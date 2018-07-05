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Европа, жди! Кто из игроков сборной России может уехать после ЧМ?

05 июля 2018, 13:00

Понятно, что не «дедушка» Игнашевич и не Гранат, отдающий за 80 минут игры пять передач и все – неточные. Но «Соккер.ру» уверен, что ряд футболистов обратили на себя внимание. 

Сразу хочется оговориться, что мы не столь наивны, чтобы рассчитывать, будто игроков сборной России будут отрывать с руками и ногами у их клубов после чемпионата мира. Кто-то и не захочет уезжать, а кто-то этим турниром только заявил о себе и попал на карандаш селекционеров. Серьезные клубы не проворачивают трансферы на основании нескольких матчей крупного турнира, хотя и бывают исключительные случаи. Футболиста ведут до этого, изучают его возможности, а крупный турнир в составе сборной – это скорее финальный смотр психологической устойчивости и способности в максимально сжатые сроки подстраиваться под новые обстоятельства. Возможно и обратное прочтение: футболист хорошо проявляет себя на мундиале, после чего на него будут внимательно смотреть в следующем клубном сезоне с прицелом на возможный трансфер через полгода-год.

Александр Головин (ЦСКА, 22 года)

Головин – это как раз футболист, о чьем таланте в Европе знали еще до чемпионата мира, а «Ювентус», словно чуя что-то неладное, предпринимал попытки провернуть сделку до старта мундиаля, однако предложил ЦСКА мало денег. С учетом выступления сборной России и Александра лично в составе национальной команды, Евгений Гинер был прав в том, что стоял на своем: армейцы могут выручить за хавбека кругленькую сумму. Что касается Головина, будет странно, если он не уедет, ведь спрос есть, большие клубы готовы платить – теперь уже не «Ювентус» фаворит гонки за футболиста, а «Челси». Логичным завершением всех разговоров, которые велись в последние месяцы, станет отъезд за рубеж. 
Будущее Головина. «Челси», «Ювентус», «Барселона»?

Игорь Акинфеев (ЦСКА, 32 года)

В карьере Игоря Акинфеева было немало возможностей попробовать себя в другой стране и в другом чемпионате. И сейчас уехать не поздно – было бы желание у самого вратаря, а предложения найдутся. К примеру, «Наполи» рассматривает голкипера сборной России на роль первого номера после расставания с Пепе Рейной. А теперь Акинфеев не просто тот парень, который постоянно пропускал голы в Лиге чемпионов и годами не мог выйти из группы вместе с ЦСКА, он выбил саму сборную Испании с чемпионата мира в серии пенальти. Другое дело, что сам Игорь настолько привязан к Москве и армейскому клубу, что вряд ли сорвется в другую страну, но мы ведь оцениваем наличие интереса извне, а не оцениваем вероятность трансферов. 

Илья Кутепов («Спартак», 24 года)

На чемпионате мира выступает лучшая версия Кутепова, первое объяснение, которое приходит в голову: Илье идет на пользу работа бок о бок с опытнейшим Игнашевичем. Это для него отличная школа, ведь в клубе по соседству либо нестабильные иностранцы (Таски, Боккетти, Максимович), либо молодой и горячий Джикия, а тут дядька Сергей научил полезным приемам. Сообщается, что несколько европейских клубов теперь следят за Кутеповым («Фиорентина», «Вест Хэм», «РБ Лейпциг», «Лион», «Сассуоло»), а сам защитник не знает, готов ли принять такой вызов. И правильно делает, что не знает, потому что ему бы сначала отыграть полноценный мощный сезон в «Спартаке», после чего думать о Европе. Впрочем, и «красно-белые» не отпустят защитника с российским паспортом так просто, если только кто-то не решится выплатить клаусулу в размере 12 миллионов евро.

Марио Фернандес (ЦСКА, 27 лет) 

Возможности Фернандеса профессионалам тоже известны, ведь многие знают его еще со времен Бразилии, где он ярко себя проявлял, но из-за проблем со здоровьем отправился в ЦСКА, а не в «Реал», например, который тоже какое-то время претендовал на Марио. Сейчас бразилец превратился в россиянина и оставил проблемы за спиной, а так как качественные атакующие крайние защитники встречаются нечасто, не удивимся, если Фернандеса попытаются увести из ЦСКА. Например, «Валенсия», об интересе которой рассказали сегодня в Испании.

Роман Зобнин («Спартак», 24 года) 

Год назад Зобнин получил разрыв крестообразных связок, но уже через 5.5 месяцев вернулся на поле, а к чемпионату мира набрал оптимальную форму. Возможно, Роман не столь заметен, как тот же Головин, но у него совершенно другая позиция, функционал и роль. Именно на полузащитнике «Спартака» держится каркас игры сборной, это такой серый кардинал сборной России, чей вклад посредством огромного объема черновой работы невозможно переоценить. Поэтому когда Каррера говорит о том, что Зобнин в классе не уступает Головину, то это не просто комплимент футболисту своей команды, а вполне здравая оценка, просто нужно понимать, что речь об игроках разных амплуа. Романом и раньше интересовались европейские клубы, а чемпионат мира может подтолкнуть кого-то к решительным действиям. Но «Спартак» точно будет против трансфера по умолчанию.

