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Головин и «Монако» - стоит присмотреться

03 июня 2018, 22:53

В «Монако» подтвердили свой интерес к Головину. «Соккер.ру» предлагает читателям порассуждать на тему такого возможного трансфера.

Одной из наиболее интригующих и волнующих российских болельщиков тем последних недель стали разговоры о том, что полузащитник ЦСКА Александр Головин может взять и махнуть за границу. Предметный интерес к нему испытывает «Монако», о чем вице-президент монегасков Вадим Васильев с присущей ему прямотой рассказал. Давайте порассуждаем, стоит ли Головину при поступлении предложения от «Монако» принимать его.

За переход. Головин попробует себя в одной из топ-пяти лиг

Безусловно, к чемпионату Франции можно относиться по-разному, но в Европе «Монако» котируется по имени выше ЦСКА, пусть последний и выигрывал Кубок УЕФА, и в Лиге чемпионов регулярно светится. Скажем так, «Монако» больше интегрирован в большую Европу. Вот в «Монако», к примеру, Фалькао поехал, а «к нам не поедет» (с). И так далее. В любом случае это большой опыт для молодого игрока, для перспективного и талантливого футболиста. Он будет играть в одной из ведущих европейских лиг, в довольно сильной команде, встречаться в регулярном чемпионате с Неймаром и прочими Фекирами и Пайетами. Это – профессиональный рост.

Против перехода. Во Франции он не поборется за трофеи

Однако во Франции есть ПСЖ, который в ближайшие годы должен брать все внутренние трофеи на одной ноге. «Монако» удалось совершить подвиг, выиграв недавно чемпионат Франции, но это исключение теперь долго будет опровергаться правилом в виде постоянных побед ПСЖ. В еврокубках «Монако» тоже не обладает достаточным потенциалом, чтобы ставить задачу победить. Конечно, монегаски будут выглядеть достойно во всех турнирах, но если у игрока есть цель брать именно трофеи, то «Монако» - не лучшее место для ее достижения.

За переход. Есть возможность стать лидером команды с именем

В «Монако» возможность дается всем, и там просто так игроков не покупают, создавая честную острую конкуренцию. Перейди Головин в «Манчестер Юнайтед», допустим, есть ли уверенность, что он сразу станет игроком основного состава? Сколько его промаринуют? Сколько будут давать минут на поле? И что сможет Головин доказать там? Вот никто же не спорит, что Мхитарян отличный футболист, но в МЮ не заладилось. А у него-то побольше опыта адаптации за границей, в западноевропейском футболе. В «Монако» такой проблемы не будет. Головин придет туда на позицию талантливой и перспективной звезды. Учитывая, что монегаски быстро расстаются с теми, кто выстрелил, наверняка состав их проредится, и Головину достанется очень много игрового времени, а там все зависит от его способностей. Потенциал стать лидером очень крепкой команды у него есть.

Против перехода. Можно попытаться завоевать интерес более сильного клуба

С другой стороны, всегда же футболисту хочется замахнуться на максимум. Если предложат гипотетически выбор между МЮ и «Монако», футболист выберет «Олд Траффорд», даже пусть и будет осознавать те аргументы, которые приведены в предыдущем пункте. И такая позиция тоже имеет право на жизнь. Нужно цепляться и хвататься за самые высокие планки, чтобы попытаться там удержаться. Так что Головин может отказать «Монако», чтобы блеснуть на чемпионате мира и получить контракт от клуба с большим именем, с большими деньгами, возможностями и шансами на трофеи.

За переход. Нынешнее руководство «Монако» умеет раскручивать игроков

Но можно попытаться совершить более плавный прыжок в ту самую большую Европу, к большим трофеям. Как раз через «Монако». У монегасков репутация одного из самых больших конвейеров талантов. Там как грибы растут юноши, ценник которых взмывает на глазах, после чего они уже, кто на что учился, улетают из «Монако» на более хлебные места. И боссы «Монако» прекрасно понимают, что их клуб так работает, что это одна из его задач – раскрывать и делать игроков дороже, чтобы потом перепродать. Там не стесняются говорить об этом открыто. Головин может стать таким вложением, пройдет адаптацию в Европе, а потом из «Монако», где будет работать в достаточно комфортных условиях с адекватным руководством и грамотным чутким тренерским составом, махнет хоть в ту же Англию. И будет уже более конкурентоспособен, более подготовлен.

Против перехода. Проблемы с адаптацией

Но любой переезд в другую страну – это риск. Будь ты сотню раз талантлив, даже гениален, будь вокруг тебя очень крутые специалисты, тренеры и врачи с диетологами. Это большое испытание и физически, и психологически. Скорее даже второе. Другая страна, другая культура, другая совершенно обстановка, другой подход во многих аспектах. Волков бояться – в лес не ходить. Но мы все же обязаны включить этот пункт в качестве потенциальной угрозы светлому будущему Головина в случае переезда в «Монако».

