Дзюба и Смолов – надежды сборной России

Защита Черчесова уступает атаке Йерро. Но Де Хеа, Пике и Рамос уже ошибались на ЧМ-18, тогда как атака команды России радовала «Соккер.ру».

Общий знаменатель в игре Испании и России

Неправильно выходить на поле с мыслью, что уже пропустил. Но надо быть готовым к такому сценарию, поскольку оборона Черчесова намного слабее атаки Йерро. По технике разница громадная. У сборной России на групповом этапе средний процент владения мячом – 45 %, брак по пасам – 26 %, по 14 неудачных приемов мяча за игру и по 13 позиционных ошибок.

Намного лучше команда работает без мяча при быстрых атаках или на стандартах, коих собрала достаточно для голов. Россия забила много, даже больше, чем команда Испании, у которой контроль на уровне 68 %, точность паса лучшая на турнире – 91.3 %, а неудачных приемов мяча намного меньше. Всего по 8 за игру при двукратном перевесе по пасам и еще большем по касаниям мяча.

С мячом нынешние соперники дружат и не дружат соответственно. Но любопытно, что по механизму атаки Россия и Испания показали схожие рисунки при разном отношении к контролю. Повсюду навесы и фланги со стандартами. У Черчесова мало атак через центр – 20 %, очевиден акцент на фланги (по 40 % атак на каждый), что подразумевает наличие впереди высокого форварда или нападающего, который ищет пространство.

У Йерро тоже треугольники на флангах, а также Иско повсюду, что дает 45 % атак левым краем и 32 % - правым. В сумме почти те же цифры, что у России. Но самое важное, что Коста и Дзюба пашут почти одинаково и подтаскивают команды к чужим воротам. На первой трети поля от владений соперника Испания провела 36 % игрового времени, а Россия, даже с учетом матча с Уругваем в меньшинстве – 30 %.

Будучи антиподами, в завершающей фазе атак команды похожи. Но центрфорвард Испании забил 3 из 6 голов, а Дзюба – 2 из 8. Потенциал Артема до конца не использовали, чаще он оказывался «столбом», а Коста был «наконечником». По xG90 – качеству шансов в пересчете на минуты, испанский форвард выше Кейна и Лукаку, но Дзюба тоже хорошо воевал и был Костой для России, только при худшей поддержке. Зато Артем отвлекал на себя и выводил на удары Черышева.

Центрфорварды как важный инструмент объединяют многие сборные на турнире, Россия и Испания – не исключение. Без Диего могли команда могла португальцам и сыграть вничью с Ираном и Марокко, после чего бы паковали чемоданы, как Германия. А без выхода Дзюбы на замену к Черышеву в первом матче не появился бы план на игру с Египтом. Забавные совпадения, ведь и Диего Коста выпал из основы Испании. Лопетеги отсеял Морату прямо перед началом подготовки к турниру, а вторую половину отбора провел без Диего.

Атакующее звено важно из-за высокой эффективности



Россия пропускала глупо, еще и со стандартов, которые полюбила Испания. Пенальти на ровном месте. Рикошет от атакующего полузащитника. Грубые ошибки при работе с центральными форвардами соперника. Так что оборона понимает задачу – воевать и верить, а надежда все-таки на Дзюбу, Смолова, Дзагоева, Головина и Черышева. Если против защиты и прессинга россиян Испании есть что предъявить, то против контратак команды Черчесова до перерыва и после замен – нечего.

Может идеально сыграть Акинфеев. В состоянии отлично отработать Фернадес и Жирков. Легко представить злой, низкий и эффективный прессинг Головина, Зобнина и Газинского. Но если пропустят хотя бы один раз, а впереди российские футболисты не впечатлят эффективностью уровня Мбаппе, то Россия завершит турнир, даже сыграв условно «достойно». Поражение есть поражение, так что хорошо бы вообще забить первыми.

Навал Испании будет в любом случае, разозлив их, хуже не сделаешь уже. Ведь у соперника есть одна проблема. Испания нанесла 49 ударов против 28 у России, попала в створ 16 раз против 11, а по реализации получаем разницу 38 % против 73 % в пользу команды Черчесова. Головин с передачами, Черышев с крутыми ударами и Дзюба с выигранными единоборствами обеспечивают зацепку. А Смолов, Миранчук и Дзагоев – как джокеры.

Сегодня Смолов должен стать российским Аспасом

Аспас с сентября забил 5 голов за Испанию, а также отдавал голевые передачи, выходя на замену. Спас матч с Марокко, а сегодня Федор должен стать Яго. Ведь Смолова и Дзюбу не получится выпустить одновременно. Не будет запасного форварда, Чалова в заявке нет. Плюс Артем и Федор не сыгрались вместе. Третья причина – при выходе Смолова убирать нужно Самедова. Не просто любимчик Черчесова, а человек, которому сегодня ловить Иньесту, Альбу и Иско.

Это трио устраивает оргии контроля мяча на фланге, что выливается в жуткий перекос – 45 % атак Испании по краю Фернандса. Марио хорош в атаке, но не в защите. Даже Миранчука опасно выпускать, поскольку Алексей не играл правого защитника, а Самедов – пробовался, пускай и по спартаковским стандартам. Но есть и четвертая причина, почему Дзюба и Смолов не могут играть вместе – Федор оттягивается вглубь на левый край, где находится Черышев.