Артем Дзюба («Зенит», 29 лет)

Попадаешь в немилость к Манчини, сидишь на лавке «Зенита», потом играешь в тульском «Арсенале» и надеешься на вызов в сборную, а на чемпионате мира забиваешь трижды и ждешь четвертьфинальной игры, где обязательно примешь участие. Дзюба как будто в сказку попал, а если еще после этого поступит предложение из Европы, придется связывать Артема, чтобы его не разорвало от счастья и восторга. На самом деле крупный нападающий многим может пригодиться, понятно, не грандам, но если у Дзюбы есть мечта попробовать себя в большом европейском чемпионате, то после мундиаля будет лучшее время, чтобы поработать над ее осуществлением. 

Сработал в минус. Федор Смолов («Краснодар»)

Шесть футболистов сборной России точно повысили свой рейтинг в глазах европейских клубов, седьмым в списке мог стать Денис Черышев, но он и без того выступает в Испании, однако есть и негативный пример. Федор Смолов ехал на чемпионат мира в качестве форварда №1 и бомбардира всея Руси, но уже после первого матча потерял место в основном составе, а на фоне Дзюбы выглядит очень невыгодно в плане энергии, движений, участия в борьбе. Форвард «Краснодара» точно не приблизил себя к отъезду в Европу, о которой он мечтает, в чем много раз признавался. 

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Все комментарии
dynkel
dynkel
27 июля в 01:44
Чем ЦСКА хуже Монако? Привыкли кланятся западу
В своей стране надо играть
kiendjin
kiendjin
22 июля в 18:02
Кокорин по любому уже уехал..
Иван Пойлов
Иван Пойлов
11 июля в 16:36
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА:
КУТЕПОВ - В САСУОЛЛО ЗОБНИН - В ОСАСУНУ
а тебя в АйнТрахт))
ekliziast
ekliziast
10 июля в 15:33
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА:
САМЕДОВ УЕДЕТ НА БАХЧУ
Эх, умишка бы тебе, цены бы не было.
ekliziast
ekliziast
10 июля в 15:24
D.vil:
Смолов зарубеж и уедет, а остальные тут будут!)
Вряд ли , сантехник из него ни какой.
ekliziast
ekliziast
10 июля в 15:21
Ver:
Понятно, что Дзюба грандам не подойдет, разве что в какой в какой нибудь колхоз типа Манчестера или Барселоны...
Он и сейчас в колхозе, за чем ему другой.
Klaus-S
Klaus-S
09 июля в 09:44
В итоге, уедет один Головин. В условную Боруссию Д. И то не факт. Российские футболисты(да и украинские тоже) не привыкли к серьезной конкуренции. Всё зависит от уровня личных амбиций.
starche
starche
08 июля в 19:40
Никто.
Dominators
Dominators
08 июля в 17:26
Смолова в чемпионат Катара .
Alex12357
Alex12357
08 июля в 16:16
А кому они нужны?Половина команды из клуба тем кому за 30,а остальные нужно время чтобы определить кто есть кто ,в Топ-клубы -об этом можно даже не мечтать,так во 2-ю,3-ю лигу возможно кто нибудь и возмёт.
Александр Светличный 1
Александр Светличный 1
08 июля в 08:49
ПОВЕЗЛО ЧТО ЕГИПЕТ, САУДЫ ПОПАЛИСЬ В ГРУППЕ, А ИГРЫ КРАСИВОЙ ТАК МЫ И НЕ УВИДЕЛИ! МАЛЕНЬКАЯ БЕЛЬГИЯ- ВОТ ЭТО КОМАНДА!
oFANATo
oFANATo
06 июля в 22:59
Гадание на кофейной гуще. Будут новости тогда и поговорим.
SpaM-SARW
SpaM-SARW
06 июля в 17:52
А ты останешься лежать в диване и мечтать отлить жир из своего пуза, и вспоминать этот счёт всю свою жизнь, хахаха
Germann
Germann
06 июля в 10:44
С Гловиным все понятно - уедет, с Акинфеевым тоже все понятно - никуда не поедет, за Кутепова - Каррера Черчесову - я даже не могу представить какой емкости коньяк будет должен, Фернандес - сложно сказать, но почему то думается, что у него могут найтись основания остаться в ЦСКА даже при наличии предложений из Европы, конечно если будут уж очень хорошие предложения - тогда да, но вот только будут ли оч хорошие - вопрос, Зобнин - примерно в той же ситуации что и Фернандес - все будет зависеть от фактуры предложения, Зюбе ехать никуда нельзя и это уже давно и всем понятно и продемонстрировано его рабочими отношениями с Манчини, только родная земля матушка, и то гоняя его из команды в команду - может вытерпеть Тему... - здесь у нас ему играть родимому, ну и Федя - в нем все раскрывалось как то не вовремя / не полностью / временами - и продолжает идти так же, ему уже согласно возраста пора отбросить заоблачные категории - на мой взгляд время ушло, ему нужно работать там где есть возможность - и таких примеров в мире достаточно когда и игроки всемирно известны и никогда в грандах не состояли или не заиграли - Халк, Фалькао, Хунтелар и не только они... Ну не Ибрагимович Федя - чего же сделаешь...)))
starche
starche
06 июля в 08:31
Никому они не нужны.
Дмитрий Роганов
Дмитрий Роганов
06 июля в 08:15
только головин и наверное зобнин
Ver
Ver
06 июля в 06:36
Понятно, что Дзюба грандам не подойдет, разве что в какой в какой нибудь колхоз типа Манчестера или Барселоны...
Fly Emirates
Fly Emirates
06 июля в 04:59
Hypnoz:
Никуда Дзюпа не поедет ! Ему платят 3.5 млн. народных денег. Всё этим сказано !
Не народных, а забугорских.
steelhead
steelhead
05 июля в 22:19
Надоели эти глупости. Прок будет, если 10-15 футболистов в возрасте 17-20 лет будут ежегодно уезжать играть в Европу, только это может являться подтверждением правильной работы системы подготовки футболистов. А куда и зачем уедет раз за пятилетку условный Головин - да что это меняет? Шансы, что он в Зидана превратится, или в Пирло - все равно нулевые.
борька
борька
05 июля в 21:47
У будующих чемпионов мира такой ужасный товар, пощупать не ного!
Hypnoz
Hypnoz
05 июля в 21:44
Никуда Дзюпа не поедет ! Ему платят 3.5 млн. народных денег. Всё этим сказано !
LAISMEN
LAISMEN
05 июля в 21:31
Поле одной игры столько фантазий.....
D.vil
D.vil
05 июля в 19:39
Смолов зарубеж и уедет, а остальные тут будут!)
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
05 июля в 18:29
Миша Богомолов:
А как вы считаете, если отбросить все клубные противоречия, способен ли тот же Зобнин перейти в Европу?
футбол такое дело, что давать прогнозы дело не благодарное, в том числе по переходам игроков.
kovalev-barin
kovalev-barin
05 июля в 17:35
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА:
САМЕДОВ УЕДЕТ НА БАХЧУ
Если честно, меня уже задолбали приколы про Спартак на каждой ветке...

