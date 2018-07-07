Перед матчем Россия – Хорватия: битва за успех

Модрич и Акинфеев могли только мечтать о полуфинале ЧМ-18, но теперь остался один шаг. «Соккер.ру» готовит читателей к знаковому поединку в Сочи.

Россия – Хорватия, четвертьфинал ЧМ-18

Место встречи: Сочи, стадион «Фишт».

Начало матча: 21.00 по московскому времени.

Главный арбитр: Сандро Рикки (Бразилия).

История противостояний

Статистика встреч: две ничьи и победа Хорватии, разница мячей 1:3.

Единственная победа: 1:3 (2015 год, товарищеский матч в Ростове-на-Дону).

Сборным России и Хорватии есть что вспомнить, вот только не благодаря очным матчам в отборе к Евро-2008. Но на днях Билич опроверг популярный миф, что хорваты победили англичан десять лет тому назад ради успеха россиян. Славен – тренер той команды, заявил, что выиграли строго для себя, ни о каком будущем Хиддинка даже не думали. Долгов у России перед Хорватией нет, зато есть исторический факт – в двух официальных матчах были нулевые ничьи. Как будет сегодня?

Составы и тактика

У хорватов все просто, хотя они грамотно вносят изменения от матча к матчу. В плей-офф Далич молился, чтобы не повторялись ошибки прошлого - с датчанами вполне могли доиграться до повторения провала с Турцией десять лет назад. В третьем туре с Исландией поменял людей, но тактику существенно не трогал. «4-3-3» в фазе защиты: крайние атакующие ныряют глубже, тройка хавбеков сжимается в центре, линия обороны действует компактно. В фазе атаки могут показать и «4-1-4-1», и «4-2-3-1», отталкиваются от решений Модрича и движения крайних нападающих. Хорватия хороша, хотя ее подход несильно менялся от матча к матчу, а тактика понятная, поскольку есть одиннадцать основных игроков.

О России того же не скажешь. Все матчи были не очень похожи друг на друга, а перемены стартовали сразу против Саудовской Аравии – с травмы Дзагоева. Потом в плей-офф, как знаете, Черчесов вернул пять защитников во имя результата с Испанией, но игра Граната – 75 минут без единого точного паса, не позволяет верить, что полностью закрытый футбол выручит с понятными, но разноплановыми хорватами. С другой стороны, травма Жиркова делает Кудряшова незаменимым (разве что Черышева ставить в защиту на весь фланг или Смольникова передвигать), что усложняет выбор и тактики, и состава. Зато есть варианты в опорной зоне – Кузяев или Газинский, даже в атаке – Смолов пока не раскрылся, но Дзюба не робот, мог устать.

Ориентировочные составы:

Россия (4-2-3-1): Акинфеев – Фернандес, Кутепов, Игнашевич, Кудряшов – Кузяев (Газинский), Зобнин – Самедов (Дзагоев), Головин, Черышев – Дзюба.

Хорватия (4-3-3): Субашич – Врсалько, Ловрен, Вида (Чорлука), Стринич – Ракитич, Брозович, Модрич – Ребич, Манджукич, Перишич.

Ключевые противостояния

Тройка атаки Хорватии против защиты Акинфеева. Для начала важно не пропускать, ведь «шашечные» не похожи на команду, которая упустит свое, получив преимущество. Если испанцы играли в одном темпе и сами себя убаюкали, устав катать мяч, то Хорватия работает аритмично. Так что Манджукич, Ребич и Перишич не должны добиться успеха. В идеале нужно, чтобы вся тройка провалила игру при помощи защиты Черчесова.

Модрич и Ракитич против Зобнина и Кузяева. Учитывая хитрость, вариативность и опыт Луки и Ивана, вряд ли стоит возвращать в основу Газинского – разве что готов намного лучше, чем Кузяев. В любом случае будет сложно, а от свежести и решений Зобнина, его напарника и примкнувшего к ним Головина, многое зависит. Не остановите Модрича и Ракитича – не обыграете Хорватию.

Брозович против Головина. Поскольку господа из «Барселоны» и «Реала» невероятные, то многие недооценивают хавбека «Интера». Зря, хорватский Марцело прекрасно работает с мячом. 86 % его передач точные, хотя их количество неплохое для разрушителя – в среднем по 47 за матч. Но в защите смотрится хуже, так что для Головина есть задача – занять место за спиной Ивана и Луки.

