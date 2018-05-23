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Совсем не «тренеришка». «Арсенал» не ошибся с Эмери

вчера, 16:00
Совсем не «тренеришка». «Арсенал» не ошибся с Эмери

«Арсенал» определился с именем преемника Венгера: лондонский клуб возглавит наш хороший знакомый Унаи Эмери. «Соккер.ру» считает, что «канониры» сделали мудрый выбор.

Каких-то пять лет назад Унаи Эмери тренировал Макеева, Горбатенко, Джано и Дзюбу, от которого получил нож в спину. После этого была работа в «Севилье», выстеленная победами в Лиге Европы. В прошедшем сезоне под руководством Эмери играли Неймар и Мбаппе, а в будущей европейской кампании он в Лондоне будет тренировать чемпионов мира Озила и Мустафи, Мхитаряна, Ляказетта и Обамеянга. Унаи – самый настоящий топ-тренер, и баск поднялся на такую высоту не сразу, у него ведь не было громкого имени, заработанного во время игровой карьеры. Почти 15 лет назад Эмери начал свою тренерскую карьеру в третьем испанском дивизионе, а 10 лет назад еще работал со скромной «Альмерией». Взлет был планомерным, именно поэтому у Унаи сейчас не кружится голова. Он готов вцепиться в новый шанс. Этот дотошный знаток футбола набил шишки и, возможно, работа в «Арсенале» станет пиком его карьеры. К этому есть предпосылки.

Выборы. Эмери vs Артета vs Виейра

На протяжении последних недель заголовки новостей заставляли поклонников «канониров» нервничать, ведь слухи отправляли на место Венгера его бывших подопечных – Патрика Виейра и Микеля Артету. Француз, у которого есть опыт самостоятельной работы у руля «Нью-Йорк Сити» навязывался сам, а испанца вроде бы действительно активно вели, но в последний момент не сошлись с ним в вопросе контроля трансферов. 36-летний Микель хотел получить карт-бланш, в чем ему отказали. Уверен, это к лучшему для «Арсенала», ведь тренерский опыт Артеты измеряется двумя сезонами в штабе Хосепа Гвардиолы. Опыт, конечно, колоссальный, но это совсем не то же самое, что самостоятельная работа, так что затея изначально была весьма рискованной. Микелю перед столь ответственным вызовом не помешало бы потренироваться «на кошках». Совсем другое дело Эмери: человек, чья карьера на протяжении полутора десятилетий стабильна, не считая неудачного периода в «Спартаке», обусловленного скорее качествами клуба и окружения, нежели профессиональными качествами Унаи.

 Тренер «Арсенала» Эмери. Плюсы и минусы

Во-первых, «Арсенал» попадает в яблочко со стилистической преемственностью. Эмери не нужна революция, чтобы заточить «Арсенал» под себя, потому что общие игровые идеи Арсена Венгера баск разделяет. «Канониры» не изменят своему яркому комбинационному футболу, но это не значит, что останутся прежними. Унаи любит устраивать свои команды по схеме  4-3-3, предшественник чаще пользовался 4-2-3-1, разница не то чтобы очень велика, но Эмери свою тактику считает более гибкой и подвижной: можно и пять человек в атаку отправить, либо «сесть» в оборону, в секунду перестроившись на 4-5-1, отдав соответствующий приказ крайним нападающим. Унаи, по сути, будет продвигать знакомые, любимые и укоренившиеся идеалы несколько новыми методами, что всегда полезно.

Во-вторых, Венгер с годами утратил хватку. Это в жизни старики становятся более щепетильными, а тренеры часто начинают закрывать глаза на мелкие детали из-за усталости или чересчур полагаясь на свой опыт. Эмери по сравнению с Арсеном будет «много» - футболисты это сразу заметят. Унаи – фанат детализированного футбола, его игроки выходят на поле переполненными информацией о своих задачах, командной тактике и оппонентах. «Арсеналу» часто именно такой готовности и не хватало, и Эмери должен навести порядок, придать обаятельной команде раздолбаев четкие черты, сделать «канониров» более собранными, ответственными и информированными. Лишь бы языковой барьер не помешал – пока неизвестно, как у Унаи обстоит дело с английским.

Коммуникационная проблема несколько настораживает, ведь Эмери отлично справляется с футбольной работой, но правильно поставить себя в коллективе – это не про него. В «Севилье» был Мончи, который брал эти задачи на себя, из «Спартака» Унаи ушел как раз из-за потери связи с командой, в ПСЖ оставил после себя неразрешенные конфликты. Хотя, нужно сказать, Эмери и в этой области добился определенного прогресса. Вероятно, посещал какие-то тренинги для лидеров, потому что поведение изменилось, уверенности прибавилось, как минимум, со стандартными ситуациями Унаи научился справляться самостоятельно. Он просто педантично выучил теорию и успешно применяет ее на практике. Собственно, эта фраза характеризует его глобально.

