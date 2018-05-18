Лучшая команда европейского сезона

«Соккер.ру» предлагает вам выбрать абсолютного чемпиона Европы по итогам уходящего сезона, ведь рекорды поставлены и чемпионы названы.

Поспорим о победителях сезона, ведь они яркие, их немало, но назвать абсолютного чемпиона независимо от весовых категорий и федераций крайне трудно. Но можно, если взвесить аргументы.

Точно не «Барселона»

За «Барселону». 1) седьмой чемпионский титул за десять лет, 43-матчевая серия без осечек в Ла Лиге; 2) четвертая подряд победа в Кубке Испании; 3) работа Вальверде с защитой. Пусть и тер Штеген спасал, без Неймара получили другую «Барселону»; 4) наличие Месси – с таким игроком сразу претендуешь на звание лучшей команды континента, Лионель снова возьмет «Золотую бутсу».

Против. 1) глупый вылет из ЛЧ от «Ромы»; 2) негармоничный состав. Правые беки не ровня Дани Алвесу по яркости, Умтити подумывает об уходе, Бускетса бросали одного, Иньеста – пенсия, Коутиньо – не влился, Суарес не всегда стабилен; 3) ставка на уровень Месси, а также запредельный класс звезд; 4) Лионель сам все сформулировал: «Барселона» облажалась, растеряв умение выигрывать решающие матчи при плохой игре. Не лучшая команда сезона.

Точно не «Ювентус»

За «Ювентус». 1) седьмое чемпионское звание подряд; 2) победа в Кубке Италии – четвертый «золотой дубль» кряду; 3) игровые перестроения – тренер работал с Бенатиа, Дибалой, Хедирой и Игуаином, проект интересен – Массимилиано остается; 4) вылет из ЛЧ после камбэка и скандала. Кстати, Буффон извинился за поведение и мат в адрес арбитра.

Против. 1) чемпионом «Ювентус» сделали ошибки «Наполи». После победы Сарри в Турине неаполитанцы не имели права терять Скудетто. 2) в ЛЧ снова проиграли «Реалу» - погром 0:3 не забыт; 3) если «Наполи» сделал огромный прыжок вперед по игре, то «Ювентус» не перестроился до конца, хотя пытался; 4) Серия А не тянет на лигу для европейского чемпиона. В Турине живут короли Италии, но не короли футбольной Европы.

Точно не «Бавария»

За «Баварию». 1) гегемония в Германии – шесть «салатниц» подряд, два Кубка за это время и выход в новый финал; 2) перелом после провального старта и успех Хайнкеса заслуживают уважения. Юпп остался чемпионом; 3) достойная игра против «Реала» в полуфинале – были в шаге от поездки в Киев, но не дожали; 4) умение работать с игроками. Ульрайх, Толиссо, Родригес, Зюле и Киммих прибавили, не только ветеранами славна «Бавария».

Против. 1) неудача Анчелотти; 2) невзирая на полуфиналы ЛЧ, у «Баварии» пять неудач подряд, в финалах не играют; 3) низкая конкуренция в Бундеслиге после провала «Боруссии» Д. «Бавария» давит, давит, но Модрич прав – считают голы, не моменты; 4) трения внутри коллектива. Не только Левандовски злит унылая стабильность. Давно ждут у руля условного Клоппа, а назначают непонятного Нико Ковача. «Бавария» не стала первой командой Европы.

Точно не ПСЖ

За ПСЖ. 1) успехи во Франции – кубок на кубке сидит и кубком погоняет; 2) невероятный состав атаки – Неймар, Кавани, Ди Мария и Мбаппе не все еще сказали, если не разбегутся летом; 3) игровые показатели в Лиге чемпионов – у ПСЖ параметры команды для полуфинала, но жребий им изменяет.

Против. 1) дворовая защита в Лиге 1. «Монако» в статусе чемпиона пропустил семь от ПСЖ; 2) Неймар. Показатели взрослой легенды и поведение капризного принца – бразилец недожал и вместе с ним недожал ПСЖ; 3) очередной вылет из ЛЧ; 4) отказы больших тренеров – взяли Тухеля, а не Симеоне или Зидана. А Эмери морально не восстановился после вылета от «Барселоны». ПСЖ купил команду, мастерство и покупает титулы классом, но не создал коллектива, у которого бы учились все остальные. Объективно не тянут на лучшую команду Европы.

Точно не «Атлетико»

За «Атлетико». 1) победа в ЛЕ – мелочь, а приятно; 2) одна из самых лучших линий защиты современности, если не лучшая. Держат удар невероятно круто, да и Облак – большой вратарь; 3) гармоничная тактика, Симеоне прав, даже если бы он остался в отеле, футболисты без него сыграли в Лионе так же; 4) сам Диего – тренер для великого и успешного клуба.

