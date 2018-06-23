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7 причин подумать. Акинфеев и уход из ЦСКА

23 июня 2018, 18:07

Игорь может подумать о смене клуба, если успехи России на ЧМ привлекут внимание и к его персоне. «Соккер.ру» знает клуб, где могут ждать капитана сборной.

Работа с Карло Анчелотти

Речь о «Наполи», который не увольнял Сарри – ждет, когда «Челси» официально выкупит контракт Маурицио, но успел назначить Карло Анчелотти. Поскольку именитый наставник не скрывал раньше, что обижается на «Ювентус» по старой памяти, то приход Карло в «Наполи» означает лишь одно – собирается продолжить курс Сарри и попробует отобрать у вечного чемпиона титул. Но о задачах клуба поговорим ниже, а сам факт вероятной работы с Анчелотти – интересная наживка для Акинфеева. Может уйти к мастеру своего дела с кучей титулов.

Фанаты «Наполи» - лапочки

Обычные продавцы пиццы и необычные мафиози носят на руках футболистов «Наполи». Даже когда те ничего необычного не делают, а только пытаются вернуть времена великого и ужасного Марадоны. Для итальянцев Акинфеев – главная звезда сборной России последних лет, нет никакого негативного фона, никаких противоречий или сложенной в чужих умах репутации. Итальянцы Головина последний месяц так хвалят, будто Александр надежда и лидер их сборной. Фанаты «Наполи» отлично относились к весельчаку Рейне, Акинфеева тоже поддержат, ведь может начать сэйвами.  

Вакантная позиция вратаря

Если Головин окажется в «Ювентусе» в окружении Джана, Пьянича, Матюиди, Хедиры, Дибалы и так далее, то ему будет трудно рассчитывать на место в основе. Ставка будет на ротацию Аллегри и отношение клуба к молодежи. А вот у «Наполи» после того, как Рейна решил уйти, попросту нет основного вратаря. Пепе сыграл 37 матчей Серии А прошлого сезона, а его сменщик Сепе – всего один. Понятно, что искали молодых, обращались к Бернду Викторовичу Лено – ушел в «Арсенал», но также звали к себе Сиригу, который ничем не лучше Акинфеева, а явно хуже. Вратарь «Торино» во всем слабее, а его еще и из Турина отпускать не хотят.  

Задача «Наполи» - чемпионство

ЦСКА не был фаворитом даже в сезоне, когда последний раз стал чемпионом России. В том числе, благодаря сэйву Акинфеева в последнем туре. А «Наполи» до последнего претендовал на титул чемпиона Италии, который сам же упустил, хотя та рана будет взывать к ответу в 2019-м. Будь это победа в Лиге Европы – на которую Сарри наплевал, или в Серии А – первоочередная задача для Анчелотти, Де Лаурентис бросает вызов «Ювентусу» и мечтает о больших трофеях. А Гинер наблюдал, как ЦСКА успешно омолаживался, но параллельно не смог поймать чемпионские рывки «Локомотива» и «Спартака». На Юге Италии команда с серьезными амбициями.

В Неаполе приличная защита

Акинфеев устал от обороны ЦСКА и сам подкалывал коллег перед ответной игрой с «Арсеналом», в которой пропустил четыре мяча и после матча заявил, что оборона позволила сопернику тренировать удары с метра. Игорь, мягко говоря, не поклонник защитников «армейцев» последних лет. А вот у «Наполи» хорошая система обороны и мощная центральная фигура в ней – Кулибали. Сарри не делал упор на закрытую игру без ошибок, но Анчелотти умеет защищаться и атаковать. Оборона команды, которая едва не опередила «Ювентус» в Серии А, не хуже, чем защита ЦСКА. Конечно, если Кулибали уйдет, то многое изменится, но смотрите первый пункт – Анчелотти не подпишет контракт с командой без шансов закупить мощных защитников.

