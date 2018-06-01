Саранск увидит Роналду. Португальцев ждёт провал или триумф?

Чемпионы Европы сыграют с Испанией, но могут встретить Россию, Аргентину или Францию. «Соккер.ру» знакомит вас с особенностями их футбольного пути и важными деталями накануне ЧМ-18.

Сборная Португалии

Лучший результат на мундиалях: 3-е место в 1966 году.

Место в рейтинге ФИФА: 4 (после Германии, Бразилии и Бельгии).

Капитан: Криштиану Роналду.

Тренер: Фернанду Сантуш (Португалия).

Соперники по группе: Испания, Марокко, Иран.

Сыграет в городах: Сочи, Москва, Саранск.

Путь на ЧМ-2018. Отрезвляющее поражение от Швейцарии без Роналду на поле в первом туре отборочной группы помогло Португалии собраться. Дальше было девять побед с общей разницей 32:2, Руй Патрисиу собрал семь «сухарей». Если в его скандальном «Спортинге» футболистов побили фанаты, по одной из версий по заказу владельца клуба, то в сборной голкипера «львов» ценят и не меняют. Впрочем, когда у тебя в группе Фарерские острова, Андорра, Латвия и развалившаяся на глазах Венгрия, то скучающий вратарь и 9 побед в 10 матчах – не показатель полной готовности к ЧМ. Но вышли на турнир чисто, что с Португалией не всегда бывает.

Любопытные факты

- с 2000 года у португальцев пять полуфиналов после девяти крупных турниров (плюс полуфинал Кубка Конфедераций), но четыре успеха пришлись на чемпионаты Европы;

- у Роналду 81 гол в 149 поединках за сборную. Третий результат в истории футбола, Криштиану уступает только Али Даеи из Ирана и Ференцу Пушкашу, забившему 84 гола за Венгрию (за сборную Испании легендарный форвард играл, но не забивал);

- на мундиалях команда Португалии выступает скомканно, было четвертое место 12 лет тому назад, но в Бразилии не вышли из группы с немцами и американцами;

- с сентября 2016 года Португалия в 23 матчах одержала 16 побед, проиграла 3 матча, причем Нидерландам и Швеции в товарищеских поединках;

- невзирая на весь класс, когда дошло до серьезных испытаний, с Мексикой на Кубке Конфедераций была ничья, как и с Чили, которым проиграли в серии пенальти;

- у сборной Португалии прозвище, похожее на бразильское – «Команда избранных». Не оригинально, зато пафосно;

- успешные результаты позволяют им находиться на четвертой строчке рейтинга ФИФА рядом с Бельгией, причем с «красными дьяволами» играют уже в субботу.

Состав и тактика

Заявка

Вратари: Руй Патрисиу («Спортинг»), Антони Лопеш («Лион»), Бету («Гезтепе»).

Защитники: Пепе («Бешикташ»), Жозе Фонте («Далянь Ифан»), Бруну Алвеш («Рейнджерс»), Рубен Диаш («Бенфика»), Седрик Соареш («Саутгемптон»), Рикарду Перейра («Порту»), Рафаэль Геррейру («Боруссия» Д), Мариу Руй («Наполи»).

Полузащитники: Виллиам Карвалью («Спортинг»), Мануэл Фернандеш («Локомотив»), Жозе Моутиньо («Монако»), Адриен Силва («Лестер»), Бруну Фернандеш («Спортинг»), Жоау Мариу («Вест Хэм»).

Нападающие: Бернарду Силва («Ман Сити»), Криштиану Роналду («Реал»), Гонсалу Гедеш («Валенсия»), Желсон Мартинш («Спортинг»), Рикарду Куарежма («Бешикташ»), Андре Силва («Милан»).

Потери. Тренер отсеял парочку известных футболистов. Нани не заиграл в «Лацио» и выпал из состава сборной. Эдеру не хватило золотого гола за «Локомотив» для вызова. Защитники Нету и Роланду пролетели мимо ЧМ. И успех Рубена Невеша в Чемпионшипе не убедил Сантуша.

Лидеры. Роналду – когда надо произнести речь в раздевалке или забить важные голы, Пепе – когда надо запугать соперников, Моутиньо – когда нужно связать оборону и атаку.

Тактика. Сантуш отказался от схемы «4-3-3» после поражения от Швейцарии, но позже возвращался к этой формации. Хотя роль Роналду в «Реале» так очевидно поменялась, что сборная учитывает амплуа капитана и отсутствие сильного чистого центрфорварда. В 6 матчах отбора из 10 видели «4-4-2», и схема сработала.

Ориентировочный состав (4-4-2): Патрисиу – Соареш, Пепе, Фонте, Геррейру – Жоау Мариу (Бернарду Силва), Карвалью, Моутиньо, Куарежма – Андре Силва, Роналду.

Сила. Опыт, умение терпеть, мудрый тренер, лидер, который забивает голы за сборную и любит выкладываться в ее футболке. Чемпионы Европы – крепкая команда, у которой костяк из опытных людей. Также есть ряд не очень молодых, но не раскрывших весь потенциал людей. Соперникам стоит опасаться португальцев, поскольку потеряли свой главный минус – избавились от статуса неудачников, которые вылетают в полуфиналах или даже раньше. Это заслуга Сантуша, хотя ставка на осторожность порой вылезает боком, как на Кубке Конфедераций. В прошлом году ждали финал Германии и Португалии, но команда Роналду провалила серию пенальти с Чили.