Против. 1) не поборолись за чемпионский титул, проиграли «Барселоне» очный матч, пусть и 0:1; 2) недоработали в атаке. Гризманн не сразу завелся, без Косты были скучнее; 3) вылет из ЛЧ на стадии группового раунда после двух ничьих с «Карабахом»; 4) неумение сдерживать звезд от ухода. Облак пошел бы в АПЛ, Гризманн – в «Барселону» и так далее... «Атлетико», может, и лучшая команда Мадрида – если верить кричалке Хуанфрана, но не Европы.

Точно не «Реал»

За «Реал». 1) сотый финал Лиги чемпионов подряд. 2) тренер Зидан, который в плей-офф еврокубков не вылетал ни разу в карьере наставника; 3) монолитный состав – один из самых стабильных в Европе; 4) воскрешение бомбардира Роналду – в этот рывок, судя по всему, не верили даже его близкие. Но смог!

Против. 1) качество футбола – далеко от идеального, фанаты «Реала» подтвердят; 2) поражения от всех подряд. Не важно, «Ювентус» это или «Эспаньол», «Севилья» или «Леганес» - Зидан проигрывал в сезоне многим; 3) путь в финал ЛЧ. Мало того что по лезвию прошли – и против «Ювентуса», и против «Баварии», так еще и арбитры чудили в их пользу; 4) на данный момент третье место в Ла Лиге. Суперкубок не греет – был давно, ЛЧ еще надо выиграть – «Реал» не провел королевский сезон.

Возможно, «Ливерпуль»

За «Ливерпуль». 1) выход в финал ЛЧ – всегда место перед камином величия; 2) Салах – машина голов. Мог бы получить награду за то, что удачно вышел из машины, Клопп удачно пошутил; 3) победы над «Манчестер Сити» Гвардиолы; 4) тройка атаки. «Ливерпуль» как «Барселона» Луиса Энрике с Суаресом, Месси и Неймаром, только здесь Фирмино, Салах и Мане. 5) Юрген Клопп – тренер, который вышел в финалы ЛЕ и ЛЧ с новой командой.

Против. 1) четвертое место в АПЛ. Недавно так даже «Арсенал» Венгера умел, «Ливерпуль» снова не чемпион; 2) дырявая защита, которую описывают не цифры, а характер пропущенных мячей. Обороняются ужасно, что даже странно, учитывая самоотверженность; 3) странные поражения – как от ВБА в Кубке или от «Ромы» в ответном полуфинале ЛЧ. Так лучшая команда сезона не играет, пусть очарованием года «Ливерпуль» точно является.

Возможно, «Манчестер Сити»

За МС. 1) рекордное чемпионство в АПЛ – набрали 100 очков, оторвались от МЮ на 19; 2) Гвардиола, придумавший убийственную тактику; 3) прогресс игроков. Давид Сильва был шикарен, даже когда переживал за жизнь первенца, Эдерсон – монстр игры ногами, Де Брюйне – король ассистов, а Сане – его сводный брат; 4) игровое превосходство над всеми соперниками в серьезных матчах, кроме одного оппонента.

Против. 1) вылет из ЛЧ и глупое поражение в АПЛ от того же соперника, исключившее из меню «чемпионат без поражений». У этого Шерлока на пути Мориарти «Ливерпуль», лишивший «Манчестер Сити» статуса лучшей команды сезона в ЛЧ – ложка дегтя в бочке меда.

Кто главная команда сезона?

Интересно поспорить о победителе. «Ювентус» и «Бавария» - давние неудачники главных матчей ЛЧ, не подходят. И в чемпионатах чудили, хотя сильнее всех. ПСЖ пока не выбрался с пеленок короля Франции. «Барселона» на переломе – важно менять и усиливать игру, не надеясь на Месси. «Реал» в фазе консервации величия в ЛЧ, хотя и «Атлетико» перестал обыгрывать лицом к лицу, и «Барселоне» проигрывал.

А «Ливерпуль» пока не готов дать бой «Манчестер Сити» на длительной дистанции. Получается, именно рекордсмен АПЛ по набранным за сезон очкам – лучшая команда сезона? По качеству футбола, по продуманности деталей, по достижениям, которые можно оценить цифрами - да. «Горожане» выдали изумительный сезон, только «Ливерпуль» их обыграл, хотя там были оговорки о судействе, как и против «Ромы».

Команда Клоппа в случае победы над «Реалом» в Киеве станет эмоциональным героем сезона, но и МС как команда добилась выдающихся результатов. После нападения акул никто в АПЛ не выжил, а в ЛЧ еще бы посмотрели, как бы Гвардиола сыграл против «Ромы», а потом и «Реала». Но финал Лиги чемпионов вряд ли изменит общие оценки сезона, ведь Месси прав – команда Зидана научилась в кубковом турнире побеждать при плохой игре, но это не позволяет назвать «Реал» лучшим, как годом ранее, когда победили еще и в чемпионате Испании.

И «Ливерпуль» слишком отстал от МС и в АПЛ, и по общему качеству игры всех линий, чтобы их дикая атака приравнивалась к командной победе сезона. Но здесь возможны дискуссии, ведь кандидаты шикарные и назвать лучшего непросто, но всегда интересно, как в случае со спорами о вручении «Золотого мяча». Где же лучшая команда Европы?