Львы в Воронеже. В одной клетке с Де Хеа и Роналду

Футболисты «Ювентуса» и «Реала», а также экс-игроки «Локомотива» и «Анжи» готовятся к неравному сражению с фаворитами. О сборной Марокко – на «Соккер.ру».

Сборная Марокко

Лучший результат на мундиалях: 1/8 финала в 1986 году.

Место в рейтинге ФИФА: 41 (низко, но выше всех из группы России, кроме Уругвая).

Капитан: Мехди Бенатиа.

Тренер: Эрве Ренар (Франция).

Соперники по группе: Иран, Португалия, Испания.

Сыграет в городах: Санкт-Петербург, Москва, Калининград.

Путь на ЧМ-2018. Ни одного пропущенного мяча в финальной отборочной группе – команде Эрве Ренара повезло. Хотя их удачливость в группе с малийцами, габонцами и ивуарийцами объясняется также мастерством защитников. Ведь три матча их шести завершились со счетом 0:0. Вратаря из Сегунды Мунира вряд ли стоит причислять к лику святых после удачного отбора, а вот Бенатиа, да Кошту и хавбека Саисса, который в сборной играл и в обороне, стоит отметить. Хорошо держат удар, крепкие парни!

Любопытные факты

- в честь успеха «Атласских львов» - так называют сборную Марокко, развесили плакаты с львом в ушанке и надписью «Россия, мы идем!» Звучит угрожающе, но получилось мило и круто:

I still think this is the best World Cup ad I've seen. In Casablanca, a Moroccan Atlas Lion sporting a chapka with one line of text: Russia, we are coming.



Simple, efficient and strong. pic.twitter.com/Hcv8qVyLWk — Maher Mezahi (@mezahimaher) 29 апреля 2018 г.

- марокканцы не играли на ЧМ двадцать лет, сам проход квалификации – большой праздник для страны, которая рассчитает получить ЧМ-26, но вряд ли победит общую заявку Канады, США и Мексики;

- «львы» выходили из группы на ЧМ-86, когда опередили Англию, Польшу и Португалию. Но им не повезло с турнирной сеткой, ведь нарвались на ФРГ и проиграли в один мяч;

- 20 из 23 футболистов сборной Марокко играют в Европе. Мубарак Буссуфа не так давно обитал на том же континенте, а из марокканской лиги отобрали лишь запасного вратаря и молодого форварда. Европейская сборная по школе;

- в заявке Марокко два бывших игрока «Локомотива» - португальский защитник Мануэл да Кошта нашел в себе марокканские корни и принял предложение «львов». И скандальный Буссуфа тоже бывал в футболке «железнодорожников». Также играл за «Анжи», как и Мехди Карсела-Гонсалес;

- для африканцев Марокко – западная страна, так и называется «Эль-Магриб». А для Старого Света – юго-западная, и с Европой у них давние счеты. С испанцами так точно, раньше воевали с оружием, теперь повоюют с мячами.

Состав и тактика

Заявка

Вратари: Мунир Мохамеди («Нумансия», Испания), Яссин Буну («Жирона», Испания), Ахмед Таньяути («Иттихад Танжер»).

Защитники: Медхи Бенатиа («Ювентус», Италия), Ромен Саисс («Вулверхэмптон», Англия), Мануэл да Кошта («Истанбул Башакшехир», Турция), Набиль Дирар («Фенербахче», Турция), Ашраф Хакими («Реал», Испания), Хамза Мендил («Лилль», Франция).

Полузащитники: Юссеф Аит-Беннассер («Кан», Франция), Софьян Амрабат, Карим Эль Ахмади (оба — «Фейеноорд», Голландия), Юнес Беланда («Галатасарай», Турция), Файчал Файр («Хетафе», Испания), Мубарак Буссуфа («Аль-Джазира», ОАЭ), Амин Харит («Шальке», Германия).

Нападающие: Азиз Бухаддуз («Санкт-Паули», Германия), Аюб Эль-Кааби («Ренессанс Беркан»), Халид Бутаиб («Йени Малатьяспор», Турция), Юссеф Эн-Несири («Малага», Испания), Нордин Амрабат («Леганес», Испания), Хаким Зийех («Аякс», Голландия), Мехди Карсела-Гонсалес («Стандард», Бельгия).

Потери. Таковых нет, разве что Мунира вспомним – сыграл за Испанию в 2014-м и потерял шансы представлять Марокко. Изначально Ренар внес в список 25 человек, отсеял парочку – Бануна из «Раджи Касабланки» и Мазрауи из «Аякса», причем второго из-за отсутствия опыта – он из второго состава голландцев.

Лидеры. Бенатиа – как капитан, Беланда и Буссуфа – благодаря дерзости, Зийех – из-за таланта и прогресса.

Тактика. Эрве Ренар не стал выдумывать велосипед в отборе, его команда играла по схеме «4-3-3», что позволяет широко защищаться, хорошо страховать друг друга, а тройка в атаке может получать поддержку от хавбеков, из которых только центральный Аль-Ахмади нацелен на оборону. А вот для Испании и Португалии готовили линию из пяти защитников в товарищеских матчах - ждем сюрпризы.

