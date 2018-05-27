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Не плачь, «Ливерпуль»! Клопп выиграет для тебя АПЛ

27 мая 2018, 21:57

«Манчестер Сити» бросится на Лигу чемпионов, не послушав Гвардиолу. А вот Юрген после провала в Киеве попробует удивить весь мир и «Соккер.ру» в чемпионате Англии.

Выиграть АПЛ могут многие клубы

«Лестер» и «Челси» брали «золото» в АПЛ недавно, хотя обе команды за сезон до чемпионства дурачились в середине таблицы. «Лисы» Раньери едва не вылетели, потом выдали титульный рывок, а затем снова отправились в середину. Для «Челси» следующий после чемпионского год тоже закончился Лигой Европы. Заодно голами между ног Куртуа в Лиге чемпионов от Месси и ожидаемой сменой тренера. Еще посмотрим, что будет с «Манчестер Сити», ведь Гвардиола выиграл слишком легко.

Испанцу все говорили: «В Англии твой стиль не пройдет, тут 100 пунктов за сезон не набрать». Хосеп послушал и сделал по-своему. И пусть на словах считает, что АПЛ важнее, чем ЛЧ, на деле все будет иначе, руководство потребует победу в Европе. Так что «Ливерпулю» пора вживаться в шкуру «Лестера». Если поставить себе конкретную задачу и наплевать на все остальные турниры – может получиться. Второй заход в финал Лиги чемпионов исключен, в плей-офф им вряд ли снова попадутся «Порту» и «Рома».

А проиграть не только «Реалу», но и «Ювентусу», «Барселоне» или «Баварии» эта команда в состоянии из-за разницы в классе исполнителей. «Манчестер Сити» тоже уступят, если вдруг снова пересекутся в еврокубках. Раз о ЛЧ, где светит даже третья корзина при жеребьевке, «Ливерпулю» мечтать рано и опрометчиво – дважды в одну воронку снаряд падает редко, то нужно вылетать из всех кубков и каждый из 38 туров АПЛ играть, словно это маленький финал, но более успешный, чем вчерашний.

«Ливерпуль» планомерно прибавляет

В АПЛ у «Ливерпуля» всего пять поражений. Давайте вспомним имена соперников, которым Клопп уступал. «Манчестер Сити», «Тоттенхэму», «Суонси», МЮ и «Челси». Видите проблему? Команда чаще проигрывала тем, с кем конкурирует, но причина была не в отсутствии мастерства или шансов. Клопп поставил на медленное развитие и точечное усиление, вроде покупки самого дорогого защитника в истории футбола Ван Дейка зимой. В результате получили команду, которая набрала 75 пунктов, думая о Лиге чемпионов.

Забили 84 мяча – второй результат АПЛ. По пропущенным пришли четвертыми, наравне с «Челси». Сезоном ранее были похожие показатели, но сравнивать тот «Ливерпуль» - с Миньоле, Милнером на левом фланге защиты, Клайном справа, Джаном в центре и Коутиньо в атаке, с этим совершенно неправильно. Ведь с этими ребятами и без отвлечения на Лигу чемпионов пробиваться на четвертое место было куда проще. Но при этом та тройка атаки уступала новой с Салахом. Пусть Коутиньо, Джан и Клайн – игроки высокого уровня, даже с теми, кто им проигрывал, Клопп смог сколотить команду.

По игре вторые в АПЛ, а не четвертые. Легко доходят до чужих ворот, стараются владеть мячом. Пока безуспешно, но учат Хендерсона играть точно. «Ливерпуль» перевел мяч на землю по примеру «Манчестер Сити». И хотя для реализации идей Клоппа не хватает исполнителей, сами задумки замечательные. Схема «4-3-3» может не потерять актуальность и после ЧМ-18. А поскольку навскидку разницы между двумя сезонами вроде как нет, место для разбега подготовлено. Обыграв часть тех, с кем были ничьи, «Ливерпуль» может добавить около 15 пунктов, а этого хватит для борьбы за «золото» через год, когда все будут стараться укусить МС.

