Бразилия вылетела! Остались только европейцы

Мундиаль превратился в чемпионат Европы по футболу. «Соккер.ру» знает, почему Бразилия отчаянно атаковала, но уступила Бельгии в четвертьфинале.

Бразильцы неудачно притворились европейцами

Сильная сборная из Старого Света часто не просто рациональная, а расчетливая умышленно, хитро, многослойно. Конечно, не первый раз «селесао» притворялись якобы европейской сборной, чтобы выиграть чемпионат мира. Еще в Японии работали прагматично – в три центральных, хотя тогда мало кто так играл. Сколари был и остается европейским тренером по подходу, как и его умный коллега Тите.

Но чемпионами мира ту Бразилию в 2002-м году сделали чисто бразильские маги – Роналдиньо, Ривалдо и Роналдо. Сейчас аналогичной по феноменальности тройки нет, а Неймар выступил безвольно. А когда на поле не оказалось самого европейского из всех бразильцев – Каземиро, у Тите не получилось выстроить оригинальную игру против не самой организованной, но европейской по природе Бельгии. Дожать «красных дьяволов», как мексиканцев, Бразилия не сумела. В концовке была собой – южноамериканской командой, но кристально чистой дикости не хватило.

Арбитр Мажич не пожалел бразильцев

Бразилию не засудили, хотя так напишут за океаном. Пусть судья изначально назначил пенальти и формальный повод у него был – Жезус проскочил одного защитника и упал, когда под него подкатился Компани, стоит отметить, что ассистенты с повторами рассудили верно. Нападающий «селесао» выпустил мяч за пределы поля, а Венсан не помешал ему продолжить атаку. Конечно, если бы счет стал 2:1, у южноамериканцев был бы шанс на овертайм…

Но разве Бразилии нужны подачки арбитра, чтобы стать чемпионами мира? Шестнадцать лет с кубком ходил только знаменитый фанат Кловис Фернандес, а после его смерти в России сейчас находятся два сына со знаменитой копией кубка, и один даже носит усы в честь узнаваемого отца. Но Кловис свой кубок заработал, а Бразилия – нет. Великая страна снова будет первой в футбольном мире, когда полностью это заслужит. Тите отчасти не повезло – Каземиро и Алвес могли бы многое поменять в игре, но и сами виноваты.

У «селесао» не оказалось запасного плана

На этом чемпионате всех заставляют меняться, а Бразилия пробовала плыть по течению. Забил Цубер, толкнув защитника в спину? Ну, ладно – потом выиграем на последних минутах. Но в одном матче Коутиньо спас, во втором, потом Виллиан прострелил вовремя и так, что мяч чудом перепрыгнул ногу мексиканского защитника – бразильцы поверили в уникальность, хотя их победы были основаны на стечении обстоятельств и мастерстве.

У Бельгии отчасти похожая история – нельзя назвать матч против Японии спланированным от «а» до «я», но у них есть методики и очевидная командная работа. Основная специализация – контратаки, стандарты, и запасные – перестроения тактические и культурные, ведь между Вертонгеном и Карраско слева в защите структурная пропасть. Бельгия оказалась командой, где центральный форвард играет всюду, а Бразилия – где его коллега стоит и ждет мяч в штрафной площади.

Никаких теорий заговора – Европа сильнее

При прочих равных успешнее, ведь в четвертый раз подряд турнир выиграет европейская сборная, других не осталось. Сразу понятно, что расширять ЧМ за счет азиатов, африканцев и так далее бессмысленно. Ведь даже не гегемон из Европы может обыграть лучшую команду Южной Америки. Бельгия номинально слабее Бразилии, что доказывают цифры матча – отдали мяч, позволяли бить, получили такой важный первый гол после рикошета от руки бедняги Фернандиньо.

Как не выйдет в решающий момент – так нарвется то на немцев, то на бельгийцев. Но европейцам везло, поскольку четко знали, что делали, и сражались, как Россия против Испании, только с разницей в работе с мячом и мастерстве. Не так давно озвучивали неадекватную теорию, что Инфантино выгодны победы европейцев, но после вылетов Германии, Испании и Португалии в этот бред не стоит верить. Европа идет дальше, поскольку забивает больше, чем сборные других континентов.