Но с этого почему-то посмеялся прям от души)))
Миша Богомолов
Миша Богомолов
05 июля в 17:34
Риелтор с берегов Невы:
Точно, вот что такое позор. Это когда все без повода, по любому случаю вспоминают то что некоторым хочется забыть. Мы будем наслаждаться наблюдая как вы сгораете от этого позора. Хотя многим свинтусам, как говорится, хоть в глаза. А нам всё равно приятно. Или со временем забудется, или кто то новый позор сотворит. Вот например, спартаку в группу попадёт реал. И на эмоциях от чемпионата, испанцы два раза по 10:0 наложат. Мы про 7:0 тогда и не вспомним.
А как вы считаете, если отбросить все клубные противоречия, способен ли тот же Зобнин перейти в Европу?
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
05 июля в 16:54
Литейный 4:
Это современная история. Такое не забывается никогда. Вляпались в историю, так вляпались. Гыгыгы
Точно, вот что такое позор. Это когда все без повода, по любому случаю вспоминают то что некоторым хочется забыть. Мы будем наслаждаться наблюдая как вы сгораете от этого позора. Хотя многим свинтусам, как говорится, хоть в глаза. А нам всё равно приятно. Или со временем забудется, или кто то новый позор сотворит. Вот например, спартаку в группу попадёт реал. И на эмоциях от чемпионата, испанцы два раза по 10:0 наложат. Мы про 7:0 тогда и не вспомним.
Фата лист
Фата лист
05 июля в 16:43
Так Себе Аналитик:
Какая у тебя богатая фантазия) Только зачем "Дортмунду" Миранчук?) А Смольникова даже "Кайрат" не возьмет, боюсь
Странно мою фантазию воспринимать всерьез.
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник
05 июля в 16:28
Дзюбу мог бы взять английский середняк, или Челси.На худой конец, лучше Мораты будет.
valt134
valt134
05 июля в 16:22
Ну и ладненько. Пусть Федя остаётся в Краснодаре и за него голы пачками забивает,а Дзюба за сборную отдувается.
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