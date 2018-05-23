Совсем не «тренеришка». «Арсенал» не ошибся с Эмери

«Арсенал» определился с именем преемника Венгера: лондонский клуб возглавит наш хороший знакомый Унаи Эмери. «Соккер.ру» считает, что «канониры» сделали мудрый выбор.

Каких-то пять лет назад Унаи Эмери тренировал Макеева, Горбатенко, Джано и Дзюбу, от которого получил нож в спину. После этого была работа в «Севилье», выстеленная победами в Лиге Европы. В прошедшем сезоне под руководством Эмери играли Неймар и Мбаппе, а в будущей европейской кампании он в Лондоне будет тренировать чемпионов мира Озила и Мустафи, Мхитаряна, Ляказетта и Обамеянга. Унаи – самый настоящий топ-тренер, и баск поднялся на такую высоту не сразу, у него ведь не было громкого имени, заработанного во время игровой карьеры. Почти 15 лет назад Эмери начал свою тренерскую карьеру в третьем испанском дивизионе, а 10 лет назад еще работал со скромной «Альмерией». Взлет был планомерным, именно поэтому у Унаи сейчас не кружится голова. Он готов вцепиться в новый шанс. Этот дотошный знаток футбола набил шишки и, возможно, работа в «Арсенале» станет пиком его карьеры. К этому есть предпосылки.

Выборы. Эмери vs Артета vs Виейра

На протяжении последних недель заголовки новостей заставляли поклонников «канониров» нервничать, ведь слухи отправляли на место Венгера его бывших подопечных – Патрика Виейра и Микеля Артету. Француз, у которого есть опыт самостоятельной работы у руля «Нью-Йорк Сити» навязывался сам, а испанца вроде бы действительно активно вели, но в последний момент не сошлись с ним в вопросе контроля трансферов. 36-летний Микель хотел получить карт-бланш, в чем ему отказали. Уверен, это к лучшему для «Арсенала», ведь тренерский опыт Артеты измеряется двумя сезонами в штабе Хосепа Гвардиолы. Опыт, конечно, колоссальный, но это совсем не то же самое, что самостоятельная работа, так что затея изначально была весьма рискованной. Микелю перед столь ответственным вызовом не помешало бы потренироваться «на кошках». Совсем другое дело Эмери: человек, чья карьера на протяжении полутора десятилетий стабильна, не считая неудачного периода в «Спартаке», обусловленного скорее качествами клуба и окружения, нежели профессиональными качествами Унаи.

Тренер «Арсенала» Эмери. Плюсы и минусы

Во-первых, «Арсенал» попадает в яблочко со стилистической преемственностью. Эмери не нужна революция, чтобы заточить «Арсенал» под себя, потому что общие игровые идеи Арсена Венгера баск разделяет. «Канониры» не изменят своему яркому комбинационному футболу, но это не значит, что останутся прежними. Унаи любит устраивать свои команды по схеме 4-3-3, предшественник чаще пользовался 4-2-3-1, разница не то чтобы очень велика, но Эмери свою тактику считает более гибкой и подвижной: можно и пять человек в атаку отправить, либо «сесть» в оборону, в секунду перестроившись на 4-5-1, отдав соответствующий приказ крайним нападающим. Унаи, по сути, будет продвигать знакомые, любимые и укоренившиеся идеалы несколько новыми методами, что всегда полезно.

Во-вторых, Венгер с годами утратил хватку. Это в жизни старики становятся более щепетильными, а тренеры часто начинают закрывать глаза на мелкие детали из-за усталости или чересчур полагаясь на свой опыт. Эмери по сравнению с Арсеном будет «много» - футболисты это сразу заметят. Унаи – фанат детализированного футбола, его игроки выходят на поле переполненными информацией о своих задачах, командной тактике и оппонентах. «Арсеналу» часто именно такой готовности и не хватало, и Эмери должен навести порядок, придать обаятельной команде раздолбаев четкие черты, сделать «канониров» более собранными, ответственными и информированными. Лишь бы языковой барьер не помешал – пока неизвестно, как у Унаи обстоит дело с английским.

Коммуникационная проблема несколько настораживает, ведь Эмери отлично справляется с футбольной работой, но правильно поставить себя в коллективе – это не про него. В «Севилье» был Мончи, который брал эти задачи на себя, из «Спартака» Унаи ушел как раз из-за потери связи с командой, в ПСЖ оставил после себя неразрешенные конфликты. Хотя, нужно сказать, Эмери и в этой области добился определенного прогресса. Вероятно, посещал какие-то тренинги для лидеров, потому что поведение изменилось, уверенности прибавилось, как минимум, со стандартными ситуациями Унаи научился справляться самостоятельно. Он просто педантично выучил теорию и успешно применяет ее на практике. Собственно, эта фраза характеризует его глобально.

Лига Европы на фоне адаптации к АПЛ

Безусловно, Унаи Эмери придется привыкнуть к новому чемпионату, хотя не так страшна АПЛ, как пафосные речи её почитателей. Да, Гвардиола не сразу разобрался в английском чемпионате, но параллельно Антонио Конте выиграл АПЛ с первого захода, а раньше тот же трюк проделывали Моуриньо и Анчелотти. Перед «Арсеналом» не стоит цели стать чемпионом, и в отсутствии давления преимущество Эмери, который вполне может затащить «канониров» в первую четверку, что будет огромным успехом после двух кряду непопаданий в Лигу чемпионов. Параллельно «Арсенал» будет играть в любимом турнире Эмери – Лиги Европы, который Унаи выигрывал с «Севильей» трижды. Повторит успех с «канонирами» - станет героем.

Назначение Эмери – хорошая новость для «Арсенала» и его фанатов, ведь приходит уже большой тренер, но по-прежнему голодный до побед и не реализовавший себя на 100 %. Унаи не будет делить власть, он готов с головой уйти в футбольную работу. Именно это лондонцам сейчас и нужно в эту «новую эру» и «переходной период». Причем Эмери, подхватив «Арсенал» в непростой момент после отставки сросшегося с креслом наставника, может не только провести необходимые реформы после Арсена Венгера, но и замахнуться на работу в длительной перспективе.