  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Чемпионат мира
  • Казахстан. Премьер-лига
  • Беларусь. Высшая лига
  • Товарищеские матчи. Клубы
Товарищеские матчи. Клубы 2018 1 X 2
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П -:- Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат - - -
Чемпионат мира 2018, 1/4 финала 1 X 2
17:00 сегодня Логотип УругвайУругвай -:- Логотип ФранцияФранция 4.46 3.18 2.1
21:00 сегодня Логотип БразилияБразилия -:- Логотип БельгияБельгия 2.12 3.5 3.88

Европа, жди! Кто из игроков сборной России может уехать после ЧМ?

вчера, 13:00
Европа, жди! Кто из игроков сборной России может уехать после ЧМ?

Понятно, что не «дедушка» Игнашевич и не Гранат, отдающий за 80 минут игры пять передач и все – неточные. Но «Соккер.ру» уверен, что ряд футболистов обратили на себя внимание. 

Сразу хочется оговориться, что мы не столь наивны, чтобы рассчитывать, будто игроков сборной России будут отрывать с руками и ногами у их клубов после чемпионата мира. Кто-то и не захочет уезжать, а кто-то этим турниром только заявил о себе и попал на карандаш селекционеров. Серьезные клубы не проворачивают трансферы на основании нескольких матчей крупного турнира, хотя и бывают исключительные случаи. Футболиста ведут до этого, изучают его возможности, а крупный турнир в составе сборной – это скорее финальный смотр психологической устойчивости и способности в максимально сжатые сроки подстраиваться под новые обстоятельства. Возможно и обратное прочтение: футболист хорошо проявляет себя на мундиале, после чего на него будут внимательно смотреть в следующем клубном сезоне с прицелом на возможный трансфер через полгода-год.

Александр Головин (ЦСКА, 22 года)

Головин – это как раз футболист, о чьем таланте в Европе знали еще до чемпионата мира, а «Ювентус», словно чуя что-то неладное, предпринимал попытки провернуть сделку до старта мундиаля, однако предложил ЦСКА мало денег. С учетом выступления сборной России и Александра лично в составе национальной команды, Евгений Гинер был прав в том, что стоял на своем: армейцы могут выручить за хавбека кругленькую сумму. Что касается Головина, будет странно, если он не уедет, ведь спрос есть, большие клубы готовы платить – теперь уже не «Ювентус» фаворит гонки за футболиста, а «Челси». Логичным завершением всех разговоров, которые велись в последние месяцы, станет отъезд за рубеж. 
Будущее Головина. «Челси», «Ювентус», «Барселона»?

Игорь Акинфеев (ЦСКА, 32 года)

В карьере Игоря Акинфеева было немало возможностей попробовать себя в другой стране и в другом чемпионате. И сейчас уехать не поздно – было бы желание у самого вратаря, а предложения найдутся. К примеру, «Наполи» рассматривает голкипера сборной России на роль первого номера после расставания с Пепе Рейной. А теперь Акинфеев не просто тот парень, который постоянно пропускал голы в Лиге чемпионов и годами не мог выйти из группы вместе с ЦСКА, он выбил саму сборную Испании с чемпионата мира в серии пенальти. Другое дело, что сам Игорь настолько привязан к Москве и армейскому клубу, что вряд ли сорвется в другую страну, но мы ведь оцениваем наличие интереса извне, а не оцениваем вероятность трансферов. 

Илья Кутепов («Спартак», 24 года)

На чемпионате мира выступает лучшая версия Кутепова, первое объяснение, которое приходит в голову: Илье идет на пользу работа бок о бок с опытнейшим Игнашевичем. Это для него отличная школа, ведь в клубе по соседству либо нестабильные иностранцы (Таски, Боккетти, Максимович), либо молодой и горячий Джикия, а тут дядька Сергей научил полезным приемам. Сообщается, что несколько европейских клубов теперь следят за Кутеповым («Фиорентина», «Вест Хэм», «РБ Лейпциг», «Лион», «Сассуоло»), а сам защитник не знает, готов ли принять такой вызов. И правильно делает, что не знает, потому что ему бы сначала отыграть полноценный мощный сезон в «Спартаке», после чего думать о Европе. Впрочем, и «красно-белые» не отпустят защитника с российским паспортом так просто, если только кто-то не решится выплатить клаусулу в размере 12 миллионов евро.