За переход. Нужно использовать момент максимальной раскрутки

Вот тут выше говорилось о том, что Головин может сделать ставку на повышение своей стоимости, своей ценности, может использовать чемпионат мира как раскрутку, чтобы получить предложение от более солидного претендента. Но есть и обратная сторона медали. Вполне возможно, что именно сейчас – максимальная раскрутка Головина. И ЧМ-2018 может все испортить, если сборная России провалится. Или с ЦСКА, который и так сезоны проводит буквально «на ободах», чудом докатываясь до высоких мест при ограниченных ресурсах, может приключиться что-то в следующем сезоне, когда клуб не выдержит все же такой собственной изнурительной политики и отыграет серо. Это ударит и по статусу Головина.

Против перехода. ЦСКА будет сложно сторговаться с «Монако»

Пожалуй, в российском футболе нет более часто соседствующих в одном предложении слов, чем «Гинер» и «купил», «деньги» и производные от финансовой деятельности. Это, конечно, не Даниэль Леви, но своего не упустит. И верно заметил один из известных футбольных агентов, заявив, что упоминавшиеся 17 миллионов евро за Головина – это копейки. ЦСКА будет вести достаточно жестко переговоры, а «Монако» действует всегда прагматично, расчетливо, к деньгам относится бережливо и даже за очень хорошего игрока переплачивать не будет. Финансовый вопрос может стать преградой на пути перехода Головина в «Монако».

В любом случае мы – только за то, чтобы российские футболисты пробовали свои силы за рубежом. «Монако» это окажется в итоге или МЮ – главное, чтобы Головин оставался на виду и только прогрессировал. Он должен тщательно обдумывать каждый свой шаг, понимая, что карьера – это не то, к чему можно относиться легкомысленно, поскольку время движется только вперед, исправить ошибки в карьерном плане довольно сложно.

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Все комментарии
Monegask
Monegask
04 июня в 19:58
Стоит не стоит, переходить или нет.. совсем нос задрали) пусть он еще заслужит переход в монако, а вы тут о каких то трамплинах в топ клубы заговариваетесь. Вон тилеманс при всем своем таланте, месте в сборной не может попасть в старт команды, а он уж точно всяким головиным головин. При всем конечно уважении, но блин смешно читать эти статейки никчемные, да и комменты под ними
Jum13
Jum13
04 июня в 10:37
Футбольный агент Шандор Варга прокомментировал информацию о том, что «Монако» готов предложить 17-18 миллионов евро за полузащитника ЦСКА Александра Головина.
– 17 миллионов евро – неприятно мало, оскорбление для Головина. Пусть не тратят время. Думаю, Гинер даже не будет с ними разговаривать. Этот игрок стоит гораздо больше, учитывая то, сколько сейчас денег в футболе. 17 миллионов – это не его цена.
– А какая его?
– 25 миллионов евро и выше. А если он выступит здорово на чемпионате мира, то там могут быть и все 45 миллионов. На 17 миллионов я бы даже не отвлекался.
Свиняка
Свиняка
04 июня в 10:11
Вам что проплатили чтобы везде про этого головкина новости с такой частой периодичностью появлялись??? Запарили уже с этим пиаром!!! Да никуда он не уйдёт - нафиг не упёрся никому, кроме гинера.
andre_can
andre_can
04 июня в 09:48
пусть уезжает...
yasukuni
yasukuni
04 июня в 09:38
bbb370:
Насколько я понял, речь шла о продаже Головина и приобретении на вырученные деньги 4-5 футболистов. Значит они будут в 4-5 раз слабее Головина. А он сам не относится к разряду суперзвёзд. Что это будут за футболисты остаётся только гадать.
Вы не поняли. Из Головина такой же тигр, как из Сапогова. Выше кошки ему не подняться. А за проданную кошку (когда и ЕСЛИ) можно разве что белых мышек накупить.
Jum13
Jum13
04 июня в 09:11
Мясцу главное пригореть - всё остальное вторично
Правдин Семён
Правдин Семён
04 июня в 07:56
Интерес есть,предложения нет.Точка.
bbb370
bbb370
04 июня в 07:42
yasukuni:
Какой тигр? Это о ком? Скорее - сто мышек не заменят одну кошку.
Насколько я понял, речь шла о продаже Головина и приобретении на вырученные деньги 4-5 футболистов. Значит они будут в 4-5 раз слабее Головина. А он сам не относится к разряду суперзвёзд. Что это будут за футболисты остаётся только гадать.
Hypnoz
Hypnoz
04 июня в 07:08
Может, лучше с Кокориным в Арсенал ?!
yasukuni
yasukuni
04 июня в 06:35
bbb370:
Китайская пословица: "Сто кошек не заменят одного тигра".
Какой тигр? Это о ком? Скорее - сто мышек не заменят одну кошку.
MALOVAR
MALOVAR
04 июня в 05:48
не забивает и не пасует)
Казанский
Казанский
04 июня в 05:25
Гмнер на рекламу ногомячиста Головина больше потратил,чем за него зарубежный топ-клуб ФК Кайрат сможет заплатить))
MaxForCSKA
MaxForCSKA
04 июня в 05:23
Монако в самый раз для Головина, это будет последняя ступень, перед топовыми клубами
Pozitivs
Pozitivs
04 июня в 01:35
Удачи Головину в любом случае.
vinyardrip
vinyardrip
04 июня в 01:20
MALOVAR:
Да как же задрали с этой выскочкой
А ты как всегда первый) Чем он тебе так нагадил-то?))
bbb370
bbb370
04 июня в 01:03
Евгений Сибель:
Продадим Сашу и купим на эти бабки 4-5 новых игроков.
Китайская пословица: "Сто кошек не заменят одного тигра".
Евгений Сибель
Евгений Сибель
04 июня в 00:58
Продадим Сашу и купим на эти бабки 4-5 новых игроков.
El Dassory
El Dassory
04 июня в 00:37
Почему раз он супер игрок им не интересуются клубы не с российскими владельцами? Не надо сюда МЮ приписывать, интереса не было.
d_fincher
d_fincher
04 июня в 00:21
Историю с Головиным никак иначе, чем комедию уже не воспринимаю. Вокруг мало-мальски способного молодого игрока подняли хайп, будто речь о молодом Роббене. А там не то что Аршавина, там даже Сычева в помине нет - уровень таланта минимальный. Так они еще вокруг него создают звездную болезнь, ажиотаж. Слышали как комментатор в прошлой игре сборной его нахваливал? Так Виктор Гусев в свое время комментировал матчи с участием Зидана и сб. Франции - типа, мы имеем дело с футболистом, который в любой момент способен перевернуть игру. И где наша победа над Австрией? Где голы Головина?

