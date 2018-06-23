7 причин подумать. Акинфеев и уход из ЦСКА

23 июня 2018, 18:07

Игорь может подумать о смене клуба, если успехи России на ЧМ привлекут внимание и к его персоне. «Соккер.ру» знает клуб, где могут ждать капитана сборной.

Работа с Карло Анчелотти

Речь о «Наполи», который не увольнял Сарри – ждет, когда «Челси» официально выкупит контракт Маурицио, но успел назначить Карло Анчелотти. Поскольку именитый наставник не скрывал раньше, что обижается на «Ювентус» по старой памяти, то приход Карло в «Наполи» означает лишь одно – собирается продолжить курс Сарри и попробует отобрать у вечного чемпиона титул. Но о задачах клуба поговорим ниже, а сам факт вероятной работы с Анчелотти – интересная наживка для Акинфеева. Может уйти к мастеру своего дела с кучей титулов.

Фанаты «Наполи» - лапочки

Обычные продавцы пиццы и необычные мафиози носят на руках футболистов «Наполи». Даже когда те ничего необычного не делают, а только пытаются вернуть времена великого и ужасного Марадоны. Для итальянцев Акинфеев – главная звезда сборной России последних лет, нет никакого негативного фона, никаких противоречий или сложенной в чужих умах репутации. Итальянцы Головина последний месяц так хвалят, будто Александр надежда и лидер их сборной. Фанаты «Наполи» отлично относились к весельчаку Рейне, Акинфеева тоже поддержат, ведь может начать сэйвами.

Вакантная позиция вратаря

Если Головин окажется в «Ювентусе» в окружении Джана, Пьянича, Матюиди, Хедиры, Дибалы и так далее, то ему будет трудно рассчитывать на место в основе. Ставка будет на ротацию Аллегри и отношение клуба к молодежи. А вот у «Наполи» после того, как Рейна решил уйти, попросту нет основного вратаря. Пепе сыграл 37 матчей Серии А прошлого сезона, а его сменщик Сепе – всего один. Понятно, что искали молодых, обращались к Бернду Викторовичу Лено – ушел в «Арсенал», но также звали к себе Сиригу, который ничем не лучше Акинфеева, а явно хуже. Вратарь «Торино» во всем слабее, а его еще и из Турина отпускать не хотят.

Задача «Наполи» - чемпионство

ЦСКА не был фаворитом даже в сезоне, когда последний раз стал чемпионом России. В том числе, благодаря сэйву Акинфеева в последнем туре. А «Наполи» до последнего претендовал на титул чемпиона Италии, который сам же упустил, хотя та рана будет взывать к ответу в 2019-м. Будь это победа в Лиге Европы – на которую Сарри наплевал, или в Серии А – первоочередная задача для Анчелотти, Де Лаурентис бросает вызов «Ювентусу» и мечтает о больших трофеях. А Гинер наблюдал, как ЦСКА успешно омолаживался, но параллельно не смог поймать чемпионские рывки «Локомотива» и «Спартака». На Юге Италии команда с серьезными амбициями.

В Неаполе приличная защита

Акинфеев устал от обороны ЦСКА и сам подкалывал коллег перед ответной игрой с «Арсеналом», в которой пропустил четыре мяча и после матча заявил, что оборона позволила сопернику тренировать удары с метра. Игорь, мягко говоря, не поклонник защитников «армейцев» последних лет. А вот у «Наполи» хорошая система обороны и мощная центральная фигура в ней – Кулибали. Сарри не делал упор на закрытую игру без ошибок, но Анчелотти умеет защищаться и атаковать. Оборона команды, которая едва не опередила «Ювентус» в Серии А, не хуже, чем защита ЦСКА. Конечно, если Кулибали уйдет, то многое изменится, но смотрите первый пункт – Анчелотти не подпишет контракт с командой без шансов закупить мощных защитников.

Отъезд равен перезагрузке

Акинфеев, который прошел путь от ошибок на ЧМ-14 до прерванной серии с пропущенными голами в Лиге чемпионов, заслужил личную моральную и карьерную перезагрузку. В ЦСКА и России он ее вряд ли получит, поскольку не отменить отношение фанатов других клубов, не отменить понимания, что Гинер не найдет на дороге шальные деньги для создания клуба, который тратит на уровне «Зенита». «Армейцы» - грамотная команда, но не случайно опытные Натхо и Вернблум приняли решение об уходе. Прекрасно понимают, куда все идет. Акинфеев этим летом может получить последний шанс начать карьеру с чистого листа.

ЦСКА ждет реформация

Очередная реформация, но уникальная для самого голкипера. Игорь привык играть с Игнашевичем и Березуцкими, как бы они ни ошибались, а теперь все привычные защитники в шаге от пенсии. Было много шуток по поводу работы обороны «армейцев» в Лиге чемпионов. Но кто сказал, что с Васиным и Магнуссоном будет веселее и надежнее для самого голкипера? Без Натхо, Вернблума и Головина будет новая команда и другая, собранная за месяц система защиты. У ЦСКА нет денег на солидных новичков, и хотя Акинфеев – патриот клуба, ничего «армейцам» не должен. Если появится конкретное предложение – не только от «Наполи», Игорю пора подумать о себе.

Мнение читателей. Акинфеев рискнет поменять клуб?

В ЦСКА на своем месте, легенда, главная звезда, судя по тому, кто уходит и кого подписывают. Но учтите, что для Италии Акинфеев совсем не старый вратарь. Ему всего тридцать два, а Буффону, как знаете, уже сорок лет, и после «Ювентуса» он переезжает в ПСЖ. Рейне – 35, испанец надеется на контракт с «Миланом» после продажи Доннаруммы. Хандановичу – тридцать три. В Серии А прошлого сезона было тринадцать голкиперов старше Акинфеева!

Десять играли в основах, все родились раньше Игоря. Впрочем, даже если ЦСКА получит предложение от «Наполи», отказаться может сам вратарь. Скорее всего, зная Игоря и его многогранные отношения с «армейцами», Акинфеев не уйдет. И, вероятно, допустит ошибку. Впрочем, если после чемпионата мира ряд российских футболистов уедут в топ-5, то голкипер «армейцев» хотя бы задумается, нравится ли ему быть спасителем команды, которая много лет не совершает дорогих трансферов и по сути своей выживает?

В «Наполи» совершенно другая ситуация, там полно денег и станет еще больше после ряда летних продаж. Будут и солидные покупки, ведь Анчелотти в клуб без амбиций не пошел бы. «Наполи» по-прежнему метит в чемпионы, невзирая на класс «Ювентуса», но на данный момент у южан нет основного голкипера. Акинфеев лучше многих предложенных кандидатов. Вернее, пока он лучше всех, поскольку именно номер один, как Рейна, а не вчерашний запасной, как Сиригу.

Акинфеев в последние годы собрался, прибавил, заслужил подобное предложение, а дальше все зависит от переговоров между клубами и от желания вратаря. Если поступать смело и авантюрно в поисках небывалого для Игоря вызова – нужно соглашаться. «Наполи» явно ищет опытного голкипера, за которого не нужно переплачивать. И если Петр Чех не хочет менять Лондон на Неаполь, Игорь Акинфеев может стать идеальным вариантом. В ЦСКА все ходы и выходы знает наперед, а Серия А будет наградой за пережитые метания и увлекательным вызовом.