Марокко жалко. Приз зрительских симпатий

Сборная Марокко стала первой командой, которая лишилась шансов на выход в плей-офф чемпионата мира, но «Соккер.ру» убедился, что «Атласские львы» - крутые.

Безусловно, Марокко можно было начинать жалеть уже сразу после жеребьевки финальной стадии чемпионата мира и попадания в одну группу с Испанией и Португалией. Но тогда большинство из нас еще и не предполагало, насколько яркий футбол может демонстрировать команда Эрве Ренара. Хотя, не сказать ведь, что сборная Марокко – это команда-загадка. В составе достаточно известных футболистов, которые на хорошем счету в Европе. Бенатиа играет за «Ювентус», Да Кошту помним по «Локомотиву», Хакими составляет конкуренцию Карвахалю в «Реале», Дирар недавно доходил с «Монако» до полуфинала Лиги чемпионов. В атаке так и вовсе россыпь замечательных игроков: Беланда, Буссуфа, Амрабат, Зийех, Карсела-Гонсалес. Мощно!

Не всегда качество кадров гарантирует качественный футбол, но марокканцы в поединках с Ираном и Португалией выглядели просто отлично. И никак не заслуживали дважды проиграть со счетом 0:1. Думаете, все эти «круто» и «мощно» - голословные утверждения? Так давайте взглянем на статистику, которая вкупе с впечатлениями от игры даст полную картину.

Цифровое подтверждение

Матч с Ираном. Преимущество по ударам 13(3) – 9(2), нужно еще добавить к трем попаданиям в створ 4 попытки пробить из опасных позиций, которые были заблокированы. Сборная Марокко вдвое превзошла иранцев по владению мячом – 67.8% на 32.2%, разница в точности передач просто космическая – 81% против 58%, а еще «Атласские львы» выиграли больше единоборств на втором этаже при условии, что чаще атаковали – 25:18. Чего не хватило для победы? Кажется, только удачи. И ведь этот матч завершился даже не вничью: Иран в компенсированное время второго тайма вырвал нелогичную победу благодаря автоголу. Футбол бывает дико несправедлив.

Матч с Португалией. 10(2) – 15(4) – соотношение ударов не в пользу Криштиану Роналду и его товарищей, хотя в этом матче гол португальской суперзвезды оказался единственным и принес победу «европейским бразильцам». При этом марокканцы создали 4-5 хороших моментов и лишь чудом остались без гола и набранных очков. Смотрим на другие статистические показатели, и снова видим преимущество команды Эрве Ренара: по владению мячом – 55% на 45%, по точности передач – 77% на 72%, по удачному дриблингу превосходство двукратное – 18 на 9, верховые единоборства – 26 против 21. Суммарно в матчах с Ираном и Португалией марокканцы подали 12 угловых, в то время как их соперники совместными усилиями только 7. Это никак не показатели команды, проигравшей два матча из двух и не сумевшей отличиться за 180 минут.

Фортуна повернулась к марокканцам задом

Рационального объяснения плохим результатам сборной Марокко нет, ведь оба поражения случились при не просто достойной, а весьма качественной и содержательной игре. В обороне «Атласские львы» не допускали системных сбоев: один мяч глупо забили сами себе, второй пропустили от Роналду и тоже после стандарта. Испанцы вон трижды не удержали Криштиану, хотя в «Красной Фурии» игроки высочайшего уровня, большинство из которых играют с Роналду в одном клубе или в одном чемпионате, то есть знают его как облупленного. И все равно ничего не могут поделать. Эрве Ренар неспроста гордится: его команда очень грамотно и яростно прессингует, это организованное и смелое давление большими силами на противника регулярно приводило к отборам.

В атаке марокканцы эпизодами разбегались не хуже сборной Мексики, которая всем так понравилась в игре с Германией. Да и в позиционном нападении не теряются, в матче с Ираном приходилось атаковать без скорости, вскрывать эшелонированную оборону. Юркие техничные ребята знают свое дело, причем не только поодиночке, но и все вместе. Командные взаимодействия на уровне, это легко заметить, если смотреть не только на игрока с мячом: как поднимаются крайние защитники во время перехватов мяча, как осуществляется вход в штрафную площадь с открыванием «под», как создают численное преимущество на флангах. Например, в матче с Португалией марокканцы методично давили на Рафаэля Геррейру, который прошедшей ночью точно спал без задних ног – так его замотали.

Несправедливо обездоленные

Футбол – великая игра в том числе поэтому. Хорошая игра вовсе не гарантирует победы, а плохая не всегда приводит к фиаско. Но следует помнить, что результат – это еще не все, и яркие команды, незаслуженно оставшиеся на обочине праздника жизни, нужно хвалить и утешать. На месте сборной Марокко легко могла оказаться сборная России. Например, мы выиграли у Египта 3:1, пробив 11 раз по воротам и трижды угодив в створ. А марокканцы уступили Португалии с 15 ударами, 4 из которых были точными. Нормальный уровень удачливости в игре с Ираном – и случилась бы победа, возможно, даже легкая и крупная. Я легко могу представить, как Марокко с такой игрой побеждает в двух стартовых матчах чемпионата мира и назначает себя главным открытием турнира. Однако в нашей реальности приходится лишь констатировать сочную игру симпатичной команды и дикое невезение, кстати, ведь еще и судейский вопрос можно поставить ребром. После матча с Испанией марокканцы отправятся домой, у них остается только шанс громко хлопнуть дверью на прощание.