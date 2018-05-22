Сезонное обновление: три из ФНЛ, три на списание

Состав РФПЛ на будущий сезон определен. «Соккер.ру» изучает сезонные обновления с момента перехода на систему «осень-весна». Чего ждать от новой партии новичков?

Точка отсчёта. Последний сезон «осень-весна» 2010 года

Состав РФПЛ 2010: «Зенит», «Спартак», ЦСКА, «Динамо», «Анжи», «Рубин», «Алания», «Локомотив», «Сатурн», «Ростов», «Терек» («Ахмат»), «Сибирь», «Амкар», «Крылья Советов», «Спартак-Нальчик», «Томь».

Если принять за точку отсчета последний чемпионат России по системе «осень-весна», то за прошедшие восемь лет только восемь клубов могут похвастаться стабильным пребыванием в элите отечественного футбола. Это «Зенит», «Спартак», ЦСКА, «Рубин», «Локомотив», «Ростов», «Ахмат» и «Амкар». Это 50% стабильности. Дальнейшие обновления изучаем, а также отмечаем судьбы выходцев из ФНЛ.

Сезон 2011/2012

Покинули РФПЛ: «Алания», «Сибирь» (по спортивному принципу), «Сатурн» (добровольно).

Новички: «Кубань», «Волга» (по спортивному принципу), «Краснодар» (замена «Сатурну»).

Крепкие краснодарские клубы не растерялись в Премьер-Лиге. «Кубань» под руководством Дана Петреску и вовсе запрыгнула в первую восьмерку, а весной 2012-го играла против сильнейших команд России. «Желто-зеленые» заняли восьмое место – последнее в элитной группе, а «Краснодар» оказался лучшим в октете «Б», то есть новички из столицы Кубани после попадания в РФПЛ спокойно финишировали в середине таблице – на восьмом и девятом местах. Для «Кубани» это стало достижением, ведь до этого было несколько лифтерских заходов в элиту, а «Краснодар» вообще впервые штурмовал такую высоту. Что касается «Волги», то нижегородцы заняли 13-ю строчку и отстояли право играть в высшем дивизионе по итогам стыковых матчей со своими соседями, «Нижним Новгородом».

Итог сезона 2011/2012 для новичков: 8-е, 9-е и 14-е места (победа в стыках).

Сезон 2012/2013

Покинули РФПЛ: «Томь», «Спартак-Нальчик».

Новички: «Мордовия», «Алания».

«Алания» вернулась в РФПЛ спустя всего лишь сезон после вылета, а «Мордовия» дебютировала в высшем свете. Но судьба у них была одна на двоих: эти команды заняли две последние строчки в турнирной таблице и сразу отправились обратно в ФНЛ, моментально проиграв борьбу за выживание. Пришли – и ушли.

Итог сезона 2012/2013 для новичков: 15-е, 16-е места (прямой вылет в ФНЛ).

Сезон 2013/2014

Покинули РФПЛ: «Мордовия», «Алания».

Новички: «Урал», «Томь».

В этом сезоне качество пополнения оказалось выше, чем годом раннее, когда два новичка из ФНЛ только «ножки помочили» в РФПЛ, чтобы вернуться обратно в любимую трясину. «Урал» принял роль середняка, с которой успешно справляется до сих пор, заняв 11-е место в турнирной таблице. А вот «Томь» набрала всего на три балла меньше и финишировала двумя строчками ниже, но это оказало большое влияние на судьбу сибиряков. В стыковых матчах «Томь» начала с победы 3:1 над «Уфой», однако в ответной игре уступила 1:5 и вылетела из РФПЛ.

Итог сезона 2013/2014 для новичков: 11-е, 13-е места (вылет в ФНЛ через стыки).

Сезон 2014/2015

Покинули РФПЛ: «Анжи», «Волга», «Крылья Советов», «Томь».

Новички: «Мордовия», «Арсенал», «Торпедо», «Уфа».