Наконец, пятая причина, почему Федор и Артем только в теории как российские Кавани и Суарес – обороняться нужно всем вместе, а Смолов слаб в защите. Понятно, что Рамосу и Пике неудобно воевать с такими форвардами, которые ищут пространство. Но важнее их вымотать Дзюбой, а потом использовать Федора, если будет необходимость. У сборной России во всех матчах не было запасного плана, поэтому Смолов – неиспользованное оружие Черчесова, поэтому пора Федору удивить, как в том матче с ничьей 3:3.

Важно понять, что сборная России контролирует в игре

Рамос и Пике последние два года ужасно играют в защите. Но набрали трофеев и остаются живыми демонами и легендами. Яркие личности, в нормальных отношениях – судя по тому, как капитан Серхио тепло поздравлял Пике с сотым матчем за сборную, но выезжают в основном на предельной наглости, а не на отсутствии ошибок. Два чемпиона по духу, даже делают ошибки уверенно. У Испании такие футболисты всюду – от Бускетса до Косты, поэтому их сложно сломать.

«Красная Фурия» – доминирующая команда, иначе не умеет. Кроме того, она опытная. Даже у не очень старого Иско больше матчей за сборную, чем у Дзюбы, который на четыре года старше. Важно понять, что Россия не контролирует в бою с Испанией, а также не распыляться. Мяч чужой – раз. Иско и Бускетса нельзя остановить на сто процентов – два, они обожают, когда их наивно прессингуют толпой, ведь уходят от любого давления с королевским достоинством. Диего Косту не закрыть в клетке – три, он мощнее, чем Кутепов и Игнашевич.

Зато Черчесов контролирует высоту линии обороны – наивно прессинговать высоко, испанцы за такое наказывают. Россия контролирует плотность игры на флангах – если не закрыть Карвахаля и Альбу, а также тех, кто их поддерживает из полузащиты, то Акинфеева огорчат. А самое главное, что полностью зависит от хозяев турнира – развитие контратак. Испанцы всегда привозят моменты соперникам, и хотя немного – допустили 22 удара, Де Хеа в каждом матче пропускал, просто один гол отменили.

Не сдаваться! За Испанию – класс, за Россию – настрой и стены

Дзюба сегодня важен на поле не только из-за футбола

Если говорить о бойцовских качествах, то у России четыре человека из основы морально готовы к четвертьфиналу ЧМ, если судить со стороны. Дзюба, Головин, Жирков и Игнашевич, но двое последних за счет опыта в прошлом. А подбадривать, шутить и быть душой команды умеет только Артем. Поэтому не стоит недооценивать его важность до матча, даже если Черчесов поверит в полезность Смолова против Рамоса и Пике.

Именно Дзюба по характеру тот, кто может верить в победу над такими защитниками. И хотя Артем для них в теории проще, чем Федор, сегодня России на поле нужны одиннадцать Дзюб. Даже Фернандес, Головин, Черышев или Смолов необходимы в одной роли - парня, который с детства мечтал играть на чемпионате мира, забить там гол, а затем сыграть великий матч против самой Испании. Все разговоры о защите, прессинге, месте Зобнина и Газинского важны, но психологическая стойкость – ключ от комнаты нюансов.

Одиннадцать Дзюб – единственный реальный и победный рецепт для сборной России против очень наглой и невероятно классной сборной Испании. Достаточно одного, кто не поверит в чудо, и тогда чуда не будет. Тренер Черчесов и форвард Дзюба – два наглеца, которые сегодня должны тащить за собой. Рисковать или мерятся мастерством с Испанией – подписывать себе приговор. Нужно сыграть на характере так четко, как Черышев и Дзюба в завершении атак против саудовцев и египтян. Испанцы намного, намного опаснее, но отталкиваться нужно от себя.

Ни одной ошибки в защите и ни одной осечки в нападении. Идеальный матч сломает Испанию Бускетса и Иско, но оставит Испанию Рамоса и Пике, которая влетала Голландии, Чили, Хорватии и Италии. Заметьте, в списке нет Бразилии или Франции. Голландцев, итальянцев и чилийцев не видно на ЧМ – оказались не готовы. А хорваты не стали открытием на Евро-2016, выступив хуже Уэльса. Сборной России надо верить в себя по примеру тех, кто дрался с Испанией не для того, чтобы достойно проиграть – глупая установка для лузеров, а чтобы неожиданно победить.

Испанцы готовы к Черышеву, испанцы изучали Головина, они понимают все слабости команды России в защите. Сами знают, как играть, даже без Йерро. Но они не любят, когда их сминают психологически, как поступали в официальных матчах чилийцы с итальянцами. Так что от Дзюбы сегодня многое зависит, только у него точно хватает дури, чтобы сплотить команду, буквально заставить Акинфеева, Головина, Смолова, Дзагоева, Зобнина и Черышева стать героями. Чемпионат мира – командный турнир, но он всегда о падении фаворитов.