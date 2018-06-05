  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Бразилия. Серия А
Товарищеские матчи. Сборные 20181X2
16:00 Матч завершен Логотип ЧехияЧехия 1:0 Логотип НигерияНигерия2.253.23.35
20:00 сегодня Логотип НорвегияНорвегия -:- Логотип ПанамаПанама1.583.656.8
20:00 сегодня Логотип БеларусьБеларусь -:- Логотип ВенгрияВенгрия2.453.13.05
21:45 сегодня Логотип БельгияБельгия -:- Логотип ЕгипетЕгипет1.275.312.5

Курсовая за день. Как улучшить сборную России

вчера, 17:40
Курсовая за день. Как улучшить сборную России

Черчесов и мастерство футболистов - константы, а «Соккер.ру» обращает внимание на переменные. Предлагаем, что реально изменить за неделю.

Определить роль Кудряшова

Тактика меняется и влияет. Федору 31 год, а дебютировал в сборной при Черчесове. Был левым центральным в тройке. А после резкой смены формации стал крайним защитником. Комбаров тренеру не подошел, у Рауша болит спина по официальной версии. Так что Кудряшов – железно основной.

Против Салаха сыграет Федор. С Австрией выделялся желанием и резкостью, но оставлял свободные зоны. А все из-за идеи с переходом Федора в фазе атаки на позицию левого центрального и обратно на фланг, который освобождал хавбек Жирков.

В силу возраста связка не способна постоянно атаковать. Но если они еще и в защите будут проваливаться – быть большой беде. Тумблер переключения с тройки центральных на дуэт надо убрать. Тактически слишком сложная задача для Кудряшова. Юрий – вингер, Федор – защитник. Нужно хотя бы один фланг закрыть надежно.

Связать Самедова с обороной

В широком смысле обороной. Привязка Александра к защите условная. И Смольников, и Фернандес – игроки атакующие, будут располагаться выше по схеме, чем Кудряшов. Получается перекос справа, от которого не спасают смещения Самедова на полуфланги.

Оказываясь в полупозиции, Александр не раз вредил «Спартаку». В сборной Самедова надо поставить на подходящее место. Не исключено, что этим местом является скамейка, но у Черчесова Александр основной, а это значит, что тренер от него не отстанет. Автор запоминающегося промаха в Бразилии хочет отыграться, но его азарт надо направить.

Важно приказать чаще расставаться с мячом. У Александра даже в клубе всего один пас под удар за игру. Для сравнения – у Ханни столько же передач всего, но по 2.4 момента за поединок. Даже Комбаров успешнее Самедова как ассистент. Не исключено, что стоило наигрывать братьев Миранчуков и Головина впереди. Но Черчесов - упрямый. Значит, изображать молодых и резких будут ветераны.  

Поменять систему прессинга

Ошибки защитников неизбежны. Уругвай и Египет не забьют только при удачном стечении обстоятельств. Или при дико успешной игре Акинфеева. Хотя даже если Игорь сделает девять сэйвов – десятый удар может быть голевым, когда атакуют Салах, Кавани и Суарес. Да и когда Аль Сахлави – тоже.

Единственное, что Черчесов успеет – поменять подход к прессингу. Разрывы между линиями при схеме «4-2-3-1» удивляют. Особенно когда форвард Смолов торчит в районе центрального круга. Но пока Зобнин и Кузяев не на одной линии, давление на соперников не работает. В последнем матче хавбеки перекрещивали траектории или разбегались, помогая австрийцам. А Жирков и Самедов не выдержали физически – отставали от чужих атак.

Что же сделать? Головина ставить ниже и левее в фазе отбора мяча, Кузяева - правее, Зобнина – в сердце конструкции. Самедов и Жирков выстраиваются в ту же линию. Получаете пять защитников первой волны, четыре – второй. И форварда Смолова, который не стоит без мяча. Успешный высокий отбор позволит выйти в атаку, ведь все будут на правильных местах, а не как раньше.

Опробовать резервистов слева

Зная, что Жирков может настроиться и выдать качественный тайм, от него ждут озарения. Игрок очень высокого класса, но возраст сказывается. Юрий долго думает, медленно бегает и может выключиться неожиданно, словно закончился заряд в батарее. Частенько смотрелся инородным телом в конструкции сборной. И в обороне, и в атаке.

Пора подключать Алексея Миранчука или даже Дениса Черышева на левом фланге? Отказ от Ташаева кажется глупым, но поскольку говорим о том, что реально изменить, то должны ждать от Черчесова замены Жиркова в перерыве матча против Турции. Или даже Юрия на скамейке, чтобы сменщики получили по тайму, а тренер мог сравнить, кто из них заслуживает времени на самом ЧМ.

