Футбольные эмигранты. 7 клубов, сменивших прописку

Санкт-петербургское «Динамо» переезжает в Сочи и меняет название. «Соккер.ру» вспомнил другие случаи из мира футбола, когда клубы решались на путешествие в другой город.

Россия. «Динамо» (Санкт-Петербург) переезжает в Сочи и меняет имя на ФК «Сочи»

У футбольного Сочи долгие годы не было ни шиша, а тут целый алтын: и футбольный стадион «Фишт», и команда ФНЛ, которая при содействии местных властей уже в ближайшем сезоне может побороться за выход в РФПЛ. В кампании 2017/2018 «Динамо» заняло шестое место в ФНЛ и выбило из Кубка России «Зенит», который по-прежнему слишком велик для Санкт-Петербурга, чтобы дать шанс другим командам. Теперь клуб переедет в теплые края, получит в свое распоряжение великолепный стадион и в случае удачных выступлений завоюет сердца публики, которая соскучилась по большому футболу. Главное, чтобы все получилось, ведь уже давно футбол в Сочи не может толком прижиться.

Англия. «Уимблдон» переехал в Милтон Кейнс и превратился в «Милтон Кейнс Донс»

В начале XXI века норвежские владельцы «Уимблдона», клуба более чем со столетней историей, придумали трюк с переездом в графство Бакингемшир, в новый городок Милтон Кейнс. Естественно, болельщики приняли такой ход в штыки, но клуб уехал, а его фанаты остались и основали АФК «Уимблдон» взамен отнятого у них футбольного знамени. Формально «МК Донс» является преемником «Уимблдона», основанного в 1889 году, который выигрывал Кубок Англии накануне своего 100-летия, и прозванного однажды «Бандой психов», но фактически переезд разорвал связи, и «МК Донс» стал новым, независимым и ненавидимым клубом без истории и с позорным пятном, полученным при рождении.

Франция. «Тулуза» переехала в Париж и влилась в «Ред Стар»

В 1937 году в Тулузе был образован одноименный клуб, который за тридцать лет своего существования выигрывал медали чемпионата Франции и брал кубок, однако в 1967 году из-за долга руководство тогдашней «Тулузы» принимает решение на вступление в союз с клубом «Ред Стар» из пригорода Парижа. Игроки, персонал, инфраструктура, которую можно было увезти с собой, преодолели расстояние в 700 километров. Это событие вызвало большой резонанс во Франции, где спустя несколько лет был принят закон, запрещающие любые переезды спортивных клубов. А в Тулузе в 1970-м снова появился одноименный клуб, который мы знаем по сей день, но никакого отношения к той пропавшей под Парижем «Тулузе» он не имеет.

Германия. «Эмпор Лаутер» переехал из Лаутера в Росток и стал «Ганзой»

В 1954 году команда из маленького индустриального городка в Южной Саксонии в поисках лучшей жизни отправилась в Росток, на самый север страны (около 500 километров) и стала называться «Ганзой». Этот клуб был на хорошем счету в ГДР и является самым успешным представителем Восточной Германии в немецком футболе начиная с 1990 года, хотя свежие успехи «РБ Лейпциг» скоро заставят пересмотреть это мнение.

Испания. «Сьюдад де Мурсия» переехала из Мурсии в Гранаду и стала «Гранадой-74»

В 2007 году бизнесмен из Гранады Карлос Марса купил клуб Сегунды «Сьюдад де Мурсия» и перевез его в родной город под названием «Гранада-74». Такой клуб действительно существовал с 1974 года и на момент приобретения новой команды играл в глубокой-глубокой трясине. По сути, Марса купил для «Гранады-74» повышение в классе, старая команда стала «двоечкой», «бэшечкой», резервом, в общем. Но затея себя не оправдала. В первом же сезоне «Гранада-74» вылетела из Сегунды, а через год и вовсе обанкротилась. Обе команды снялись с турниров и заявились в первенство Андалусии. Вот такой неудачный переезд получился у ФК «Сьюдад де Мурсия».

Казахстан. Торпедо (Кокшетау) – «Автомобилист» (Шортанди) – «Химик» и «Акмола» (Степногорск) – «Окжетпес» (Кокшетау)

Смена прописки футбольным клубом – событие редкое и запоминающееся. Мало кто на такое решается, да и в большинстве случаев не от хорошей жизни. Но вот перед вами настоящий клуб-путешественник. В 1958 году в Кокшетау был создан клуб под названием «Торпедо», который вел оседлый образ жизни на протяжении почти сорока лет, пока не отправился в пригород Астаны Шортанди, где получил название «Автомобилист». А еще через пару лет стал «Химиком» в Степногорске. Но на малую родину все же вернулся, с 2004 года выступает в Кокшетау под названием «Окжетпес».

Россия. «Лукойл» (Челябинск) стал «Спартаком» (Нижний Новгород)

Недолгая история этой команды началась в Челябинске, где существовала команда «Лукойл». В середине «нулевых» это был фарм-клуб «Спартака», получивший имя от старшего брата, там обкатку проходили молодые футболисты, не попадавшие в основу «красно-белых». Например, в Челябинск ездили Дмитрий Торбинский и Александр Гацкан. В 2006 году на тот момент клуб ФНЛ переехал в Нижний Новгород, что не принесло счастья: 18 место и вылет во второй дивизион. В начале 2007 года «Спартак» стал «Нижним Новгородом», а еще через месяц был расформирован, так и не сыграв под этим названием.