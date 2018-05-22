Надо брать! Запасной вратарь для «Спартака»

Селихов выбыл из строя на длительный срок, и в обойме «Спартака» не осталось подходящего вратаря, чтобы бороться за выход в групповой этап ЛЧ. «Соккер.ру» ищет решение проблемы.

Что произошло?

В день объявления расширенного списка сборной России на чемпионат мира пришло печальное известие из стана «Спартака»: Александр Селихов, считавшийся кандидатом в тройку голкиперов на мундиаль, повредил ахиллово сухожилие и пропустит ЧМ-2018. Ужасная ситуация для молодого вратаря, тем более Станислав Черчесов позже подтвердил, что Селихов был в расширенном списке и должен был приехать в расположение национальной команды, но буквально за час до объявления состава тренерский штаб сборной узнал о травме Александра. Вскоре «Спартак» официально сообщил о состоянии здоровья голкипера: полный разрыв ахиллова сухожилия. 11 мая Селихов получил травму в ходе тренировочного занятия, а 14-го числа его уже прооперировали в римской клинике «Вилла Стюарт». Саше желаем скорейшего выздоровления, но сейчас переключимся на интересы «Спартака». Москвичи потеряли основного голкипера ориентировочно на шесть месяцев, то есть в этом календарном году Селихов, скорее всего, уже не помощник команде. Далее следуют классические вопросы. Кто виноват? И что делать?

Кто виноват?

Артём Ребров о травме Селихова: «Саша бежал передо мной, и тут раздался треск. Сначала я подумал, что бутса о бутсу ударились. Он на меня посмотрел, тоже не понимал, что произошло. Спросил: „Камень, что ли, кто-то кинул в меня?“ Потом подошел физиотерапевт, посмотрел и констатировал, что у Селихова ахилл. На ровном месте все случилось! Может быть, усталость сказалась в конце чемпионата... У Саши это первый такой сезон был. Нагрузка выпала большая».

У «Спартака» в этом сезоне ворох травм «на ровном месте», а такие повреждения, как известно, оказываются самыми тяжелыми. Четыре разрыва крестообразных связок (Тимофеев, Тигиев, Джикия, Джано), а теперь еще и разрыв ахиллова сухожилия. Не получается считать это просто стечением неудачных обстоятельств, как говорит Массимо Каррера. Определенно, в таком количестве тяжелых травм должна быть система или, по крайней мере, фактор, существенно повышающий подверженность футболистов травмам. Разбираться в этом должны компетентные люди, но народная молва винит тренера по физической подготовке Джорджо Д’Урбано, прозванного «горнолыжником». Якобы «физик» дает нереальные нагрузки, заставляет приседать со штангой, и его деятельность оказалась пагубной для «Спартака». Впрочем, это слишком простой и не факт, что правильный вывод. Джорджо – профессионал, об этом говорит его резюме, он заслуженный человек в своем деле.

Но допускаю, что Д’Урбано мог совершить одну серьезную ошибку: он переоценил общий уровень готовности своих подопечных к нагрузкам. Каррера хотел мощную общекомандную «физику», специальный человек из Италии приехал, чтобы сделать «Спартак» быстрее, выше, сильнее, выносливее в прямом смысле этих слов, но получил обвинения в свой адрес из-за эпидемии тяжелых травм, случившихся, как можно предположить, на фоне усталости. Обратите внимание, что в лазарете оказались исключительно местные игроки (Джано с 16 лет играет в России), которые в ходе своей карьеры не привыкли отдавать футболу столько энергии, их организмы не выдержали. Д’Урбано не учел особенности «футбольного климата» в нашей стране.

Что делать?

Андрей Федун, член совета директоров «Спартака»: «Селихов восстановится. Там разрыв, который заживает за два месяца. Вратаря брать не нужно. Артем Ребров в приличной форме и может выступать еще два-три года на высоком уровне».

Не знаю, откуда у члена совета директоров и родного брата владельца «Спартака» информация о восстановлении Селихова за два месяца, но ахиллы так быстро не лечатся. Трудоспособность можно восстановить за 2.5 месяца, а полноценные занятия спортом возможны через полгода. Поэтому ответ на вопрос в заголовке: не слушать Андрея Федуна! Реброву 34 года, и комплимент его форме – это преувеличение. Артем профессионально относится к своей работе, но если говорить о вратарских умениях, то их явно недостаточно, чтобы вновь примерить первый номер «Спартака». Чемпионский сезон был пиком Реброва, к которому возврата нет.

Третьим в компании с Селиховым и Ребровым во вратарской бригаде «красно-белых» в прошедшем сезоне был 20-летний Александр Максименко, который, видимо, не обладает таким талантом и нервной системой, чтобы начать новый сезон в основе. По крайней мере, до сих пор эти качества не проявлялись. Итак, у «Спартака» есть 34-летний вратарь, неоднократно пропускавший голы по количеству ударов в створ – есть такая карма у Реброва, и молодой необстрелянный голкипер без опыта. Идти с такой вратарской бригадой в новый сезон – это вопреки здравому смыслу.

Вратарь на замену

Однозначно нужен вратарь, который подменит Александра Селихова до конца календарного года. Здесь будет логична ставка на опытного голкипера в приличной форме, пусть и без опыта выступлений в еврокубках, например. В свое время Дикань приходил в «Спартак» тоже без международных матчей за спиной, но Андрею это не помешало выдавать вратарские шоу в Марселе и Амстердаме. А «Спартаку» необходим вратарь, который умеет спасать, потому что оборона вряд ли в одночасье станет надежной, тем более в предпоследней линии тоже планируются перемены.

Возможно, «красно-белые» подпишут вылетевшего вместе с «Тосно» из РФПЛ Давида Юрченко – вот и будет в составе обладатель Кубка России. Есть возможность подписать свободного агента Сергея Рыжикова, 37-летний голкипер ушел из «Рубина», но еще не повесил перчатки на гвоздь. Кстати, он мог оказаться в «Спартаке» еще восемь лет назад, но тогда не срослось, и москвичи подписали Диканя. Возможен вариант с возвращением Беленова, который в свое время не смог заиграть в Москве. Александра можно соблазнить Лигой чемпионов, для него этот будет вызов. «Спартак» должен найти голкипера, которого мотивирует сам факт перехода и возможность побороться за выход в групповой этап ЛЧ.

Будет совершен большой стратегический просчет, если этот вопрос замнется и будет принято решение ждать возвращения Селихова без усиления вратарской линии. Напротив, сейчас есть повод найти штатного спасителя для неустойчивой в обороне команды. Пусть даже ненадолго, пусть всего на полгода, хотя – как знать? Вот придет условный Беленов, вытащит «Спартак» в Лигу чемпионов, отразив три-четыре пенальти попутно, как умеет, и возвращение Селихова в ворота может отложиться. Нередко в спорте несчастья помогают достичь счастья – по крайней мере, это относится к человеку, который может получить шанс в топ-клубе РФПЛ из-за травмы коллеги. И «Спартак» должен дать этот шанс достойному претенденту, чтобы потом не сожалеть.