  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Чемпионат мира
  • Товарищеские матчи. Клубы
Чемпионат мира 2018, 2 тур1X2
15:00 Идет второй тайм, 60’ Логотип ПортугалияПортугалия 1:0 Логотип МароккоМарокко1.693.755.79
18:00 сегодня Логотип УругвайУругвай -:- Логотип Сауд. АравияСауд. Аравия1.217.0216
21:00 сегодня Логотип ИранИран -:- Логотип ИспанияИспания146.141.25

Самый, самый...День рождения

вчера, 06:25
Самый, самый...День рождения

День рождения …особый день.

Участники ЧМ18 тоже отмечают.

Этот материал задуман давно, да как-то руки не доходили. Но центнерный торт для Салаха спровоцировал аврал в подготовке материала. А то  сколько еще муки будет изведено.

И не зря п.19. У Месси 24-го день рождения… Как его поздравят?!

  1 Yussuf Poulsen                DEN    FW 15/06/1994

  2 Mohamed Salah                 EGY    FW 15/06/1992

  3 Albert Gudmundsson            ISL    MF 15/06/1997

  4 Odion Ighalo                  NGR    FW 16/06/1989

  5 Fernando Muslera              URU    GK 16/06/1986

  6 Rodney Wallace                CRC    MF 17/06/1988

  7 Jordan Henderson              ENG    MF 17/06/1990

  8 Erick Gutierrez               MEX    MF 17/06/1995

  9 Alan Dzagoev                  RUS    MF 17/06/1990

 10 Amine Harit                   MAR    MF 18/06/1997

 11 Andrej Kramaric               CRO    FW 19/06/1991

 12 Ragnar Sigurdsson             ISL    DF 19/06/1986

 13 Dylan Bronn                   TUN    DF 19/06/1995

 14 Majid Hosseini                IRN    DF 20/06/1996

 15 Kalidou Koulibaly             SEN    DF 20/06/1991

 16 Francois Moubandje            SWI    DF 21/06/1990

 17 Fakhreddine Ben_Youssef       TUN    FW 21/06/1991

 18 Kristoffer Nordfeldt          SWE    GK 23/06/1989

 19 Lionel Messi                  ARG    FW 24/06/1987

 20 Isaac_Kiese Thelin            SWE    FW 24/06/1992

 21 Koen Casteels                 BEL    GK 25/06/1992

 22 Miguel Layun                  MEX    DF 25/06/1988

 23 Rodrigo Bentancur             URU    MF 25/06/1997

 24 Bassem Srarfi                 TUN    MF 25/06/1997

 25 Joel Campbell                 CRC    FW 26/06/1992

 26 Yahya Al-Shehri               KSA    MF 26/06/1990

 27 Ayoub El_Kaabi                MAR    FW 26/06/1993

 28 Kevin De_Bruyne               BEL    MF 28/06/1991

 29 Leon Balogun                  NGR    DF 28/06/1989

 30 Oscar Hiljemark               SWE    MF 28/06/1992

 31 Ever Banega                   ARG    MF 29/06/1988

 32 Emil Hallfredsson             ISL    MF 29/06/1984

 33 Mohamed Abdel-Shafi           EGY    DF 01/07/1985

 34 Lucas Vazquez                 ESP    FW 01/07/1991

 35 Mehdi Carcela-Gonzalez        MAR    MF 01/07/1989

 36 Giorgian De_Arrascaeta        URU    MF 01/07/1994

 37 Farouk Ben_Mustapha           TUN    GK 01/07/1989

 38 Sherif Ekramy                 EGY    GK 01/07/1983

 39 Danny Rose                    ENG    DF 02/07/1990

 40 Yassine Meriah                TUN    DF 02/07/1993

 41 Ola Toivonen                  SWE    FW 03/07/1986

 42 Dejan Lovren                  CRO    DF 05/07/1989

 43 Jin-hyeon Kim                 KOR    GK 06/07/1987

 44 Bartosz Bialkowski            POL    GK 06/07/1987

 45 Jose Izquierdo                COL    FW 07/07/1992

 46 Youssef_Ait Bennasser         MAR    MF 07/07/1996

 47 Francisco Calvo               CRC    DF 08/07/1992

 48 Kevin Trapp                   GER    GK 08/07/1990

 49 Heung-min Son                 KOR    FW 08/07/1992

 50 Ronald Matarrita              CRC    DF 09/07/1994

 51 Ashley Young                  ENG    MF 09/07/1985

 52 Mario Gomez                   GER    FW 10/07/1985

 53 Mohamed ElNeny                EGY    MF 11/07/1992

 54 Andrija Zivkovic              SRB    MF 11/07/1996

 55 James Rodriguez               COL    MF 12/07/1991

 56 Lukas Lerager                 DEN    MF 12/07/1993

 57 Bartosz Bereszynski           POL    DF 12/07/1992

 58 Eduardo Salvio                ARG    DF 13/07/1990

 59 Abdallah Said                 EGY    MF 13/07/1985

 60 Guillermo Ochoa               MEX    GK 13/07/1985

 61 Sergey Ignashevich            RUS    DF 14/07/1979

Кол-во именниников во время ЧМ по группам

A   EGY     5

A   RUS     2

A   KSA     1

A   URU     3

B   IRN     1

B   ESP     1

B   MAR     4

B   POR     0

C   AUS     0

C   ARG     3

C   ISL     3

C   FRA     0

D   DEN     2

D   NGR     2

D   PER     0

D   CRO     2

E   GER     2

E   CRC     4

E   MEX     3

E   SRB     1

F   BRA     0

F   KOR     2

F   SWI     1

F   SWE     4

G   BEL     2

G   PAN     0

G   TUN     5

G   ENG     3

H   COL     2

H   POL     2

H   SEN     1

H   JPN     0

Португало-язычные сборные на ЧМ18 не празднуют дни рождения …Будут ли они праздновать по другому поводу?

Кол-во именниников во время ЧМ по сборным

C   AUS     0

F   BRA     0

G   PAN     0

D   PER     0

B   POR     0

C   FRA     0

H   JPN     0

B   IRN     1

B   ESP     1

A   KSA     1

H   SEN     1

E   SRB     1

F   SWI     1

G   BEL     2

E   GER     2

D   DEN     2

H   COL     2

D   NGR     2

H   POL     2

F   KOR     2

A   RUS     2

D   CRO     2

C   ARG     3

C   ISL     3

E   MEX     3

A   URU     3

G   ENG     3

E   CRC     4

B   MAR     4

F   SWE     4

A   EGY     5

G   TUN     5

Я родился в воскресенье, а участники ЧМ18?

Кол-во именниников по дням недели

Sunday            93

Monday           116

Tuesday           83

Wednesday        130

Thursday         112

Friday           109

Saturday          93

alboro
АВТОР
alboro
Футбол данный нам
БЛОГ
Футбол данный нам
Источник: Soccer.Ru
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100