Трансферы решат многие проблемы

Геркус зачем-то выдал «анализ» тренерской работы Клоппа. Босс «Локомотива» наивно заявил, что английская команда несбалансированная, а оборона слабая. Такая чушь! Сам «Реал» забил три мяча после ноля моментов. Ошибки Кариуса и гол после удара бисиклетой не отнести к железным шансам, созданным фаворитом. «Манчестер Сити» тоже намаялся с обороной «Ливерпуля». У чемпиона Португалии «Порту» не получилось. А «Рома» воспользовалась атакующей природой «красных». Но Геркус ошибся – команда сбалансированная, просто потеряла троих изначально основных защитников.

У «Ливерпуля» даже без покупок есть внутренние резервы. Клайн, Матип и Лаллана – неплохие игроки для основы или ротации. Плюс «Ливерпуль» наперед купил Наби Кейта, а это очень важный трансфер для видоизменения структуры игры команды. Клопп вчера видел, что финал для Зидана выиграли не только Марсело, Бензема и Бэйл, но и Кроос, Каземиро и Модрич. Хендерсон никогда не вырастет до их уровня, но подстраховать полузащиту с помощью двужильного Кейта «Ливерпулю» жизненно важно.

Добавьте сюда, что у «красных» хватает денег на покупку нового центрального или левого защитников – если шотландец Робертсон не выдержит на пике формы долго, и увидите, что не так все плохо у «Ливерпуля», как сейчас думают те странные фанаты, что угрожают Кариусу расправой и желают его детям смерти. Вот так угрюмо переходим к позиции, которая может добавить команде много пунктов. У Лориса в АПЛ всего 1.6 сэйва за игру, его опекали почти так, как Эдерсона. По воротам «Ливерпуля» уже наносят на два удара меньше, чем по воротам «шпор» или «аристократов».

Но у голкипера, вроде Облака или Алиссона, по 2.8-2.9 сэйва за матч. Такая разница позволяет пропустить примерно на восемь голов меньше. Даже с Ловреном и Александер-Арнольдом в обороне «Ливерпуль» в этом сезоне мог пропустить всего тридцать голов. У «Манчестер Сити» в сказочном чемпионате 27 пропущенных. Эти восемь голов, если учесть, что «Ливерпулю» важно урезать ничьи и реже проигрывать конкурентам, могут превратиться в 15-20 пунктов. Особенно если Кейта заиграет в АПЛ так, как играл в Бундеслиге – с голами и ассистами. Двух-трех топовых игроков хватает, чтобы «Ливерпуль» перешел на уровень выше, тактический костяк хороший.

Весь сезон подводит к мысли об АПЛ

Такое ощущение, что Клопп специально придерживает вороных, чтобы выстрелить в следующем сезоне. И хотя существует опасность, что поражение в Киеве сломало ряд игроков психологически, давайте не обманываться. Даже Ловрен и Робертсон – парни среднего класса, вчера умирали на поле и сыграли здорово. Вся линия защиты, в составе которой был девятнадцатилетний Александер-Арнольд – самый молодой игрок финала за двенадцать лет со времен юности Фабрегаса, неплохо отработала против Бензема и Роналду.

Конечно, Клопп упустил момент, когда Салах стал слишком важным – просто подшучивал над Мохамедом и его ролью на поле, а подопечные поверили, что без него никуда. Но поскольку египтянин проиграл «Реалу» в финале, причем обидно, после травмы, то его желание остаться в «Ливерпуле» и подарить клубу, который осыпал его личными наградами, командный трофей лишь выросло. «Красные» давно не были так хороши именно по игре в футбол, как сейчас.

