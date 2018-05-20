Из крайности в крайность. «Арсенал» и юный тренер Артета

Критически рассматриваем кандидатуру Микеля на пост тренера «Арсенала». «Соккер.ру» понимает опасения, но разделяет добрые пожелания ученику Гвардиолы.

«Усманову и Кронке нужен послушный тренер». Тезис, который сложно оспорить, но стоит артикулировать. Очевидно, что к уходу Венгера в «Арсенале» готовились, а делали это оба владельца. Верховным скаутом с длинным носом был назначен Свен Мислинтат из Дортмунда. Ему приписывают последние крупные сделки – обмен Санчеса на Мхитаряна, а также покупку Обамеянга. Еще в прошлом году в Англии шептались, что Артета не просто так пошел учиться у Гвардиолы.

А Джиованни Ван Бронкхорст не случайно получал комплименты от Венгера после чемпионского звания в Голландии с «Фейеноордом». За тренерской карьерой Виейра в США Кронке тоже присматривал на всякий случай. Анри явно догадывался, что готовят свержение французского тренера, поэтому стажировался в сборной Бельгии, а после устроился анализировать футбол на ТВ, чтобы лучше вникнуть в тактику. Кроме того, Тьерри много раз публично говорил: мечтает тренировать «канониров».

В «Арсенале» считали, что Венгер в этом сезоне выйдет в финал Лиги Европы. И что финиширует четвертым в АПЛ. Потом еще годик откатает на прощание в лучах славы, а за это время из тройки Артета, Ван Брокхорст, Виейра можно будет выбрать преемника. А Тьерри прицепить помощником или консультантом, как у бельгийцев. План понятный – нужны тренеры, в которых сразу влюбятся поклонники. Венгер был слишком влиятельным при явной антипатии части фанатов, что раздражало боссов «Арсенала».

«Могли бы взять именитого тренера». Даже если забыть первый тезис, покажите очередь из желающих! После Венгера это как идти на электрический стул. Ответ тут не на поверхности, а в середине таблицы – шестое место. Аллегри расспросил, как управляют «Арсеналом» - решил остаться в «Ювентусе». Симеоне был бы отличным наставником для слабохарактерной команды, но о Диего мечтает команда Абрамовича, а Усманов и Кронке переходить дорогу коллеге по лондонским активам не пожелали.

Анчелотти хочет много денег и власти – прямо сказал, а в «Арсенале» другие порядки. Эмери – тренер без хребта, а пока серый кардинал Мончи в Риме, пришить Унаи кубковый характер некому. Вот так рассеиваются и отсеиваются все варианты. Всегда можно позвать даже Бенитеса – заявив, что важен тренер с опытом в Европе, но кто из наставников на плаву – не хочет в команду без путевки в ЛЧ. У остальных больше гонору и требований, чем реальных возможностей изменить «Арсенал». А менять Венгера на Венгера еще глупее, чем менять Манчини на Манчини.

«У Артеты нет тренерского опыта». Тридцать шесть лет человеку, два года назад еще играл. Но у Гвардиолы и Зидана во взрослом футболе тоже не было опыта, когда возглавляли «Барселону» и «Реал», клубы, где цена ошибок куда выше. Перед «Арсеналом» не ставятся аналогичные задачи. Хотя нужно вернуться в топ-4 и изменить стиль игры. А с этим может справиться даже наставник без практики работы. Конечно, Артете нужно быть еще и везучим, но тут не от него зависит.

Возраст в этом ремесле не главное, как и опыт. Главное – свежесть идей и соответствие конкретной персоны моменту. Ведь для лондонцев ставка на любого тренера, кроме тех, кто не спешит в «Арсенал», была бы рискованной и, скорее всего, не принесет заметного успеха, вроде борьбы за чемпионство или возвращения в финал Лиги чемпионов. Так что тут обе стороны используют друг друга. Артета ловит момент, чтобы без резюме попасть на престижную работу, а руководители «Арсенала» берут молодого тренера, чтобы не переплачивать именитому, который сразу потребует кадровую революцию.

«В „Арсенале“ используют тактику Мутко». Аналогию никто бы не понял в Англии, но вы легко расшифруете. Мутко назначил Черчесова крайним перед ЧМ-18, прекрасно зная, что именно этот тренер будет творить, о чем говорить. Но он знал и о том, как предсказуемо на него станут реагировать фанаты. Усманов пошел от противного – зная, что Венгер надоел народу, меняет его на бывшего капитана команды с Анри в придачу. Подобная тактика вытекает из первого пункта. Пусть злятся на легенду и звезду клуба, а не на руководителей «канониров».