Ориентировочный состав (4-2-3-1): Мунир – Дирар, Бенатиа, Саисс (Да Кошта), Хакими – Аль-Ахмади, Буссуфа – Н. Амрабат, Беланда, Зийех – Бутаиб (Эль-Кааби).

Сила. Опытная команда, составленная в основном из ребят за тридцать. Они понимают, что это исторический шанс себя показать, поэтому постараются порадовать болельщиков, которые двадцать лет не могли на чемпионатах мира переживать за своих футболистов. Тактическая подкованность игроков из Европы вместе с техничностью атакующей группы – Марокко относится к гармоничным командам.

Слабость. Скучность – раз, для них 0:0 – естественный счет. А так проблемы Марокко начинаются, когда говорим о составе группы. Их слабость – команды Де Хеа и Роналду, во всем остальном Эрве Ренар отлично поработал, а Бенатиа, Дирар, Беланда, Буссуфа и Зийех сколотили команду, которая умеет играть на результат, при этом оставаясь собой по части характера игры. Марокканцы – взрывные футболисты.

Модный разговор

Немцы снова разочаровали, причем марокканцев взбесил ленивый подход и они издевались над футболками, особенно запасной. Основную форму сборной Марокко выручает только красота насыщенного красного вместе с белыми обводками. Но оба комплекта – банальные и стандартные для «Адидаса». Никакой фантазии, выехали на классике:

Главный тренер. Эрве Ренар (Франция)

Французу удалось вывести Марокко на чемпионат мира спустя почти двадцать лет после их последнего мундиаля, именно на французской земле. Марокканцы в 1998-м себя не показали, но сейчас у них хорошая сборная приличного тренера. Ренар выбирает скучный футбол и игру на удержание нулевой ничьей – если соперник не позволит раскрыться, но в таком стиле марокканцев достаточно плюсов. Не боятся подвижных соперников, и хотя заметно уступают в классе Испании и Португалии, в этом году собрали пять побед по пути на ЧМ-14 при одной ничьей с Украиной. Крепкий орешек, и тренер у них – современный и хитрый.

Главная звезда. Хаким Зийех

Никто не спорит, что Менди Бенатиа после игр за «Баварию» и «Ювентус» - звездный защитник мирового уровня. Но выделить хочется крутого полузащитника «Аякса», ведь в этом сезоне, невзирая на чемпионство ПСВ, именно Хаким был главным в Эре наравне с атакующим хавбеком из АЗ и сборной Ирана – Алирезой Джаханбакшем. В заявке Марокко найдете много знакомых имен и футболистов, которых видели много раз. Хакима в деле пока наблюдали нечасто, но чемпионаты мира – лучший трамплин для карьеры. Сыграет ярче, чем тот же Фекир за «Лион», как знать, может, окажется в «Ливерпуле».

За кем следить в сборной Марокко?

За Эн-Несери из «Малаги», если форварду дадут сыграть, за еще одним молодым – Софьяном Амрабатом, а также за самым юным в заявке и одним из самых юных на ЧМ. Фланговый защитник «Реала» Хакими не дорос, чтобы Карвахаля или Марсело подвинуть, но Зидан его прокачал на радость Ренару. Теперь крайний бек оставляет Дирару правую бровку, а сам атакует левым флангом. У Марокко и опытных полно, и талантливых немало, как перечисленные или Зийех – тоже не старый вингер.

Где можно увидеть марокканцев?

База. Воронеж, Art Hotel, стадион «Чайка».

Матчи группового этапа

15 июня, Санкт-Петербург. Стадион «Санкт-Петербург», против Ирана.

20 июня, Москва. Стадион «Лужники», против Португалии.

25 июня, Калининград. Стадион «Калининград», против Испании.

Жить будут в Воронеже, а сыграют в двух столицах и Калининграде. Марокканцам придется много перемещаться по России, они могут устать к последнему матчу против Испании. Хотя решающим должен стать поединок второго тура. При условии, что обыграют Иран в первом матче, конечно же.

Задачи и перспективы на ЧМ-2018

У «Атласских львов» на ЧМ та же проблема, что была у львов буквальных в жизни. Царей зверей в Марокко давно начали ловить и отстреливать европейцы. И хотя крупных животных дарили монархам берберы, коих в стране и сейчас под десять миллионов, в дикой природе Берберийские львы вымерли. Марокканские футболисты встретят стрелков из Европы – сборные Испании и Португалии…

Во многих группах у Марокко были бы шансы. Но теперь их шанс лишь в желании Испании занять чистое первое место в группе и в привычке Португалии время от времени проваливаться на чемпионатах мира. Марокко важно обыграть Иран – хотя у соперника та же задача, нужно верить, что испанцы обыграют соседей, а во втором туре Португалия повторит опыт Франции на ЧМ-2002. В противном случае у марокканцев будет всего три матча в России.

Прогноз «Соккер.ру»: не повезло со жребием. Даже если португальцы постараются, вряд ли Марокко окажется в плей-офф. Будут делить с Ираном третье место в группе.