Братская сборная. Сербам нужна ваша поддержка

Сербы в неплохом настроении и в сложной группе. Зато «Соккер.ру» не сомневается, что у футбольной команды Ивановича и Тадича будет поддержка в России.

Сборная Сербии

Лучший результат на мундиалях: групповой этап в 2010 году.

Место в рейтинге ФИФА: 34 (ниже Румынии и Венесуэлы).

Капитан: Александар Коларов.

Тренер: Младен Крстаич (Сербия).

Соперники по группе: Коста-Рика, Швейцария, Бразилия.

Сыграет в городах: Самара, Калининград, Москва.

Путь на ЧМ-2018. Оказавшись в ровной отборочной группе с Ирландией, Уэльсом, Австрией, Грузией и Молдовой, сербы не растерялись. Муслин собирал ничьи с теми, кто тоже хотел прямую путевку, обыгрывал всех, кто этого заслуживал. Если Уэльс переиграл команду России на Евро-16, то Сербия дважды свела все к мировым. Если Австрия забила на гол больше, то Муслин обыгрывал их 3:2 (хотя и проигрывали с тем же счетом). Но поскольку забивали больше всех в группе и выиграли на один поединок больше – опередили Ирландию и оставили Бэйла без летнего приключения.

Любопытные факты

- сборная Сербии провалила три отбора на чемпионаты Европы, но второй раз из трех вышла на чемпионат мира. Отборы на мундиали нравятся больше, но из группы сборная Сербии пока не выходила;

- четырнадцать из двадцати трех человек в заявке играют в клубах топ-5 чемпионатов Европы, и только трое представляют чемпионат Сербии. В футболе давно и успешно работают на экспорт;

- в сборной Сербии есть игрок, который может присоединиться к клубу «за сто» - Милинкович-Савич из «Лацио» пока только осваивается в команде, но различные клубы готовы сделать его самым дорогим сербским игроком в истории футбола, заплатив больше 100 млн евро;

- Сербия одна из самых высоких команд ЧМ, средний рост состава – чуть больше 185 сантиметров. Немножко опережают викингов из Исландии и Швеции, хотя на миллиметры. Будут опасными на стандартах? Посмотрим;

- хотя лучшим снайпером команды в отборе является форвард Митрович, у Тадича не только четыре гола – второй показатель, но и восемь голевых передач. Двенадцать голов из двадцати создал один человек.

Состав и тактика

Заявка

Вратари: Владимир Стойкович («Партизан»), Марко Дмитрович («Эйбар»), Предраг Райкович («Маккаби Тель-Авив»).

Защитники: Александар Коларов («Рома»), Бранислав Иванович («Зенит»), Душко Тошич («Гуанчжоу Фули»), Антонио Рукавина («Вильярреал»), Милош Велькович («Вердер»), Милан Родич («Црвена Звезда»), Урош Спайич («Краснодар»), Никола Миленкович («Фиорентина»).

Полузащитники: Неманья Матич («Манчестер Юнайтед»), Сергей Милинкович-Савич («Лацио»), Лука Миливойевич («Кристал Пэлас»), Адем Льяич («Торино»), Марко Груйич («Ливерпуль»), Неманья Радонич («Црвена Звезда»), Душан Тадич («Саутгемптон»), Филип Костич («Гамбург»), Андрия Живкович («Бенфика»).

Нападающие: Александар Митрович («Фулхэм»), Александар Прийович (ПАОК), Лука Йович («Айнтрахт»).

Потери. Состав у сербов отличный, но не все добрались в Россию. Защитники Настасич и Максимович играли у Муслина в отборе – не попали в заявку Крстаича. Фейса и Гудель тоже вне заявки, так что новый тренер иначе посмотрел на состав, чем Муслин, и изменил и людей в заявке, и подход к игре.

Лидеры. Полно – Иванович, Коларов, Тадич, Матич. Почти каждый из состава может взять игру на себя, Льяич и Милинкович-Савич тоже способны стать героями.

Тактика. В отборе Сербия при Муслине играла «3-4-2-1» или «3-4-1-2», а при Крстаиче в товарищеских матчах этого года перешли на четыре защитника. Играли по-разному, искали себя, но могут предложить классику – «4-2-3-1», поскольку состав располагает к такой расстановке.

Ориентировочный состав (4-2-3-1): Стойкович – Иванович, Миленкович, Тошич, Коларов – Матич, Милинкович-Савич - Тадич, Льяич, Костич – Митрович.

Сила. Физически крепкие, успешно опробовавшие несколько тактических схем, вернувшие себе уверенность сербы – неплохая команда. Не идеальная, но после кризиса, который пережила сборная Сербии, нынешнее состояние можно оценить как приличное. Топовой командой не стали, но на опыте и классе исполнителей могут выехать. Правда, у опытности состава есть и обратная сторона.