Марио Фернандес (ЦСКА, 27 лет) 

Возможности Фернандеса профессионалам тоже известны, ведь многие знают его еще со времен Бразилии, где он ярко себя проявлял, но из-за проблем со здоровьем отправился в ЦСКА, а не в «Реал», например, который тоже какое-то время претендовал на Марио. Сейчас бразилец превратился в россиянина и оставил проблемы за спиной, а так как качественные атакующие крайние защитники встречаются нечасто, не удивимся, если Фернандеса попытаются увести из ЦСКА. Например, «Валенсия», об интересе которой рассказали сегодня в Испании.

Роман Зобнин («Спартак», 24 года) 

Год назад Зобнин получил разрыв крестообразных связок, но уже через 5.5 месяцев вернулся на поле, а к чемпионату мира набрал оптимальную форму. Возможно, Роман не столь заметен, как тот же Головин, но у него совершенно другая позиция, функционал и роль. Именно на полузащитнике «Спартака» держится каркас игры сборной, это такой серый кардинал сборной России, чей вклад посредством огромного объема черновой работы невозможно переоценить. Поэтому когда Каррера говорит о том, что Зобнин в классе не уступает Головину, то это не просто комплимент футболисту своей команды, а вполне здравая оценка, просто нужно понимать, что речь об игроках разных амплуа. Романом и раньше интересовались европейские клубы, а чемпионат мира может подтолкнуть кого-то к решительным действиям. Но «Спартак» точно будет против трансфера по умолчанию.

Артем Дзюба («Зенит», 29 лет)

Попадаешь в немилость к Манчини, сидишь на лавке «Зенита», потом играешь в тульском «Арсенале» и надеешься на вызов в сборную, а на чемпионате мира забиваешь трижды и ждешь четвертьфинальной игры, где обязательно примешь участие. Дзюба как будто в сказку попал, а если еще после этого поступит предложение из Европы, придется связывать Артема, чтобы его не разорвало от счастья и восторга. На самом деле крупный нападающий многим может пригодиться, понятно, не грандам, но если у Дзюбы есть мечта попробовать себя в большом европейском чемпионате, то после мундиаля будет лучшее время, чтобы поработать над ее осуществлением. 

Сработал в минус. Федор Смолов («Краснодар»)

Шесть футболистов сборной России точно повысили свой рейтинг в глазах европейских клубов, седьмым в списке мог стать Денис Черышев, но он и без того выступает в Испании, однако есть и негативный пример. Федор Смолов ехал на чемпионат мира в качестве форварда №1 и бомбардира всея Руси, но уже после первого матча потерял место в основном составе, а на фоне Дзюбы выглядит очень невыгодно в плане энергии, движений, участия в борьбе. Форвард «Краснодара» точно не приблизил себя к отъезду в Европу, о которой он мечтает, в чем много раз признавался. 