Мартинес сдал тренерский экзамен на «отлично»

Проход Бразилии – золотая строчка в резюме. Роберто немного повезло, оттолкнулся от результата первого тайма, но если аттестат зрелости команда Бельгии получила против Японии, то ее тренер – в Казани в ночь с пятницы на субботу. Во-первых, четыре защитника – гениальный в простоте ход. Утяжеление левого фланга за счет Вертонгена и Шадли – минус атаки Виллиана. Помощь Витселю в образе и подобии Феллаини – еще один верный ход.

Де Брюйне убрали с центра даже не на левый фланг, а на позицию ложной девятки, ведь Лукаку играл глубоко и даже справа часто оказывался. Вроде бы «4-3-3», вроде бы «4-2-3-1», но при этом «5-3-2» в конце матча без Лукаку. Мартинес мог проиграть, приняв все правильные решения, описанные выше. Но ведь выиграл, значит, вдвойне герой! Дешам так ярко со своими талантами пока не работает, Бельгия вариативнее и веселее Франции. Ух, будет битва! Роберто ведь как Черчесов – до чемпионата было за что поругать, а теперь есть за что хвалить.

Де Брюйне, Лукаку, Азар, Вертонген – большие футболисты

У бельгийцев 11 миллионов населения, меньше Москвы с окрестностями. Но придумали систему подготовки молодых игроков, которая принесла плоды. В газетах писали о Де Брюйне, Лукаку и Азаре давным-давно, когда они еще в школах учились. Их готовили полтора десятка лет к нынешнему турниру. У Мартинеса полно игроков мирового класса. Даже вратарь Куртуа восемь раз спас! Тибо не великий вратарь, хотя и лучше, чем о нем думали после дубля Месси.

А Де Брюйне, как и Модрич, в этом году может наиграть на «Золотой мяч» по стандарту Хави-Иньесты. И Лукаку растет по часам – феноменально умный форвард. Про Азара ничего нового не сказать, но Эден отвечает за наглость – великий дриблер. Витсель – чистота паса, Вертонген – отборы, Алдервейрелд – выносы, Менье – блоки. Выдающийся чемпионат продолжается именно для Кевина, Эдена и Ромелу, поскольку все как команда перевесили сборную Тите – изначально первого фаворита с лучшей игрой и без поражений.

Бразильцы роскошные, но бельгийцы не хуже

Сборная Бразилии – замечательная команда, которая могла бы обыграть любого из представителей второй половины сетки, если положить руку на сердце. Но не забывайте отдать должное и команде Бельгии. В отличие от трусливой Англии имени пенальти Кейна, не испугались выиграть в последнем туре группы, прекрасно осознавая, что после Японии встретят «селесао». Против азиатов Бельгия родилась, как команда, способная ломать себя – создали камбэк, которого не видели в плей-офф ЧМ почти полвека.

А теперь за тайм обыграли Бразилию, и после перерыва четко держались. Пусть не показательно, но подтвердили, что еще лучше, как команда. Мартинес сделал все, чтобы нивелировать разницу между Бразилией и Бельгией в футболе, ведь тренер изменил тактику под соперника. «Красные дьяволы» идеально выполнили план на игру, и теперь в полуфинале чемпионата мира сыграют соседи – французы против бельгийцев. Первые посмеиваются над вторыми в ксенофобских анекдотах, но если команда тренера Анри обыграет родную сборную форварда Тьерри – в финале чемпионата мира сыграет страна, которая никогда в нем не бывала.

В России турнир с уникальным сценарием. Хотя пока в борьбе остаются Франция и Англия, не исключено, что с кубком окажется сборная, которая никогда его не завоевывала. Да, этих несчастных бразильцев не хочется ругать, а скорее можно пожалеть – хорошая у Тите команда. Но сопли не подтерли в решающий момент. Также нельзя отрицать, что Бельгия за четыре года – от поражения Аргентине до победы над Бразилией, прошла большой путь. На наших глазах пишут новые главы в историю футбола. Вся Бельгия сегодня не уснет, а позже с нетерпением будет ждать еще один знаковый матч – против Франции.