Отъезд равен перезагрузке

Акинфеев, который прошел путь от ошибок на ЧМ-14 до прерванной серии с пропущенными голами в Лиге чемпионов, заслужил личную моральную и карьерную перезагрузку. В ЦСКА и России он ее вряд ли получит, поскольку не отменить отношение фанатов других клубов, не отменить понимания, что Гинер не найдет на дороге шальные деньги для создания клуба, который тратит на уровне «Зенита». «Армейцы» - грамотная команда, но не случайно опытные Натхо и Вернблум приняли решение об уходе. Прекрасно понимают, куда все идет. Акинфеев этим летом может получить последний шанс начать карьеру с чистого листа.

ЦСКА ждет реформация

Очередная реформация, но уникальная для самого голкипера. Игорь привык играть с Игнашевичем и Березуцкими, как бы они ни ошибались, а теперь все привычные защитники в шаге от пенсии. Было много шуток по поводу работы обороны «армейцев» в Лиге чемпионов. Но кто сказал, что с Васиным и Магнуссоном будет веселее и надежнее для самого голкипера? Без Натхо, Вернблума и Головина будет новая команда и другая, собранная за месяц система защиты. У ЦСКА нет денег на солидных новичков, и хотя Акинфеев – патриот клуба, ничего «армейцам» не должен. Если появится конкретное предложение – не только от «Наполи», Игорю пора подумать о себе. 

Мнение читателей. Акинфеев рискнет поменять клуб?

В ЦСКА на своем месте, легенда, главная звезда, судя по тому, кто уходит и кого подписывают. Но учтите, что для Италии Акинфеев совсем не старый вратарь. Ему всего тридцать два, а Буффону, как знаете, уже сорок лет, и после «Ювентуса» он переезжает в ПСЖ. Рейне – 35, испанец надеется на контракт с «Миланом» после продажи Доннаруммы. Хандановичу – тридцать три. В Серии А прошлого сезона было тринадцать голкиперов старше Акинфеева!

Десять играли в основах, все родились раньше Игоря. Впрочем, даже если ЦСКА получит предложение от «Наполи», отказаться может сам вратарь. Скорее всего, зная Игоря и его многогранные отношения с «армейцами», Акинфеев не уйдет. И, вероятно, допустит ошибку. Впрочем, если после чемпионата мира ряд российских футболистов уедут в топ-5, то голкипер «армейцев» хотя бы задумается, нравится ли ему быть спасителем команды, которая много лет не совершает дорогих трансферов и по сути своей выживает?

В «Наполи» совершенно другая ситуация, там полно денег и станет еще больше после ряда летних продаж. Будут и солидные покупки, ведь Анчелотти в клуб без амбиций не пошел бы. «Наполи» по-прежнему метит в чемпионы, невзирая на класс «Ювентуса», но на данный момент у южан нет основного голкипера. Акинфеев лучше многих предложенных кандидатов. Вернее, пока он лучше всех, поскольку именно номер один, как Рейна, а не вчерашний запасной, как Сиригу.

Акинфеев в последние годы собрался, прибавил, заслужил подобное предложение, а дальше все зависит от переговоров между клубами и от желания вратаря. Если поступать смело и авантюрно в поисках небывалого для Игоря вызова – нужно соглашаться. «Наполи» явно ищет опытного голкипера, за которого не нужно переплачивать. И если Петр Чех не хочет менять Лондон на Неаполь, Игорь Акинфеев может стать идеальным вариантом. В ЦСКА все ходы и выходы знает наперед, а Серия А будет наградой за пережитые метания и увлекательным вызовом.  

