заняв пятое место и какой год подряд пролетев мимо лч:))
mikysss
mikysss
сегодня в 08:13
Ливерпуль
ndedov
ndedov
сегодня в 05:30
Лучшая команда мира это наш Зенит Санкт-Петербург!
STI'ch
STI'ch ответил
сегодня в 04:35
Соккер говорит, что Зидан еще ни разу не вылетал из плей-офф еврокубков.
ᅠ
ответил Colchoneros
сегодня в 02:55
Colchoneros:
Это что за хрень? ------------------------------ сам Диего – тренер для великого и успешного клуба. ------------------------------------------------------------------ По твоему Атлетико не Великий и успешный клуб? Какой клуб для тебя великий и успешный? Назови!
Атлетико не великий клуб, но успешный на данном этапе истории. Относительно успешный. Кубки УЕФА и Севилья пачками собирала, но супер-клубом от этого не стала. У Атлетико нет победной истории на самом высоком уровне, нет большой армии поклонников по всему миру (что неудивительно при оборонительном стиле игры - некрасивая игра у команды), нет звёзд первой величины - главных атрибутов топ-клуба.
К топ-клубам гораздо ближе ПСЖ и МС, чем Атлетико, хотя и они пока ими не являются, в этом Гвардиола прав. А Атлетико и вовсе вряд ли станет топом когда-нибудь. С уходом Гризманна и Симеоне, старением Година, Атлетико вновь будет ровней Сивильи и Валенсии, а не конкурентом Реалу с Барселоной.
ᅠ
сегодня в 02:37
2) тренер Зидан, который в плей-офф еврокубков не проигрывал ни разу в карьере наставника


Не первый раз уже на Соккере читаю такую фразу.
Уважаемый Соккер, скажите, пожалуйста, кто тренировал Реал, который проиграл первый матч 1/4 финала ЛЧ 2015/2016 в Германии Вольфсбургу со счётом 2-0? Не Зидан разве? :)
амурец
амурец
сегодня в 02:36
лучшей командой Европы становится та, которая выигрывает главные европейские турниры
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:53
Кто эту глупость написал?
Лучшей командой Европы будет та, которая выиграет ЛЧ и СК!
Реал проигрывал Барселоне? Проигрывал?
Правильно будет сказать "проиграл"! А ответную они выиграли, просто судья спас Барселону!

Сити не достаточно английские рекорды, чтобы стать лучшей в Европе! Для начала, пусть хотя бы в 1/2 ЛЧ выйдут!
Дракон1988
Дракон1988
сегодня в 01:50
Если Ливерпуль ЛЧ выиграет,то безусловно он,а так всё спорно очень.
BESTjuventus10
BESTjuventus10
сегодня в 01:18
После победы Сарри в Турине неаполитанцы не имели права терять Скудетто.

После той победы Наполи все равно оставался вторым в таблице. И Юве оставалось все также выигрывать оставшиеся игры. Каким образом Наполи потеряли скудетто если они Ювентус так и не обогнали? Учи матчасть автор. А лучшей командой станет победитель Лиги Чемпионов а не какие то там мансити. Разве что во влажных мечтах глоров они лучшие.
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов ответил Colchoneros
сегодня в 00:35
Colchoneros:
Ты написал: Для меня пока тоже Сколько ты интересуешься футболом?
ну, с начала 2000-х примерно, помню Атлетико ещё в сегунде был, может по-этому такое отношение к ним.
CaMpeR_RM
CaMpeR_RM
сегодня в 00:23
Ахаххахаха Сити и Ливер, как все скучно на соккере, г... , а не сайт.Чао
CaMpeR_RM
CaMpeR_RM
сегодня в 00:19
Даже не глядя, Сити, сейчас проверю прав ли я))
Красный навсегда
Красный навсегда ответил Илья Кузнецов
сегодня в 00:18
Согласен с тобой на 100%
Красный навсегда
Красный навсегда
сегодня в 00:17
Да атлетико да 2подряд ничя с карабахом и вылет лигу европу это самый силный клуб европы да
Colchoneros
Colchoneros ответил Илья Кузнецов
сегодня в 00:02
Илья Кузнецов:
Это намёк, что Симеоне должен уйти в другой клуб, ещё не все привыкли считать Атлетико топ-клубом. Для меня пока тоже, это команда одного тренера, каким был Порту времён Моуриньо (победитель ЛЧ-2004). Интересно будет посмотреть на Атлетико без Симеоне, тогда и станет понятно, они просто "голиафы" на час или что-то большее.
Ты написал: Для меня пока тоже
Сколько ты интересуешься футболом?
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов ответил Colchoneros
вчера в 23:57
Colchoneros:
Это что за хрень? ------------------------------ сам Диего – тренер для великого и успешного клуба. ------------------------------------------------------------------ По твоему Атлетико не Великий и успешный клуб? Какой клуб для тебя великий и успешный? Назови!
Это намёк, что Симеоне должен уйти в другой клуб, ещё не все привыкли считать Атлетико топ-клубом. Для меня пока тоже, это команда одного тренера, каким был Порту времён Моуриньо (победитель ЛЧ-2004). Интересно будет посмотреть на Атлетико без Симеоне, тогда и станет понятно, они просто "голиафы" на час или что-то большее.
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов
вчера в 23:47
Для меня "Топ" команд сезона такой:
Лучшая атака - у Ливерпуля, защита - у Атлетико, а полузащита - у Манчестер Сити
Открытие сезона - Рома. Неожиданно было увидеть такую команду из чемпионата Италии, чьи представители всегда показывали медленный, скучный и унылый футбол, побеждая за счёт того, что брали соперника на "измор".

P.S. Очень хочется увидеть в матче за супер-кубок Уефа не мадридское "классико", а противостояние супер-атакующего и супер-оборонительного футбола.
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 23:44
Это что за хрень?
------------------------------
сам Диего – тренер для великого и успешного клуба.
------------------------------------------------------------------
По твоему Атлетико не Великий и успешный клуб?
Какой клуб для тебя великий и успешный? Назови!
JackNorz
JackNorz
вчера в 23:26
Атлетико
MALOVAR
MALOVAR ответил Ice van Reed
вчера в 23:19
это не карма,это УЕФА
MALOVAR
MALOVAR ответил борька
вчера в 23:16
спасибо Георгичу!
MALOVAR
MALOVAR
вчера в 23:16
Автору кол,Ливер не стабилен и затащен скаминами. Сити потерялся весной.
Я голосую за Рому и Атлетико ,это сильнейшие команды сезона
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