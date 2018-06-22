20 лет спустя. Где сейчас «бронзовые» хорваты?

После разгрома Аргентины Иван Перишич заявил, что сборная Хорватии на правильном пути, чтобы повторить успех ЧМ-1998. «Соккер.ру» напоминает о героях с 20-летней выдержкой.

Флешбек. Чемпионат мира 1998 года стал первым для команды независимой Хорватии, прежде хорваты представляли на мировой футбольной арене объединенную Югославию. Дебютным крупным турниром для «шашечных» стал Евро-1996, где они вышли из группы, а в четвертьфинале в упорной борьбе проиграли будущим чемпионам – сборной Германии. Немцам они это припомнят, несколькими строками ниже узнаете о хорватской мести, но обо всем по порядку. Во-первых, сборная Хорватии отобралась на мировой форум не без приключений. Перед последним туром отбора команда Мирослава Блажевича занимала третью строчку в своей группе, и только собственная победа над Словенией вкупе с ничьей Дании и Греции позволила хорватам подняться на второе место, дающее право сыграть в стыковых матчах. Победа по сумме двух встреч над Украиной (2:0 и 1:1) открыла сборной Хорватии дорогу на мундиаль.

Благосклонный жребий определил в соперники по группе Аргентину, Японию и Ямайку, и все сложилось так, как и прогнозировалось: аргентинцы выиграли квартет, хорваты финишировали вторыми, а Япония и Ямайка разыграли последнее место. В очной встрече хорваты тогда проиграли аргентинцам 0:1, так что разгром в Нижнем Новгороде вполне можно считать ответом с 20-летней выдержкой, ведь официальных встреч между двумя этими матчами команды не проводили. Попав в плей-офф, хорваты не стушевались, но если минимальная победа над Румынией в 1/8 финала не стала большой неожиданностью, то разгром немцев (3:0) в четвертьфинале шокировал всех. Вот и лютая месть за поражение на аналогичной стадии Евро-1996.

Сборная Хорватии вполне могла и чемпионом мира стать в 1998-м, если бы не французская магия: в полуфинале против хозяев Шукер забил первым, но дублем ему ответил не Зидан и не Анри, а Лилиан Тюрам. Это единственные два мяча знаменитого защитника за сборную, а ведь он является главным гвардейцев «трехцветных» со 142 матчами. После этого «шашечным» оставалось лишь сыграть в утешительном финале и выиграть его со счетом 2:1 у Голландии под руководством Гуса Хиддинка, тоже яркой команды, которая играла в привлекательный футбол и, кстати, выбила с того турнира Аргентину, переигравшую Хорватию на групповой стадии.

Дражен Ладич (55 лет). Вскоре после ЧМ-1998 основной вратарь Хорватии на том турнире (7 матчей, 5 пропущенных голов) завершил карьеру. Работал в штабе сборной в начале «нулевых», возглавлял молодежную сборную, ездил на заработки в ОАЭ, а в марте этого года вернулся в сборную Хорватии, став одним из ассистентов Златко Далича.

Марьян Мрмич (53 года). Еще один участник бронзового чемпионата мира в штабе нынешней команды. Мрмич тренирует вратарей в сборной Хорватии, параллельно работает в «Бешикташе» на той же должности.

Владимир Василь (42 года). Предполагалось, что станет главным хорватским вратарем в начале XXI века, но на эту должность заступил Стипе Плетикоса. Василь после завершения карьеры в 2009 году редкий гость в публичном пространстве.

Игор Штимац (50 лет). После Евро-2012 принял сборную Хорватии в качестве главного тренера, но продержался на должности чуть больше года, был отправлен в отставку в связи с неудовлетворительными результатами. После этого тренировал клубы из Ирана и Катара, а сейчас работает экспертом на телевидении.

Антони Шерич (39 лет). Самый молодой игрок из бронзового состава Хорватии завершил карьеру четыре года назад, поиграл в Италии, Греции, Турции и Португалии. А вот в национальной команде значимой фигурой не стал, хотя получал вызовы на протяжении восьми лет.

Горан Юрич (55 лет). Занимается деятельностью, не связанной с футболом.

Славен Билич (49 лет). Успел потренировать сборную Хорватии, «Локомотив», «Бешикташ» и «Вест Хэм». Чемпионат мира-2018 проводит в качестве эксперта телекомпании ITV.

