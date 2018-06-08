Краткий справочник ЧМ-2018. Игроки и команды

Все сборные определились с заявками на чемпионат мира, а это дало возможность «Соккер.ру» вдоль и поперек изучить 32 команды и 736 футболистов. Делимся интересностями.

Возраст

Самый возрастной игрок. Эссам Аль-Хадари (Египет) – 45 лет и 5 месяцев.

Этот уникальный вратарь дебютировал за сборную Египта больше 22 лет назад – 26 марта 1996 года и с тех пор провел за национальную команду больше 150 встреч. В отборочном цикле ЧМ-2018 был основным голкипером «Фараонов» и носил капитанскую повязку, защищал ворота сборной и в последнем контрольном матче сборной Египта перед мундиалем (против Бельгии – 0:3). В общем, есть все шансы увидеть Аль-Хадари непосредственно на поле, и когда это случится, Эссам побьет рекорд Фарида Мондрагона и станет самым возрастным игроком, когда-либо игравшим на чемпионатах мира.

Самый возрастной игрок сборной России. Сергей Игнашевич – 38 лет и 11 месяцев

Самый юный игрок. Даниэль Арзани (Австралия) – 19 лет и 5 месяцев

Самый молодой игрок ЧМ-2018 старше рекордсмена всех времен Нормана Уайтсайда на 2 года и 4 месяца. Турнир в России обойдется без преступно юных вундеркиндов.

Самый молодой игрок сборной России. Александр Головин – 22 года исполнилось полузащитнику 30 мая.

Самая возрастная команда. Коста-Рика – 29.6 лет.

Если бы чиновники ФИФА вдруг сошли с ума и решили провести чемпионат мира в России в декабре, как через четыре года в Катаре, а не в июне-июле, то костариканцы приехали бы 30-летним составом. Это лебединая песня нынешнего состава, последнее турне. У «Лос Тикос» только пять футболистов младше 28 лет и один – младше 23. Опыт прокачан до максимума.

Сборная России – шестая по старшинству команда чемпионата мира (28.8 лет). Между нами и Коста-Рикой расположились Мексика, Аргентина, Египет и Панама. Любопытно, что Владимир Путин перед крупными турнирами называл сборную России «молодой, новой командой», а на днях добавил, что она должна «выстрелить». Это кто же папочки с такой информацией подложил президенту? Валерий Георгиевич, признавайтесь.

Самая молодая команда. Нигерия – 25.9 лет.

Разрыв в среднем возрасте между самой возрастной и самой молодой командами составляет почти четыре года. В Нигерии только четыре футболиста в возрасте 30 и больше лет (два 30-летних, два 31-летних). Дюжина человек – полкоманды, от 25 и младше.

Антропометрические данные

Самый низкорослый футболист. Яхья Аш-Шехри (Саудовская Аравия) – 164 сантиметра.

Против самого маленького участника мундиаля сборной России предстоит сыграть в матче открытия. Аш-Шехри к 27 годам провел за сборную Саудовской Аравии 55 матчей и забил 7 голов.

Самый низкорослый игрок в сборной России. Александр Самедов – 177 сантиметров.

Самый высокий футболист. Ловре Калинич (Хорватия) – 201 сантиметр

Запасной вратарь сборной Хорватии получает титул «Дядя Степа ЧМ-2018».

Самый высокий игрок в сборной России. Артём Дзюба – 196 сантиметров.

Самые легкие футболисты. Хавьер Акино (Мексика), Такаси Инуи (Япония) и Мубарак Буссуфа (Марокко) – 59 килограмм.

Самый тяжелый футболист. Роман Торрес (Панама) – 99 килограмм.

В денежном эквиваленте (по данным «Трансфермаркта»)

Самая дорогая команда. Франция – 1.08 млрд евро.

За отметку в 1 миллиард евро перевалили также испанцы, чей состав оценивается в 1.03 млрд евро. Далее следует Бразилия (981 млн) и Германия (883 млн), а замыкает первую пятерку Англия (874 миллиона евро).

