Идеальная Хорватия и безыдейная Аргентина

Хорваты разгромили аргентинцев со счетом 3:0. И ни у кого не повернется язык назвать такой счет незаслуженным. «Соккер.ру» - об избиении южноамериканцев.

Неужели Марадона прав?

Над словами Диего Марадоны в последнее время принято потешаться, смеяться, шутить, понимая, что легендарный аргентинец часто эпатирует, разжигает на ровном месте. Такой блажью со стороны Марадоны казались его вечные наезды на Хорхе Сампаоли. Какие только грехи он не приписывал тренеру сборной, обвиняя его и в лицемерии, и в неумении просто ставить игру команды. Кричал об этом на каждом углу, а сейчас чувствует себя самым правым человеком на Земле.

Но вряд ли Диего Армандо рад этой своей правоте, ведь это означает, что Аргентине ничего не светит. Матч с Хорватией стал громогласным провалом «альбиселесте» и Сампаоли в частности. Он решительно изменил схему игры после неудачного матча с Исландией, перешел на довольно экзотический вариант 3-4-3, однако эта перестановка не имела под собой какой-то тактической задумки. Так обычно новичок в компьютерном симуляторе просто меняет расстановку на ту, которая ему кажется наиболее атакующей и вроде бы эффективной.

Но ведь само по себе размещение игроков на той или иной позиции ничего не значит. Под этим должна быть твердая тактическая основа. А ее у Аргентины просто не было. Три защитника то и дело терялись, когда хорваты врывались с флангов, обладая очень хорошими краями. Так, например, возник первый же опасный момент на самом старте. Впереди же Месси толком не знал, что ему делать и большую часть матча просто передвигался пешком, а когда получал мяч, оказывалось, что до ворот метров сорок и перед ним минимум три хорвата, которые жестко берут его в оборот. Аналогично складывалась судьба Агуэро.

Показательна статистика первого тайма, например. Агуэро не касался мяча на протяжении 21 минуты подряд. Вообще не касался. Ни разу. А всего же он потрогал мяч за тайм семь раз. В штрафной соперника Агуэро и Игуаин на двоих коснулись мяча дважды. Дважды! Месси не сильно лучше в этом компоненте – всего 20 раз Лионель коснулся мяча за тайм, никак себя не проявив. Сампаоли расставил игроков по полю и все, дальше – сами. Это ужасный тренерский провал. И он особенно ярко выглядит на фоне просто невероятно сыгравших хорватов.

Идеальная команда

Пока на нынешнем чемпионате мира именно сборная Хорватии показала матч, в котором одну из команд можно назвать идеальной. Это данная игра с Аргентиной. При всем желании вы не найдете аспекта, в котором хорваты были бы плохи. Кто-то, подумав, назовет грубость и жесткость, особенно в исполнении Анте Ребича, которого некоторые судьи и удалили бы за пару желтых карточек еще в первом тайме.

Но эта агрессия Ребича была следствием невероятной заряженности команды на борьбу. Просто Анте слишком уж зарядился. Грубость его не красит, но голом он реабилитировался, пусть Кабальеро помог ему в этом любезно своей дикой ошибкой. Когда не идет игра, тогда все валится из рук, ног, соскальзывает с головы и так далее. У хорватов все сложилось в этом поединке. Посмотрите, как бросались под удары, под прострелы, под ноги соперникам Ловрен, Вида. Эти подкаты способны доставить футбольный экстаз.

Или игра трио Модрич – Ракитич – Брозович в центре поля. Они просто не замечали противодействия аргентинцев, перекусывая среднюю линию и выдавая изумительные по точности передачи, которые отпиливали оборону Аргентины на раз-два. Эта связка рискует стать самой перспективной и эффективной на чемпионате. Хорватам удалось соединить в своих действиях рассудительность, хладнокровие и страсть, азарт, эмоциональную заряженность, хотя обычно второе мешает первому. Те же аргентинцы заметно нервничали, суетились. И тут еще вопрос, где непонимание тактической задумки тренера, а где – психологическая неустойчивость после нагоняя из-за ничьей с Исландией и критики в целом.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 10 (3) – 14 (5)

В этом компоненте хорваты очень уверенно одолели соперника, еще же было попадание Ракитича в каркас ворот. Хорватия очень ловко разворачивала контратаки, быстрые выпады, завершая каждый из них очень логично, грамотно, выводя на удар. Лидером по ударам у хорватов оказался Ракитич, он четырежды бил. Манджукич нанес три удара, но своим прессингом и давлением замучил защитников Аргентины. У южноамериканцев чаще других бил Меса, выглядело безнадежно, отчаянно и бестолково.