Понятно, что Черышев – нестабильный игрок в силу травм. А у Алексея Миранчука специализация не связана с левым флангом, где в «Локомотиве» Фернандеш. Но Черчесов выбрал состав, в котором Алексей Миранчук считается форвардом. Молодой левша слева может быть полезнее немолодого Жиркова. Также важно учесть, что Юрия могут загонять, как на Кубке Конфедераций.

Перестроить опорную зону

Пародия на «4-1-4-1» со странным переходом в «4-2-3-1» и даже «5-1-3-1» не сработала. Зобнин не Каземиро, какое открытие! А что всегда серьезно задевает, так это желание Черчесова поместить футболистов в тактический капкан. Приговорил Фернандеса – неправильно использовали Марио, поскольку Самедов слабо понимал, как играть с латералем.

В центре та же история. Кузяев провалил очередной матч за сборную, поскольку ему и Зобнину не отдали правильные приказы. Роман, как и Головин, слишком глупо идет в отбор – даже когда выигрывает, рискует оставить пустую зону после ответного отбора соперника. Кузяев же, оказавшись в полупозиции, как Паредес в «Зените», был не Глушаковым, не Денисовым и даже не Тарасовым. Нельзя ставить игрока в основу, не предложив подходящую позицию.

Зная тренера, можно даже предсказать, что сегодня опробуют запасной вариант Газинский – Зобнин (Кузяев). Или вовсе метнутся в сторону связки Зобнина и Дзагоева специально для игры с Саудовской Аравией, где Роман должен имитировать Натхо, а Головин с Аланом попробуют играть так, как в ЦСКА Ганчаренко. Тогда возникает лишь вопрос, кто в сборной России Муса и Чалов? И другой вопрос: раз затеяли смену модели, зачем было отсеивать Глушакова? Денис для тактики ЦСКА не подходит, а для новой схемы Черчесова – очень даже.

Понять потребности Смолова

Страшно, но отсеянный Чалов для нового подхода сборной уместнее Смолова. В «Краснодаре» Федора поддерживали передачами два монстра, герои сезона по части передач под удар. Классон отдал 63 таких паса, Перейра – 62, а Федор получил 95 ударов по воротам в 22 матчах. Много для форварда РФПЛ, это указывает на структурные построения «горожан». И подчеркивает, почему в сборной Смолов может проявить прыть в атаке, только если сыграл сам с собой и для себя.

Кудряшов бесполезен в атаке. Фернандеса не интегрировали в игру сборной. Даже командой навесов не стали. Смолову нет смысла стоять в штрафной площади без мяча. Ему сложно нырять вниз, поскольку Жирков не выдерживает темпа, а Самедов наоборот стягивает на себя место для разбега. В итоге получается, что сборной с тактикой Черчесова не нужен нападающий формата Смолова.

Тактическая дикость, выраженная нулем точных ударов против Австрии и скромными ударными показателями с Аргентиной, Бразилией и Францией. Испанцы дали покуражиться, но там, если кто забыл, три мяча Россия придумала после всего пяти точных ударов. Удачный вечер, не часть системы. Ведь Самедов и Жирков не замечают Смолова. А Головину не хватает опыта, чтобы предопределить атаку разрезающим пасом. Учитывая примитивный выход вперед, Дзюба в этой схеме, быть может, даже уместнее. Артема хотя бы лонгболлами Игнашевича можно накормить.

Опробовать план второго тайма

А у сборной России есть запасной план, когда основного нет? Переход на три центральных не предлагать – глупость в матче с Саудовской Аравией. Да и количественно не хватает сильных защитников, чтобы отбиться числом от Кавани и Суареса. Убирать с поля Зобнина или Кузяева не стоит. Но запасные ходы можно четко обозначить. Во-первых, Кудряшова может заменить в защите Жирков. В таком случае Юрия на фланге впереди поддержит кто-то их хавбеков.

Получится широкая и высокая игра, вариант правого фланга, где Фернандес частенько оказывался выше Самедова. Во-вторых, Газинский для игры на отбой – на случай, если надо будет удерживать преимущество в счете после перерыва. Юрий не умеет играть один в один – слишком медленный, но неплох в перехватах. Для прессинга может пригодиться. Двигаемся дальше – видим Самедова и Жиркова, а также их молодых сменщиков. Наконец, замена Смолова на Дзюбу – тоже вариант второго тайма.

Как видите, можно заменить почти всех в основе, кроме Кудряшова. Черчесов не оставил для левого защитника буквального сменщика из резерва, определив на эту роль только основного хавбека Жиркова. Странный подход, но если посмотрите на два состава – из игроков основы и резерва, то необязательно увидите разницу в классе и возможностях.  