И все благодаря тренеру, который весной 2010 года возглавлял команду, занявшую лишь пятое место в Бундеслиге. Отстал от «Баварии» на тринадцать пунктов. Никто и подумать не мог, что через год «Боруссия», которая не была чемпион девять лет, сможет опередить фаворита, но у Юргена получилось. В отличие от специфических коллег, которые снимают сливки в кубковых турнирах, немец умеет мыслить стратегически. Пусть в ушедшем сезоне «Ливерпуль» не был готов к рывку в АПЛ, к такой задаче их явно подводят.

«Ливерпуль» способен переключиться

В АПЛ нет ни одного стабильного клуба с монолитностью конструкции, как у «Реала». МЮ с шестого места поднялся на второе. МС – с третьего на первое, но не обязательно будут на вершине через год. А «Тоттенхэм» проигрывал чемпионство «Лестеру» и «Челси», которых уже нет в топ-4. Так что «Ливерпуль» Клоппа, Салаха, Мане и Фирмино должен ставить себе «золотую» задачу. Ведь в составе появится убойный Кейта. Будет возможность подписать кого-то на замену Коутиньо, только с умением сыграть в обороне не хуже Милнера.

Достаточно вратаря-чудотворца, успешного возвращения небезнадежного защитника Матипа в основу, а также сознательной ставки на АПЛ как цель во имя болельщиков, и «Ливерпуль» удивит даже «Манчестер Сити». Зидан вчера сказал важную штуку, которая помогает понять разницу между кубковыми командами и теми, кто выдерживает длительные марафоны в чемпионатах. Француз отметил, что плей-офф намного труднее, чем финал, ведь воспринимается как часть сезона, а не один матч.

Согласно этому определению «Ливерпуль» не только кубковая команда, а универсальная. Умеет удивить в отдельно взятой игре. Может переключиться в режим исторической войны за первую победу в АПЛ. После трагичной развязки европейского сезона и опустошения, которое пережили фанаты «красных» в Киеве, самое меньшее, что может сделать для них Клопп и его команда – сыграть так, как не смог сыграть состав четырехлетней давности, уступивший «Манчестер Сити» титул в два очка.

Раз «Ливерпуль» никогда не выигрывал АПЛ, задача сейчас кажется безумной. Но она решаема, если не отвлекаться на кубки, чего «Тоттенхэм» и клубы Манчестера себе позволить в следующем сезоне не смогут. И «Лестер», и «Челси» в золотых сезонах сконцентрировались, ловили ошибки соперников и стали первыми, когда никто не ждал. «Ливерпуль» финалом Лиги чемпионов доказал право на место среди топ-команд по мастерству – и по пути обыграли Гвардиолу, но «красным» есть куда расти. В их случае рост равен борьбе за английское чемпионство впервые за пять лет.