Слабость. Кроме «зеленого» тренера можно выделить возраст. После того как вне заявки оказались защитники Настасич и Максимович – игравшие в отборе, самым юным в четверке сборной Сербии остался Коларов. Правда, лишь до момента, когда Ивановича перевели на фланг, а юного Миленковича поставили в старт. Но Рукавина, Тошич и Бранислав старше Коларова, а ведь и капитану уже тридцать два. У сербов есть молодежь, но в голодных играх на выживание старость игроков может подвести.

Модный разговор

Основная форма обычная, а вот резервный комплект получился интересным. Вертикальные полоски не только заставляют нам вспомнить о «Амкаре» с его непростыми буднями, но и позволяют заявить, что изготовитель формы Сербии хотя бы попытался быть оригинальным:

Главный тренер. Младен Крстаич (Сербия)

Сербами руководил Муслин, и бывший тренер «Локомотива», «Краснодара» и «Амкара» вышел на чемпионат мира. После чего был уволен. Стал жертвой игр наверху – в федерации футбола, о чем сам рассказал. По ходу отбора ему выдали карт-бланш, и Славолюб прошел пусть без Милинковича-Савича. Но представители игрока хотели взвинтить цену таланта, связались с чиновниками, те надавили на Муслина, а тот развернулся и ушел. Его ассистент Крстаич неожиданно стал главным. Младена мы знаем как форварда «Вердера» и «Шальке». Каков из 44-летнего специалиста главный тренер – увидим на ЧМ-18.

Главная звезда. Душан Тадич

Пожалуй, в этом случае определение «звезда» не очень подходит. У Коларова, Ивановича и Матича есть имя, а у Милинковича-Савича – будущее. Но давайте вспомним, кто вывел Сербию на чемпионат мира впервые за восемь лет? Душан Тадич принял участие в двенадцати из двадцати голов сербов в отборочном турнире, как сказано выше. И хотя ему не двадцать три года, как Сергею из «Лацио», хоть Матич играет в центре поля у «Манчестер Юнайтед», а Тадич выступает лишь за «Саутгемптон», именно Душан – заводила сборной. Ключевая звезда, пусть многие другие известнее широкой публике.

За кем следить в сборной Сербии?

Милинкович-Савич – всем миром будем проверять человека, за которого Перес якобы готов заплатить 150 млн евро. Также любопытно понять, сколько времени проведет двадцатилетний защитник «Фиорентины» Миленкович. Никола в сборной недавно, но уже наигрывался как основной в товарищеских матчах. Ведь Настасич на чемпионат мира не попал, а Максимовича из «Спартака» не было даже в расширенной заявке. А вот новичок «Краснодара» Спайич есть, и если ему доверятся, как Живковичу или Груйичу – оценим и молодежь, она есть, пусть и на скамейке. Также пожелаем удачи Костичу, ведь он гостил дома и подвергся нападению группы лиц – побили брата и его самого. Но Филип в заявке, ждем на поле.

Где можно увидеть сербов?

База. Калининград и Светлогорск (Калининградская область), Falke Resort, база «Балтия» в Светлогорске.

Матчи группового этапа

17 июня, Самара. «Самара-Арена», против Коста-Рики.

22 июня, Калининград. Стадион «Калининград», против Швейцарии.

27 июня, Москва. Стадион «Открытие Арена», против Бразилии.

Оригинально подобрали базу, чтобы быть на месте при подготовке к Швейцарии. Значит, считают, что с Коста-Рикой справятся после перелета из Калининграда, а против Бразилии сыграют в Москве – снова надо будет полетать над Россией и не только. Посмотрим, как скажется выбор базы на результатах команды, но отмечаем – условия у них будут хорошими, а вот по городам их разбросало, словно ЧМ уже в Мексике, США и Канаде задумали.

Задачи и перспективы на ЧМ-2018

В группе Сербии главный фаворит турнира - бразильцы. И команда, которая обыгрывала Португалию после Евро-2016, а потом не уступала сборной Испании в спарринге. Календарь увлекательный, но важно реально оценивать себя. Команда Сербии не настолько хороша, чтобы играть с позиции силы с Бразилией или даже Швейцарией. А Коста-Рика опытная и привычно сильнее, чем кажется. Зато команда Крстаича может получить поддержку трибун в России, что на таких турнирах тоже важно. Поскольку на поле в основном опытные с парочкой талантов – сербы могут сыграть мощно.

Прогноз «Соккер.ру»: Бразилия не допустит матч с Германией в плей-офф, так что не отдаст первое место в квартете. Поэтому Сербии предстоит война с костариканцами и швейцарцами за вторую строчку. Если выйдут в плей-офф на Германию, то смогут сыграть с половиной из первых шести сборных в рейтинге ФИФА. Вот это испытание!