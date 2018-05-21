Поиски «Зенита». Карт-бланш для Сарри и ждун Семак

«Зенит» получает отказы от тренеров из своего списка, и только Семак готов подождать, пока делегация питерцев встречается с Маурицио Сарри. «Соккер.ру» ищет вместе с «Зенитом».

В каком состоянии поиски «Зенита»?

Из своего «списка пяти» (Сарри, Фонсека, Гальярдо, Сампаоли, Семак) «Зенит» заручился согласием единственного реального кандидата. Сергей Богданович не откажется от возможности стать первым за полтора десятилетия отечественным главным тренером «Зенита» без приставки «исполняющий обязанности». Но для «сине-бело-голубых» Семак – это все-таки план «Б», ведь, как сообщает Нобель Арустамян, в Италию отправилась делегация в составе Александра Дюкова, Максима Митрофанова и итальянского адвоката Джулио Дини. Задача этих славных людей – убедить Маурицио Сарри, что в Санкт-Петербурге климат лучше, чем в Неаполе, а футбольная атмосфера на «Крестовском» даст фору двум «Сан-Паоло». Другими словами, послы «Зенита» будут называть белое черным, а черное – белым, параллельно предлагая Сарри много денег – стратегия переговоров примерно такова. И это все при том, что Маурицио со своими футбольными идеями и тараканами в голове вообще не обязательно подходит под задачи российского клуба. Это не говоря о том, что представители Сарри ведут переговоры с «Челси», и у «Зенита» откровенно мало шансов вызвать у итальянца интерес.

Маурицио Сарри откажет «Зениту»

Якобы Сарри предложен карт-бланш, но давайте попробуем определить величину этого карт-бланша. «Зенит» серьезно потратился прошлым летом, вряд ли клуб может позволить себе раз в год глобальное обновление состава. Во-вторых, карт-бланш для тренера калибра Сарри означает и приобретение футболистов, соответствующих его масштабу. Неужели «Зенит» готов платить 50-70 миллионов евро за одного игрока, попутно вписываясь в правила финансового фейр-плей? Думаю, вариант с Маурицио Сарри совершенно бесперспективен, не считая составляющей популизма: о «Зените» пишут в Италии и Европе, но клуб из России может себе позволить максимум переговоры с Сарри, но не подписание контракта. Банально нечем крыть. Почему тренер от Гамшика, Инсинье и Мертенса вдруг поедет тренировать Заболотного, Ерохина и Дриусси, имея возможность возглавить команду с Азаром, Канте и Фабрегасом? Деньги? Так Маурицио не бедствует в Неаполе, а в Лондоне его точно не обидят. Сумасшедшее предложение от «Зенита» в финансовом плане скорее породит новый анекдот про «безумных русских», нежели заставит тренера передумать.

Остаётся Семак

Получается, из пятерки озвученных «Зенитом» кандидатов только Сергей Богданович готов ждать, как Хатико, да и то на него давит «Уфа», которая из-за поисков «Зенита» оказалась в неопределенном положении: то ли есть тренер, то ли уже нет. Но самое любопытное, как быстро рассеялись другие специалист из шорт-листа. Это говорит о том, что список составлялся наобум, ведь в нем даже единой логики нет. Маурицио Сарри – авторитетный тренер, двигающийся к высшим кругам в своем ремесле. Вполне может оказаться в «Зените», если, например, не справится в АПЛ, как Виллаш-Боаш в свое время. Фонсека – пожалуй, наиболее адекватная кандидатура, ведь человек построил чемпионский «Шахтер», опыт в Восточной Европе очень важен, однако у Паулу другие планы.

Гальярдо и Сампаоли - это похоже на выбор по национальному признаку, чтобы тренеры-аргентинцы нашли применение аргентинцам из состава и не пришлось перекраивать полкоманды. Агент Гальярдо уже ответил в категоричной форме: «Это невозможно». К Сампаоли как будто бы никто и не обращался, но Хорхе в любом случае занят на время чемпионата мира, а с главным тренером «Зенит» хочет определиться до конца мая. Если отталкиваться от названной пятерки, у Сергея Богдановича просто нет конкурентов – все остальные взяли или возьмут (случай Маурицио Сарри) самоотвод. Пришло ли время доверить такую команду молодому тренеру Семаку? О плюсах и минусах поговорим в случае назначения, а пока можно сказать так: это точно не худшее решение, особенно после того как «Зенитом» на протяжении нескольких месяцев управлял манекен. Семак – честолюбивый и неравнодушный человек, а это уже немало. Что касается его профессиональных качеств, то шестое место с «Уфой» говорит в пользу Сергея Богдановича.

А что если...?

Что если «Зенит» выйдет за рамки и назначит тренера не из пятерки? Это будет несколько нелепо из-за несвоевременного объявления имен кандидатов, являющихся таковыми только на бумаге, но в действительности нужно понимать, что клуб с берегов Невы свободен в своем выборе и может удивить. К примеру, освободился Миодраг Божович – чем не главный тренер? Опытный специалист с большим опытом работы в РФПЛ, у черногорца хороший контакт и с российскими футболистами, и с иностранными. Еще рассматривается попытка найти вчерашний счастливый день, пригласив Дика Адвоката. Как бы вы к этому варианту ни относились, стоит напомнить, что речь о самом успешном тренере в истории «Зенита».

Основная проблема поисков в том, что «сине-бело-голубые» являются заложниками придуманного имиджа: привыкли гоняться за именитыми тренерами и пускать пыль в глаза, хотя зачастую принцип «проще, да лучше» работает. Но вопрос в том, сломает ли систему назначение Семака или его позовут от сиюминутной безысходности и отказа других тренеров? И относиться будут соответствующим образом – как к человеку, который бережет место для следующего Спаллетти, Виллаш-Боаша, Манчини или Сарри, который получит карт-бланш. Вот ведь Семаку карт-бланш наверняка не предлагали, правда?