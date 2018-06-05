Опередили США. Баннер на русском и скандальный отбор

На чемпионате мира в России всего два дебютанта, но Панама – единственная большая сенсация. «Соккер.ру» рассказывает об игроках, готовых драться за Родину.

Сборная Панамы

Лучший результат на мундиалях: выход в финальную часть в 2018 году.

Место в рейтинге ФИФА: 55 (из участников ЧМ ниже только Япония, Южная Корея, Россия и Саудовская Аравия).

Капитан: Фелипе Балой (и любой, кто сыграл от 100 матчей за сборную, а таких шесть человек).

Тренер: Эрнан Дарио Гомес (Колумбия).

Соперники по группе: Тунис, Англия, Бельгия.

Сыграет в городах: Саранск, Нижний Новгород, Сочи.

Путь на ЧМ-2018. Драматичная и скандальная развязка ожидала Панаму в отборе, где отчаянно сборная боролась с Мексикой, Коста-Рикой и США. Первые две команды пробились в Россию, а вот американцы пролетели. В последнем туре изначальные фавориты сенсационно проиграли Тринидаду и Тобаго. В результате Гондурас отправился в стыковой раунд – и уступил там Австралии. А прямую путевку взяла Панама, получив от арбитра подарок в игре с Коста-Рикой.

Судья из Гондураса («прилетело» ему за этот цирк на родине) засчитал мяч, который даже близко не пересек линию. Так Панама сравняла счет, а потом и победу вырвала. Маленькая страна на 3.7 млн жителей так мечтала о чемпионате мира, что даже в поисках удачи использовала дома баннер на русском языке. Причем написали без ошибок: «Сборная… Наша мечта… Поехать на Чемпионат мира!» Похоже, не зря в панамских оффшорах прячут деньги люди из Восточной Европы, научили тамошних жителей азам русского языка.

Любопытные факты

- 1 414 матчей провели в сумме участники заявки Панамы на ЧМ-18, по 61 игре в среднем. Игроки из английской заявки наберут вместе всего 465 поединков – по 20 на брата, в три раза меньше. Для панамских футболистов игра за сборную – большая честь, а команда очень сыгранная;

- у сборной Панамы два прозвища. «Los Canaleros», то есть «Мужики, которые строят каналы», и «La Marea Roja» - «Красная волна» или «Красный прилив». Так что теперь не только «Фурия», но и другая «Роха» на чемпионате;

- средний возраст футболистов из заявки Панамы – 28.8 лет, рекорд этого чемпионата, аналог показателя Аргентины в Бразилии. В списке у «Красной волны» 11 человек старше тридцати, есть 36-37-летние игроки. Тут Игнашевич сойдет за старшего брата, а не за отца;

- бросается в глаза, какой длинный путь прошла Панама, чтобы сыграть в финальной части мундиаля. За семь лет панамцы трижды были в полуфинале «Золотого кубка» и трижды в четверке Копа Сентроамерикана – учились играть с командами своего региона;

- уникальный случай для чемпионатов мира. Из исторического списка «гвардейцев» сборной Панамы девять из десяти сейчас выступают за сборную, все девять в заявке Гомеса на ЧМ-18;

- два лучших снайпера в истории панамской сборной тоже в заявке. Блас Перес сравнялся с Луисом Техадой, у них по 43 мяча. Кто забьет в ближайший месяц – может выйти вперед с помощью исторического гола в финальной части мундиаля.



Состав и тактика

Заявка

Вратари: Хосе Кальдерон («Чоррильо»), Хайме Пенедо («Динамо», Румыния), Алекс Родригес («Сан-Франциско», США).

Защитники: Фелипе Балой («Мунисипаль», Гватемала), Харольд Каммингс («Сан-Хосе», США), Эрик Давис («Дунайска Стреда», Словакия), Фидель Эскобар («Нью-Йорк Ред Буллз», США), Адольфо Мачадо («Хьюстон», США), Михаэль Мурильо («Нью-Йорк Ред Буллз», США), Луис Овалье («Олимпия», Гондурас), Роман Торрес («Сиэтл», США).

Полузащитники: Эдгар Барсенас («Тапачула», Мексика), Армандо Купер («Универсидад де Чили», Чили), Анибаль Годой («Сан-Хосе», США), Габриэль Гомес («Букараманга», Колумбия), Валентин Пиментель («Пласа Амадор»), Альберто Кинтеро («Университарио», Перу), Хосе Луис Родригес («Гент», Бельгия).

Нападающие: Абдиель Арройо («Алахуэленсе», Коста-Рика), Исмаэль Диас («Депортиво», Испания), Блас Перес («Мунисипаль», Гватемала), Луис Техада («Спорт Бойз», Перу), Габриэль Торрес («Уачипато», Чили).

Потери. Здесь не может быть потерь в прямом смысле, класс игроков примерно одинаковый. Но можно отметить, что в окончательную заявку не прошли хавбеки Мигель Камарго и Рикардо Авила, хотя оба надеялись.

Лидеры. Голкипер Пенедо, защитники Торрес и Балой, форварды Перес и Техеда, полузащитники Годой и Гомес – половина команды, ведь почти все невероятно опытные.