Самая дешёвая команда. Панама – 8.43 млн евро.

Конечно же, Панама. Таким образом, самая дорогая команда ЧМ-2018 дороже самой дешевой в 128 раз. Второе место по дешевизне игроков занимает Саудовская Аравия, наш соперник по группе и матчу открытия. Состав этой дружины «Трансфермаркт» оценил в 18.7 млн евро.

Сборная России. 161.83 млн евро и 18-е место из 32 участников.

Двое других наших соперников по группе котируются выше: Египет – 17-й, а Уругвай и вовсе входит в топ-10 на девятой строчке.

Самые дорогие футболисты. Неймар (Бразилия) и Лионель Месси (Аргентина) – 180 миллионов евро

На ЧМ-2018 выступит 12 футболистов, чья трансферная стоимость равна или превышает 100 миллионов евро. Помимо лидирующих Месси и Неймара, это Кейн, Де Брюйне, Салах, Мбаппе, Дибала, Азар, Роналду, Алли, Коутиньо и Гризманн. Кстати, Неймар и Месси в одиночку дороже половины команд-участниц ЧМ-2018.

Самый дорогой игрок сборной России. Александр Головин – 18 миллионов евро

Самый дешёвый футболист. Сергей Игнашевич (Россия) – 25 тысяч евро

Игнашевич на пороге 39-летия, к тому же он почти наверняка закончит футбольную карьеру после чемпионата мира.

Книга рекордов и фактов чемпионатов мира

Тренеры

Самый возрастной. Оскар Табарес (сборная Уругвая) – 71 год.

Самый молодой. Алиу Сиссе (сборная Сенегала) – 42 года.

Дольше всех на посту. Оскар Табарес (сборная Уругвая) – 12 лет и 4 месяца.

Меньше всех на посту. Акира Нисино (сборная Японии) – 2 месяца.

Самый высокооплачиваемый. Йоахим Лёв (сборная Германии) – 3.85 млн евро в год.

Самый низкооплачиваемый. Алиу Сиссе (сборная Сенегала) – 200 тысяч евро в год.

Согласно рейтингу тренерских зарплат, Станислав Черчесов занимает пятую строчку по размеру зарплаты, которая составляет 2.6 млн евро в год. Наставник сборной России по этому параметру уступает только Йоахиму Леву, Тите, Дидье Дешаму и Хулену Лопетеги – тренерам четырех команд, являющихся главными претендентами на победу на мундиале.

Лиги, клубы, легионеры

- тройка самых широко представленных на чемпионате мира клубов выглядит так: «Манчестер Сити» (16 игроков), «Реал» (15) и «Барселона» (14). Любопытно, что футболисты каталонского клуба есть в каждой из восьми групп!

- по шесть человек отправили на мундиаль ЦСКА, «Локомотив» и «Зенит» (если считать Мусу, который завершал сезон в ЦСКА и не считать Дзюбу, которого не было в «Зените» непосредственно перед ЧМ-2018).

- игроки «Локомотива» сыграют за пять разных национальных сборных. Чемпионы России есть в нашей команде (Антон и Алексей Миранчук), в Перу (Фарфан), в Хорватии (Чорлука), в Португалии (Фернандеш) и в Польше (Рыбус).

- в пятерке самых широко представленных лиг на ЧМ-2018 без неожиданностей: АПЛ (108 футболистов), Примера (78), Бундеслига (62), Серия A (58), Лига 1 (47). РФПЛ на шестой строчке, наши клубы общими усилиями делегировали на мундиаль 36 игроков.

- сборная Англии – единственная сборная на мундиале, представленная исключительно футболистами, выступающими в домашнем чемпионате. Все 23 игрока представляют клубы АПЛ.

- напротив, сборные Швеции и Сенегала на 100 % состоят из легионеров. У этих команд нет ни одного футболиста из местных первенств.

- в сборной России процент легионеров составляет 8.7%. Два футболиста выступают за пределами РФПЛ. Это Владимир Габулов («Брюгге») и Денис Черышев («Вильярреал»).