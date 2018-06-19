Самый, самый...День рождения

День рождения …особый день.
Участники ЧМ18 тоже отмечают.
Этот материал задуман давно, да как-то руки не доходили. Но центнерный торт для Салаха спровоцировал аврал в подготовке материала. А то сколько еще муки будет изведено.
И не зря п.19. У Месси 24-го день рождения… Как его поздравят?!
1 Yussuf Poulsen DEN FW 15/06/1994
2 Mohamed Salah EGY FW 15/06/1992
3 Albert Gudmundsson ISL MF 15/06/1997
4 Odion Ighalo NGR FW 16/06/1989
5 Fernando Muslera URU GK 16/06/1986
6 Rodney Wallace CRC MF 17/06/1988
7 Jordan Henderson ENG MF 17/06/1990
8 Erick Gutierrez MEX MF 17/06/1995
9 Alan Dzagoev RUS MF 17/06/1990
10 Amine Harit MAR MF 18/06/1997
11 Andrej Kramaric CRO FW 19/06/1991
12 Ragnar Sigurdsson ISL DF 19/06/1986
13 Dylan Bronn TUN DF 19/06/1995
14 Majid Hosseini IRN DF 20/06/1996
15 Kalidou Koulibaly SEN DF 20/06/1991
16 Francois Moubandje SWI DF 21/06/1990
17 Fakhreddine Ben_Youssef TUN FW 21/06/1991
18 Kristoffer Nordfeldt SWE GK 23/06/1989
19 Lionel Messi ARG FW 24/06/1987
20 Isaac_Kiese Thelin SWE FW 24/06/1992
21 Koen Casteels BEL GK 25/06/1992
22 Miguel Layun MEX DF 25/06/1988
23 Rodrigo Bentancur URU MF 25/06/1997
24 Bassem Srarfi TUN MF 25/06/1997
25 Joel Campbell CRC FW 26/06/1992
26 Yahya Al-Shehri KSA MF 26/06/1990
27 Ayoub El_Kaabi MAR FW 26/06/1993
28 Kevin De_Bruyne BEL MF 28/06/1991
29 Leon Balogun NGR DF 28/06/1989
30 Oscar Hiljemark SWE MF 28/06/1992
31 Ever Banega ARG MF 29/06/1988
32 Emil Hallfredsson ISL MF 29/06/1984
33 Mohamed Abdel-Shafi EGY DF 01/07/1985
34 Lucas Vazquez ESP FW 01/07/1991
35 Mehdi Carcela-Gonzalez MAR MF 01/07/1989
36 Giorgian De_Arrascaeta URU MF 01/07/1994
37 Farouk Ben_Mustapha TUN GK 01/07/1989
38 Sherif Ekramy EGY GK 01/07/1983
39 Danny Rose ENG DF 02/07/1990
40 Yassine Meriah TUN DF 02/07/1993
41 Ola Toivonen SWE FW 03/07/1986
42 Dejan Lovren CRO DF 05/07/1989
43 Jin-hyeon Kim KOR GK 06/07/1987
44 Bartosz Bialkowski POL GK 06/07/1987
45 Jose Izquierdo COL FW 07/07/1992
46 Youssef_Ait Bennasser MAR MF 07/07/1996
47 Francisco Calvo CRC DF 08/07/1992
48 Kevin Trapp GER GK 08/07/1990
49 Heung-min Son KOR FW 08/07/1992
50 Ronald Matarrita CRC DF 09/07/1994
51 Ashley Young ENG MF 09/07/1985
52 Mario Gomez GER FW 10/07/1985
53 Mohamed ElNeny EGY MF 11/07/1992
54 Andrija Zivkovic SRB MF 11/07/1996
55 James Rodriguez COL MF 12/07/1991
56 Lukas Lerager DEN MF 12/07/1993
57 Bartosz Bereszynski POL DF 12/07/1992
58 Eduardo Salvio ARG DF 13/07/1990
59 Abdallah Said EGY MF 13/07/1985
60 Guillermo Ochoa MEX GK 13/07/1985
61 Sergey Ignashevich RUS DF 14/07/1979
Кол-во именниников во время ЧМ по группам
A EGY 5
A RUS 2
A KSA 1
A URU 3
B IRN 1
B ESP 1
B MAR 4
B POR 0
C AUS 0
C ARG 3
C ISL 3
C FRA 0
D DEN 2
D NGR 2
D PER 0
D CRO 2
E GER 2
E CRC 4
E MEX 3
E SRB 1
F BRA 0
F KOR 2
F SWI 1
F SWE 4
G BEL 2
G PAN 0
G TUN 5
G ENG 3
H COL 2
H POL 2
H SEN 1
H JPN 0
Португало-язычные сборные на ЧМ18 не празднуют дни рождения …Будут ли они праздновать по другому поводу?
Кол-во именниников во время ЧМ по сборным
C AUS 0
F BRA 0
G PAN 0
D PER 0
B POR 0
C FRA 0
H JPN 0
B IRN 1
B ESP 1
A KSA 1
H SEN 1
E SRB 1
F SWI 1
G BEL 2
E GER 2
D DEN 2
H COL 2
D NGR 2
H POL 2
F KOR 2
A RUS 2
D CRO 2
C ARG 3
C ISL 3
E MEX 3
A URU 3
G ENG 3
E CRC 4
B MAR 4
F SWE 4
A EGY 5
G TUN 5
Я родился в воскресенье, а участники ЧМ18?
Кол-во именниников по дням недели
Sunday 93
Monday 116
Tuesday 83
Wednesday 130
Thursday 112
Friday 109
Saturday 93