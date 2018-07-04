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Таблица ЧМ-2018. Места с 9-го по 16-е

вчера, 15:30
Таблица ЧМ-2018. Места с 9-го по 16-е

«Соккер.ру» продолжает рассаживать участников чемпионата мира по конкретным местам. Команды, вылетевшие в 1/8 финала, помогают довести таблицу ЧМ-18 до готовности в 75%.

Как считаем?

С групповым этапом все ясно: там сравнивали показатели команд из разных групп – набранные очки, разница забитых и пропущенных мячей, количество забитых голов. Чтобы логично расставить по местами сборные, которые закончили свой путь на мундиале в России на стадии 1/8 финала, тоже будем учитывать их достижения на групповой стадии. К ним прибавляем результат первого раунда плей-офф, причем если это поражение в серии пенальти, то речь фактически о ничьей, которая дает одно очко в копилку. Например: Испания набрала 5 очков в группе, но сыграла вничью с Россией в 1/8 финала, поэтому после четырех матчей у «Красной Фурии» становится 6 очков, по тому же принципу «+1» получат Дания и Колумбия. Что ж, поехали!

Таблица ЧМ-2018. Места с 17-го по 32-е

16 место. Аргентина – 4 очка (6:9)

Команда с Лионелем Месси в составе оказалась худшей из числа сборных, пробившихся в плей-офф. В четырех матчах у Аргентины два поражения – от Хорватии и Франции, ничья с Исландией и вымученная победа над Нигерией. Девять пропущенных мячей – это просто ужас какой-то! На данный момент на ЧМ-2018 больше «Альбиселесте» пропустила только команда Панамы (11 голов), занявшая в нашей таблице последнее 32-е место. И эти ребята ехали в Россию за чемпионством?

15 место. Япония – 4 очка (6:7)

И так бывает: по ходу матча с Бельгией японцы вели 2:0 и претендовали на фактическое попадание в восьмерку сильнейших команд планеты, но впоследствии не сумели удержать даже ничью, пропустив роковой мяч уже в компенсированное время второго тайма. Таким образом, Япония, как и Аргентина, выиграла лишь однажды на этом турнире – у Колумбии в самом первом матче, когда «самураям» несказанно повезло с ранним удалением Карлоса Санчеса и пенальти. С другой стороны, сборную Японии и в плей-офф не ждали, так что для них это отличный результат – выше Германии и Аргентины, на минутку. 

14 место. Швейцария – 5 очков (5:5).

Сборная Швейцарии уступила в 1/8 финала Швеции и отправилась прямым рейсом домой в Албанию оплакивать несбывшуюся мечту – повторить свой лучший результат на чемпионатах мира. Швейцарцы трижды добирались до четвертьфинала, но очень давно: в 1934-м, 1938-м и 1954-м, а в XXI веке трижды останавливались в шаге от восьмерки сильнейших, проигрывая Украине, Аргентине и вот теперь Швеции. В России «Нати» пропускали в каждом из четырех матчей – от Бразилии, Сербии, Коста-Рики и Швеции, а не забили лишь в одном – как раз против «Тре Крунур», что и закрыло перед ними возможность продвинуться по турнирной сетке. 

13 место. Португалия – 5 очков (6:6)

Недалеко от Лионеля Месси ушел Криштиану Роналду, который, как и его вечный оппонент, не смог открыть счет своим голам в плей-офф чемпионатов мира. Как следствие, чемпионы Европы «слились» с мундиаля уже после первого раунда плей-офф, не совладав с нерушимой уругвайской эффективностью. Единственную победу на ЧМ-2018 португальцы добыли в игре с Марокко, где Роналду забил после углового в самом дебюте, а затем соперники упустили полдесятка добрых моментов и были очень недовольны судейством. 

12 место. Мексика – 6 очков (3:6)

Вот это и называется начать за здравие, а закончить за упокой! Мексиканцы в первой игре переиграли немцев 1:0, потом вели 2:0 в матче с Южной Кореей, но в концовке пропустили от Сон Хен Мина, а с этого гола началась черная серия. Еще пять пропущенных мячей последовали в играх со Швецией и Бразилией при полном отсутствии забитых. То есть «Эль Три» на чемпионате мира сначала забили три мяча подряд, которые принесли им две победы, а затем пропустили шесть мячей серией. Весьма необычный сценарий с четким разделением турнира на белую и черную полосы.