Лига Европы на фоне адаптации к АПЛ

Безусловно, Унаи Эмери придется привыкнуть к новому чемпионату, хотя не так страшна АПЛ, как пафосные речи её почитателей. Да, Гвардиола не сразу разобрался в английском чемпионате, но параллельно Антонио Конте выиграл АПЛ с первого захода, а раньше тот же трюк проделывали Моуриньо и Анчелотти. Перед «Арсеналом» не стоит цели стать чемпионом, и в отсутствии давления преимущество Эмери, который вполне может затащить «канониров» в первую четверку, что будет огромным успехом после двух кряду непопаданий в Лигу чемпионов. Параллельно «Арсенал» будет играть в любимом турнире Эмери – Лиги Европы, который Унаи выигрывал с «Севильей» трижды. Повторит успех с «канонирами» - станет героем.

Назначение Эмери – хорошая новость для «Арсенала» и его фанатов, ведь приходит уже большой тренер, но по-прежнему голодный до побед и не реализовавший себя на 100 %. Унаи не будет делить власть, он готов с головой уйти в футбольную работу. Именно это лондонцам сейчас и нужно в эту «новую эру» и «переходной период». Причем Эмери, подхватив «Арсенал» в непростой момент после отставки сросшегося с креслом наставника, может не только провести необходимые реформы после Арсена Венгера, но и замахнуться на работу в длительной перспективе.   

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Все комментарии
kachan63
kachan63
сегодня в 07:57
Удачи Эмери в "Арсенале"! Лишь бы не мешали работать и с трансферами не очень жадничали.
112910415
112910415
сегодня в 05:40
выбор хороший
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 03:03
хуже чем при Венгере уж точно не будет
Gannibal45
Gannibal45
сегодня в 03:02
без трансферов в яблочко даже Эмери не сможет вытянуть и удержать Арсенал на плаву на долгое время, уж больно разбалансирован состав
на защиту глядя и вовсе слезу можно пустить
Cules2013
Cules2013
вчера в 22:17
Я согласен с тем, что стиль работы Эмери, его идеи хорошо применимы к Арсеналу, но в этом-то и проблема, хорошо применимы, что бы получать те же результаты, что и Венгер. Выше 4 места Арсенал при Эмери я не вижу. В ЛЕ хорошо выступят только при условии удачного жребия. Последние годы ЛЕ брали команды уровня ЛЧ, что не дотянули до плей-офф - Атлетико, МЮ, Челси...Поэтому Арсенал на них может вылететь.
mangust4444
mangust4444
вчера в 21:10
Дзюбе пора из тульского Арсенала в лондонский
DXTK
DXTK ответил BDA8181
вчера в 20:49
BDA8181:
ну ты уж совсем тучи сгустил)))
а что тут сгущать, даже смех пробирает, когда сравнивают - Эмери брал 3 ЛЕ, значит и Арсенал их возьмет, хотя бы одну. Арсенал должен попасть в ЛЧ, а не ковыряться в ЛЕ, испанца берут для этого - вернуть в ТОП 4.

Севилью Эмери знал как свои пять пальцев, по сути они должны были играть в ЛЧ, но не один раз на прямую туда не попал.

Даже в чемпионате испании умудрялся вместе с Севильей пропускать выше Атлетик Бильбао в 2014 - заняв 5 место, в 2015 Валенсию - заняв 5 место, в 2016 году в чемпионате пропустил выше Сельту, Вилльяреал, и опять Бильбао финишировав на 7 месте.

