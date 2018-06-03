Головин и «Монако» - стоит присмотреться

03 июня 2018, 22:53

В «Монако» подтвердили свой интерес к Головину. «Соккер.ру» предлагает читателям порассуждать на тему такого возможного трансфера.

Одной из наиболее интригующих и волнующих российских болельщиков тем последних недель стали разговоры о том, что полузащитник ЦСКА Александр Головин может взять и махнуть за границу. Предметный интерес к нему испытывает «Монако», о чем вице-президент монегасков Вадим Васильев с присущей ему прямотой рассказал. Давайте порассуждаем, стоит ли Головину при поступлении предложения от «Монако» принимать его.

За переход. Головин попробует себя в одной из топ-пяти лиг

Безусловно, к чемпионату Франции можно относиться по-разному, но в Европе «Монако» котируется по имени выше ЦСКА, пусть последний и выигрывал Кубок УЕФА, и в Лиге чемпионов регулярно светится. Скажем так, «Монако» больше интегрирован в большую Европу. Вот в «Монако», к примеру, Фалькао поехал, а «к нам не поедет» (с). И так далее. В любом случае это большой опыт для молодого игрока, для перспективного и талантливого футболиста. Он будет играть в одной из ведущих европейских лиг, в довольно сильной команде, встречаться в регулярном чемпионате с Неймаром и прочими Фекирами и Пайетами. Это – профессиональный рост.

Против перехода. Во Франции он не поборется за трофеи

Однако во Франции есть ПСЖ, который в ближайшие годы должен брать все внутренние трофеи на одной ноге. «Монако» удалось совершить подвиг, выиграв недавно чемпионат Франции, но это исключение теперь долго будет опровергаться правилом в виде постоянных побед ПСЖ. В еврокубках «Монако» тоже не обладает достаточным потенциалом, чтобы ставить задачу победить. Конечно, монегаски будут выглядеть достойно во всех турнирах, но если у игрока есть цель брать именно трофеи, то «Монако» - не лучшее место для ее достижения.

За переход. Есть возможность стать лидером команды с именем

В «Монако» возможность дается всем, и там просто так игроков не покупают, создавая честную острую конкуренцию. Перейди Головин в «Манчестер Юнайтед», допустим, есть ли уверенность, что он сразу станет игроком основного состава? Сколько его промаринуют? Сколько будут давать минут на поле? И что сможет Головин доказать там? Вот никто же не спорит, что Мхитарян отличный футболист, но в МЮ не заладилось. А у него-то побольше опыта адаптации за границей, в западноевропейском футболе. В «Монако» такой проблемы не будет. Головин придет туда на позицию талантливой и перспективной звезды. Учитывая, что монегаски быстро расстаются с теми, кто выстрелил, наверняка состав их проредится, и Головину достанется очень много игрового времени, а там все зависит от его способностей. Потенциал стать лидером очень крепкой команды у него есть.

Против перехода. Можно попытаться завоевать интерес более сильного клуба

С другой стороны, всегда же футболисту хочется замахнуться на максимум. Если предложат гипотетически выбор между МЮ и «Монако», футболист выберет «Олд Траффорд», даже пусть и будет осознавать те аргументы, которые приведены в предыдущем пункте. И такая позиция тоже имеет право на жизнь. Нужно цепляться и хвататься за самые высокие планки, чтобы попытаться там удержаться. Так что Головин может отказать «Монако», чтобы блеснуть на чемпионате мира и получить контракт от клуба с большим именем, с большими деньгами, возможностями и шансами на трофеи.

За переход. Нынешнее руководство «Монако» умеет раскручивать игроков

Но можно попытаться совершить более плавный прыжок в ту самую большую Европу, к большим трофеям. Как раз через «Монако». У монегасков репутация одного из самых больших конвейеров талантов. Там как грибы растут юноши, ценник которых взмывает на глазах, после чего они уже, кто на что учился, улетают из «Монако» на более хлебные места. И боссы «Монако» прекрасно понимают, что их клуб так работает, что это одна из его задач – раскрывать и делать игроков дороже, чтобы потом перепродать. Там не стесняются говорить об этом открыто. Головин может стать таким вложением, пройдет адаптацию в Европе, а потом из «Монако», где будет работать в достаточно комфортных условиях с адекватным руководством и грамотным чутким тренерским составом, махнет хоть в ту же Англию. И будет уже более конкурентоспособен, более подготовлен.

Против перехода. Проблемы с адаптацией

Но любой переезд в другую страну – это риск. Будь ты сотню раз талантлив, даже гениален, будь вокруг тебя очень крутые специалисты, тренеры и врачи с диетологами. Это большое испытание и физически, и психологически. Скорее даже второе. Другая страна, другая культура, другая совершенно обстановка, другой подход во многих аспектах. Волков бояться – в лес не ходить. Но мы все же обязаны включить этот пункт в качестве потенциальной угрозы светлому будущему Головина в случае переезда в «Монако».

За переход. Нужно использовать момент максимальной раскрутки

Вот тут выше говорилось о том, что Головин может сделать ставку на повышение своей стоимости, своей ценности, может использовать чемпионат мира как раскрутку, чтобы получить предложение от более солидного претендента. Но есть и обратная сторона медали. Вполне возможно, что именно сейчас – максимальная раскрутка Головина. И ЧМ-2018 может все испортить, если сборная России провалится. Или с ЦСКА, который и так сезоны проводит буквально «на ободах», чудом докатываясь до высоких мест при ограниченных ресурсах, может приключиться что-то в следующем сезоне, когда клуб не выдержит все же такой собственной изнурительной политики и отыграет серо. Это ударит и по статусу Головина.

Против перехода. ЦСКА будет сложно сторговаться с «Монако»

Пожалуй, в российском футболе нет более часто соседствующих в одном предложении слов, чем «Гинер» и «купил», «деньги» и производные от финансовой деятельности. Это, конечно, не Даниэль Леви, но своего не упустит. И верно заметил один из известных футбольных агентов, заявив, что упоминавшиеся 17 миллионов евро за Головина – это копейки. ЦСКА будет вести достаточно жестко переговоры, а «Монако» действует всегда прагматично, расчетливо, к деньгам относится бережливо и даже за очень хорошего игрока переплачивать не будет. Финансовый вопрос может стать преградой на пути перехода Головина в «Монако».

В любом случае мы – только за то, чтобы российские футболисты пробовали свои силы за рубежом. «Монако» это окажется в итоге или МЮ – главное, чтобы Головин оставался на виду и только прогрессировал. Он должен тщательно обдумывать каждый свой шаг, понимая, что карьера – это не то, к чему можно относиться легкомысленно, поскольку время движется только вперед, исправить ошибки в карьерном плане довольно сложно.