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Все комментарии
Martini1987
Martini1987
09 июня в 18:51
DXTK:
Вы еще верите в победу Клоппа с Ливерпулем? так еще и в АПЛ? мог ли бы хоть не издеваться так над ними. Ливерпуль кубковая команда? за три года Ливерпуль при Юргене проиграл 3 финала: Кубок Лиги в 2016 от МС, Лигу Европы 2016 от Севильи , и финал ЛЧ 2018 от Реала. PS Так что для Клоппа и Ливерпуля это замкнутый круг. почти 30 лет без побед, и вслед сезоне ничего у них не измениться.
    Michael Korenblioum
    Michael Korenblioum
    01 июня в 10:59
    Клопп в отличие от Почетино так и не понял, как надо играть с Реалом. Как только мяч получал Салах, Милнеру нужно было идти на жёсткий стык с Рамосом и в конце концов вырубить его. Как это делал Дембеле.
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin
    30 мая в 11:59
    Deville:
    Думаю МЮ скорей всего поборется за титул в АПЛ в след сезоне. А Скаузеры обычно после хорошего выстрела в сезоне, в следующем скатываются на 6 место.
    Скорее МЮ закончит на 6 месте и возьмет Кубок Лиги или Кубок Англии, это максимум для МЮ в следующем году.
    Ragnar_Lodbrok
    Ragnar_Lodbrok
    29 мая в 20:23
    Deville:
    Думаю МЮ скорей всего поборется за титул в АПЛ в след сезоне. А Скаузеры обычно после хорошего выстрела в сезоне, в следующем скатываются на 6 место.
    МЮ поборется максимум за 4 место
    Deville
    Deville
    29 мая в 11:52
    Думаю МЮ скорей всего поборется за титул в АПЛ в след сезоне. А Скаузеры обычно после хорошего выстрела в сезоне, в следующем скатываются на 6 место.
    dzvinka
    dzvinka
    28 мая в 20:34
    без подписания вратаря, ЦЗ, и игрока в опорку заточеного под деф - бороться за чемпионство будет архи-сложно.
    ozdo
    ozdo
    28 мая в 19:51
    Владимиpъ Григорянъ:
    Привет) Бред какой-то прочитал с твоей стороны)
    Для лиги чемпионов не бред, вы там пока еще никто... и это факт... Английскую лигу не оцениваю, там вы короли
    Владимиpъ Григорянъ
    Владимиpъ Григорянъ
    28 мая в 18:07
    ozdo:
    МС такой же середняк, как и вы... МС не прошел бы даже Атлетико... А реале и барсе я даже не пишу.... даже Валенсия с ними пободалась бы....
    Привет) Бред какой-то прочитал с твоей стороны)
    lobsterdam
    lobsterdam
    28 мая в 17:07
    лфк психологически сломлен, игроки надрывались весь сезон под игом клопа, рвали жилы и все бестолку, впустую, теперь руки (ноги) опустятся у многих из них и они станут смотреть в сторону более успешных клубов.
    Дмитрий Кристя
    Дмитрий Кристя
    28 мая в 16:02
    Правдин Семён:
    "У Ливерпуля 5 поражений в АПЛ".А перечислено 6 команд.
    Поправили
    Правдин Семён
    Правдин Семён
    28 мая в 15:56
    "У Ливерпуля 5 поражений в АПЛ".А перечислено 6 команд.
    Правдин Семён
    Правдин Семён
    28 мая в 15:55
    Это Ливерпуль не сможет, тех больше не обыграет,это не получится. .Афтар жжёт, Нострадамус итить-колотить!
    dinoel
    dinoel
    28 мая в 13:25
    1.Серхио Рамос сломал игру, а не только руку.
    Ливерпуль, как правильно подметил автор, слишком поверил, что без Мухамеда не смогут. Это не так. Забили же.
    2. Кариес вратарь нормальный, но первый косяк его вывел из строя. Это плохой симптом. Надо менять его.
    3. В остальном автор прав. В будущем году Ливерпуль Чемпион!
    ozdo
    ozdo
    28 мая в 12:27
    Владимиpъ Григорянъ:
    С атакой всё в порядке. Наби Кейта уже в пути. В защите есть Ван Дейк, может прикупят еще одного топ-защитника и вратаря. Фланги тоже в порядке, Робертсон и Сашка Арнольд хороши, они еще будут прогрессировать. Думаю, Ливерпуль сможет взять АПЛ, если захочет. Проигрыш в финале для нынешнего состава - опыт, который им пригодится в будущем.