Поделиться
Другие материалы по теме
Агент: «Головиным интересуются семь клубов»
Сегодня, 13:53 14
Дзюба заинтересовал зарубежные клубы
Сегодня, 11:24 56
Ткаченко: «Пока ничего не могу сказать о будущем Смолова»
Сегодня, 10:23 5
Абель Эрнандес будет зарабатывать в ЦСКА 3 млн евро в год
Сегодня, 09:20 39
Газзаев: «Насколько я знаю, Головин уже подписал контракт с „Челси“»
Сегодня, 08:58 71
Тарасов покинет «Локомотив»
Вчера, 23:38 24
Обсудить
Все комментарии
Germann
Germann
сегодня в 10:44
С Гловиным все понятно - уедет, с Акинфеевым тоже все понятно - никуда не поедет, за Кутепова - Каррера Черчесову - я даже не могу представить какой емкости коньяк будет должен, Фернандес - сложно сказать, но почему то думается, что у него могут найтись основания остаться в ЦСКА даже при наличии предложений из Европы, конечно если будут уж очень хорошие предложения - тогда да, но вот только будут ли оч хорошие - вопрос, Зобнин - примерно в той же ситуации что и Фернандес - все будет зависеть от фактуры предложения, Зюбе ехать никуда нельзя и это уже давно и всем понятно и продемонстрировано его рабочими отношениями с Манчини, только родная земля матушка, и то гоняя его из команды в команду - может вытерпеть Тему... - здесь у нас ему играть родимому, ну и Федя - в нем все раскрывалось как то не вовремя / не полностью / временами - и продолжает идти так же, ему уже согласно возраста пора отбросить заоблачные категории - на мой взгляд время ушло, ему нужно работать там где есть возможность - и таких примеров в мире достаточно когда и игроки всемирно известны и никогда в грандах не состояли или не заиграли - Халк, Фалькао, Хунтелар и не только они... Ну не Ибрагимович Федя - чего же сделаешь...)))
starche
starche
сегодня в 08:31
Никому они не нужны.
Дмитрий Роганов
Дмитрий Роганов
сегодня в 08:15
только головин и наверное зобнин
Ver
Ver
сегодня в 06:36
Понятно, что Дзюба грандам не подойдет, разве что в какой в какой нибудь колхоз типа Манчестера или Барселоны...
Fly Emirates
Fly Emirates ответил Hypnoz
сегодня в 04:59
Hypnoz:
Никуда Дзюпа не поедет ! Ему платят 3.5 млн. народных денег. Всё этим сказано !
Не народных, а забугорских.
steelhead
steelhead
вчера в 22:19
Надоели эти глупости. Прок будет, если 10-15 футболистов в возрасте 17-20 лет будут ежегодно уезжать играть в Европу, только это может являться подтверждением правильной работы системы подготовки футболистов. А куда и зачем уедет раз за пятилетку условный Головин - да что это меняет? Шансы, что он в Зидана превратится, или в Пирло - все равно нулевые.
борька
борька
вчера в 21:47
У будующих чемпионов мира такой ужасный товар, пощупать не ного!
Hypnoz
Hypnoz
вчера в 21:44
Никуда Дзюпа не поедет ! Ему платят 3.5 млн. народных денег. Всё этим сказано !
LAISMEN
LAISMEN
вчера в 21:31
Поле одной игры столько фантазий.....
D.vil
D.vil
вчера в 19:39
Смолов зарубеж и уедет, а остальные тут будут!)
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы ответил Миша Богомолов
вчера в 18:29
Миша Богомолов:
А как вы считаете, если отбросить все клубные противоречия, способен ли тот же Зобнин перейти в Европу?
футбол такое дело, что давать прогнозы дело не благодарное, в том числе по переходам игроков.
kovalev-barin
kovalev-barin ответил ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
вчера в 17:35
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА:
САМЕДОВ УЕДЕТ НА БАХЧУ
Если честно, меня уже задолбали приколы про Спартак на каждой ветке...