11 место. Дания – 6 очков (3:2)

Первая из команд, вылетевших по итогам серии пенальти и, следовательно, получившая «+1» балл к завоеванной на групповой стадии сумме. Сборная Дании выступила, прямо скажем, скучно, особенно их хотелось распять за уникально унылую игру против Франции, но это не меняет фактов: скандинавы закончили чемпионат мира на стадии 1/8 финала, но они никому не проиграли. Победа над Перу, затем три ничьи – с Австралией, Францией и Хорватией, с той лишь разницей, что в последнем матче победитель должен был определиться тем или иным способом. Между прочим, в матче против «шашечных» датчане продлили свою серию без поражений до 19 игр! 

10 место. Испания – 6 очков (7:6)

У испанцев аналогичная ситуация: ни одного игрового поражения в рамках ЧМ-2018, как и у датчан, только это слабое утешение для команды, которая рассчитывала побороться за медали. Забили в четырех матчах футболисты «Красной Фурии» семь мячей, но пропустили шесть в ответ – обороны не было, как и идей в атаке, вот и поплатились в матче с Россией, которая сражалась, терпела и дождалась подвигов Акинфеева

Человек-буй, наследник Яшина и карамба. Зарубежные СМИ – о выходе сборной России в четвертьфинал ЧМ 

9 место. Колумбия – 7 очков (6:3)

Сборная Колумбии начала турнир с поражения от Японии (1:2), правда, там «Кофейщики» почти весь матч играли в меньшинстве и пропустили тоже в дебюте. Потом был разгром поляков, победа над Сенегалом, а англичане смогли пробить Оспину только с пенальти. Впрочем, и Колумбия умело пользовалась стандартами, ведь половину из шести голов забил огромный защитник Йерри Мина. К шести баллам за две победы на групповой стадии прибавляем очко за ничью с Англией, которой с четвертой попытки повезло в серии пенальти на мундиалях, хотя в какой-то момент колумбийцы могли захватить инициативу в послематчевой серии решающих ударов, но промахом Хендерсона не воспользовались, поэтому теперь довольствуются девятым местом на чемпионате мира. 

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Все комментарии
plusnindimon
plusnindimon ответил stlouis
вчера в 19:54
stlouis:
имеется в виду - первая в данном списке
Испанцы тогда в каком списке? Не корректно написано, люди не понимают.
stlouis
stlouis ответил iNels
вчера в 19:06
iNels:
"Первая из команд, вылетевших по итогам серии пенальти" но ведь первыми по пенальти вылетели испанцы?
имеется в виду - первая в данном списке
DXTK
DXTK ответил Алла Пятышкина
вчера в 18:21
Алла Пятышкина:
Вчера англосаксы как всегда отскочили, шведы их просто физически задавят, перебегают.
Отскочили Колумбийцы сравняв на 93 минуте подарив им еще 30 минут жизни на ЧМ, но лотерея расставила все на свои места. Англия в 1/4 финала.

Вчера игроки Тоттенхэма расстреляли дырявого канонира в воротах Колумбии с 11 метровой точки, правда ливерный Хендерсон пытался все испортить пробив в другой угол, но удача была на стороне великой сборной Англии, да и Пикфорд один взял.

PS Шведы большие молодцы, крепкая у них команда, они за бортом ЧМ оставили Италию в группе оставили Германию, понятно что Англии будет не просто, но все же родоначальники футбола победят. Хотя шведы не самый удобный соперник.
iNels
iNels
вчера в 18:08
"Первая из команд, вылетевших по итогам серии пенальти"

