Курсовая за день. Как улучшить сборную России

Черчесов и мастерство футболистов - константы, а «Соккер.ру» обращает внимание на переменные. Предлагаем, что реально изменить за неделю.

Определить роль Кудряшова

Тактика меняется и влияет. Федору 31 год, а дебютировал в сборной при Черчесове. Был левым центральным в тройке. А после резкой смены формации стал крайним защитником. Комбаров тренеру не подошел, у Рауша болит спина по официальной версии. Так что Кудряшов – железно основной.

Против Салаха сыграет Федор. С Австрией выделялся желанием и резкостью, но оставлял свободные зоны. А все из-за идеи с переходом Федора в фазе атаки на позицию левого центрального и обратно на фланг, который освобождал хавбек Жирков.

В силу возраста связка не способна постоянно атаковать. Но если они еще и в защите будут проваливаться – быть большой беде. Тумблер переключения с тройки центральных на дуэт надо убрать. Тактически слишком сложная задача для Кудряшова. Юрий – вингер, Федор – защитник. Нужно хотя бы один фланг закрыть надежно.

Связать Самедова с обороной

В широком смысле обороной. Привязка Александра к защите условная. И Смольников, и Фернандес – игроки атакующие, будут располагаться выше по схеме, чем Кудряшов. Получается перекос справа, от которого не спасают смещения Самедова на полуфланги.

Оказываясь в полупозиции, Александр не раз вредил «Спартаку». В сборной Самедова надо поставить на подходящее место. Не исключено, что этим местом является скамейка, но у Черчесова Александр основной, а это значит, что тренер от него не отстанет. Автор запоминающегося промаха в Бразилии хочет отыграться, но его азарт надо направить.

Важно приказать чаще расставаться с мячом. У Александра даже в клубе всего один пас под удар за игру. Для сравнения – у Ханни столько же передач всего, но по 2.4 момента за поединок. Даже Комбаров успешнее Самедова как ассистент. Не исключено, что стоило наигрывать братьев Миранчуков и Головина впереди. Но Черчесов - упрямый. Значит, изображать молодых и резких будут ветераны.

Поменять систему прессинга

Ошибки защитников неизбежны. Уругвай и Египет не забьют только при удачном стечении обстоятельств. Или при дико успешной игре Акинфеева. Хотя даже если Игорь сделает девять сэйвов – десятый удар может быть голевым, когда атакуют Салах, Кавани и Суарес. Да и когда Аль Сахлави – тоже.

Единственное, что Черчесов успеет – поменять подход к прессингу. Разрывы между линиями при схеме «4-2-3-1» удивляют. Особенно когда форвард Смолов торчит в районе центрального круга. Но пока Зобнин и Кузяев не на одной линии, давление на соперников не работает. В последнем матче хавбеки перекрещивали траектории или разбегались, помогая австрийцам. А Жирков и Самедов не выдержали физически – отставали от чужих атак.

Что же сделать? Головина ставить ниже и левее в фазе отбора мяча, Кузяева - правее, Зобнина – в сердце конструкции. Самедов и Жирков выстраиваются в ту же линию. Получаете пять защитников первой волны, четыре – второй. И форварда Смолова, который не стоит без мяча. Успешный высокий отбор позволит выйти в атаку, ведь все будут на правильных местах, а не как раньше.

Опробовать резервистов слева

Зная, что Жирков может настроиться и выдать качественный тайм, от него ждут озарения. Игрок очень высокого класса, но возраст сказывается. Юрий долго думает, медленно бегает и может выключиться неожиданно, словно закончился заряд в батарее. Частенько смотрелся инородным телом в конструкции сборной. И в обороне, и в атаке.

Пора подключать Алексея Миранчука или даже Дениса Черышева на левом фланге? Отказ от Ташаева кажется глупым, но поскольку говорим о том, что реально изменить, то должны ждать от Черчесова замены Жиркова в перерыве матча против Турции. Или даже Юрия на скамейке, чтобы сменщики получили по тайму, а тренер мог сравнить, кто из них заслуживает времени на самом ЧМ.

Понятно, что Черышев – нестабильный игрок в силу травм. А у Алексея Миранчука специализация не связана с левым флангом, где в «Локомотиве» Фернандеш. Но Черчесов выбрал состав, в котором Алексей Миранчук считается форвардом. Молодой левша слева может быть полезнее немолодого Жиркова. Также важно учесть, что Юрия могут загонять, как на Кубке Конфедераций.

Перестроить опорную зону

Пародия на «4-1-4-1» со странным переходом в «4-2-3-1» и даже «5-1-3-1» не сработала. Зобнин не Каземиро, какое открытие! А что всегда серьезно задевает, так это желание Черчесова поместить футболистов в тактический капкан. Приговорил Фернандеса – неправильно использовали Марио, поскольку Самедов слабо понимал, как играть с латералем.

В центре та же история. Кузяев провалил очередной матч за сборную, поскольку ему и Зобнину не отдали правильные приказы. Роман, как и Головин, слишком глупо идет в отбор – даже когда выигрывает, рискует оставить пустую зону после ответного отбора соперника. Кузяев же, оказавшись в полупозиции, как Паредес в «Зените», был не Глушаковым, не Денисовым и даже не Тарасовым. Нельзя ставить игрока в основу, не предложив подходящую позицию.

