Ещё надежней! Оборона вернёт «Барсу» на вершину

Эрнесто Вальверде значительное внимание уделяет обороне, и «Соккер.ру» согласен с тренером «Барсы»: создав надежность сзади, можно чаще претендовать на победы с такой атакой.

Безупречная оборона – приоритетная цель

Почему «Барселоне» нужна отличная игра в обороне, чтобы выиграть не только чемпионат Испании, но и Лигу чемпионов? Во-первых, потому что атаку невозможно натренировать так, чтобы она действовала с заданной эффективностью. У каталонцев в группе созидания личности и звезды: Месси, Суарес, Коутиньо, Дембеле, летом, вероятно, подъедет Гризманн. Такая атака не оставит свою команду без голов, но вопрос в том, сколько нужно забивать. Если «сколько захотим» - то это плохая стратегия, потому что в реальности она не работает дистанционно, прошло время таких команд, которым пропущенные голы были что комариные укусы. Особенно, если мы говорим о плей-офф Лиги чемпионов, где «Барса» в последних розыгрышах позволяла себе пропускать четыре мяч от ПСЖ, по три от «Ювентуса» и «Ромы». За голами в чужие ворота у каталонцев охотятся звезды первой величины, но их усилия окажутся тщетными, если сзади дыры.

Текущее состояние

В первом сезоне при Луисе Энрике «Барселона» пропустила 21 мяч в 38-ми турах Ла Лиги, потом у команды Лучо были показатели 29 и 37 пропущенных голов – шли на повышение, что в данном случае играет в минус. Вальверде начал с победы в чемпионате Испании с 29-ю пропущенными мячами. Их могло быть и меньше, если бы не дикий матч против «Леванте», лишивший «Барсу» сезона без поражений. Марк-Андре тер Штеген пропустил пять раз. И это при условии, что атака ответила хет-триком Коутиньо и голом Суареса. Итого – 4:5, «блаугранас» уступили из-за развала обороны. Да, там была экспериментальная связка центрбеков Вермален – Мина с первых минут, а еще можно припомнить, что не играл Месси – глядишь, выиграли бы 6:5, но это хрестоматийный случай, показательная неудача, отцы которой – защитники. Избавив себя от таких провалов, как в Валенсии или Риме, «Барселона» станет эффективнее, а избавиться можно только одним путем – повысить качество игры в обороне.

Оборона «Барселоны». Плюсы

Марк-Андре тер Штеген. Немецкий голкипер приехал в Барселону, чтобы оказаться «под» Клаудио Браво. И хотя Луис Энрике и давал ему играть в Лиге чемпионов, Марк-Андре оставался недоволен своим положением, ходили слухи об уходе, да и на футбольном поле тер Штеген не всегда действовал надежно. Бывали и ляпы, как пропущенный от Флоренци гол с середины поля. Но потом Браво отбыл к Гвардиоле, а «Барселона» доверилась немцу в качестве безальтернативного первого номера (Силлессен прибыл исключительно для подстраховки). И что сказать, тер Штеген вышел на топ-уровень, сейчас он по праву игры, а не по причастности к великому клубу является членом элитной группировки голкиперов. Марк-Андре умеет выручить, даже если это единственный момент в самой концовке матча, а до этого 90 минут «Барселона» висела на чужих воротах. Ловкий вратарь – залог качественной обороны.

Связка Пике – Умтити. Когда эти парни здоровы и вместе выходят на поле, пройти их очень непросто. Жерар и Самуэль провалили только один матч в нынешнем сезоне, когда «Барселона» проиграла 0:3 в Риме, но там вся команда действовала вяло, вряд ли проблема исключительно в центральных защитниках. А так у Пике и Умтити сложилось отличное взаимопонимание, структурно это не такая связка, как предыдущая – Пике-Маскерано, но крупные защитники умеют создавать надежность и выходят на поле не развлекаться.

Жорди Альба. Левый защитник под руководством Эрнесто Вальверде выдал, возможно, свой лучший сезон в составе «Барселоны». Ну, или, как минимум, на уровне дебютного сезона 2012/2013, когда Жорди феерил сразу после перехода из «Валенсии». Альба только в чемпионате отдал 8 результативных передач при двух забитых мячах, но нас интересуют оборонительные навыки Жорди, и они тоже развиты, несмотря на атакующую ориентированность. В крайнем случае, Альба может рассчитывать на подстраховку центральных защитников и помощь игрока, действующего левее в атаке – сейчас это Коутиньо, позже может быть Гризманн.

Оборона «Барселоны». Минусы

Отсутствие третьего сильного центрбека. Пике + Умтити – это здорово, но «Барселона» катастрофически теряет в качестве оборонительных действий, стоит одному из них занемочь или перебрать «горчичников». В этом сезоне у каталонцев в центре обороны играли шесть человек. Помимо Умтити и Пике, это Вермален, Маскерано, Мина и Динь. Люка – левый защитник, так получилось от безысходности. Маскерано уже нет в команде. Мина молод, приехал из-за океана, ему определенно нужно больше времени на адаптацию. Вермален уже давно не тот. Получается, что за пределами основной связки – пустота.

Правый фланг. Справа у «Барселоны» нет футболиста, который действовал бы на том же уровне, что и Жорди Альба. Серхи Роберто – замечательный старательный парень, но он переученный в правого защитника из центрального хавбека, а Семеду проигрывает конкуренцию каталонцу и слаб в атаке.

Как усилить оборону «Барселоны»?

«Барселоне» нужно не гоняться за Гризманнами всякими, а поработать над своей «печкой» - обороной. Неудивительно, что каталонцы интересуются Клеманом Ленгле из «Севильи», хотя первоочередная задача – продление контракта с Самуэлем Умтити. Ленгле тоже может стать хорошим вложением и тем самым третьим элементом, который необходим в компании с Пике и Умтити, чтобы организовать качественную глубину состава в обороне «Барселоны». В идеале также не обойтись без приобретения квалифицированного правого защитника, но сообщается только, что «Барса» вышла из переговоров с лондонским «Арсеналом» по Эктору Бельерину. Со стороны клуба требуются три простых действия: новый контракт для Умтити, центральный защитник (Ленгле) и правый защитник (Бельерин). Дальше – сугубо тренерская работа, которую можно доверить Вальверде, знающему толк в организации оборонительной игры.