но ведь первыми по пенальти вылетели испанцы?
denmig
denmig
вчера в 18:01
зато четвертьфиналы будут знатные! - что ни матч - загляденье!!!
Алла Пятышкина
Алла Пятышкина ответил DXTK
вчера в 17:30
DXTK:
на счет Англии, все до старта ЧМ говорили Англия не выйдет из группы. А после 1 тура и победы над Тунисом 2-1, утверждали что их выбьют в 1/8. Но они прошли Колумбию. Теперь кто Шведы и 1/4?...... pS Англия скорей всего пройдет в полуфинал, где будет ждать победителя пары Хорватия Россия.
Вчера англосаксы как всегда отскочили, шведы их просто физически задавят, перебегают.
Linxform
Linxform ответил jilbar
вчера в 17:13
jilbar:
Подсчет явно условный и не отражает истинного положения сил команд.
Суть ведь не в потенциальной силе команды, а в ее результатах
truffagldino
truffagldino
вчера в 16:58
В моем раскладе Испания 16-е место.Такой футбол нам не нужен.
Фата лист
Фата лист ответил jilbar
вчера в 16:57
jilbar:
Подсчет явно условный и не отражает истинного положения сил команд.
Объяснили же как считают, а что он там отображает уже не важно, главное есть логика.
spartach n1
spartach n1
вчера в 16:30
DXTK
DXTK ответил Dominators
вчера в 16:22
Dominators:
В этом списке жалко только Колумбию и Японию .Обе эти команды имели шансы на победу ,Япония даже вела в счете 2-0 ,а Колумбия вела в счете в серии пенальти . Аргентина и Испания команды имеющие в своем составе мега звезд ,но без тренера ,вернее он был ,но на самом деле его не было .,вернее сказать тренерской мысли . Много имен ,а в итоге пшик .Эти команды совсем не жаль ,как и команду Швейцарии . Швейцария набрала цыганский табор из сброда со всего света ,которые устроили политические провокации .. Этнических швейцарцев трудно найти в составе . Дания сыграла на своем уровне ,за скобки выношу подвиги Шмейхеля -младшего ..Мексика не прыгнула выше головы с Бразилией ,а Португалия использовала весь свой фарт на ЕВРО .В принципе все логично .Лично мое мнение ,жаль что в этом списке нет Англии .Надеюсь Швеция выиграет у них ,а Россия у Хорватии .Жду игру Россия -Швеция .
на счет Англии, все до старта ЧМ говорили Англия не выйдет из группы. А после 1 тура и победы над Тунисом 2-1, утверждали что их выбьют в 1/8. Но они прошли Колумбию. Теперь кто Шведы и 1/4?......

pS Англия скорей всего пройдет в полуфинал, где будет ждать победителя пары Хорватия Россия.
Real_Naiman
Real_Naiman
вчера в 16:20
А тем временем иностранцы траха.т русских девушек прямо у них дома! А россиянки так и готовы им отдатса в любое время в любом месте!
Где вы русские мужики богатыри? Заступитесь же за свойх девушек!
Ekkimukk
Ekkimukk ответил Даниил Зашихин
вчера в 16:17
Даниил Зашихин:
Швейцария играла с Сербией , а не с Бельгией
Ранее уже было исправлено. Спасибо за участие.
DXTK
DXTK
вчера в 16:09
Из списка команд Япония выглядела убедительно, от них никто не ждал даже того, что они смогут 2-0 вести против Бельгии, как сказал Линекер "Хорошо, что Англии не попались азиаты", при чем он это сказал во время перерыва, а после японцы вели уже 2-0. Бельгии дико повезло, что их соперник просто расклеился, играй против них кто-то другой вряд ли у них получился такой камбек.

У Аргентины было слишком много внутренних демонов, которых не удалось им перебороть. по этому по ходу этого ЧМ у них ничего не получалось, они с трудом прошли группу, и стали по сути легкой мишенью для более свежих и быстрых французов.

Испания, конечно для России это было хорошо, что против них играла такая, никакая Испания, спасибо Пересу, который забрал Лопетеги прямо на кануне ЧМ, угробив все наработки в сборной, поставив своего бывшего Йерро временным тренером, по сути они были без тренера + Рамос капитан. Вот почему Реал это бездна для Сборной.
Dominators
Dominators
вчера в 16:02
В этом списке жалко только Колумбию и Японию .Обе эти команды имели шансы на победу ,Япония даже вела в счете 2-0 ,а Колумбия вела в счете в серии пенальти . Аргентина и Испания команды имеющие в своем составе мега звезд ,но без тренера ,вернее он был ,но на самом деле его не было .,вернее сказать тренерской мысли . Много имен ,а в итоге пшик .Эти команды совсем не жаль ,как и команду Швейцарии . Швейцария набрала цыганский табор из сброда со всего света ,которые устроили политические провокации .. Этнических швейцарцев трудно найти в составе . Дания сыграла на своем уровне ,за скобки выношу подвиги Шмейхеля -младшего ..Мексика не прыгнула выше головы с Бразилией ,а Португалия использовала весь свой фарт на ЕВРО .В принципе все логично .Лично мое мнение ,жаль что в этом списке нет Англии .Надеюсь Швеция выиграет у них ,а Россия у Хорватии .Жду игру Россия -Швеция .
Roger Young
Roger Young
вчера в 15:49
Интересная рубрика.
Даниил Зашихин
Даниил Зашихин
вчера в 15:43
Швейцария играла с Сербией , а не с Бельгией
jilbar
jilbar
вчера в 15:24
Подсчет явно условный и не отражает истинного положения сил команд.
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