Стрелочника Венгера выжали до капли – очередь Тьерри и Микеля. А боссы ведь дали денег на Обамеянга и Ляказетта. Берите их, играйте, побеждайте! А если Артета не справится – ему уготована судьба Мойеса. Буфера, который примет на себя удар неминуемого разочарования, что переживают многие большие клубы, сменив тренера-эпоху. Заодно ставка на Микеля без авторитета оставляет за Кронке и Усмановым право диктовать трансферную политику. Не забывайте, что «Арсенал» зарабатывает деньги, а уже потом играет в футбол.

Артета будет бороться против подобного подхода, загнавшего «канониров» на шестое место. Ему формально не станут мешать, но и помогать особо не будут. Микель рискует, поскольку ему со всех сторон говорят: «Ты очень талантливый, ты готов переворачивать горы». А может оказаться, что рано рискует. Но Почеттино отговаривал испанца идти помощником Гвардиолы – просил сразу начинать полноценную карьеру. А Хосеп очень не хотел отдавать коллегу «Арсеналу», но смирился и даже подыскивает ему замену в лице Иньесты.

«У „канониров“ команда лучше, чем результаты». Очевидно, ведь Петр Чех даже не в лучшем состоянии – вратарь уровня Куртуа. Мустафи – чемпион мира, Косьельни – вице-чемпион Европы. А еще Сократиса покупают. Как ни унижай этих ребят, но они не хуже Клавана и Ловрена из «Ливерпуля». Да и ван Дейк не всегда хорош. Оборона «Арсенала» была плохо поставлена, но игроки там сильные во всех линиях. Озил повторяет рекорды Кантона, Мхитарян – большой умница, он куда проще в общении, чем Алексис. Плохо, что «Арсенал» Венгера не смог раскрыть Окслейд-Чемберлена…

Но у Артеты будут свои принцы в составе, его в один голос хвалили Сане, Стерлинг и Зинченко. Плюс Ляказетт и Обамеянг себя еще не показали. Модник Бельерин может остаться. Но даже свободный агент Колашинац или дорогущий опорник Джака, как и Уилшир – доигравшийся до пропуска ЧМ-18, не работали на пике в последнем сезоне. Не может быть выжатой до капли команда, собравшая серию глупых выездных поражений в этом году. Артета будет работать с теми, кто может заметно прибавить по качеству игры в футбол.

«Лондонцев превращают в инкубатор тренеров». Инкубатор лучше странного кладбища, где покойника хоронят у него на глазах. Артета ведь придет со своей командой. В нее могут войти Тьерри Анри и Хаби Алонсо. Судя по тому, как испанец с опытом в «Ливерпуле», «Реале» и «Баварии» рассуждает о футболе в интервью – у него есть тренерское будущее, баск не хуже давнего знакомого Артеты впитал знания больших наставников, с которыми работал. И скорее ролевой моделью для него был Гвардиола, чем Венгер.

А странный аргумент, что Микель был частью безвольной команды Венгера, а поэтому не подходит, не рассматривайте. У Артеты прозвище - «художник», он не был зверем на поле, который отвечает за крики и вопли, однако при этом участвовал в ряде потасовок и драк – куда без них. Так что внешность обманчива. Микель может и наорать, и приказать. А поскольку собирается интересная и авторитетная компания – Анри и Алонсо с амбициями, то впервые за много-много лет «Арсенал» теряет одну из своих главных слабостей – предсказуемость.

Лет шесть, а может и дольше, вы прекрасно знали, как и почему они будут играть. Даже чем все это закончится в мае месяце знали. Каким будет «Арсенал» Артеты – понятия не имеем. В этом прелесть идеи отправить на заклание агнца из числа бывших футболистов. А вдруг вырвется из порочного круга вместе с командой! Конечно, отзывы конкурентов и фанатов, если бы в «Арсенал» пришел Симеоне, а ему дали 300 миллионов евро на Облака, Сауля и Гризманна, а также Аллегри, который привел бы Сандро, Пьянича и Дибалу, были бы другими.

Но лондонцы работают иначе, поэтому планируют сменить батарейки на ААА – Артету, Алонсо и Анри. Маленькая мощность для больших задач? Зато интересная попытка. Говорят, даже бедняга Касорла будет играющим тренером, что добавляет прелести. Артета всегда был недооцененным игроком, а теперь хочет стать наставником, который докажет, что на его счет ошибаются.