PS По этому и говорю выше 5 места Арсеналу не светит. и ЛЕ они не выиграют.
Николай 86
Николай 86
вчера в 20:26
А дзюба то попал в Арсенал на полгода раньше Эмери ))
BDA8181
BDA8181 ответил DXTK
вчера в 20:15
DXTK:
ну вот испанский Мойес занял свое место. как я и сказал, правда в шутку, но не знал что руководство, и в правду решиться на такой шаг, - Идеальный кандидат для клуба с 6 места. В Первом же сезоне с ПСЖ имея богатый бюджет, умудрился пропустить Монако. По Сути конкуренции в лиге 1 у него не было. И Совсем другая история в АПЛ с Арсеналом, у которого бюджета и состава игроков такого нету, конкурентов значительно больше. Да и Эмери ни рыба ни мясо, если он не смог разобраться с проблемами в клубе с ПСЖ с дисциплиной, значит он тюфяк или просто физрук, которым легко будет управлять руководство Арсенала, именно такого бесхребетного и звали, который будет покладистым и не будет свои правила устанавливать. По Этому они не договорились с Тухэлем, который любит пободаться, Энрике, который тоже требует, Аллегри или Симеоне, которые себе знают цену и характер жесткий. Лучше бы Арсенал все же взял Артету, он хотя бы канонир, учился у лучшего в мире тренера -Гвардиолы. Молодой мог выстрелить. А что на счет Артеты, будет помощником Эмери или останется в МС? Эксперимент в МЮ, они приглашали Мойеса, Ван Гал, опытные, так еще голландец не один раз побеждал в чемпионатах, играл не один раз в финалах ЛЧ, Голландия выдала свой максимум, став бронзовыми в 2014 на ЧМ. А как видим, лучше бы дали Гиггзу шанс, который думаю отработал бы также, да и фанаты были бы к нему более лояльны, и не пришлось бы сейчас разгребать тот шлак, который после их остался. Сравнить Эмери с Гвардиолой, по причине того, что Унаи сразу не начнет побеждать, так как и Хосеп не смог в первый раз. Это значит вообще не разбираться в футболе, тем более МС и Арсенал. Ну еще с Бенитесом можно сравнить. когда тот управлял Ливерпулем. Хотя Даже Рафа значительно толковий его. Так еще сравнивать тренеришку с Моуром, Анчи или Конте, это значит просто посмеяться над выбором канониров. Как у Эмери с английским, ну Слуцкий же подтянул, и ему репетиторов наймут. главное чтобы как с халлом у космонавта не получилось, а то так запустить Арсенал на орбиту, что лететь будут долго. Может как Мартинес с Эвертоном. PS Мой вердикт Думаю его все по кругу пустят, и где-то в апреле его уволят. Или Дадут два года, мазахизма над клубом.
ну ты уж совсем тучи сгустил)))
Emilan__
Emilan__
вчера в 19:57
Главное, что то начилось меняться пусть это будет плохо или хорошо, какой клуб не сталкивался с проблемами Арсенала? Нет такого, поэтому не о чем жалеть.
Andy Rush
Andy Rush
вчера в 19:35
Конечно же удачи! Не настолько он уж и плох, ЛЕ говорит сама за себя. Поэтому - наилучшие пожелания в сезоне!!
CaMpeR_RM
CaMpeR_RM
вчера в 19:33
Думаю это конец для Арсенала, 2 года не поднимутся выше 6 места
DXTK
DXTK
вчера в 18:34
ну вот испанский Мойес занял свое место.

как я и сказал, правда в шутку, но не знал что руководство, и в правду решиться на такой шаг, - Идеальный кандидат для клуба с 6 места.

В Первом же сезоне с ПСЖ имея богатый бюджет, умудрился пропустить Монако. По Сути конкуренции в лиге 1 у него не было. И Совсем другая история в АПЛ с Арсеналом, у которого бюджета и состава игроков такого нету, конкурентов значительно больше.

Да и Эмери ни рыба ни мясо, если он не смог разобраться с проблемами в клубе с ПСЖ с дисциплиной, значит он тюфяк или просто физрук, которым легко будет управлять руководство Арсенала, именно такого бесхребетного и звали, который будет покладистым и не будет свои правила устанавливать.

По Этому они не договорились с Тухэлем, который любит пободаться, Энрике, который тоже требует, Аллегри или Симеоне, которые себе знают цену и характер жесткий.

Лучше бы Арсенал все же взял Артету, он хотя бы канонир, учился у лучшего в мире тренера -Гвардиолы. Молодой мог выстрелить.

А что на счет Артеты, будет помощником Эмери или останется в МС?

Эксперимент в МЮ, они приглашали Мойеса, Ван Гал, опытные, так еще голландец не один раз побеждал в чемпионатах, играл не один раз в финалах ЛЧ, Голландия выдала свой максимум, став бронзовыми в 2014 на ЧМ. А как видим, лучше бы дали Гиггзу шанс, который думаю отработал бы также, да и фанаты были бы к нему более лояльны, и не пришлось бы сейчас разгребать тот шлак, который после их остался.

Сравнить Эмери с Гвардиолой, по причине того, что Унаи сразу не начнет побеждать, так как и Хосеп не смог в первый раз. Это значит вообще не разбираться в футболе, тем более МС и Арсенал. Ну еще с Бенитесом можно сравнить. когда тот управлял Ливерпулем. Хотя Даже Рафа значительно толковий его.

Так еще сравнивать тренеришку с Моуром, Анчи или Конте, это значит просто посмеяться над выбором канониров.

Как у Эмери с английским, ну Слуцкий же подтянул, и ему репетиторов наймут. главное чтобы как с халлом у космонавта не получилось, а то так запустить Арсенал на орбиту, что лететь будут долго. Может как Мартинес с Эвертоном.

PS Мой вердикт Думаю его все по кругу пустят, и где-то в апреле его уволят. Или Дадут два года, мазахизма над клубом.
yudin_duda
yudin_duda
вчера в 17:39
Удачи, будет очень интересно посмотреть
Спагетти
Спагетти
вчера в 17:33
Венгера пусть зенит подписывает;)))
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 17:26
Успехов ему в новом чемпионате и с новым клубом Арсенал.
El Dassory
El Dassory
вчера в 16:58
Не знаю, в любом случаи если выиграет ЛЕ - это большой плюс, вдруг топ 4 не попадут. Удачи Арсеналу.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 16:48
Удачи. Но с авансами я бы пока повременил, дисциплина в команде хромает. Будем просто ждать и смотреть.
Foxes
Foxes
вчера в 16:34
Эмери не плохой тренер.
BDA8181
BDA8181
вчера в 16:10
В принципе могут угадать с заменой Венгера . Удачи ему.
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