Можно поздравлять «Зенит» с чемпионством. «Динамо» и «Краснодар» вручили титул Семаку

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сегодня, 18:55

Причем в матчах с самыми скромными соперниками.

«Динамо»

Поражение от «Урала». Голкипер Лещук сломался морально в дерби со «Спартаком», а вся команда «Динамо» потухла, как многоэтажка после короткого замыкания, после визита в Екатеринбург. «Урал» среди худших команд старта нового года, но Ганчаренко настроил подопечных на не очень классный футбол, зато с реализацией моментов. А «Динамо» игралось с мячом, но не вело игру и ошибалось в защите. В дополнительное время Каштанов забил победный гол, который подарил его команде первую за семь туров победу. «Урал» выиграл дважды в восемнадцати матчах РПЛ , слабее соперника сложно придумать.

Поражения от «Ростова». Здесь преграда опаснее. Счет его матча с «Динамо» — победа 4:1 в Москве, подсказывает, что Личка и подопечные сами виноваты. Нет между столичным клубом и южанами разницы в классе, так что одна неплохая команда провалилась в защите против другого неплохого коллектива.

Ничьи с «Факелом». Команда, которая идёт на чемпионство, должна ломать упрямых оппонентов. «Факел» Ташуева, как и «Ростов» Карпина – непростые соперники, но смешно заикаться, что у «Динамо» не было шансов забить по голу в двух кругах и забрать у воронежцев шесть пунктов. Это плюс четыре очка к тому, что москвичи имеют. Двух банальных побед над «Факелом» хватает, чтобы сейчас отставать от «Зенита» всего на пять пунктов. А обыграйте дополнительно «Урал» — сможете догнать команду Семака в итоге.

Ничья с «Сочи». Мировая против аутсайдера такая же большая глупость, как неудача против «Урала». «Сочи» сейчас смотрится иначе, но в первом круге они мучились, а не играли в футбол. Поэтому подарок клубу Ротенберга это перебор для «Динамо», которому судьба предоставила редкий шанс на лидерство в РПЛ и титул. Причем ничья была дурацкой, со счетом 3:3. Фаворит упустил победу, когда повел 3:1 после первого тайма и имел ещё моменты.

Ничья с «Ахматом». Сейчас клуб из Грозного в жестком кризисе, проиграли 1:7 новичку РПЛ . Но даже в начале октября «Ахмат» не показывал ничего интересного, поэтому выездная ничья «Динамо» равна поражению в борьбе за чемпионство. А самое обидное, что у москвичей шансы на победу были заметно выше, поскольку создали больше конкретных моментов и неплохо прессинговали.

Ничья с «Пари НН». Добавим, что Личка также не обыграл «Крылья Советов» и «Рубин». Но эти два клуба заметно богаче, чем команда из Нижнего Новгорода. Скромный коллектив Юрана в середине сентября встречался с успешным на тот момент «Динамо». И хотя Личка играл в гостях, это не оправдание. Фаворит действовал плохо, били прямо во вратаря, неудачно отбирали мяч. Сейчас «Зенит» оторвался на целых девять очков. Но Личка опережал бы Семака на один пункт, забей его команда победные мячи «Пари НН», «Ахмату», «Сочи» и «Уралу». Очевидно, что это не самый сложный сценарий первого в истории «Динамо» чемпионства в РПЛ . Увы, сами виноваты, и даже кивки на оборону не влияют. Создайте пять голов в четырех играх, не меняя количество пропущенных мячей в тех поединках – получите первое место. Так что дело не только в обороне «Динамо».

Итог: потеряли шанс на 12-16 дополнительных пунктов.

«Краснодар»

Поражения от «Ростова». «Краснодар» мог стать чемпионом, даже проиграв «Зениту» вчера. Достаточно было иначе сыграть против середняков. Но Мусаев не прошел тест «Ростовом», как не справился с этой задачей Личка. Карпин зарабатывает себе шанс на работу в «Спартаке», ведь в начале марта его нынешняя команда сковала атаку «горожан». Дубль Мохеби помог, а удаление игрока «Краснодара» Олусегуна помешало гостям отыграться.

Поражения от «Урала». У «быков» одни грабли с «Динамо». Клуб Ганчаренко вечно уступает «Зениту», но обыграли их главного конкурента. Глупый матч для «горожан». У подопечных Ивича были огромные проблемы с созданием моментов – жалкий xG по итогу матча, всего один удар по воротам. «Урал» сыграл лучше, чем даже сегодня против «Динамо», ведь счет по ударам красноречивый – 15:3 в пользу клуба из Екатеринбурга.

Ничья с «Балтикой». Давайте считать потерянные очки. Если бы «Краснодар» победил «Урал» и «Балтику», но набрал на пять пунктов больше. Сейчас отрыв «Зенита» составляет четыре очка, то есть «Краснодару» достаточно было осенью не раздавать аутсайдерам баллы, чтобы спокойно лидировать даже после поражения от «Ростова» и «Зенита». Как же футболистам должно быть обидно понимать, что «Балтика» и компания забрали у них титул.

Ничья с «Ахматом». Ещё одно совпадение с неудачами «Динамо». «Ахмат» умудрился пропустить семь раз от «Балтики», но от «Динамо» и «Краснодара» пропустили в этом сезоне четыре гола в трех матчах. «Краснодар» ещё сыграет против «Ахмата» в родных стенах, а вот в гостях не реализовали много классных моментов и допустили обидную ничью 1:1.

Ничья с «Факелом». В Воронеже атаке «Краснодара» не хватило конкретики. Когда 1 удар из 15 в створ ворот, то ничья 0:0 это предел мечтаний. «Факел» повлиял на чемпионскую борьбу, ведь забрал у «Динамо» и «Краснодара» очки в трех матчах. Но здесь случай, когда Ивич может винить только собственных футболистов. Стоило иначе готовить атаки.

Итог: потеряли шанс на 8-12 дополнительных пунктов.

«Краснодар» мог остаться первым, если затолкал бы по мячу «Балтике», «Ахмату» и «Уралу», то есть тройке аутсайдеров. Хватало по одному голу каждому сопернику, ничего невероятного. «Динамо» тоже не прошло тест на середняков. Не можешь стабильно играть на победу с самыми скромными командами сезона – не получишь титул. Это совсем не жесткая, а просто рациональная оценка кульминации сезона. Хватало программы-минимум для лидерства даже без изменений результатов матчей против «Зенита» и клубов из Москвы. Семака можно поздравить, скоро он возьмет шестое чемпионство подряд как тренер.