Основа сборной (4-2-3-1): Акинфеев – Фернандес, Гранат, Игнашевич, Кудряшов – Зобнин, Кузяев – Самедов, Головин, Жирков – Смолов.

Резервисты (4-3-2-1): Лунев (Габулов) – Смольников, Кутепов, Семенов, Черышев - Ерохин, Газинский, Дзагоев – Ан. Миранчук, Ал. Миранчук – Дзюба.

Тактика и установка на матч – то, что меняется, независимо от класса и готовности. Выбросьте из головы то, что знаете о Черчесове и что видите в исполнении игроков. Ведь достаточно трех матчей на пределе. Семин ведь прав, группа А – самая проходная на ЧМ-18. Но если не решить 5-6 из обозначенных выше задач, то острите чувство юмора – переживать провалы лучше с шутками, ведь вашу глубокую досаду как ответную реакцию российские футболисты и тренер пока не заслужили.

ЧМ начинается на следующей неделе, а у сборной четко определены роли троих - Акинфеева, Самедова и Игнашевича. Причем задача первого не меняется в принципе, второй – любимчик тренера, делает, что душе угодно, а Сергей в этой сборной пару недель. Осталось девяносто минут с Турцией и много сложных тренерских заданий. Черчесов похож на классического студента, который заканчивает курсовую в последний вечер и ночь перед сдачей. Но есть разница: ученикам за разгильдяйство не платят по 500 тысяч рублей за каждый день в году, как Станиславу Саламовичу.

Поделиться
Другие материалы по теме
Как обыграть Зидана и остановить «Реал»
26 маяВадим Багров в блоге Тактический лабиринт22
Обороняться снова не модно. И это круто!
26 апреляТайрон в блоге Цифровое измерение16
Мат в три хода. «Реал» и непогрешимость
20 апреляСеменычч в блоге Командный дух43
«Ювентус» с «Реалом» может сыграть в четыре нападающих
09 апреля 66
На их месте мог быть «Зенит»
06 апреляIvan1908 в блоге Командный дух16
«Арсенал» - главная надежда ЦСКА
05 апреляNeomorph в блоге Тактический лабиринт29
Обсудить
Все комментарии
Дмитрий Петрушов
Дмитрий Петрушов
вчера в 22:42
Возьмите мяч. И забейте его в ворота. Вот так можно улучшить. Просто бейте по воротам. Бейте из всех позиций у штрафной. Вот вам тактика. Есть ворота есть мяч...все.
Denfard
Denfard
вчера в 22:25
Я не знаю что творится со сборной России играют всё хуже и хуже, а на носу ЧМ. вообще что происходит с тренером Черкесовым, почему он не взял Чалова в помощь Смолову игроки сборной все передерживают мяч пока их не собьют нет снайпера по штрафным по угловым не можем правильно стать что бы появлялись голевые моменты почему тренер этим не занимается поэтому у нас и сборной такой какая должна быть нет, общем полная безнадёга к чему она приведёт покажет ЧМ в Москве.
112910415
112910415
вчера в 21:48
беда
Аксинья
Аксинья ответил Полевой Командир
вчера в 21:31
Полевой Командир:
пообещать всем переезд на Ямал и Колыму ,в случае невыхода из группы.. Черчеса - чабаном-оленеводом
Совершенно верно...Как сказал бы товарищ Сталин "Если не сумеете завоевать золото, то поедите его добывать..."
Полевой Командир
Полевой Командир
вчера в 21:00
пообещать всем переезд на Ямал и Колыму ,в случае невыхода из группы.. Черчеса - чабаном-оленеводом
alfranza
alfranza
вчера в 20:20
Как улучшить сборную России? Никак. Расформировать.
борька
борька
вчера в 19:11
Основная тактика и стратегия игры ,это игра через капитана, И. Акинфеева!
Дзюба и Смолов стоят на стреме и ждут острой передачи от вратаря! Остальные восемь игроков сдерживают соперника, не подпускают к своей штрафной, т. Е. Играют глубоко. Отобрали мяч, одна, две передачи и мяч у Акинфеева, точная передачи и Смолов только успевает голы забивать! За матч Игорек сделает передач под 50 и Дзюба с Федором забьют по 66-трику! Удачи , вперед, Москва за нами, отступать некуда. Подвиг Кутузова не повторять!
MALOVAR
MALOVAR
вчера в 18:11
Нужно больше разрушителей на флангах
Begemott
Begemott
вчера в 18:04
Первое - выгнать черчесова, второе - спартачей.
Павел Амурский
Павел Амурский
вчера в 17:52
Осталась неделя, а они опять улучшают сборную.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100