VAR выручил. Франция провалила старт ЧМ-18

«Соккер.ру» понимает, что Дешам найдет оправдания после матча с Австралией. Но разве Франция сыграла как фаворит? Находим объяснения сумбуру в Казани.

Команда живет оправданиями

Дайте французам пенальти и победный гол с рикошетом от защитника диким парашютом – выиграют у Австралии, которая в отборочной группе финишировала ниже Саудовской Аравии и даже играла с этой командой вничью. Хочется верить, что после такого французы не заявят, что казанский полдень помешал. Да, не повезло – сыграли единственный настолько ранний матч, но команды были в равных условиях.

«Австралия живет в Казани, быть может, это тоже сказалось»? – спросят вас фанаты «трехцветных». А французам пришлось лететь из Московской области, для них это была выездная игра, а для австралийцев – домашняя. Но это все дешевые оправдания, которые сборная Франции постоянно себе находит. Проиграли финал Евро-2016? Роковая случайность. Неубедительно сыграли с Австралией? Так ведь победили. Гризманн и Погба никакие? Так забивали и спасли.

Основа слишком «зеленая»

Посмотрите на силу их ударов – словно облизывают мячи, а не бьют по ним. Посмотрите, как в матче с австралийцами – не самыми крупными на турнире ребятами, футболисты «трехцветных» отскакивали в борьбе. Когда смотришь на правого защитника сборной Франции Павара, то словно видишь цыпленка, только не желтого, а кучерявого. Двадцать два года, а выглядит еще моложе.

Все очень слабенькие физически, ведь худые и длинные в лучшем случае. Объяснение, почему Франция похожа на молодежную сборную, имеется – у них второй по среднему возрасту состав турнира. Моложе только нигерийцы, но отсутствие зрелости и физической мощи фавориту мешает сильнее. Один Жиру с разбитой головой за всех не сыграет, а Матюиди не нужен в старте, причем тоже не гренадер, пусть и опытный.

У них паникующая защита

Потеря Косьельни лишила человека, который руководит линией, а по «Тоттенхэму» знаем – Льорис не из тех, кто орет и подсказывает. Когда в первом тайме Варан пытался руководить обороной, то так нервничал, что ничего у него толком не получилось. Рафаэль ведь в «Реале» не управляет напарниками. Его команда вообще не отличается идеальной защитой – и Рамоса это касается.

А Жерар Пике ушел в бизнес, поэтому в последнее время у Самуэля Умтити тоже нет опытного испанского учителя. Сами по себе Варан и Умтити – защитники уровня основы «Реала» и «Барселоны». Но когда вместе с юными Паваром и Эрнандесом на флангах, то солидности у защиты сборной Франции нет и близко. Сидибе тоже молодой, но когда полностью придет в себя – может заменить Павара. Дешаму нужны фланги Сидибе – Менди. Порядка не будет, зато будет характер.

У французов нет вожака

На Гризманна команда не оглядывается, как Португалия на Роналду, Аргентина – на Месси, или Египет - на Салаха. Антуан может стать одним из героев ЧМ-18, может даже голов собрать достойно, но сегодня схема с ним в качестве формального центрального форварда, а также с Мбаппе и Дембеле на флангах – как нарисовали французы в официальном Твиттере сборной, не сработала. Нет Коке, Габи, Диего Косты не хватает, чтобы чувствовать себя уютно.

Погба тоже сыграл плохо. Антуан хотя бы искал позиции постоянно, а Поль сегодня стал случайным героем решающего момента. Команда Дешама страдает от нехватки людей, которые ведут себя, как Зидан на чемпионатах мира в 1998-м и 2006-м. Даже опытный состав может посыпаться – те же «трехцветные» в 2002 году, но сейчас не из кого выбрать героя нации, какими были Платини или Зидан. Гризманн - это не Роналду по характеру, Погба – тоже, Мбаппе слишком юный, чтобы стать моральным авторитетом в коллективе.

Дешам – средний тренер

Добротный, но не более. Пожалуй, самой большой проблемой французов на турнире в России является главный тренер, не способный удивить свою команду, соперника и мир. Тите, Лев, Сантуш, Сампаоли – наставники высокого уровня с идеями. Задумки им не гарантируют успех, но как испанцы пострадают от замены Лопетеги на Йерро, так и Франция может снова не добиться желаемого результата из-за Дешама.

Дальше включается проблема тренера – свои финалы Дидье давно проигрывает. Бывший капитан сборной Франции захватил власть в сборной, казнит и милует, но если говорить объективно, то нет у «трехцветных» рисунка игры, который можно было бы поставить в пример. Что особенного в тактике французов, если Дешам за пару лет даже не смог понять, что делать с Канте? Сегодня Н’Голо снова оказался сиротой казанской, как и Толиссо. Нормально начинать турнир без полузащиты, флангов обороны и без работающей модели в атаке?

Сумбурные и без характера

Обозначил их сумбурными до двух пенальти, а матч с Австралией лишь подтвердил опасения насчет Франции, которые витали в воздухе на протяжении последних двух лет. Ребята жутко талантливые, команда приятная, Канте – скромный, Гризманн – веселый, Мбаппе – добрый, по поведению видно, что не злой. Даже Погба учат держать язык за зубами усилиями Моуриньо и Дешама.

Но где тут чемпионы мира? К сожалению, не первый год оставляют впечатление вечно талантливого будущего неудачника. Их может обыграть прагматичная Португалия за счет гола Эдера – запасного игрока «Локомотива». Может обставить в отборе Швеция – талантливая команда. В товарищеских матчах французов били колумбийцы с испанцами. Почему так происходит? Нет железного чемпионского порядка на поле, а сумбур не могут закрыть.

Франция будет планомерно набирать?

Возможно, что этот матч окажется худшим для «трехцветных» на чемпионате мира – как минимум до полуфинала, куда метят, а также по классу должны добраться. Но проблема не только в матче с Австралией, а в том, что основные выводы по сборной Франции не меняются с финала Евро-2016, когда подсунули себе свинью поражением. Немцы, проиграв финал Евро-2008, шесть лет шли до финала в Рио-де-Жанейро. Может, и французам придется ждать минимум до 2020 года?

Сборным важно быть бандами – драться за результат, и хотя у «трехцветных» концентрация талантов на квадратный метр пугает, пока в них нельзя разглядеть готовых чемпионов мира. Тем интереснее будет следить за их превращением в следующих матчах. Франция будет набирать, но в Казани дебют провалился, невзирая на победу. Три очка наоборот могут помешать адекватно оценить слабый поединок. Показали душный, предсказуемый и скучный футбол.

Судья изначально не назначил бы пенальти, если бы не система VAR – могли не получить 11-метровый и пропустить после того, как Умтити решил сыграть, как Боатенг когда-то. А глобально виноват в таком дисбалансе тренер. Дешам - это ведь французский Черчесов, только с поправкой на более высокий уровень – колоссальный опыт игрока-чемпиона и тренера, который с «Монако» проигрывал «Порту» в финале ЛЧ. Но для французов лучше подошел бы тот, кто безальтернативно верит в успех и отдает свежие понятные приказы.

Возможно, «трехцветным» также нужен тренер-мотиватор, а не диктатор, как Дешам. Но Зидану будет сложно отказаться от 200 миллионов евро из Катара. Его обрабатывают будущие хозяева чемпионата мира, Зинедин не спешит возглавлять незрелую сборную Франции.