Процент владения мячом (точность передач): 57,5% (80%) - 42,5% (75%)

Цифры отчетливо говорят о том, что одна команда больше владела мячом, но меньше обостряла при этом, поскольку под прессингом вынуждена была развлекаться перепасовками на короткую дистанцию недалеко от собственных ворот. У Хорватии меньше процент владения мячом, потому что после каждого перехвата, при первой же возможности балканцы устремлялись вперед, делая быстрые обостряющие передачи, которые зачастую оказывались рискованными, поэтому порой случались потери и неточности, но это все было далеко от ворот Субашича. К тому же активным прессингом Хорватия мигом себе мяч возвращала или заставляла ошибаться запертых аргентинцев.

Отборы: 16 – 13; дриблинг: 10 – 12; воздушные единоборства: 14 – 21

По отборам у Аргентины преимущество, потому что она чаще вынуждена была прерывать набеги соперника, вступая в единоборства, а не за счет командных действий, как это делала Хорватия, вынуждая аргентинцев терять мяч, совершать неточные передачи, исполняя перехваты. Интересно, что у хорватов и успешных обводок больше. Тут видим, что наличие Месси совсем не гарантирует превосходство в дриблинге. Хорваты и в этом компоненте оказались успешнее. Даже по одиночке они лучше справлялись с оппонентами, чем вроде бы техничные аргентинцы. Ну а о преимуществе в воздухе при наличии Манджукича, Ловрена и Виды говорить лишний раз не нужно. У аргентинцев наверху только Отаменди мог что-то противопоставить.

Решения тренеров

Далич переиграл Сампаоли и в решениях, которые принимал по ходу поединка. Наставник аргентинцев, который, как мы выяснили, выставил состав по принципу новичка из футбольного менеджера, таким же образом действовал и в области замен. Что делает новичок, когда все горит? Правильно – выпускает больше и больше нападающих. Не меняет расстановку, что могло бы как-то озадачить хорватов, а выпускает толпу форвардов, которые снова сами как будто должны разобраться, что им делать.

Но присутствие на поле Месси, Игуаина, Павона, Дибалы и делегированного в атаку Месы, который вообще не из той области, никакого профита аргентинцам не дало. Замены Далича же скорее были продиктованы необходимостью поддерживать высокую интенсивность игры, которая и так складывается благоприятно. Отметим, что свеженький Ковачич сделал голевую передачу, Крамарич тоже мог бы сделать ее, если бы не пожадничал.

Но главное, что Далич не заменил перезаряженного Ребича в перерыве, что буквально напрашивалось. Анте ведь рисковал получить удаление. Почему Далич его не убрал? Потому что замени он Ребича, получилось бы, что могучий настрой и азарт ничего не дали, ведь именно Анте был главной батарейкой, нервом игры хорватов. Его замена стала бы признанием, что не совсем сработала тема с накачкой игроков. Но Далич верил, давал шанс, и это дало плоды – Ребич гол забил, что еще больше вдохновило Хорватию. А вот сразу после гола его можно было со спокойной душой от греха подальше менять – дело сделано. Это важный психологический ход для всей команды.

Хорватия полностью переиграла Аргентину. По всем статьям. Далич переиграл Сампаоли, во всех линиях исполнители сборной Хорватии были сильнее аргентинцев. И теперь судьба южноамериканцев на чемпионате мира находится не в их руках. Аргентине нужно обыгрывать в оставшемся матче группового этапа Нигерию и надеяться, что Исландия либо дважды сыграет вничью, либо в одном матче проиграет. Если же Аргентина обыграет Нигерию, а Исландия наберет три очка в оставшихся двух матчах, то будет подсчитываться разница голов. Ясно, что после 0:3 от Хорватии у аргентинцев она вряд ли будет симпатичной.