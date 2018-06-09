Исландия: ростовские викинги и ожидание Рагнарёка  

Исландия пошумела на Евро-2016, а теперь мечтает устроить сумерки другим богам и небожителям на ЧМ-2018. «Соккер.ру» представляет команду, которую точно поддержат в Ростове.

Сборная Исландии

Лучший результат на мундиалях: Исландия дебютирует в финальной части ЧМ!

Место в рейтинге ФИФА: 22.

Капитан: Арон Гуннарссон.

Тренер: Хеймир Хадльгримссон (Исландия).

Соперники по группе: Аргентина, Хорватия, Нигерия.

Сыграет в городах: Москва, Волгоград, Ростов-на-Дону.

Путь на ЧМ-2018. Несмотря на запоминающееся выступление исландцев на Евро-2016, где они дошли до четвертьфинала, отправив домой сборную Англии, не верилось изначально, что именно сборная Исландии сумеет выиграть тяжелейшую группу, где на две первые строчки претендовали также Хорватия, Украина и Турция. Определяющим стал предпоследний тур, в котором исландцы отцепили от дальнейшей борьбы турок, разгромив их со счетом 3:0, а «шашечные» в параллельной встрече потеряли очки, сыграв вничью с Финляндией. Дело осталось за малым – выиграть у Косово в заключительном раунде, что подопечные Хадльгримссона и сделали, став одной из девяти команд, отобравшихся на чемпионат мира напрямую. Вот так диво!

Любопытные факты

- прозвище сборной Исландии на родине – «Наши парни» («Strákarnir okkar»).

- дебютный чемпионат мира для сборной Исландии. До этого исландцы 11 раз подряд пытались квалифицироваться в финальный турнир.

- для Исландии это второй дебютный крупный форум за два года: в 2016-м они впервые принимали участие в чемпионате Европы, где сходу добрались до четвертьфинала.

- Исландия – самая малочисленная нация, представленная в финальной стадии мундиалей за всю историю: в этом островном государстве всего лишь 334 тысячи жителей. Предыдущий такой рекорд принадлежал Тринидаду и Тобаго, чья популяция на миллион больше.

- всего лишь пять-шесть лет назад сборная Исландии была во второй сотне рейтинга ФИФА (худшая позиция – 131), а в начале этого года островитяне установили личный рекорд, поднявшись на 18-ю строчку.

- в составе сборной Исландии три игрока из РФПЛ, причем все трое представляют один клуб – «Ростов». Это Сверрир Ингасон, Рагнар Сигурдссон и Бьорн Сигурдарсон.

Состав и тактика

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Вратари: Ханнес Халльдорссон («Раннерс», Дания), Рунар Алекс Рунарссон («Норшелланн», Дания), Фредерик Шрам («Роскильде», Дания);

защитники: Сверрир Ингасон, Рагнар Сигурдссон (оба - «Ростов», Россия), Кари Арнасон («Абердин», Шотландия), Хердур Магнуссон («Бристоль Сити», Англия), Биркир Севарссон («Валюр»), Ари Фрейр Скуласон («Локерен», Бельгия), Самуэль Фридьонссон («Волеренга», Норвегия), Хольмар Эюйольфссон («Левски», Болгария);

полузащитники: Биркир Бьярнасон («Астон Вилла», Англия), Йохан Гудмундссон («Бернли», Англия), Арон Гуннарссон («Кардифф Сити», Англия), Гильфи Сигурдссон («Эвертон», Англия), Рурик Гисласон («Зандхаузен», Германия), Олафур Инги Скуласон («Карабюкспор», Турция), Арнор Траустасон («Мальме», Швеция), Эмиль Холлфредссон («Удинезе», Италия);

нападающие: Бьорн Сигурдарсон («Ростов», Россия), Йон Дауди Бёдварссон («Рединг», Англия), Альберт Гудмундссон (ПСВ, Нидерланды), Альфред Финнбогасон («Аугсбург», Германия).

Потери. Самая главная и невосполнимая потеря с исландцами, к счастью, не случилась. Самый звездный игрой этой команды, Гильфи Сигурдссон, еще в марте получил травму колена, которая ставила под большие сомнения его перспективы сыграть на мундиале. Исландец пропустил концовку клубного сезона, но получил вызов в сборную и уже принял участие в двух товарищеских матчах. Конечно, вряд ли Сигурдссон будет в оптимальном тонусе после продолжительного простоя, но он приедет на чемпионат мира, а это для Исландии сейчас самое главное.

Лидеры. Гильфи Сигурдссон, Арон Гуннарссон, Рагнар Сигурдссон и Альфред Финнбогасон.

Тактика. Хеймир Хадльгримссон в отборочном цикле использовал ровно две схемы – 4-4-2 и 4-2-3-1, причем по ним сборная Исландии играла примерно поровну.

Ориентировочный состав (4-4-2): Халльдорссон – Севарссон, Арнасон, Р. Сигурдссон, Магнуссон – Гудмундссон, Г. Сигурдссон, Гуннарссон, Бьярнасон – Финнбогасон, Бёдварссон.

