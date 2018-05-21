Наингголан – Мартинес vs. Денисов – Черчесов

На ЧМ-2018 мы не увидим одного из ярчайших футболистов Европы – Раджу Наингголана. «Соккер.ру» ищет оправдание оригинальному тренерскому решению.

Печальная история отношений полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова и главного тренера сборной России Станислава Черчесова не такая уж и уникальная. Подобная драма развернулась и в сборной Бельгии, где Раджа Наингголан не попал на ЧМ-2018 по решению тренера Роберто Мартинеса.

Впрочем, при ближайшем рассмотрении оказывается, что общего в этих историях не так и много. Да вообще всего один факт, по сути: один из сильнейших полузащитников своей страны не попадет на чемпионат мира по решению главного тренера. Дальше положение расходится. Давайте разберемся в сути проблемы.

Посмотрим на положение дел со стороны. Сборная Бельгии – одна из сильнейших по составу команд последних лет. Там выросло потрясающее поколение футболистов, которых теперь уже можно считать состоявшимися. Выбор у бельгийцев куда богаче, скажем так мягко, чем у тренерского штаба сборной России.

Да это в принципе команды, созданные из исполнителей разного уровня лиг. Поэтому в какой-то степени тренер может себя оправдать большим числом исполнителей. Как это сделал, например, Дидье Дешам, признавший, что у Франции классных игроков на две сборные минимум, поэтому придется кого-то сильного оставить за бортом – тут тренера нельзя винить.

Но все же подобного рода отговорки у Мартинеса не пройдут именно перед ЧМ-2018, поскольку Наингголан и его «Рома» провели один из лучших сезонов за последние много лет. Римляне стали третьими в Серии А, а что еще круче – дошли до полуфинала Лиги чемпионов. И бельгийский хавбек проявлял себя как нельзя лучше.

Ну не поверит никто, если бы Мартинес сказал, что не взял Наингголана по игровым характеристикам. Так что решение со стороны кажется странным. Тут логично обратиться к самому тренеру с вопросом о судьбе Наингголана. И это, пожалуй, самый главный вопрос, который постоянно задают Мартинесу.

Возникает подозрение, что он специально держит этот новостной повод на плаву, чтобы отвлечь всех журналистов и болельщиков от других тем вокруг сборной Бельгии. Но это шутка, конечно. Мартинес свою позицию несколько раз прояснял. Она заключается в постулировании: команда важнее одного игрока.

Дело в том, что подбор исполнителей, выдающихся исполнителей, у бельгийцев таков, что для максимально эффективного использования лучших качеств как можно большего числа игроков необходимо применять определенную конкретную схему игры. И это выглядит очень логичным. Когда у тебя блестящие мастера, нужно давать им играть на удобных для них позициях.

Но есть побочный эффект: в такой схеме нет позиции, которая подошла бы Наингголану. Все же играли в футбольный менеджер и представляют себе ситуации, в которых игроки определенных амплуа просто не будут помещаться в какую-то схему без «штрафных» снижение в скилле. Вот Раджа – такой игрок. И все же есть выход. Даже два.

В обоих Мартинес не видит смысла. Первый заключается в постановке Наингголана на позицию из схемы, которая ему несвойственна в «Роме». Но тогда Раджа становится менее эффективным с теми самыми условными «штрафными» минусами в мастерстве, а у бельгийцев, не забываем, и без того шикарный подбор игроков, чтобы опираться на пусть и классного, но футболиста, играющего не на своем месте.

Второй выход – взять Наингголана на всякий случай, пожертвовав кем-либо из состава, кто явно берется на скамейку, поскольку любая команда должна иметь и запасные варианты схем, ей нужно пространство для маневра. Тоже на первый взгляд логичный был бы шаг.

Здесь Мартинес обращается к роли психологии, отвергая его. Наингголан – страстный игрок, большой лидер по своей сути, харизматик, яростный боец. Он просто не сможет мириться с положением, при котором рискует весь турнир просидеть на скамейке запасных, поскольку его использование в таком случае предполагалось бы только в экстренных ситуациях, а они для того и экстренные, что случаться должны редко, в исключительных случаях.

Мартинес открыто говорит, что скамейка – не для Наингголана. Кстати, об этом честно сказал и Игорь Денисов. Он признался, что, пожалуй, лучше вообще не брать его на ЧМ-2018, чем брать откровенно в роли запасного. Не по нутру, не по сути игроцкой его.

И тут Мартинес действует дальновидно. Да, он бы не поднял бучу и волну отказом от Наингголана перед чемпионатом мира. Но Раджа с его взрывным характером мог бы устроить раздрай в команде прямо на турнире. И что тогда? Вариант «Франция-2010» с позором? Риск слишком велик для потенциальной пользы, которую видит тренер от вызова игрока.

Возвращаемся к общему футбольному постулату о том, что команда всегда важнее отдельной личности. Мартинес пошел на такую жертву и вроде как логично обосновал, почему принял такое решение, почему не воспользовался двумя запасными путями. Признал, что идет на риск, поскольку Наингголан очень любим и популярен в Бельгии.

Но в конечном счете именно Мартинес будет нести ответственность за результат. И он поступает смело, поскольку уже подготовил для своих критиков готовую зону для ударов в случае неудачи на ЧМ-2018: надо было брать Наингголана.

А вдруг Роберто чего-то недоговаривает? Всегда есть такая вероятность. Ведь все равно некоторые не поверят, что прямо уж такая волшебная железная схема у Мартинеса, в которую одного из лучших игроков страны не поместить. Тогда в чем дело? Есть, например, мнение, что тренеру просто не нравится нрав Наингголана в принципе.

Это же довольно резкий, вспыльчивый и эксцентричный игрок, который проявляет эти свои свойства не только во благо и на поле, но и за пределами. Да еще и покурить любит, против чего категорически выступает Мартинес. Или, допустим, Роберто чувствует угрозу своему авторитету, понимая, что в какой-то критический момент воинствующий Наингголан вполне способен захватить власть в раздевалке и вывести ситуацию из-под тренерского контроля.

Но не скажет же нам об это сам тренер сейчас. В любом случае, шаг Мартинеса необычен и интересен. Он сделал обоснованный выбор, нам кажется его аргументация как человека, отвечающего за результат, куда более логичной, чем черчесовское «я так решил и все». Но Роберто поставил себя под удар – при случае ему припомнят. Что же до Наингголана, то он объявил о завершении карьеры в сборной, но есть уверенность, что это – до нового тренера только. Потом будет торжественное возвращение.