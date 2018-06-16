Месси – джокер, но судьба Аргентины в других руках

Сбивчивая игра, сложная группа, звездный состав – аргентинцы сотканы из противоречий. Но «Соккер.ру» напоминает о том, кто мечтает о футбольной революции.

Сампаоли мечтает играть в два защитника

Вчера Марсело Бьелса был назначен главным тренером «Лидса». Будет весело, но завершится все расставанием – великий аргентинец не случайно получил прозвище «Эль Локо» («Сумасшедший»). А сегодня верный последователь культа Бьелсы, одновременно самобытный наставник и чистокровный тактический сектант Сампаоли мечтает сыграть в два защитника на чемпионате мира.

Хорхе уже назвал основу на Исландию. Когда выпускаешь Маскерано, Отаменди и Рохо, может показаться, что будешь играть по схеме «3-4-2-1», ведь так Аргентина работала против сборной России в прошлом году. Или даже «4-2-3-1», как формально располагались против Италии и Испании. Но скорее Маскерано окажется в одной линии с фланговыми беками, а они будут уже, чем вы привыкли видеть. Аргентина в матче против сложнейшей Исландии попробует атаковать с помощью восьми человек?

Попробует. Хорхе не может иначе, поскольку не совсем адекватен в классическом для людей понимании. Прожженный рокер с видом брата тренера Гамулы или учителя труда в школе славного города Бронницы, где сейчас живут аргентинцы, не собирается с вами шутить. Для него схема «2-3-3-2» - поиск себя и Аргентины, которая понравится тренеру так, как после развода приглянулась девушка Паула – администратор чилийского тренажерного зала с разницей в возрасте в 22 года.

Сампаоли явно ищет вдохновение для себя и Аргентины, ведь метался между четверкой в защите и тройкой, осознавая, что защищаться только с Рохо и Отаменди – огромный риск. Но мыслит не так, как тренер, которому нужен строго результат. И хотя Аргентина в последних играх отбора мучилась, а не созидала – отсюда три ничьи подряд перед решающей победой имени Месси, на ЧМ-18 не исключено, что все пойдут в атаку.

Маскерано будет волнорезом, но следом расположится трио атакующих центральных полузащитников – Меса, Билья и Ди Мария. Причем их роли еще надо будет уточнить по ходу матча, ведь Хорхе тасовал полузащитников и отцепил того же Паредеса от сборной после личной проверки. В атаке против Исландии выйдут Месси и Агуэро, они идеально, по мнению Сампаоли, подходят для странной тактики в качестве дуэта форвардов. Когда на поле Игуаин, то приходится учитывать его приземленность, а Сампаоли нужно чистое безумие.

Понятно, что крутые европейцы – хорваты и исландцы, а также не менее крутые африканцы – нигерийцы, могут убить романтические порывы Хорхе, но у него руки чешутся расставить фишки на поле так, чтобы вместо «4-4-2» вы увидели «2-3-3-2», а в фазе высокой атаки – «2-3-5».

Роль Месси поменяли в последнюю секунду

В игре России и Аргентины на стадионе «Лужники» можно было следить персонально за Месси благодаря специальной камере, которая следовала за ним весь матч. И что же увидел любопытный болельщик? Человека, который ходит полем, много и вдумчиво, медленно, скучает, чуть ли не в носу ковыряется. В основном без мяча и без участия в игре. Лионель в сборной Аргентины – охотник, который постоянно выжидал.

В «Барселоне» часто на мяче и с каждым сезоном сильнее управляет игрой – 52 паса в среднем за матч в последней чемпионской Ла Лиге. Этот показатель выше, чем у всех атакующих игроков команды и лучше, чем у Иньесты. Однако в сборной форвард классически располагался ближе к штрафной и с другой задачей. Дождаться паса и попробовать забить в одиночку. Месси на чемпионате мира будет искать голы, а эта откровенность задачи могла стать уязвимым местом Аргентины.

Даже тренер исландцев заявил, что устал отвечать на вопросы о капитане соперника, поскольку в составе Сампаоли куча звезд. Но загвоздка в том, что эти звезды не очень сыгрались с Лионелем. Россия против Аргентины, как помните, пропустила единственный мяч от Агуэро в конце матча в атаке, которую создал разрезающей передачей именно Лионель. Могла быть и ничья. А без капитана проиграли Нигерии в Краснодаре – 4:2, а также Испании в Мадриде – 6:1.

