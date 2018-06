Львы в Воронеже. В одной клетке с Де Хеа и Роналду

Футболисты «Ювентуса» и «Реала», а также экс-игроки «Локомотива» и «Анжи» готовятся к неравному сражению с фаворитами. О сборной Марокко – на «Соккер.ру».

Сборная Марокко

Лучший результат на мундиалях: 1/8 финала в 1986 году.

Место в рейтинге ФИФА: 41 (низко, но выше всех из группы России, кроме Уругвая).

Капитан: Мехди Бенатиа.

Тренер: Эрве Ренар (Франция).

Соперники по группе: Иран, Португалия, Испания.

Сыграет в городах: Санкт-Петербург, Москва, Калининград.

Путь на ЧМ-2018. Ни одного пропущенного мяча в финальной отборочной группе – команде Эрве Ренара повезло. Хотя их удачливость в группе с малийцами, габонцами и ивуарийцами объясняется также мастерством защитников. Ведь три матча их шести завершились со счетом 0:0. Вратаря из Сегунды Мунира вряд ли стоит причислять к лику святых после удачного отбора, а вот Бенатиа, да Кошту и хавбека Саисса, который в сборной играл и в обороне, стоит отметить. Хорошо держат удар, крепкие парни!

Любопытные факты

- в честь успеха «Атласских львов» - так называют сборную Марокко, развесили плакаты с львом в ушанке и надписью «Россия, мы идем!» Звучит угрожающе, но получилось мило и круто:

I still think this is the best World Cup ad I've seen. In Casablanca, a Moroccan Atlas Lion sporting a chapka with one line of text: Russia, we are coming.



Simple, efficient and strong. pic.twitter.com/Hcv8qVyLWk