Открытия ЧМ-18. Сборная неожиданных героев турнира

Игроки сборной России и других стран удивили футбольный мир и показали себя во всей красе. О сюрпризах и озарениях – на «Соккер.ру».

В современном футбольном мире редки случайные открытия Америки, или совершенно новые знакомства - как у европейцев и юного форварда Пеле в Швеции в 1958. Сейчас темных лошадок меньше, но ЧМ дает шанс узнать новые имена.

А представленных ниже игроков объединяет общая характеристика: на чемпионате мира 2018 года каждый стал героем, хотя прорыв тяжело было предугадать. Приятно, что в этой команде немало россиян, причем некоторых пришлось передвинуть в запас, чтобы не получилась сборная одной команды.

Вратари

Чо Хен-У (Южная Корея)

Почему здесь? 4 сэйва за игру, больше только у наших давних знакомых Очоа и Шмейхеля.

Чистое первое знакомство, ведь Чо играет в Южной Корее, а за тамошней лигой даже футбольные гики не следят. Но двадцатишестилетний голкипер «Тэгу» оказался таким же сильным, как корейский кинематограф. Не все его смотрят, но если знакомятся, то могут очароваться. Отличный вратарь, который теперь получил приглашение в Европу.

Альтернатива: Робин Ульсен (Швеция), Фрэнсис Узохо (Нигерия).

Защитники

Бенжамен Павар (Франция)

Почему здесь? 2.5 отбора за игру – больше, чем у самого Канте. Павар оказался цепким.

Хотелось поставить Марио, но это сборная мира, а не одной команды. И Павар достойный кандидат: всего 22 года, попал в основу Франции вместо Сидибе в последнюю секунду. Этого полуфиналиста ЧМ не знали так, как Триппьера, Врсалько и Менье, хотя Клопп присмотрел защитника «Штутгарта» еще весной. Фернандес тоже открытие, но и Павар хорош, как его гол Аргентине.

Альтернатива: Марио Фернандес (Россия).

Харри Магуайр (Англия)

Почему здесь? По 7.6 выигранного верхового единоборства за матч – один из лучших на турнире.

Гол, голевая передача, отличная работа с мячом – 87 % точных передач. Магуайр раскрылся на ЧМ-18 как основной защитник сборной Англии. Саутгейт имел под руками Джонса, но выбрал Харри. И великан отлично дополнил Стоунза с его показателями работы с мячом и Уокера – крайнего защитника, которого Скоулз обозвал тупым за его позиционные ошибки в центре защиты, где Кайла использует Саутгейт. А вот Магуайр расторопный даже у чужих ворот.

Альтернатива: Илья Кутепов (Россия).

Мануэль Аканджи (Швейцария)

Почему здесь? 89 % передач - точные, по 2.5 отбора за игру – мощный парень с техникой.

Благодаря Аканджи сборная Швейцарии смогла выйти из группы. И хотя ему не всегда везло в защите, двадцатидвухлетний защитник «Боруссии» из Дортмунда смог напомнить, какое у тамошних скаутов чутье на талантливых ребят. Огромный, физически крепкий, но при этом владеющий искусством паса защитник понравился на ЧМ-18. Увидимся с ним через два года на Евро-2020?

Альтернатива: Мортеза Пурлиганджи (Иран).

Людвиг Аугустинссон (Швеция)

Почему здесь? Забил 1 гол, создал 4 момента – швед показал себя в атаке.

Француза Эрнандеса сложно назвать открытием именно ЧМ, ведь выиграл ЛЕ в составе «Атлетико» в прошлом сезоне. А для Людвига Аугустинсона из «Вердера» турнир в России станет отправной точкой – теперь левый шведский защитник точно получит интересные предложения. Молодой, хорошо держится в защите, умеет поддержать атаку. Уругваец Диего Лаксальт на том же уровне все матчи провести не смог, хотя тоже выделился.

Альтернатива: Диего Лаксальт (Уругвай).

Полузащитники

Анте Ребич (Хорватия)

Почему здесь? 3.3 обводки за игру, 2.3 удара за матч – взрывной и нацеленный на ворота.