Тактика. В отборе Панама использовала схему «4-2-3-1» и ее вариации. А вот в товарищеских матчах этого года перешли на «5-4-1», сразу получили гол от Дании – в отместку за грубую игру Переса против младшего Шмейхеля, а затем Швейцария отгрузила панамцам шесть безответных мячей. Но тренер оказался упрямым, с Северной Ирландией тоже было пять в линию, что сработало – выиграли 1:0. Похоже, будут отбиваться числом.

Ориентировочный состав (5-4-1): Пенедо – Мурильо, Каммингс, Торрес, Балой (Эскорбар), Овалье – Барсенас, Годой, Гомес, Кинтеро – Техеда (Перес).

Сила. Опыт и молодость в одном флаконе. Многим звездам сборной за тридцать пять – именно так, но в основе найдется место для ряда сравнительно молодых игроков, вроде Эскобара, Диаса и Мурильо. Конечно, у панамцев нет школы европейского футбола, в еврокубках никто не играл, но единство может выручить команду, где столько человек провели более 50 матчей за сборную. Панама сильна духом. Жесткие, порой подлые и всегда хитрые – о чем напоминает решающий гол-фантом по дороге в Россию.

Слабость. Класс футболистов. Запасные игроки клубов североамериканской лиги, парень из второй команды «Гента», игроки из Чили, Колумбии и даже менее развитых в футболе стран, вроде Перу. Они долго и усердно готовились, покажут все, на что способны. Но если футболисты из Бельгии или Англии проиграют парням, у которых в разы ниже зарплаты, то никто не поймет. Настрой соперников станет проблемой Панамы, повторять ошибку сборной США никто не хочет.

Модный разговор

Модные ребята, ведь им форму делает та же популярная в народе фирма, что и «Ливерпулю». Отличной смотрится и основная футболка – красная, как у Бельгии, а также белая запасная – перекликается с основным цветом главных форм Англии и Туниса, только есть синие рукава. Хорошие майки, стильные:



Главный тренер. Эрнан Дарио Гомес (Колумбия)

Колумбиец Гомес мечтает добраться до рекордов Карлоса Альберто и Боры Милутиновича, ведь Панама стала третьей сборной, с которой он преодолел отбор. У названных выше ветеранов по пять успехов с разными командами, но колумбиец Эрнан Дарио не только с родной сборной оказался в финальной части ЧМ, но и сумел одарить радостью Эквадор, а теперь и Панаму. Тренеру 62 года, опытный и бывалый, его не смутит сила Бельгии и Англии, поскольку понимает, как вести себя андердогу. Панама будет готова к турниру.

Главная звезда. Хайме Пенедо

Пусть простят форварды Перес и Техада, но их голы – полдела. Защитники сборной Панамы далеко не всегда готовы отразить атаки соперников. В результате приходится вступать в игру вратарю Хайме Пенедо. Герой нескольких «Золотых кубков», опытный и прыгучий голкипер является редким «европейцем» в сборной. Доигрался до поездки в Бухарест, где выступает за местное «Динамо». Брал тамошний Кубок Лиги и подсобрал матчей – нормальный вратарь. Вы же помните, как Кейлор Навас выручал Коста-Рику в Бразилии? Пенедо намного слабее, но героем тоже может стать.

За кем следить в сборной Панамы?

Никого вы не могли часто видеть в деле, если не смотрите матчи «Динамо» из Бухареста или не являетесь давним поклонником МЛС – в США играет шесть панамских сборников. Если брать по возрасту, то присмотримся к Мурильо, который пробуется в «Нью-Йорк Ред Буллз», Исмаэль Диас из второй команды «Депортиво» может себя показать, если выйдет на замену. У Панамы мало молодых, но для мирового зрителя Луис Техада или Блас Перес тоже могут стать открытиями, невзирая на почтенный возраст форвардов.

Где можно увидеть футболистов из Панамы?

База. Саранск, «Олимпийский спортивный центр».

Матчи группового этапа

18 июня, Сочи. «Фишт», против Бельгии.

24 июня, Нижний Новгород. Стадион «Нижний Новгород», против Англии.

28 июня, Саранск. «Мордовия-Арена», против Туниса.

Панамцы позагорают в Сочи, потом сыграют в Нижнем Новгороде, а завершат групповой этап в городе, где будут базироваться – в Саранске. Неплохо выбрали место пребывания, не придется летать из конца в конец необъятной России. Конечно же, Панама считается аутсайдером квартета, но соперники у нее интересные, а три российских города узнают фанатов из далеких краев и увидят их сборную.

Задачи и перспективы на ЧМ-2018

Задача - выиграть у Англии. Вот так скромно. Бельгия не допустит сенсацию, слишком велики ставки на чемпионате мира, чтобы проваливать первый поединок. Даже если Панама упрется и будет невероятно агрессивной, Мартинес ее сломает силами Азара, Де Брюйне и Лукаку. А вот во второй игре в Нижнем Новгороде, раз соперником выступит молодая Англия, опытная команда Гомеса уцепится зубами в горло Кейну и компании. Впрочем, веря в попытку Панамы сыграть круто, не отбрасываем вариант с тремя поражениями в группе, ведь за «гол-фантом» придется рассчитаться.

Прогноз «Соккер.ру»: дебютанты турнира будут диковинным соперником, но у них нет опыта игр против сборных уровня Бельгии и Англии. Вылетят, разыграв с Тунисом третье место в последнем туре. Для них участие – большая победа, особенно с учетом прохода на турнир после гола, которого не было.