Зная тренера, можно даже предсказать, что сегодня опробуют запасной вариант Газинский – Зобнин (Кузяев). Или вовсе метнутся в сторону связки Зобнина и Дзагоева специально для игры с Саудовской Аравией, где Роман должен имитировать Натхо, а Головин с Аланом попробуют играть так, как в ЦСКА Ганчаренко. Тогда возникает лишь вопрос, кто в сборной России Муса и Чалов? И другой вопрос: раз затеяли смену модели, зачем было отсеивать Глушакова? Денис для тактики ЦСКА не подходит, а для новой схемы Черчесова – очень даже.

Понять потребности Смолова

Страшно, но отсеянный Чалов для нового подхода сборной уместнее Смолова. В «Краснодаре» Федора поддерживали передачами два монстра, герои сезона по части передач под удар. Классон отдал 63 таких паса, Перейра – 62, а Федор получил 95 ударов по воротам в 22 матчах. Много для форварда РФПЛ, это указывает на структурные построения «горожан». И подчеркивает, почему в сборной Смолов может проявить прыть в атаке, только если сыграл сам с собой и для себя.

Кудряшов бесполезен в атаке. Фернандеса не интегрировали в игру сборной. Даже командой навесов не стали. Смолову нет смысла стоять в штрафной площади без мяча. Ему сложно нырять вниз, поскольку Жирков не выдерживает темпа, а Самедов наоборот стягивает на себя место для разбега. В итоге получается, что сборной с тактикой Черчесова не нужен нападающий формата Смолова.

Тактическая дикость, выраженная нулем точных ударов против Австрии и скромными ударными показателями с Аргентиной, Бразилией и Францией. Испанцы дали покуражиться, но там, если кто забыл, три мяча Россия придумала после всего пяти точных ударов. Удачный вечер, не часть системы. Ведь Самедов и Жирков не замечают Смолова. А Головину не хватает опыта, чтобы предопределить атаку разрезающим пасом. Учитывая примитивный выход вперед, Дзюба в этой схеме, быть может, даже уместнее. Артема хотя бы лонгболлами Игнашевича можно накормить.

Опробовать план второго тайма

А у сборной России есть запасной план, когда основного нет? Переход на три центральных не предлагать – глупость в матче с Саудовской Аравией. Да и количественно не хватает сильных защитников, чтобы отбиться числом от Кавани и Суареса. Убирать с поля Зобнина или Кузяева не стоит. Но запасные ходы можно четко обозначить. Во-первых, Кудряшова может заменить в защите Жирков. В таком случае Юрия на фланге впереди поддержит кто-то их хавбеков.

Получится широкая и высокая игра, вариант правого фланга, где Фернандес частенько оказывался выше Самедова. Во-вторых, Газинский для игры на отбой – на случай, если надо будет удерживать преимущество в счете после перерыва. Юрий не умеет играть один в один – слишком медленный, но неплох в перехватах. Для прессинга может пригодиться. Двигаемся дальше – видим Самедова и Жиркова, а также их молодых сменщиков. Наконец, замена Смолова на Дзюбу – тоже вариант второго тайма.

Как видите, можно заменить почти всех в основе, кроме Кудряшова. Черчесов не оставил для левого защитника буквального сменщика из резерва, определив на эту роль только основного хавбека Жиркова. Странный подход, но если посмотрите на два состава – из игроков основы и резерва, то необязательно увидите разницу в классе и возможностях.

Основа сборной (4-2-3-1): Акинфеев – Фернандес, Гранат, Игнашевич, Кудряшов – Зобнин, Кузяев – Самедов, Головин, Жирков – Смолов.

Резервисты (4-3-2-1): Лунев (Габулов) – Смольников, Кутепов, Семенов, Черышев - Ерохин, Газинский, Дзагоев – Ан. Миранчук, Ал. Миранчук – Дзюба.

Тактика и установка на матч – то, что меняется, независимо от класса и готовности. Выбросьте из головы то, что знаете о Черчесове и что видите в исполнении игроков. Ведь достаточно трех матчей на пределе. Семин ведь прав, группа А – самая проходная на ЧМ-18. Но если не решить 5-6 из обозначенных выше задач, то острите чувство юмора – переживать провалы лучше с шутками, ведь вашу глубокую досаду как ответную реакцию российские футболисты и тренер пока не заслужили.

ЧМ начинается на следующей неделе, а у сборной четко определены роли троих - Акинфеева, Самедова и Игнашевича. Причем задача первого не меняется в принципе, второй – любимчик тренера, делает, что душе угодно, а Сергей в этой сборной пару недель. Осталось девяносто минут с Турцией и много сложных тренерских заданий. Черчесов похож на классического студента, который заканчивает курсовую в последний вечер и ночь перед сдачей. Но есть разница: ученикам за разгильдяйство не платят по 500 тысяч рублей за каждый день в году, как Станиславу Саламовичу.