Анте не всегда играет круто, но в сборной Хорватии оказался на своем месте. Как и Перишич, старается нагнетать и напрягать защиту, отвлекая от Манджукича, на которого вешают мячи Модрич и Ракитич. Ребич забил Аргентине – с паса Кабальеро, отпахал свои матчи так, что может оказаться в «Баварии» хорватского тренера Ковача, с которым работал в «Айнтрахте».

Альтернатива: Виктор Классон (Швеция).

Роман Зобнин (Россия)

Почему здесь? Преодолел 62 километра – лучший пробег турнира.

А еще у Зобнина 4 перехвата за игру в среднем – мирового уровня показатель, и по 2.8 отбора – тоже отлично. Очевидно, что Романа в первую очередь заприметили опытные скауты различных клубов. Ведь универсал, который так ведет борьбу – находка для всех. Правда, «Спартак» не мастак вовремя продавать, что не отменяет геройский статус Зобнина на ЧМ. Роман выручил сборную.

Альтернатива: Вилфрид Ндиди (Нигерия).

Лукас Торрейра (Уругвай)

Почему здесь? 2.4 перехвата за игру и 85 % точных передач – мастер на все ноги.

Молодые Хименес и Бентанкур представляют большие клубы – «Атлетико» и «Ювентус». Несмотря на молодость, их знали. Головин весь турнир на одном уровне не провел, а вот Торрейра сыграл зрело в каждом матче, даже в проигранном. В марте дебютировал за Уругвай, а в июне и июле уже играл в основе на ЧМ-18. Табарес дождался 85 % точности в пасах, значительного количества отборов и перехватов, и теперь Унаи забрал Лукаса в «Арсенал».

Альтернатива: Александр Головин (Россия).

Хуан Кинтеро (Колумбия)

Почему здесь? 1 гол, 2 голевые передачи, 6 созданных моментов – недурно выступил.

Хамес Родригес – открытие прошлого чемпионата мира, сделал два ассиста, но пропустил ряд матчей и по минутам сыграл вдвое меньше, чем Кинтеро. Для Хуана чемпионат мира в России стал возможностью о себе заявить и еще раз приехать в Европу. С первой попытки заиграть не смог, зато теперь думающий игрок вполне может покинуть «Ривер Плейт» - клуб, в котором он в аренде из «Порту».

Альтернатива: Такаси Инуи (Япония).

Денис Черышев (Россия)

Почему здесь? 4 гола на ЧМ-18 – столько же у Роналду и Лукаку. У Гризманна, Косты и Кавани на один меньше.

Запасной игрок «Вильярреала» забьет на чемпионате мира столько же голов, как Роналду, и больше, чем Месси? Такое допущение до начала ЧМ-18 высмеяли бы даже в семье самого Дениса, ведь в футболе разбираются и понимали, что шанс так выстрелить минимальный. Но Черышев удивил, его удары получились красивыми, важными и помогли сборной достойно выступить на ЧМ-18.

Альтернатива: Ирвинг Лосано (Мексика).

Нападающие

Артем Дзюба (Россия)

Почему здесь? 5 баллов по системе «гол плюс пас» - только у Кейна на один балл больше.

Даже Черчесов не ждал, что Дзюба станет героем ЧМ-18, оставил на скамейке в первом туре. Что уж говорить обо всем мире? Форвард тульского «Арсенала» выдал чемпионат, после которого его легко заберут в АПЛ. Весь мир увидел, кто настраивал сборную России – Дзюбу пригласят как человека с лидерскими качествами. И 40 побед в верховой борьбе – лучший результат ЧМ.

Альтернатива: Вахби Хазри (Тунис).

Главный тренер. Станислав Черчесов (Россия)

Мир узнал, что у хозяев турнира есть рулевой, который правильно распланировал турнир после того, как за два года товарищеских матчей повторил тренерский антирекорд по количеству поражений с командой России. Но в результате сборная остановилась в шаге от полуфинала, уступив по пенальти. Черчесов в мировом масштабе как тренер – открытие ЧМ-18.

Японский наставник Акира Нисино мог здесь быть, если бы грохнул Бельгию. Но только российская команда пробилась в восьмерку, стала единственным сюрпризом престижной стадии. Даже шведы после прохода Италии мечтали о плей-офф, плюс им помог жребий. А все остальные – изначально мощные команды. Только один человек выстроил сборную прямо по ходу турнира, и это Черчесов.