Он скоро поймает звезду и история закончится. Как и во все предыдущие разы - Дзагоев, Кокорин, Бухаров, Дзюба и пр. пр. пр.
Великолепный
Великолепный
04 июня в 00:02
Александр Рябов:
До ЧМ он точно не перейдёт. Гинер будет посмотреть как он себя на ЧМ проявил, и тогда уже в крайнем случае, если Саня себя не проявит, отдаст его за 17 например. Если уже пропадёт интерес, то оставит его вообще в ЦСКА, с расчётом продать потом ЕЩЁ дороже, притом ещё и самим игроки нужны сейчас. Так что сейчас расставаться с Голоиным, была бы стратегическая ошибка, и ЦСКА конечно такой не допустят. Если, конечно, действительно не поступит предложения от которого невозможно будет отказаться.
Гинер уже говорил по этому поводу!

Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что полузащитнику красно-синих Александру Головину нет смысла переходить в средний европейский клуб.

"Суть в том, что не один топ-клуб не будет покупать футболиста, который где-то нормально отыграл один сезон. Такие клубы смотрят на стабильность и все остальное. Что касается средних (иностранных) клубов, то зачем Головину туда переходить, если он играет в хорошем российском?", — цитирует Гинера ТАСС.
Великолепный
Великолепный
03 июня в 23:58
Вице-президент «Монако» Вадим Васильев прокомментировал информацию о том, что «монегаски» готовы купить у ЦСКА Александра Головина.

«Головин нам интересен. Как, впрочем, и другие игроки. Пока предложения ЦСКА мы не делали. Мы следим за многими интересными футболистами. Головин — это как один из вариантов. До сделки по нему еще очень далеко. Пока эта информация совершенно преждевременная», — сказал Васильев «Спорт-Экспрессу».

«Переговоров с ЦСКА мы сейчас не ведем», — подчеркнул вице-президент «Монако».

«Мы будем за ним наблюдать на чемпионате мира. Будем следить и за другими игроками», — также сказал Васильев.

Так что глорикам можно расходиться!))
cevin cigan
cevin cigan
03 июня в 23:53
Нужно валить-по любому!
Великолепный
Великолепный
03 июня в 23:51
MALOVAR:
Да как же задрали с этой выскочкой
    steelhead
    steelhead
    03 июня в 23:46
    Монако, МЮ..... Лишь бы не условная Мордовия.
    Александр Рябов
    Александр Рябов
    03 июня в 23:17
    До ЧМ он точно не перейдёт. Гинер будет посмотреть как он себя на ЧМ проявил, и тогда уже в крайнем случае, если Саня себя не проявит, отдаст его за 17 например. Если уже пропадёт интерес, то оставит его вообще в ЦСКА, с расчётом продать потом ЕЩЁ дороже, притом ещё и самим игроки нужны сейчас. Так что сейчас расставаться с Голоиным, была бы стратегическая ошибка, и ЦСКА конечно такой не допустят. Если, конечно, действительно не поступит предложения от которого невозможно будет отказаться.
    Александр Рябов
    Александр Рябов
    03 июня в 23:06
    "«Монако» удалось совершить подвиг, выиграв недавно чемпионат Франции, но это исключение теперь долго будет опровергаться правилом в виде постоянных побед ПСЖ
    "

    Эх, мне бы так уметь в завтрашний день смотреть. Я бы стал богат...
    MALOVAR
    MALOVAR
    03 июня в 23:02
    Да как же задрали с этой выскочкой
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