Уникально! Это уже случилось впервые этим летом

Чемпионат мира в разгаре, и он может подкинуть еще массу всего невероятного в топку истории, а многие моменты уже внесены в летописи. «Соккер.ру» и все вы - свидетели момента.

Чемпионат мира в России. Сам факт проведения футбольного мундиаля в России – уникальное событие. Наверняка на нашем веку такого уже не будет, ведь желающих принять мировой форум много, ФИФА стремится к глобализации, так что даже с учетом желания России снова организовать праздник футбола в следующий раз очередь может дойти через 100 лет. А может и не дойти. Век – это 25 чемпионатов мира, а четверть сотни желающих можно найти без проблем хоть сейчас, особенно если учитывать возможность совместных заявок. Даже до новой Олимпиады в России гораздо больше шансов дожить, нежели до еще одного футбольного фестиваля мирового масштаба.

Дебют системы видеоповторов на чемпионатах мира. ЧМ-2018 войдет в историю еще и по той причине, что стал первым мундиалем, где судьям разрешили пользоваться видеоповторами для принятия решений в судьбоносных эпизодах. Система VAR тестировалась в турнирах под эгидой ФИФА, дебют состоялся на Кубке Конфедераций прошлым летом, но ранг этого турнира не идет ни в какой сравнение со статусом чемпионата мира. Точкой отсчета эпохи справедливости в футбольных летописях должен стать 2018 год и чемпионат мира в России. Еще одна уникальная штука!

Сборная России впервые вышла из группы на чемпионате мира. До нынешнего лета сборная России за свою 25-летнюю историю трижды выступала на чемпионатах мира, никогда не выходила из группы и одержала две победы (над Камеруном и Тунисом). Число викторий в финальных стадиях мундиалей удвоилось уже после двух матчей на домашнем турнире: Саудовская Аравия и Египет оказались разбиты, что гарантировало нашей команде первый в истории выход в плей-офф чемпионата мира. Мы все – свидетели счастливого момента, который приятен вдвойне от того, что стал для многих из нас полной неожиданностью на фоне последних двух лет с удручающими контрольными матчами.

Сборная Германии впервые не вышла из группы на чемпионате мира. Вот такая занятная параллель: мы впервые преодолели групповой этап, а немцам он впервые не покорился. Команда Германии не принимала участия в ЧМ-1930 и ЧМ-1950, а в 1938-м вылетела после первого раунда от Швейцарии, но там сразу разыгрывали плей-офф. С ЧМ-1954 немцы стали постоянными участниками чемпионатов мира и на протяжении 16-ти турниров подряд неизменно преодолевали групповую стадию. Никаких исключений. Сбой случился на мундиале в России, причем Бундесманшафт потерпела крах в ранге действующих чемпионов мира, что добавляет спецэффектов падению и без того большого тяжелого шкафа.

Игрок сборной России впервые забил в плей-офф чемпионата мира. Автором исторического гола стал Артем Дзюба, реализовавший в матче с Испанией пенальти за игру рукой Жерара Пике. Понятно, что раньше и голам-то было взяться неоткуда, раз россияне никогда не выходили из группы на чемпионатах мира, но факт остается фактом: Дзюба вошел в историю. Кстати, у Артема теперь больше голов в играх на вылет мундиалей, чем у Криштиану Роналду и Лионеля Месси вместе взятых. Вот это поворот!

Впервые в истории была произведена четвертая замена. На нынешнем чемпионате мира вступило в силу правило о возможности проводить четвертую замену во время овертайма. И сборная России присвоила историческое достижение себе! В дополнительное время Станислав Черчесов снял с игры одного полузащитника «Зенита», чтобы выпустить другого хавбека «сине-бело-голубых»: Александр Ерохин вместо Далера Кузяева – вот она историческая перестановка, ставшая четвертой для нашей команды в матче с Испанией и первой подобной в мировом футболе.

Сборная России впервые ввязалась в серию пенальти на крупном турнире. Никогда еще болельщикам сборной России не приходилось жечь нервы в послематчевой лотерее. Ближе всего подбирались к серии пенальти на Евро-2008, когда выясняли отношения с Нидерландами в четвертьфинале, но в концовке дополнительного времени Торбинский и Аршавин забили по голу и вывели Россию в полуфинал чемпионата Европы. Собственно, матч против Испании в «Лужниках» был всего третьим для нас в плей-офф крупных турниров, причем два из трех сыграли как раз против «Красной Фурии» (в полуфинале Евро-2008 «сгорели» 0:3). А теперь выиграли по пенальти, впервые освоив этот элемент выяснения отношений на таком уровне. Точные удары Смолова, Игнашевича, Головина и Черышева праздновали всей страной, а во время сэйвов Акинфеева кричали еще громче.

Празднует вся Россия, но это только начало!

Россия впервые вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Выход в 1/8 финала уже был историческим достижением, но сборная России не остановилась на этом и пробилась в восьмерку сильнейших команд планеты. Кто бы мог подумать перед стартом чемпионата мира, что Россия продержится на турнире дольше Месси, Роналду и сборной Германии? А между тем, это уже свершившийся факт. И остановку никто не объявлял – можем пережить других звезд и звездные команды. Например, Франция или Уругвай точно отправятся домой раньше нас – просто в силу того, что свой четвертьфинальный матч проводят на день раньше.

В последний раз отечественная команда – сборная СССР, попадала в восьмерку сильнейших на чемпионате мира в 1970 году, то есть почти полвека назад. Осознание этого факта добавляет значимости моменту. Самым же успешным для команды-предшественницы сборной России стал ЧМ-1966, где «Красная машина» заняла четвертое место. Вы можете себе представить, что команда под руководством Станислава Черчесова в одной победе от повторения величайшего достижения на чемпионатах мира в истории отечественного футбола? А между тем, это чистая правда. Каждый следующий успех – новая страница, но уже и сейчас сделано немало.

Человек-буй, наследник Яшина и карамба. Зарубежные СМИ – о выходе сборной России в четвертьфинал ЧМ