Самое значительное обновление РФПЛ в истории – состав участников изменился на 25%. Их судьбы оказались разными. «Мордовия» повторила лучший результат «Кубани» для новичков после перехода на систему «осень-весна» и забралась под руководством Юрия Семина на высокое восьмое место. «Уфа» заняла последнюю безопасную позицию в РФПЛ – 12-ю, без стыков и вылета. А вот «Торпедо» и «Арсенал» оказались в зоне прямого вылета. Для них музыка играла недолго.

Итог сезона 2014/2015 для новичков: 8-е, 12-е и 15-е, 16-е места.

Сезон 2015/2016

Покинули РФПЛ: «Торпедо», «Арсенал».

Новички: «Крылья Советов», «Анжи».

«Ростов» и «Урал» отстояли свои прописки в элитном дивизионе, поэтому перед этим сезоном РФПЛ и ФНЛ произвели честный обмен в формате «два на два». Причем «Крылья Советов» и «Анжи» вернулись всего лишь через сезон после своих вылетов. И сумели закрепиться в элите, пусть и различными способами: крепкие «Крылышки» заняли девятое место, а махачкалинцы угодили в стыки, но с честью прошли это испытание, поборов «Волгарь».

Итог сезона 2015/2016 для новичков: 9-е и 13-е (сохранение места в РФПЛ через стыки).

Сезон 2016/2017

Покинули РФПЛ: «Мордовия», «Динамо», «Кубань».

Новички: «Оренбург», «Арсенал», «Томь».

Первая попытка «Оренбурга», но не первые в новейшей истории для «Арсенала» и «Томи», которая по итогам стыков отправила в ФНЛ «Кубань». Все новички по итогам 30-ти туров расположились в нижней четверке турнирной таблицы. «Томь» с последнего места вылетела напрямую, а «Арсенал» с «Оренбургом» сохраняли прописку в элите через стыки. Туляки справились, переиграв «Енисей», а вот «СКА-Хабаровск» оказался сильнее «Оренбурга» в серии пенальти.

Итог сезона 2016/2017 для новичков: 13-е (вылет после стыков), 14-е (сохранение прописки) и 16-е.

Сезон 2017/2018

Покинули РФПЛ: «Оренбург», «Крылья Советов», «Томь».

Новички: «Динамо», «Тосно», «СКА-Хабаровск».

«Динамо» повторило достижения «Кубани» и «Мордовии» по занятому месту сразу после выхода в РФПЛ, а вот «Тосно» и «СКА-Хабаровск» заняли две последние строчки. Обратные вылеты для новичков – обыденная история для РФПЛ.

Итог сезона 2017/2018 для новичков: 8-е, 15-е, 16-е места.

Сезон 2018/2019

Покинули РФПЛ: «Анжи», «Тосно», «СКА-Хабаровск».

Новички: «Оренбург», «Крылья Советов», «Енисей».

«Оренбург» и «Крылья Советов» возвращаются спустя всего лишь год, для «Енисея» это дебютное попадание в элиту российского футбола. Мы не знаем, какая судьба их ждет, но можем предъявить статистику за последние годы.

- 19 команд пробивались в Премьер-Лигу, начиная с переходного сезона 2011/2012. В девяти случаях первый же сезон оборачивался для выходцев из ФНЛ возвращением в пучину Первого дивизиона, то есть почти половина – 47%, новичков сразу же вылетают.

- Всего с 2010 года в РФПЛ выступало 25 команд, «Енисей» станет 26-м клубом за этот временной отрезок.

- «Томь» за последние восемь лет трижды вылетала из РФПЛ и дважды возвращалась. «Крылья Советов» по два раза проходили в обоих направлениях.

- В конечном итоге многое, если не все, зависит от финансирования: очень часто новый уровень зарплат и затрат в РФПЛ больно бьет по клубам. «Крылья Советов» и «Оренбург» знают, чего ждать от выступлений в элите, а вот «Енисей» впервые идет на такой риск.