      ozdo
      ozdo
      28 мая в 12:27
      El Dassory:
      Клопп сказал же, если я не приведу Ливерпуль к чемпионству за четыре года, то он уйдёт, следующий год можно сказать четвёртый.:) Скорее всего так и будет АПЛ возьмёт Ливерпуль, а ЛЧ МС, думаю МС порвал бы такой Реал на испанский флаг.:)
      МС такой же середняк, как и вы... МС не прошел бы даже Атлетико... А реале и барсе я даже не пишу.... даже Валенсия с ними пободалась бы....
      dimagas1
      dimagas1
      28 мая в 12:17
      kiendjin:
      В воротах Месси бы не оставил шансов Бэйлу аха-ха)
      Ага,просто Бэйла с травмой от надрыва живота от смеха вынесли бы через минуты 3 после выхода на поле)))
      mc_key
      mc_key
      28 мая в 11:34
      DXTK:
      Вы еще верите в победу Клоппа с Ливерпулем? так еще и в АПЛ? мог ли бы хоть не издеваться так над ними. Ливерпуль кубковая команда? за три года Ливерпуль при Юргене проиграл 3 финала: Кубок Лиги в 2016 от МС, Лигу Европы 2016 от Севильи , и финал ЛЧ 2018 от Реала. PS Так что для Клоппа и Ливерпуля это замкнутый круг. почти 30 лет без побед, и вслед сезоне ничего у них не измениться.
      ничего себе доводы.
      много команд столько финалов за 3 года собрали?
      энергозатратный футбол и глубина скамейки, которой нет, - вот это доводы против победы на длинной дистанции в чемпионате, с которыми я бы согласился.
      а так, я скорее поверю в повторение финала в ЛЧ, чем в победу на длинной дистанции, конечно..
      Андрей Севрук
      Андрей Севрук
      28 мая в 10:34
      Ptaha91:
      Не все сразу, уже есть Кейта, еще будет несколько покупок и уже будет совсем другая команда.
      Ну так и "будем посмотреть". Если Ливерпуль заслуженно станет чемпионом АПЛ через пару-тройку лет, ничего против иметь не буду. А пока, как говаривал Станиславский, "не верю" И "Лестер" здесь совсем не показатель, хотя автор статьи пытается доказать обратное.
      Ptaha91
      Ptaha91
      28 мая в 09:50
      Андрей Севрук:
      Вот именно, что "с таким составом". Клопп конечно талантливый дядька, но сможет ли его команда составить конкуренцию ну хотя бы тому же Почеттино: состав Тоттенхэма, на мой взгляд, выглядит покрепче и допускает меньшее число провалов. Что уж говорить о МС, где есть практически все, включая объемные денежные вливания, о которых Юргену, думаю, только снится.
      Не все сразу, уже есть Кейта, еще будет несколько покупок и уже будет совсем другая команда.
      Андрей Севрук
      Андрей Севрук
      28 мая в 09:25
      Ptaha91:
      Только вот ни один тренер с таким составом не дошел бы до финала.
      Вот именно, что "с таким составом". Клопп конечно талантливый дядька, но сможет ли его команда составить конкуренцию ну хотя бы тому же Почеттино: состав Тоттенхэма, на мой взгляд, выглядит покрепче и допускает меньшее число провалов. Что уж говорить о МС, где есть практически все, включая объемные денежные вливания, о которых Юргену, думаю, только снится.
      Фрэнсис
      Фрэнсис
      28 мая в 09:03
      Сомневаюсь что то.Все таки Ливерпуль кубковая команда,хотя и не везет в финалах.
      И не думаю что Ливерпуль возьмет и забьет на все турниры кроме АПЛ,как думает автор.
      Ptaha91
      Ptaha91
      28 мая в 08:55
      DXTK:
      Вы еще верите в победу Клоппа с Ливерпулем? так еще и в АПЛ? мог ли бы хоть не издеваться так над ними. Ливерпуль кубковая команда? за три года Ливерпуль при Юргене проиграл 3 финала: Кубок Лиги в 2016 от МС, Лигу Европы 2016 от Севильи , и финал ЛЧ 2018 от Реала. PS Так что для Клоппа и Ливерпуля это замкнутый круг. почти 30 лет без побед, и вслед сезоне ничего у них не измениться.
