Европа, жди! Кто из игроков сборной России может уехать после ЧМ?

Понятно, что не «дедушка» Игнашевич и не Гранат, отдающий за 80 минут игры пять передач и все – неточные. Но «Соккер.ру» уверен, что ряд футболистов обратили на себя внимание.

Сразу хочется оговориться, что мы не столь наивны, чтобы рассчитывать, будто игроков сборной России будут отрывать с руками и ногами у их клубов после чемпионата мира. Кто-то и не захочет уезжать, а кто-то этим турниром только заявил о себе и попал на карандаш селекционеров. Серьезные клубы не проворачивают трансферы на основании нескольких матчей крупного турнира, хотя и бывают исключительные случаи. Футболиста ведут до этого, изучают его возможности, а крупный турнир в составе сборной – это скорее финальный смотр психологической устойчивости и способности в максимально сжатые сроки подстраиваться под новые обстоятельства. Возможно и обратное прочтение: футболист хорошо проявляет себя на мундиале, после чего на него будут внимательно смотреть в следующем клубном сезоне с прицелом на возможный трансфер через полгода-год.

Александр Головин (ЦСКА, 22 года)

Головин – это как раз футболист, о чьем таланте в Европе знали еще до чемпионата мира, а «Ювентус», словно чуя что-то неладное, предпринимал попытки провернуть сделку до старта мундиаля, однако предложил ЦСКА мало денег. С учетом выступления сборной России и Александра лично в составе национальной команды, Евгений Гинер был прав в том, что стоял на своем: армейцы могут выручить за хавбека кругленькую сумму. Что касается Головина, будет странно, если он не уедет, ведь спрос есть, большие клубы готовы платить – теперь уже не «Ювентус» фаворит гонки за футболиста, а «Челси». Логичным завершением всех разговоров, которые велись в последние месяцы, станет отъезд за рубеж.

Будущее Головина. «Челси», «Ювентус», «Барселона»?

Игорь Акинфеев (ЦСКА, 32 года)

В карьере Игоря Акинфеева было немало возможностей попробовать себя в другой стране и в другом чемпионате. И сейчас уехать не поздно – было бы желание у самого вратаря, а предложения найдутся. К примеру, «Наполи» рассматривает голкипера сборной России на роль первого номера после расставания с Пепе Рейной. А теперь Акинфеев не просто тот парень, который постоянно пропускал голы в Лиге чемпионов и годами не мог выйти из группы вместе с ЦСКА, он выбил саму сборную Испании с чемпионата мира в серии пенальти. Другое дело, что сам Игорь настолько привязан к Москве и армейскому клубу, что вряд ли сорвется в другую страну, но мы ведь оцениваем наличие интереса извне, а не оцениваем вероятность трансферов.

Илья Кутепов («Спартак», 24 года)

На чемпионате мира выступает лучшая версия Кутепова, первое объяснение, которое приходит в голову: Илье идет на пользу работа бок о бок с опытнейшим Игнашевичем. Это для него отличная школа, ведь в клубе по соседству либо нестабильные иностранцы (Таски, Боккетти, Максимович), либо молодой и горячий Джикия, а тут дядька Сергей научил полезным приемам. Сообщается, что несколько европейских клубов теперь следят за Кутеповым («Фиорентина», «Вест Хэм», «РБ Лейпциг», «Лион», «Сассуоло»), а сам защитник не знает, готов ли принять такой вызов. И правильно делает, что не знает, потому что ему бы сначала отыграть полноценный мощный сезон в «Спартаке», после чего думать о Европе. Впрочем, и «красно-белые» не отпустят защитника с российским паспортом так просто, если только кто-то не решится выплатить клаусулу в размере 12 миллионов евро.

Марио Фернандес (ЦСКА, 27 лет)

Возможности Фернандеса профессионалам тоже известны, ведь многие знают его еще со времен Бразилии, где он ярко себя проявлял, но из-за проблем со здоровьем отправился в ЦСКА, а не в «Реал», например, который тоже какое-то время претендовал на Марио. Сейчас бразилец превратился в россиянина и оставил проблемы за спиной, а так как качественные атакующие крайние защитники встречаются нечасто, не удивимся, если Фернандеса попытаются увести из ЦСКА. Например, «Валенсия», об интересе которой рассказали сегодня в Испании.

Роман Зобнин («Спартак», 24 года)

Год назад Зобнин получил разрыв крестообразных связок, но уже через 5.5 месяцев вернулся на поле, а к чемпионату мира набрал оптимальную форму. Возможно, Роман не столь заметен, как тот же Головин, но у него совершенно другая позиция, функционал и роль. Именно на полузащитнике «Спартака» держится каркас игры сборной, это такой серый кардинал сборной России, чей вклад посредством огромного объема черновой работы невозможно переоценить. Поэтому когда Каррера говорит о том, что Зобнин в классе не уступает Головину, то это не просто комплимент футболисту своей команды, а вполне здравая оценка, просто нужно понимать, что речь об игроках разных амплуа. Романом и раньше интересовались европейские клубы, а чемпионат мира может подтолкнуть кого-то к решительным действиям. Но «Спартак» точно будет против трансфера по умолчанию.

Артем Дзюба («Зенит», 29 лет)

Попадаешь в немилость к Манчини, сидишь на лавке «Зенита», потом играешь в тульском «Арсенале» и надеешься на вызов в сборную, а на чемпионате мира забиваешь трижды и ждешь четвертьфинальной игры, где обязательно примешь участие. Дзюба как будто в сказку попал, а если еще после этого поступит предложение из Европы, придется связывать Артема, чтобы его не разорвало от счастья и восторга. На самом деле крупный нападающий многим может пригодиться, понятно, не грандам, но если у Дзюбы есть мечта попробовать себя в большом европейском чемпионате, то после мундиаля будет лучшее время, чтобы поработать над ее осуществлением.

Сработал в минус. Федор Смолов («Краснодар»)

Шесть футболистов сборной России точно повысили свой рейтинг в глазах европейских клубов, седьмым в списке мог стать Денис Черышев, но он и без того выступает в Испании, однако есть и негативный пример. Федор Смолов ехал на чемпионат мира в качестве форварда №1 и бомбардира всея Руси, но уже после первого матча потерял место в основном составе, а на фоне Дзюбы выглядит очень невыгодно в плане энергии, движений, участия в борьбе. Форвард «Краснодара» точно не приблизил себя к отъезду в Европу, о которой он мечтает, в чем много раз признавался.