Звонимир Сольдо (50 лет). Тренировал «Динамо Загреб» и «Кельн», а в прошлом году помогал Феликсу Магату в китайском клубе «Шаньдунь Лунэн». Сейчас ничем не занят и открыт для предложений.

Игор Тудор (40 лет). Тренирует. В прошлом году возглавлял «Бешикташ», в концовке завершившегося клубного сезона подписал контракт с «Удинезе», который был разорван после четырех игр.

Зоран Мамич (46 лет). После трех лет работы у руля загребского «Динамо» экс-защитник с табуированной фамилией в хорватском футболе отправился тренировать на ближний восток. Тренировал «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, сейчас возглавляет эмиратский «Аль-Айн».

Дарио Шимич (42 года). У Дарио свой бизнес, он дистрибьютор кофе и питьевой воды в Хорватии, но и с футболом не порвал отношения: возглавляет профсоюз профессиональных игроков и не прочь стать главой хорватского футбола, которым сейчас заведует еще один член команды-1998.

Алёша Асанович (52 года). Помогал Славену Биличу в сборной Хорватии и «Локомотиве», а с прошлого года возглавляет клуб «Мельбурн Найтс» («Мельбурнские Рыцари»), который основан хорватскими эмигрантами и выступает во втором дивизионе Австралии.

Роберт Просинечки (49 лет). Тренировал «Црвену Звезду» и «Кайсериспор», а потом переключился на сборные. Возглавлял Азербайджан, а с начала нынешнего года тренирует Эдина Джеко и Миралема Пьянича в сборной Боснии и Герцеговины. Один из помощников Просинечки – легенда ЦСКА Элвер Рахимич.

Звонимир Бобан (49 лет). Капитан сборной Хорватии на ЧМ-2018 строит успешную карьеру футбольного чиновника. Бобан занимает пост заместителя генерального секретаря ФИФА. Зона ответственности – развитие игры и организация соревнований.

Силвио Марич (43 года). Ведет уединенную жизнь, нечасто его реплики и интервью можно встретить в хорватских изданиях.

Марио Станич (46 лет). Автор первого гола Хорватии на мундиале-1998 (в ворота Ямайки) рано повесил бутсы на гвоздь, работал скаутом, поддерживает Шимича в борьбе против Шукера за пост главы Хорватского футбольного союза.

Роберт Ярни (49 лет). Уже более десятка лет тренирует, специализируется на работе с молодыми игроками, сейчас возглавляет сборную Хорватии U19.

Крунослав Юрчич (48 лет). Возглавлял хорватские клубы, причем трижды всходил на мостик загребского «Динамо». Надоело, уехал на Ближний Восток. Спроса меньше – денег больше. Прямо сейчас – у руля «Бани Яс» из ОАЭ, что позволит им устроить хорватское дерби с Зораном Мамичем в будущем сезоне.

Петар Крпан (43 года). Петар был заявлен на ЧМ-1998 под необычным для нападающего вторым номером. Сейчас Крпан тренирует сборную Хорватии U17.

Горан Влаович (46 лет). Еще один сподвижник Шимича и оппонент Шукера. Жизнь разбросала людей, сделавших великое для Хорватии дело, по разные стороны баррикад.

Ардиан Кознику (50 лет). Ни одной минуты на ЧМ-1998 не сыграл, а в последний раз засветился в 2015 году, когда тренировал македонскую «Шкендию».

Давор Шукер (50 лет). Президент Хорватского футбольного союза, считается, что Шукер – марионеточная фигура, поставленная на высокую должность Здравко Мамичем, экс-президентом загребского «Динамо» и преступником, спрутом, который до недавнего времени держал в своих щупальцах весь хорватский футбол. Шимич и ряд его соратников считают, что Давор был незаконно переизбран на высокий пост в 2017-м. Эх, насколько было лучше без этих склок, когда они просто играли в футбол! К слову, Шукер – лучший бомбардир чемпионата мира 1998 с шестью голами, забивал во всех матчах, кроме игры с Аргентиной на групповой стадии, где хорваты уступили 0:1.

Тренер Мирослав Блажевич (83 года). Восхищаемся бодростью этого дяденьки (язык не поворачивается сказать – дедушки), который тренировал до 80 лет, занимался политической деятельностью, а сейчас выступает в роли эксперта, читает лекции студентам, участвует в дебатах и играет в шахматы.

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