Понятно, что товарищеские матчи - это не истина в последней инстанции. Но даже если взять отбор к ЧМ-18, то получите, что в четырех играх Сампаоли у руля Аргентина забила всего четыре гола, три из них на счету Месси, а еще один – венесуэльский автогол после действий Икарди. Казалось бы, «альбиселесте» и дальше надо ставить Лионеля повыше и ждать, что спасет? Нет, Сампаоли резко меняет его роль после провала всей команды с Испанией. Формально поставив Месси в дуэт форвардов, на деле убрал его на позицию, которую тот занимает в «Барселоне».

Но сама Аргентина будет играть скорее как «Бавария» в последний год Гвардиолы, только без Левандовски впереди. Или с ним, если Агуэро проиграет Икарди! Против Гаити Месси забил трижды и был заводилой на всех участках поля. Понятно, что там был идеальный подопытный кролик. Но самые сильные сборные не рискуют играть в семь форвардов против любого соперника. А вот Аргентина хочет повторить опыт винтажной Голландии с Кройфом в 1974 году – предложить новую редакцию тотального футбола.

Центральной фигурой остается Месси, но он будет начинать атаки, а потом бежать их завершать, наблюдая за танцем напарников по всей ширине поля и вокруг штрафной соперника.

Револьвер у виска Лионеля. Аргентина подводит лидера

Эксперимент между триумфом и провалом

Хорхе всегда может струсить. Всегда может отступить или уступить. Например, можно убрать Месу и Ди Марию строго на фланги, усадить им за спину Сальвио и Тальяфико, поставить Месси и Агуэро строго в линию – тогда получится классика «4-4-2», которую формально приписывали Аргентине в матче против той же сборной Гаити. Но кто посмотрел поединок, тот видел – порой Сампаоли позволял высокого атаковать семи игрокам. Это на три больше, чем у обычного гранда.

Не важно, переживаете ли вы за Аргентину и Месси на этом чемпионате мира или нет, но согласитесь, что когда нашелся безумный по идеям тренер, явно мечтающий вернуться к схеме с двумя защитниками, которую не использовали в футболе почти сто лет – его попытку ждешь с нетерпением. У Месси может быть неудачный матч за сборную. Соперник может переиграть десятку его напарников – такое происходило на разных чемпионатах много раз.

Аргентине срочно нужен гениальный козырь. Так что результаты этой команды на российском чемпионате еще сильнее зависят от Сампаоли, чем от Месси. Ведь влияние Лионеля без побуждения тренера завершится так, как обычно. Если Хорхе обеспечит главной звезде страны преимущество – невиданную соперниками, но при этом работающую тактику, то все мучения отбора и товарищеские матчи перечеркнут рождением того, о чем тренер задумался в матче против Сингапура.

Разумеется, пока намеки на «2-3-5» и «2-3-3-2» работали только со слабыми. Но если Аргентина рискнет и победит Исландию, предложив броуновское движение впереди и оставив в тылу двух человек, один из которых не заиграл в «Спартаке» - снимем шляпу. Пусть решаются и пусть рискуют. За счет одного Месси выехать на чемпионате мира нельзя – проходили это в 2010 году, когда Лионель не забил ни разу и вылетел после 4:0 с немцами, а через четыре года, когда на характере, мастерстве, а также на незрелости Бельгии и Голландии прошли в финал, где снова проиграли Германии.

Сейчас матч с немцами еще нужно заслужить, ведь Исландия, Хорватия и Нигерия - это не сборные Сингапура и Гаити, пусть романтик Сампаоли и собирается поставить один из самых интересных экспериментов на чемпионате. Он покажет вам формальную расстановку «4-4-2» с ромбом в центре и Месси, который будет вокруг этого многоугольника танцевать, но провернет фокус с превращением схемы на модель с двумя защитниками и пятью форвардами.

Когда Сампаоли впервые заявил о схеме «2-3-3-2», Марадона назвал эту идею «смешной», ведь даже во времена футбольной молодости Диего никто так не играл. Никогда никто так не играл, ведь когда в футболе было всего два защитника, то остальные игроки бегали «желобами» и были привязаны к точкам на поле - до тотального футбола оставалось сорок лет. Но сейчас в теории тренер Сампаоли нашел решения для проблемы Месси в сборной и огромной беды всей сборной Аргентины – неумения взламывать низкие линии защиты. Как получится на практике – увидим сегодня в Москве.

Соперник ведь понимает, что Аргентина предстанет или банальной, уязвимой и готовой к провалу, или безумно опасной и победной. Сампаоли в порыве открыть планету стоит на границе между городским сумасшедшим, предсказывающим будущее, и реальным победителем, которым стал со сборной Чили, когда в финале Копа Америка переиграл как раз Аргентину. Впервые за несколько десятилетий у «альбиселесте» тренер с новаторскими идеями.