Но с этого почему-то посмеялся прям от души)))
Миша Богомолов
Миша Богомолов ответил Риелтор с берегов Невы
вчера в 17:34
Риелтор с берегов Невы:
Точно, вот что такое позор. Это когда все без повода, по любому случаю вспоминают то что некоторым хочется забыть. Мы будем наслаждаться наблюдая как вы сгораете от этого позора. Хотя многим свинтусам, как говорится, хоть в глаза. А нам всё равно приятно. Или со временем забудется, или кто то новый позор сотворит. Вот например, спартаку в группу попадёт реал. И на эмоциях от чемпионата, испанцы два раза по 10:0 наложат. Мы про 7:0 тогда и не вспомним.
А как вы считаете, если отбросить все клубные противоречия, способен ли тот же Зобнин перейти в Европу?
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы ответил Литейный 4
вчера в 16:54
Литейный 4:
Это современная история. Такое не забывается никогда. Вляпались в историю, так вляпались. Гыгыгы
Точно, вот что такое позор. Это когда все без повода, по любому случаю вспоминают то что некоторым хочется забыть. Мы будем наслаждаться наблюдая как вы сгораете от этого позора. Хотя многим свинтусам, как говорится, хоть в глаза. А нам всё равно приятно. Или со временем забудется, или кто то новый позор сотворит. Вот например, спартаку в группу попадёт реал. И на эмоциях от чемпионата, испанцы два раза по 10:0 наложат. Мы про 7:0 тогда и не вспомним.
Фата лист
Фата лист ответил Так Себе Аналитик
вчера в 16:43
Так Себе Аналитик:
Какая у тебя богатая фантазия) Только зачем "Дортмунду" Миранчук?) А Смольникова даже "Кайрат" не возьмет, боюсь
Странно мою фантазию воспринимать всерьез.
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник
вчера в 16:28
Дзюбу мог бы взять английский середняк, или Челси.На худой конец, лучше Мораты будет.
valt134
valt134
вчера в 16:22
Ну и ладненько. Пусть Федя остаётся в Краснодаре и за него голы пачками забивает,а Дзюба за сборную отдувается.
Jum13
Jum13 ответил d_fincher
вчера в 16:19
d_fincher:
О да, Смолов просто нарасхват. Худший игрок чемпионата. Как он в матче с испанцами вышел и запарывал моменты - приятно было посмотреть.
Не моменты - а момент. Он у него всего один был. Ну и как всегда по-смоловски - мимо ворот
Коталонец
Коталонец
вчера в 15:55
    Roger Young
    Roger Young
    вчера в 15:50
    Скорее всего возьмут только Головина (если его отпустят) и Дзюбу.

    Все остальные останутся в россиянском болоте.
    WAARLOT
    WAARLOT
    вчера в 15:46
    наверно все уедут,спрос бешеный на сокере
    DEIVID
    DEIVID
    вчера в 15:41
    Зобнин, Головин и Фернандес - самые интересные варианты для зарубежных клубов.
    Литейный 4
    Литейный 4 ответил SpaM-SARW
    вчера в 15:28
    SpaM-SARW:
    Как замечаю на протяжении нескольких месяцев, тебе только и 7:0 снится. Смотри, чтобы глаза не прогорели от счастья, береги себя
    Это современная история. Такое не забывается никогда. Вляпались в историю, так вляпались. Гыгыгы
    SpaM-SARW
    SpaM-SARW ответил амурец
    вчера в 15:27
    Поговорим об этом весной, смотри чтобы твои противоречия тебя не погубили
    SpaM-SARW
    SpaM-SARW ответил Литейный 4
    вчера в 15:25
    Как замечаю на протяжении нескольких месяцев, тебе только и 7:0 снится. Смотри, чтобы глаза не прогорели от счастья, береги себя
    Бакланы доедают крышу
    Бакланы доедают крышу ответил ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
    вчера в 15:22
    ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА:
    КУТЕПОВ - В САСУОЛЛО ЗОБНИН - В ОСАСУНУ
    Водитель автобуса, вам в рейс пора отправляться)
    yrasikos22
    yrasikos22
    вчера в 14:51
    Самые перспективные игроки это Кузяев и Головин...
    Литейный 4
    Литейный 4 ответил ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
    вчера в 14:45
    ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА:
    КУТЕПОВ - В САСУОЛЛО ЗОБНИН - В ОСАСУНУ
    Поближе к семинольным. Гыгыгы
    Литейный 4
    Литейный 4 ответил MALOVAR
    вчера в 14:44
    MALOVAR:
    Зоба и Кутя созрели ,очень серьезные ребята
    Для пупсиков эти посредства созрели и только. Гыгыгы
    Литейный 4
    Литейный 4
    вчера в 14:43
    Если Гинер не пожадничает, то Головин уедет. Остальные не потянут играть в Европе.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100