Фернандес против Стринича. Перишич старается заузить широкую линию атаки Хорватии и имеет привычку к смещениям в центре – его должен ловить Кутепов и напарник Зобнина (Кузяев или Газинский). Тогда как Фернандес при поддержке Самедова вполне может показать себя в борьбе со Стриничем в атаке. Во-первых, у Ивана было повреждение накануне матча, во-вторых, Фернандес не всегда получал свободную бровку, а с Хорватией это нужно и важно.

Дзюба против Виды (Чорлуки) и Ловрена. Далич может учесть, что у Ведрана есть опыт работы против Артема и поставить ветерана, но и так понятно – от форварда сборной России многое зависит. Снова часть экспертов предлагает ставить Смолова первым, а Дзюбу выпускать на замену, но это нелогично. Федор не вымотает Виду (Чорлуку) и Ловрена физически, а Артем не сможет использовать пустые зоны, оставленные от усталости. У Дзюбы не было шансов показать себя против Пике и Рамоса в качестве автора ударов, с Видой и Ловреном возможности должны возникать чаще.

Слова до поединка

Станислав Черчесов, тренер команды России: «В моем возрасте мечтать нельзя, нужно ставить цели. Нам сейчас надо играть на результат. Мы идем к своей цели, а не мечтаем».

Златко Далич, тренер сборной Хорватии: «Мы будем стараться играть организованно, плотно обороняться, действовать единым фронтом. Нам надо найти наши сильные стороны, а наш соперник будет играть так, как мы им позволим».

Иван Ракитич, хавбек команды Хорватии: «Знаю всех игроков сборной России! Нас подробно проинформировали по каждому. Рассказали, как атакуют, как обороняются. Россия - очень серьезная сборная, которая заслужила выхода в четвертьфинал. Надо навязать свой стиль и сыграть в свой футбол».

Марио Фернандес, защитник сборной России: «Не вижу никакой проблемы в том, что многие хорваты играют за топ-клубы, ведь российские команды тоже выступают в еврокубках. Мы очень долго и упорно тренировались, поэтому мы заслужили находиться там, где мы есть. И заслужили дальше бороться».

Любопытные факты накануне встречи Россия – Хорватия

- хорваты сыграли на пяти чемпионатах мира и уже третий раз померятся силами с хозяевами. Впервые уступили Франции и Тюраму в 1998 году – 1:2, а в прошлый раз в Бразилии сыграли матч-открытие и тоже проиграли – 1:3;

- почти 24 миллиона россиян следили за поединком против Испании. Огромная телевизионная аудитория, но в матче против Хорватии рекорд должны побить. Не исключено, что каждый четвертый россиянин будет смотреть матч в Сочи;

- от семи до десяти тысяч фанатов на трибунах «Фишта» будут иностранцами. И хотя в этом числе найдутся российские иммигранты и представители других стран, у хорватов тоже будет шумная поддержка – любят футбол, любят крепко и давно;

- в Сочи и окрестностях вчера был ливень, подтопило некоторые улицы, сегодня под вечер тоже обещают дождь при ясной и солнечной погоде днем. Похоже, без освежающих слез небес не обойдется и в матче против Хорватии – как и с испанцами;

- Дзюба – официальный король воздуха на чемпионате мира. Форвард сборной России принял участие в 60 верховых дуэлях, он заметно опережает датчанина Корнелиуса, иранца Азмуна и колумбийца Фалькао. По проценту выигранных не первый, но общие 36 побед выделяют Дзюбу – первый среди всех громил и прыгунов ЧМ-18;

- на чемпионате мира не осталось сборной с пробегом больше, чем у российской команды. 110 километров в среднем за игру – лучший показатель. Хорватия последняя по показателю среди участников четвертьфиналов (103 километра на всех за игру в среднем, чуть лучше Саудовской Аравии) – играют позиционно, надо это учитывать;

- Субашич – второй вратарь в истории ЧМ, отразивший три одиннадцатиметровых в серии. Подвиг Даниэль посвятил другу-футболисту – Хрвойе Костич погиб десять лет назад после несчастного случая по ходу матча. Субашич всегда надевает футболку с портретом друга под игровую майку;

- Акинфеев – первый российский вратарь в новейшей истории, выигравший серию пенальти. Причем с первой попытки, все четыре его напарника не промахнулись. Зобнин рад, что его избавили от пятого решающего удара, но российские футболисты показали характер, как и хорваты с датчанами.

По новой традиции плей-офф не даем прогноз именно на матч России. Но Вы обязательно делитесь своими ожиданиями и переживаниями, ведь сегодня знаковый день. Чтобы гарантировать семь матчей на ЧМ-18 из семи возможных, команде Черчесова нужно еще одно обыкновенное чудо, заваренное на трудолюбии, щепотке удачливости и полной самоотдаче против опасных хорватов.