      Только вот ни один тренер с таким составом не дошел бы до финала.
      MALOVAR
      MALOVAR
      28 мая в 08:25
      если только в фифе)),ведь Месси и финал ,или Месси против Бэйла в финале это из области фантастики))
      kiendjin
      kiendjin
      28 мая в 08:07
      MALOVAR:
      да ни какой беды,когда Месси теряется в важных матчах про беду же не говорят,а это уже правило
      В воротах Месси бы не оставил шансов Бэйлу аха-ха)
      Владимир Ушаков
      Владимир Ушаков
      28 мая в 06:02
      Автор делает акцент что Ливерпулю нужно сосредоточится на АПЛ и забить на кубки, приводя в пример Челси и Лестер, но они были без еврокубков, а Ливерпуль в ЛЧ, и естественно на нее не забьёт, и Ливерпуль как раз после матчей ЛЧ теряет очки. Да и в ЛЧ они могут оказаться во второй, ведь там Базель и Бенфика, а мест два и вполне вероятно что кто-то из них не пройдет отбор. И даже если все же третья корзина ничего страшного для них нет. И с таким затратным футболом чемпионство не светит, потолок место в четверке. И как раз в этом сезоне турнирная таблица отразила команды по игре, каждый из топ-клубов на своем месте. Раз Ливерпуль на 4 месте, значит и по игре на 4 заслужил. И состав даже после этого ТО у них не будет чемпионский и без серьезной глубины плюс опять надо будет пытаться удерживать лидеров, чем Ливерпуль похвастать не может.
      Владимиpъ Григорянъ
      Владимиpъ Григорянъ
      28 мая в 01:32
      С атакой всё в порядке. Наби Кейта уже в пути. В защите есть Ван Дейк, может прикупят еще одного топ-защитника и вратаря. Фланги тоже в порядке, Робертсон и Сашка Арнольд хороши, они еще будут прогрессировать. Думаю, Ливерпуль сможет взять АПЛ, если захочет. Проигрыш в финале для нынешнего состава - опыт, который им пригодится в будущем.
      El Dassory
      El Dassory
      28 мая в 01:06
      Я и щас считаю Реал домом престарелых, по хорошему Рамос в первом тайме наиграл на красную. Думаю вы больше кубка ЛЧ лет 10-20 не увидите, потому что даже с таким обескровленным Ливерпулем вас зажали в коробку вокруг Наваса, потом Рамос целенаправленно травмировал Салаха, потому что никакие законы физики не объяснят падение Рамоса, как он подошёл к Кариусу и заехал логтем, как весь матч симулировал. Реале много достойных футболистов, Но Рамос с Марсело два самых мерзких игрока по хлеще Бескетса, что очень жаль, пусть пока радуются.)
      Ruslik1982
      Ruslik1982
      28 мая в 00:58
      DXTK:
      Вы еще верите в победу Клоппа с Ливерпулем? так еще и в АПЛ? мог ли бы хоть не издеваться так над ними. Ливерпуль кубковая команда? за три года Ливерпуль при Юргене проиграл 3 финала: Кубок Лиги в 2016 от МС, Лигу Европы 2016 от Севильи , и финал ЛЧ 2018 от Реала. PS Так что для Клоппа и Ливерпуля это замкнутый круг. почти 30 лет без побед, и вслед сезоне ничего у них не измениться.
      ну прогресс на лицо, нет?
      Ruslan3132
      Ruslan3132
      28 мая в 00:35
      El Dassory:
      Клопп сказал же, если я не приведу Ливерпуль к чемпионству за четыре года, то он уйдёт, следующий год можно сказать четвёртый.:) Скорее всего так и будет АПЛ возьмёт Ливерпуль, а ЛЧ МС, думаю МС порвал бы такой Реал на испанский флаг.:)
      ну да ну да ))) перед матчем помнится ты вратарей тоже сравнивал ))) многие пытались порвать Реал на испанский флаг )) кто где видим сейчас.
      Steven Gerrard 008
      Steven Gerrard 008
      27 мая в 23:57
      Верим. Кто мог подумать, что с таким составом он выведет Ливерпуль в финал лиги чемпионов. С ним команда достигла невероятного прогресса. Не волнуйся, будут трофеи
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