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Все комментарии
ckori
ckori
12 августа в 18:42
Да Акинфеев никуда не уйдёт!Он будет делать из себя легенду ЦСКА!Для истории!Чему ему не хватает?А для заграницы он не созреет да в чём смысл!Вот играй и дальше,возраст не пионерский!
Великолепный
Великолепный
14 июля в 13:05
Такой вратарище нужен самим!
Red-blue oldhorse
Red-blue oldhorse
07 июля в 01:01
ROLENTO:
Артём Ребров лучший
А кто этот Ребров?
pomor45
pomor45
28 июня в 20:01
Бесполезная попытка подживить умирающего наложением грима. Раньше цыгане так надували клячу перед продажей.
BDA8181
BDA8181
28 июня в 13:10
Ver:
Наверное, единственный игрок в нашей лиге, который и в любой другой точно не потеряется...Посмотрев на этом ЧМ большинство сборных, можно уверенно сказать, что Игорь один из лучших воротчиков мира, если не лучший
    Beekeeper
    Beekeeper
    27 июня в 13:09
    Акинфеев уже никуда не поедет и писать об этом даже смысла нет.
    ekliziast
    ekliziast
    27 июня в 11:20
    Petr Makovenko:
    Игорь сам решит и его решение примут все! Это наш золотой фонд и нам жалко будет с ним расставаться! ЦСКА Чемпион!!!
    Шутить изволите.
    ekliziast
    ekliziast
    27 июня в 11:16
    Из четырёх мячей, три на совести Акинфея. Кому он с такой статистикой нужен.
    yasukuni
    yasukuni
    27 июня в 11:10
    Ezhoff:
    Фигню про сайт Юве написал. Я, может быть, тебя удивлю, но ни на одном сайте ни одного приличного клуба не афишируются трансферные слухи и цели до того момента, пока нет конкретных соглашений и контрактов. И уж тем более на сайтах не выкладываются предложения клубов по игрокам до момента подписания. Так что даже если ты изучишь итальянский, твои поползновения на сайт Ювентуса - пустая трата времени =)))
    Лапочка ты наша умненькая. Мне нет нужды учить итальянский. Равно как английский, немецкий, французский польский и, как ни смешно, эстонский. Я на них читаю свободно, хотя не буду врать, из-за отсутствия разговорной практики по-испански могут возникнуть проблемы. А ты пользуй Гугл с Промтом по очереди и верь, как в крестное знамение, в Кисель-ТВ и Гадзетта делла серра.
    Ezhoff
    Ezhoff
    27 июня в 10:46
    yasukuni:
    Какое предложение?! Очередная сплетня от Гинера. За-дол-бал!!! Кстати, я из любопытства прогулялся на сайт Юве. Желающие могут повторить, ничего, что итальянский, тексты элементарные. Фамилия Головина там даже не упоминается.
    Фигню про сайт Юве написал.
    Я, может быть, тебя удивлю, но ни на одном сайте ни одного приличного клуба не афишируются трансферные слухи и цели до того момента, пока нет конкретных соглашений и контрактов.
    И уж тем более на сайтах не выкладываются предложения клубов по игрокам до момента подписания.