Сила. Стабильность состава и стабильность требований тренерского штаба к игровым задачам – огромное преимущество исландцев. Это удивительно крепко спаянный, сплоченный, наделенный совместным опытом выступлений коллектив с характером и четкой оценкой собственных сильных и слабых качеств. Если вы взглянете на состав сборной Исландии на Евро-2016, то увидите минимальные изменения в стартовом составе: слева в защите конкуренцию выиграл Магнуссон, хотя Скуласон по-прежнему в команде и готов подстраховать, а в атаке нет Сигторсона, зато Финнбогасон в полном порядке. У Исландии есть физическая мощь, есть сыгранность и при этом тактическая гибкость, в общем, исландцы больше похожи на планомерно нарастившую взаимопонимание клубную команду, нежели на сборную, у которых все часто спонтанно и незрело.

Слабость. Исландцы – чемпионы мира по духу, но чтобы побеждать на футбольном поле всех соперников, нужны еще и особые игровые качества. У команды Хадльгримссона нет равноценного или близкого по классу резерва, поэтому, если выпадает кто-то из Сигурдссонов, капитан Гуннарссон или Финнбогасон – это становится огромной проблемой. Еще одно замечание с темной стороны включает в себя упоминание о недостатке скорости, особенно в обороне. Исландия крепко стоит на ногах и грамотно перестраивается, но в высоком темпе начинаются проблемы, эту команду можно ловить на резкости, что Аргентина с Хорватией и собираются сделать.

Модный разговор

Форму исландцам шьет итальянская компания Erreà, и это заметно, даже если не видеть логотип технического спонсора. Другой шаблон футболки, другой подход, даже глаз отдыхает после «найковской» штамповки. Основной комплект синий, запасной – белый. Прикольно выполнены плечи и рукава, исландцы будут классно выглядеть на чемпионате мира, хоть приедут и впервые.

Главный тренер. Хеймир Хадльгримссон (Исландия)

Хадльгримссон работает со сборной Исландии с 2011 года. Сначала на правах помощника шведского специалиста Ларса Лагербека, затем он стал равноценным соратником Ларса, а после Евро-2016 возглавил национальную команду самостоятельно, продолжая взятый курс. Стоматолог из Вестманнаэйяра, с которым связана почти вся футбольная деятельность Хеймира до сборной Исландии, не подвел свою страну и вывел ее в финальный турнир чемпионата мира впервые в истории. Другими словами, он уже самый успешный тренер в истории Страны льдов. Уже герой и кумир десятков тысяч. Мог бы быть и кумиром миллионов, но столько людей в Исландии банально нет.

Главная звезда. Гильфи Сигурдссон

Талантливый полузащитник уже очень давно играет в Англии, настолько давно, что даже приходится удивиться, что ему, оказывается, всего лишь 28 лет. Прошлым летом Гильфи за 50 миллионов евро перебрался в «Эвертон» и заиграл в стартовом составе, но мартовская травма колена выбила его из колеи. Теперь есть опасения в физической форме и тонусе ценнейшего игрока сборной Исландии. Вся Исландия молится на Сигурдссона, ведь он не просто шикарное дополнение к команде, он – и есть команда, ее сердце и разум.

За кем следить в сборной Исландии?

Большинство игроков сборной Исландии знаем. И знаем, чего от них ждать. Пожалуй, интересно было бы увидеть в деле молодого нападающего из ПСЖ Альберта Гудмундссона. Парню прочат хорошее будущее. А вообще, следить надо за командой в целом и ее болельщиками. Исландцы устроят праздник в России!

Где можно увидеть сборную Исландии?

База. Геленджик, Краснодарский край. Стадион «Спартак»

Матчи группового этапа

16 июня, Москва. «Стадион Спартак», против Аргентины.

22 июня, Волгоград. «Волгоград Арена», против Нигерии.

26 июня, Ростов-на-Дону. «Ростов Арена», против Хорватии.

Все сборные с севера Европы разместились на берегу Черного моря. Швеция, как и Исландия, в Геленджике, а Дания – в Анапе. Не знаю, насколько удобно исландцам будет с точки зрения логистики, зато косточки попарят вне зависимости от результатов мундиаля.

Задачи и перспективы на ЧМ-2018

Исландцы получили непростой жребий на групповой стадии, хотя тех же хорватов они обыгрывали в отборочном турнире, а Аргентине и Нигерии дадут фору по части организации игры. Минус, что все соперники умеют играть очень быстро и резко, а это меньше всего устраивает Исландию. Не поворачиваются пальцы на клавиатуре списать викингов заранее, но мы все понимаем, что исландцы априори едут на чемпионат мира не побеждать, а кайфовать от своего участия в нем, в первую очередь. Но это вовсе не означает, что они не будут драться. Еще как будут!

Прогноз «Соккер.ру»: этой команде невозможно не симпатизировать, и я первым порадуюсь, если они выйдут из группы, причем неважно, по чьей голове ради этого пройдутся, но все-таки Аргентина и Хорватия в плей-офф, Исландия после групповой стадии – домой. Ну или на бережок Черного моря, если отель оплачен на более длительный срок.