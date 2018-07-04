Таблица ЧМ-2018. Места с 9-го по 16-е

«Соккер.ру» продолжает рассаживать участников чемпионата мира по конкретным местам. Команды, вылетевшие в 1/8 финала, помогают довести таблицу ЧМ-18 до готовности в 75%.

Как считаем?

С групповым этапом все ясно: там сравнивали показатели команд из разных групп – набранные очки, разница забитых и пропущенных мячей, количество забитых голов. Чтобы логично расставить по местами сборные, которые закончили свой путь на мундиале в России на стадии 1/8 финала, тоже будем учитывать их достижения на групповой стадии. К ним прибавляем результат первого раунда плей-офф, причем если это поражение в серии пенальти, то речь фактически о ничьей, которая дает одно очко в копилку. Например: Испания набрала 5 очков в группе, но сыграла вничью с Россией в 1/8 финала, поэтому после четырех матчей у «Красной Фурии» становится 6 очков, по тому же принципу «+1» получат Дания и Колумбия. Что ж, поехали!

Таблица ЧМ-2018. Места с 17-го по 32-е

16 место. Аргентина – 4 очка (6:9)

Команда с Лионелем Месси в составе оказалась худшей из числа сборных, пробившихся в плей-офф. В четырех матчах у Аргентины два поражения – от Хорватии и Франции, ничья с Исландией и вымученная победа над Нигерией. Девять пропущенных мячей – это просто ужас какой-то! На данный момент на ЧМ-2018 больше «Альбиселесте» пропустила только команда Панамы (11 голов), занявшая в нашей таблице последнее 32-е место. И эти ребята ехали в Россию за чемпионством?

15 место. Япония – 4 очка (6:7)

И так бывает: по ходу матча с Бельгией японцы вели 2:0 и претендовали на фактическое попадание в восьмерку сильнейших команд планеты, но впоследствии не сумели удержать даже ничью, пропустив роковой мяч уже в компенсированное время второго тайма. Таким образом, Япония, как и Аргентина, выиграла лишь однажды на этом турнире – у Колумбии в самом первом матче, когда «самураям» несказанно повезло с ранним удалением Карлоса Санчеса и пенальти. С другой стороны, сборную Японии и в плей-офф не ждали, так что для них это отличный результат – выше Германии и Аргентины, на минутку.

14 место. Швейцария – 5 очков (5:5).

Сборная Швейцарии уступила в 1/8 финала Швеции и отправилась прямым рейсом домой в Албанию оплакивать несбывшуюся мечту – повторить свой лучший результат на чемпионатах мира. Швейцарцы трижды добирались до четвертьфинала, но очень давно: в 1934-м, 1938-м и 1954-м, а в XXI веке трижды останавливались в шаге от восьмерки сильнейших, проигрывая Украине, Аргентине и вот теперь Швеции. В России «Нати» пропускали в каждом из четырех матчей – от Бразилии, Сербии, Коста-Рики и Швеции, а не забили лишь в одном – как раз против «Тре Крунур», что и закрыло перед ними возможность продвинуться по турнирной сетке.

13 место. Португалия – 5 очков (6:6)

Недалеко от Лионеля Месси ушел Криштиану Роналду, который, как и его вечный оппонент, не смог открыть счет своим голам в плей-офф чемпионатов мира. Как следствие, чемпионы Европы «слились» с мундиаля уже после первого раунда плей-офф, не совладав с нерушимой уругвайской эффективностью. Единственную победу на ЧМ-2018 португальцы добыли в игре с Марокко, где Роналду забил после углового в самом дебюте, а затем соперники упустили полдесятка добрых моментов и были очень недовольны судейством.

12 место. Мексика – 6 очков (3:6)

Вот это и называется начать за здравие, а закончить за упокой! Мексиканцы в первой игре переиграли немцев 1:0, потом вели 2:0 в матче с Южной Кореей, но в концовке пропустили от Сон Хен Мина, а с этого гола началась черная серия. Еще пять пропущенных мячей последовали в играх со Швецией и Бразилией при полном отсутствии забитых. То есть «Эль Три» на чемпионате мира сначала забили три мяча подряд, которые принесли им две победы, а затем пропустили шесть мячей серией. Весьма необычный сценарий с четким разделением турнира на белую и черную полосы.

11 место. Дания – 6 очков (3:2)

Первая из команд, вылетевших по итогам серии пенальти и, следовательно, получившая «+1» балл к завоеванной на групповой стадии сумме. Сборная Дании выступила, прямо скажем, скучно, особенно их хотелось распять за уникально унылую игру против Франции, но это не меняет фактов: скандинавы закончили чемпионат мира на стадии 1/8 финала, но они никому не проиграли. Победа над Перу, затем три ничьи – с Австралией, Францией и Хорватией, с той лишь разницей, что в последнем матче победитель должен был определиться тем или иным способом. Между прочим, в матче против «шашечных» датчане продлили свою серию без поражений до 19 игр!

10 место. Испания – 6 очков (7:6)

У испанцев аналогичная ситуация: ни одного игрового поражения в рамках ЧМ-2018, как и у датчан, только это слабое утешение для команды, которая рассчитывала побороться за медали. Забили в четырех матчах футболисты «Красной Фурии» семь мячей, но пропустили шесть в ответ – обороны не было, как и идей в атаке, вот и поплатились в матче с Россией, которая сражалась, терпела и дождалась подвигов Акинфеева.

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9 место. Колумбия – 7 очков (6:3)

Сборная Колумбии начала турнир с поражения от Японии (1:2), правда, там «Кофейщики» почти весь матч играли в меньшинстве и пропустили тоже в дебюте. Потом был разгром поляков, победа над Сенегалом, а англичане смогли пробить Оспину только с пенальти. Впрочем, и Колумбия умело пользовалась стандартами, ведь половину из шести голов забил огромный защитник Йерри Мина. К шести баллам за две победы на групповой стадии прибавляем очко за ничью с Англией, которой с четвертой попытки повезло в серии пенальти на мундиалях, хотя в какой-то момент колумбийцы могли захватить инициативу в послематчевой серии решающих ударов, но промахом Хендерсона не воспользовались, поэтому теперь довольствуются девятым местом на чемпионате мира.