    Так что даже если ты изучишь итальянский, твои поползновения на сайт Ювентуса - пустая трата времени =)))
    Роман Романов
    Роман Романов
    26 июня в 11:04
    В Наполи можно и нужно ехать. Если пригласят конечно.
    legendsofsails
    legendsofsails
    26 июня в 08:47
    ВСЕ ТРИ ГОЛА УРУГВАЙЦЕВ В НАШИ ВОРОТА_ бездарные вратарские ошибки ИХАРЯ!
    Леонид Прохорцев 1
    Леонид Прохорцев 1
    25 июня в 01:57
    Наши псевдо журналисты мягко говоря большие придумщики. И с какого бы это перепуга Наполи заинтересовался Акинфеевым? Во первых Акинфеев никогда не был супер вратарём. Таковым его считает Овчинников и некоторая часть "специалистов". На самом деле этот вратарь за всю карьеру ни разу не попал в 12 лучших вратарей Европы. Он установил вечный рекорд, пропустив 43 мяча подряд в лиге чемпионов, по его вине сборная вылетела на ЧМ в Бразилии. Наконец, он не является порядочным человеком. Никто не предложит ему большую зарплату, чем он получает в ЦСКА. Так, что доигрывать ему в ЦСКА, получая бесконечные хвалебные речи в свой адрес.
    vka1970
    vka1970
    24 июня в 19:55
    За зону вылета в этом году ЦСКА бороться будет.На большее силёнок не хватит.Хоть с Игорем, хоть без.
    Багров-брат
    Багров-брат
    24 июня в 13:17
    Любой исход, это большой +...)))
    Багров-брат
    Багров-брат
    24 июня в 13:16
    ROLENTO:
    Артём Ребров лучший
    Бубенчики!...)))
    ROLENTO
    ROLENTO
    24 июня в 13:12
    bbb370:
    Лунёв и Беленов получше Акинфеева. Артём хороший вратарь, но не лучший.
    Ну судя по моей аватарке мог легко распознать сарказм)))
    kts
    kts
    24 июня в 10:34
    Бред. Рекордсмен с конюшни не сбежит
    andre_can
    andre_can
    24 июня в 09:27
    интересно, а в самом Наполи согласны с автором статейки то? :)))
    yasukuni
    yasukuni
    24 июня в 08:40
    Какое предложение?! Очередная сплетня от Гинера. За-дол-бал!!! Кстати, я из любопытства прогулялся на сайт Юве. Желающие могут повторить, ничего, что итальянский, тексты элементарные. Фамилия Головина там даже не упоминается.
    bbb370
    bbb370
    24 июня в 08:28
    ROLENTO:
    Артём Ребров лучший
    Лунёв и Беленов получше Акинфеева. Артём хороший вратарь, но не лучший.
    Serg3.12
    Serg3.12
    24 июня в 02:13
    Если бы не травма колена, Акинфеев давно бы играл в серьёзном европейском клубе

    Наполи..? Источник: сокер.ру)))
    Petr Makovenko
    Petr Makovenko
    23 июня в 23:41
    Игорь сам решит и его решение примут все!
    Это наш золотой фонд и нам жалко будет с ним расставаться!
    ЦСКА Чемпион!!!
    steelhead
    steelhead
    23 июня в 23:28
    Автору текста можно попробовать себя в жанре не научной фантастики.
    ROLENTO
    ROLENTO
    23 июня в 23:24
    bbb370:
    Он даже в России не лучший.
    Артём Ребров лучший
    bbb370
    bbb370
    23 июня в 23:13
    Василий Иванов 1:
    Предложение, от которого невозможно отказаться, но Акинфеев 99% откажется.
    Гинер заставит согласиться. Очень деньги нужны.
    bbb370
    bbb370
    23 июня в 23:11
    Absinthe3:
    Головин уходит, Дзагоев хочет уйти, теперь вот Акинфеев. Кроме того уже слиняла целая группа игроков. Игнаш, деревья , ну и, конечно, Набабкин - вот будущее Цска)
    Добавь ещё Мусу, Вернблума и Натхо. Кто играть будет?
    bbb370
    bbb370
    23 июня в 23:09
    Ver:
    Наверное, единственный игрок в нашей лиге, который и в любой другой точно не потеряется...Посмотрев на этом ЧМ большинство сборных, можно уверенно сказать, что Игорь один из лучших воротчиков мира, если не лучший
    Он даже в России не лучший.
    dimarik_86
    dimarik_86
    23 июня в 21:18
    Ver:
    Наверное, единственный игрок в нашей лиге, который и в любой другой точно не потеряется...Посмотрев на этом ЧМ большинство сборных, можно уверенно сказать, что Игорь один из лучших воротчиков мира, если не лучший
    Смешно
    Hypnoz
    Hypnoz
    23 июня в 20:41
    Не нужен он никому ! Сам понимает, что с такой славой рекордсмена - никуда не возьмут ! Давно, надо было бежать из этой команды .
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