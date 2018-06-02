Месси не заслужит титул чемпиона мира

У Лионеля последний шанс, но в России он не сможет поднять кубок над головой. «Соккер.ру» объясняет, почему Месси не заслужит «золото» в сборной.

Сумбурная и сырая сборная

Аргентина не слабая команда, а недостроенная и наивная. Показательное поражение от Испании, как и минимальная победа над Россией, ничего не говорит о будущем команды Сампаоли в официальных играх. Как и разгром беззубой команды Гаити с хет-триком Месси. Но в финалы ЧМ и Копа Америка «альбиселесте» выходили как команда, которая мучается сама и мучает других.

Пусть Сампаоли – гениальный, но Хорхе некто вроде Сарри, только не банкир, а рокер. Наставник у Аргентины – личность, но досталась ему странная команда. Вроде бы и звезд хватает, и перспективный малый Пауло имеется, хотя его не знают, куда пристроить, и Месси – джокер, которого нет ни у кого, кроме Португалии. Но все вместе даже на «Наполи» не тянут, чтобы играть лучше всех, но пролететь мимо трофея. Аргентина плохо играет в футбол.

Да и состав далеко не шикарный. Может сказаться травма основного голкипера, работающего официантом у Де Хеа. В защите один игрок мирового уровня, остальные в лучшем случае – крепкие середняки. Полузащитники средние, ведь не взяли Паредеса на ЧМ-18. Атака по именам феноменальная, но из всех умение драться есть у одного Агуэро. Но Кун, как и Игуаин, не спасут сборную Аргентины, они не Хави с Иньестой.

Влияние Месси на состав

Сборная Аргентины не может назначить тренера, если его не одобрит Лионель. Кого-то – как Мартино, сам в сборную и притащил. Еще в день назначения в «Барселону» Херардо ляпнул, что за него замолвил слово сам Лионель. Форвард сразу сделал заявление, что не назначает тренеров, но доходит до абсурда – люди говорят, что их судьбу определяет звезда, а тот отнекивается.

Много историй о том, как Лионель ведет себя, если недоволен тренером или напарниками. В «Барселоне» не любил Луиса Энрике – за физические нагрузки, не сразу принял Вальверде – пока Хорхе не начал его целовать в темечко на людях. Но что плохо: у Месси редко хватает смелости высказать неприятие в лицо. Тренера Баусу не критиковал лично, в душ не приглашал, чтобы сломать шею. Но попросил заменить слабого наставника.

В «Барселоне» шел дальше. Златана списали, поскольку тот перешел дорогу не только Гвардиоле. Лионель просился в центр атаки и переживал, что Ибрагимович заберет его голы. У Вильи были проблемы, ведь Давид не дружил с Месси, как позже Суарес с Неймаром. Испанец прямо во время матча ругался с Лионелем, а позже Гвардиола рассказал нам правду – из «Барселоны» Вилью выжил Месси, настроив против форварда команду.

Также задокументировано, что Лионель бросал фразы, вроде «ты - пустое место», в адрес напарников. Одного из таких игроков – Алексиса, в команде затравили. Месси никогда не играет на тех, кто не нравится. Тевеса ведь не было в заявке на ЧМ-14. С каждым годом Месси растет как капризный диктатор. Особенно в сборной. Слово Лионеля стоило места для Икарди. А у Мауро есть характер, которого у Игуаина и Агуэро никогда не будет.

Плохой капитан Лионель

Такой капитан – проблема, поскольку не его роль. Наличие гения на поле позволяло выживать мертвой команде без стиля и игры. Отчасти, ведь Аргентина и проигрывала из-за того, что ее состав, тренеров и отношение соперников определяет фигура одного из слабейших капитанов в истории страны. Месси не умеет настраивать – огромные проблемы с коммуникацией.

Вообще странно назначать капитаном сборной эмигрантов человека, в котором сидит обида, что по приказу отца Хорхе выбрал не Испанию. Какой из Месси аргентинец? По крови почти полностью итальянец. Тринадцать лет с испанским паспортом, двадцать первый год живет в Европе. Получил право играть за Испанию через полтора месяца после неудачного дебюта за Аргентину, когда удалился спустя три минуты после выхода на замену.

Тогда правила ФИФА позволяли поменять сборную. Если бы у Испании не было имиджа неудачников в 2005-м, Лионель мог передумать. Но просчитался, о чем жалеет. Ведь Испания выиграла все, а Аргентина – дырку от бублика. А как Лионель играет, когда не верит в успех, все знают. Поединок против «Ромы» - свежий пример. Против ПСЖ, «Ювентуса» и «Атлетико» с «Баварией» в разные годы Месси был не лучше. Пережил немало матчей, в которых был не полезнее Заболотного в «Зените».

Легендарный игрок может работать на поле бездарно, что доказывает хотя бы финал ЧМ-14. Многие помнят и все мусолили промах Игуаина. А вы запомнили игру Лионеля? Месси с немцами – 4 удара из 4 мимо ворот, 30 % неточных передач, чаще терял мяч в финале только Рохо. Лионель с немцами лишь дважды обострил игру обводкой у чужих ворот, ни разу не принял участия в прессинге – 0 отборов. Был ужасен, как и в финалах с Чили – две попытки, 0 голов, незабитый пенальти. Ужасный капитан, безвольный.