Слабость. В футболе сборных почти за все большие победы расплачиваются крупными провалами. Одни немцы держатся годами, но Португалия – другая. Уже проваливали чемпионаты мира, но ближайший может стать исключением. Ведь до четвертьфинала, учитывая состав группы России, вполне могут дожить. А дальше все зависит от стилистики. Стареющих центральных защитников команды Сантуша в отборе некому было проверить, а Пепе и Фонте не идеальные. В центре поля набор исполнителей хороший, но помогать Роналду будет форвард, чей класс намного ниже, чем у Бензема. Глобально слабость Португалии в качестве футбола. Даже два года назад не смотрелась лучшей сборной Евро-2016, хотя и победили. Понимание, что всегда в решающие раунды на сериях пенальти не заползти, их может выбить за борт в плей-офф.

Модный разговор

Классика жанра – известная американская компания создала неброскую форму для модника Роналду. Колхозный «велюр» на красных рукавах будет смотреться немного странно, но в целом спасают сами цвета – красивый бордовый и насыщенный зеленый. Запасная футболка тоже незатейливая, но для жаркого лета самое то – белая с мелкими точками. Просто, но довольно стильно:

Главный тренер. Фернанду Сантуш (Португалия)

Чемпион Европы Роже Лемерр отправился на ЧМ-2002, где проиграл в первом матче Сенегалу. Франция заняла последнее место в том квартете с Данией, Уругваем и африканцами. Покоритель Евро-2004 Отто Рехагель припарковался на четвертое место в отборочной группе с Украиной, Турцией и Данией – в родной Германии не сыграл. Чемпион Европы Арагонес ушел из сборной Испании сразу после победы, заменивший его Дель Боске выиграл в ЮАР.

А вот когда сам Висенте отправился в Бразилию как король футбольной Европы, то его выпотрошила Голландия – 5:1. Сантуш попробует разорвать порочный круг для тренеров и действующих чемпионов Европы? Посмотрим, ведь специалист мощный, один из лучших в мире. Пусть клубная карьера получилась скомканной, недолго работал с тремя китами дома и много трудился в Греции, Сантуш - максималист. Португалия за время отбора перестала играть на ничьи, как на Евро-2016, но осталась командой сильной обороны и мощной атаки.

Главная звезда. Криштиану Роналду

Великий и ужасный собиратель трофеев и голов. Но прелесть сборной Португалии после победы на чемпионате Европы в том, что поняли: «На Криштиану надейся, а сам не плошай». Для Патрисиу и Пепе по ходу турнира или Эдера в финале Евро-2016 осознание, что Сантуш ведет команду, а не одного человека к чемпионству, пересилило давление привычки. Во времена Фигу и Манише проигрывали Греции, позже надеялись, что Роналду забьет дважды и спасет. Криштиану по-прежнему важен, как правильно подметил Диего Коста, но сборная изменилась.

За кем следить в сборной Португалии?

Следить будем за Фернандешем, если докажет Сантушу право на выход на поле. Но кроме Мануэла, любопытно оценить готовность форварда «Милана» Силвы. Андре не стал вторым Шевченко в Италии, и хотя его хвалит Роналду, только молодость оправдывает ошибки нападающего. Посмотрим, сможет ли ЧМ-18 реанимировать восторги по поводу Силвы? Не одного, а сразу нескольких – Бернарду и Адриен будет конкурировать за право выйти на поле. В полузащите у Сантуша много вариантов, а последить можно за тем же Виллиамом Карвалью. Пора бы уроженцу Анголы себя показать.

Где можно увидеть Роналду?

База. Кратово (Московская область), тренировочная база «Сатурна».

Матчи группового этапа

15 июня, Сочи. «Фишт», против Испании.

20 июня, Москва. «Лужники», против Марокко.

27 июня, Саранск. «Мордовия Арена», против Ирана.

Во время Кубка Конфедераций жили в Казани и были всем довольны. Но сменили дислокацию, решили держаться поближе к столице, где сыграют в «Лужниках» против Марокко. Главную игру группового раунда проведут в Сочи – на второй день турнира, а завершат этап в Саранске. Неплохо так покатают Роналду по России. Если выйдут из группы, то сыграют снова или на стадионе «Фишт», или в «Лужниках», где не исключен даже матч с Россией 1 июля.

Задачи и перспективы на ЧМ-2018

У дядек-букмекеров чемпионы Европы идут восьмыми, ниже какой-то Англии. Впрочем, они не фавориты, с проблемами в игре, о которых говорит их главный тренер. Похоже, в судьбе «избранных» многое определит первый же матч с Испанией. Если Португалия вдруг обыграет соседей и станет первой в группе в итоге – перейдет в сторону сетки, где до Аргентины недалеко. В таком случае увидим матч Роналду против Месси, и Лионель вряд ли будет фаворитом. А если вдруг Египет выиграет группу России, а португальцы станут вторыми – уже сборным Салаха и Роналду играть в плей-офф. В этой стороне сетки у победителя прямо по курсу Франция и Бразилия. Если же станут первыми, а Россия – второй, то сыграют именно с хозяевами. Так что следите за португальцами, им в любом случае суждено сыграть ряд крутых поединков.

Прогноз «Соккер.ру»: хотя Испания сильнее, от матча Португалия – Аргентина не откажемся, если банда Роналду его заслужит победами в группе. Но даже если ожидаемо станут вторыми в квартете – победителя группы России должны пройти. А дальше маячит Франция, матч-реванш за финал Евро-2016, но на этот раз Эдер не спасет.