Мстительный ребенок внутри

Однажды Месси смотрел, как его сын играет в футбол, и уселся в детскую коляску. Рядом стояла жена, родители других детей, а Лионель сиял от счастья. Улыбался сильнее, чем мог бы от новости о десяти миллионах евро, успешно спрятанных отцом в офшоре. Жена аргентинца Антонелла признавалась, что у мужа тесный контакт с сыновьями, поскольку вместе играют, учатся читать, рубятся в приставку часами. А она их ругает и укладывает спать…

Но взрослые люди с таким психотипом мстительные и обидчивые. Например, Месси затаил злобу на футбольных немцев. Как выпала возможность – с детской жестокостью отомстил Боатенгу в матче против «Баварии», как помните. Не только Боатенгу, на поле тогда были чемпионы мира Нойер, Лам, Швайнштайгер, Мюллер, а на замену появился Гетце. Месси – мстительный, не верите – спросите жену Икарди. Лионель легко может устроить истерику на тренировке или в раздевалке.

Поссорился с Гвардиолой, а через пару лет, когда «Барселону» уничтожил «Ювентус» в ЛЧ, Лионель позвонил Хосепу и умолял вернуться. У Месси детское поведение не только в сборной. Даже музыку Лионель слушает подростковую - панк-рок. Причем Месси настолько восхищают незатейливые мысли бывшего лидера группы «Attaque 77» и солиста «Jauria», что третьего сына назвал именно в честь Горацио «Чиро» Пертуси. Месси слушает панк-рок, играет в приставку, купил с разрешения мамы, ой, жены, мастифа. Чье это описание?

Маленький принц не взрослеет, поскольку нет смысла. Месси – гениальный ребенок. Легкость, с которой крушит соперников на поле, всегда восхищает. Но не мужик, чтобы взять кубок мира вопреки обстоятельствам и слабостям средней сборной Аргентины. У детей нет чувства слепого долга, нужно быть взрослым, чтобы понимать понятие «патриотизм». Поэтому у Месси и Роналду такие разные подходы в сборных. Криштиану протащил среднюю Португалию на Евро-2016, забил венграм и вселил в непонятных игроков, вроде Эдера и Санчеша – явно не самых стабильных, веру в себя выступлениями в раздевалке. Месси так не умеет.

Отсутствие характера и хребта

Кубки мира для мужиков, пускай и мерзких в жизни, как дон Диего. А подростки становятся чемпионами мира только в больших сборных – вроде Гетце в Германии. Впрочем, такие ребята не главные и не капитаны, в отличие от Месси. Нападающий не создан для победы на таком турнире, в России Лионель расплатится за капризы. Ущемляет права других, поскольку может? В результате будет реветь после очередного проигранного решающего матча, но станет отрицать все, что может навредить его имиджу святого.

Вот только образ «идеального» Лионеля склеен еще хуже, чем миф о непорочной жизни Криштиану. При прямых вопросах о конфликтах Месси отвечает как маленький: «Это не я нашкодил». Но в послевоенной истории ЧМ было только два великих ребенка, которые брали золотую Нику, будучи лидерами команды. Играли вместе, звали их Гарринча и Пеле. Невысокий интеллект, много детских поступков, непосредственность и чистая гениальность. Но у этих двоих под боком были великие няньки, а Бразилия опережала всех соперников в классе.

Месси некому воспитывать в сборной Аргентины – нет Батистуты, Дзанетти, Симеоне и так далее, его команда не первая на планете хотя бы по характеру. Лионель создан, чтобы играть великолепно, но во всем, где нужен стержень или необходимо принимать сложные решения за полем – бездарен. Уйти из сборной не получилось, не хватило силы воли и хребта. Месси попробует протащить Аргентину как можно дальше – не исключено, что вылетят от Франции, если займут второе место в группе, или от Испании – если первое. А если чудом вползут в полуфинал, то до кубка не доживут.

Ставка только на Месси

Командной игры у Аргентины нет, есть поиски глазами Месси. И форвард сыграет в России изо всех сил. Быть может, даже лучше, чем на предыдущих мундиалях. Ведь это последний шанс. Но итог будет привычным, поскольку Месси не Марадона и никогда им не станет. У Лионеля гениальность ярче личности, а у Диего – наоборот, персона противоречивее и даже сложнее, чем мастерство игрока. Лионель как человек слишком ординарный, как и сборная Сампаоли, чтобы стать чемпионом мира. В клубном футболе, как видим по «Реалу», важен класс.

В мире сборных другие правила. А методом Португалии Роналду – вымучить победу, тяжело воспользоваться. Сборная, в которой игрок решает, кто выходит на поле, обречена, даже если футболист – признанный гений. Месси на днях сказал: «Я бы обменял чемпионство с „Барселоной“ на титул со сборной». Но футбол так не работает. Лионель истериками, слабой незаметной игрой, промахами, эгоизмом и участием в скандалах в сборной не заслужил титул с Аргентиной. В Россию приезжают более достойные команды, и хотя «альбиселесте» попробуют удивить, как умеют, Месси не хватит.

Нет в нем того мужского и патриотического, что нужно для побед на крупных турнирах сборных. Что король Португалии Роналду показывал во многих важных матчах за сборную, Лионель вряд ли повторит, ведь по быту давно испанец. Как бы далеко ни забралась команда, именно культ Месси, который не осязает родства с Аргентиной, живившее Марадону, помешает Сампаоли создать чемпионов мира. Аргентина не настолько ужасная, как может показаться по матчу в Москве, но не сильно лучше, чем в игре с Испанией, которую без Месси слили 1:6.

С Лионелем на поле счет был бы другим, а результат таким же. Лучший шанс стать чемпионом мира Месси не использовал в Рио-де-Жанейро, и летом его ждет новое поражение. Трагедия великого футболиста. То, за что его обожают в мире клубов – детская искренняя игра «всех обведу», мешает на кубках мира с повторами, мешающими забить рукой Бога, и без поддержки, как была у Марадоны в злой сборной Аргентины, где было десять Маскерано. Кумир Лионеля – Чиро Пертуси, назвал его «кометой Галлея». Но комете суждено сгореть в атмосфере кубка мира.