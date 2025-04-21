Камбэк «Спартака» и чёткая игра лидеров лиги из «Краснодара». Символическая сборная 25-го тура РПЛ

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сегодня, 09:32

Развязка сезона всё ближе.

Вратарь

Александр Васютин («Акрон») – работяга тура

Необычный тур для голкиперов. У многих почти не было работы. Но даже так вратари 13 клубов в итоге пропустили. Васютин не смог остановить «Спартак», но сделал всё, что мог. Васютин потащил удар Барко с пенальти, а также сделал ещё парочку важных сейвов. «Акрон» проиграл 2:3, но это вина полевых футболистов. Бывший голкипер «Зенита» очень старался.

Защитники

Хуан Хосе Касерес («Динамо») – энергичность тура

Парагвайский латераль успел всюду. Отдал голевую передачу на Гладышева – классный пас за спины защитникам. Именно Касереса не по правилам остановит Даку, а потом начал возмущаться, за что получил вторую желтую карточку. Хуан не испугался ни Мирлинда, ни других нападающих «Рубина». Агрессивно работал в отборе и провел сильный поединок на правом краю.

Данила Прохин («Оренбург») – стена недели

Плохой тур не только для голкиперов, но и для центральных защитников. Очередь из кандидатов в антисборную и мало успешных кейсов. Прохин выделился, поскольку нападающие «Динамо» из Махачкалы нагружали его работой, но при этом «Оренбург» сумел победить. Пропустили лишь раз, а Прохина стоит похвалить за два десятка удачных действий у своих ворот.

Егор Погостнов («Локомотив») – чёткость недели

Игра «Локомотива» в обороне напоминает попытку спуститься в огромный котлован с резким перепадом высот, оставленный на месте заброшенной стройки. Легко сломать ногу или шею в попытке не оказаться на дне мгновенно. Погостнов вышел в основе «Локомотива» и помог Митрюшкину реже нервничать. Также Егор был очень активным у ворот «Пари НН».

Дуглас Сантос («Зенит») – диспетчер тура

Десять процентов игрового времени мяч был у капитана «Зенита». Дуглас отдал 71 точную передачу. Удалось закатать «Химки». Единственную голевую атаку организовали после умного смещения Дугласа на полуфланг. Сантос отдал мяч Венделу, сам увел за собой защитника. В результате удалось пробить вратаря «Химок». Бразилец провел качественный матч.

Полузащитники

Кевин Ленини («Краснодар») – возвращение тура

Впервые за месяц сыграл в основе «Краснодара». И не подвел тренера Мусаева. Опорник Ленини отбирал мячи у футболистов «Ахмата», успешно сыграл на втором этаже, а на десерт добавил гол в коллекцию. Третий мяч окончательно остановил «Ахмат», хотя команда Ташуева несколько раз успешно огрызалась. Но полузащита со Сперцяном и Ленини была успешнее.

Маркус Вендел («Зенит») – аккуратность недели

В матче против «Химок» у Вендела 69 точных передач после семидесяти попыток. Маркусу не пришлось выполнять большой объем черновой работы, поскольку сопернику редко атаковал. Зато именно бразилец помог организовать победный гол с решающим ударом Гонду. Скаутам давно пора искать нового диспетчера, без пасов Вендела «Зенит» становится слабее.

Маркиньос («Спартак») – тонкость тура

Хотя у «Спартака» игра явно шла через Барко, которому все скидывали мяч, Маркиньос тоже отметился. Бразилец с левого фланга постоянно шел в обводку. Заработал первое из двух пенальти для Барко, но аргентинец не пробил голкипера в том моменте. Зато именно после тонкого разрезного паса Маркиньоса отличился Бонгонда. Именно так начался яркий камбэк «Спартака».

Нападающие

Ярослав Гладышев («Динамо») – дубль выходных

Ярослав сыграл всюду. Сначала открылся по правому краю после паса Касереса и технично пробросил мяч мимо голкипера «Рубина». Затем в центре штрафной площади в падении головой замкнул подачу слева. Гладышев принимал участие в успешных атаках «Динамо», а в концовке матча разогнал контрвыпад, который в итоге привел к третьему мячу в ворота казанцев.

Дмитрий Воробьев («Локомотив») – касания тура

Центральный нападающий «Локомотива» в первом тайме удачно подставил голову под подачу Ракова. Важно было в большинстве забить до перерыва. А затем именно Дмитрий технично сыграл в стеночку с Пиняевым. Левый вингер «Локомотива» разогнал атаку, сместился в центр и забил хлестким ударом. У Воробьева гол плюс пас, сыграл в стиле классической «девятки».

Джон Кордоба («Краснодар») – агрессивность недели

Когда колумбиец пользуется футбольной агрессивностью, а не участвует в неигровых эпизодах, то превращается в машину. Кордоба выиграл борьбу у Ибишева, после чего не дал Гандри шансов опередить себя по пути к важному первому голу в атаке. Также Джон нанес ещё три удара по воротам Шелии и дважды создал моменты для напарников в день победы над «Ахматом».

Главный тренер

Михаил Галактионов («Локомотив») – четкость тура

«Локомотиву» повезло с удалением защитника соперника. Но даже в равных составах у настроенного на работу московского клуба были высокие шансы, чтобы обыграть дома «Пари НН». Команда опытного тренера Ганчаренко лишь раз потревожила Митрюшкина. А вот «Локомотив» после неудачной серии матчей с поражениями и ничьими напомнил о себе в РПЛ . Размашистая игра молодой команды позволила выделить как главного тренера, который внес коррективы, так и персонально футболистов. Команде остается жалеть, что услышали Галактионова, когда слишком поздно мечтать о чемпионской борьбе.

Замена тура. Койта против «Крыльев Советов»

Нападающий ЦСКА появился на поле во втором тайме и сразу забил гол. Поскольку поединок против самарцев сложился для ЦСКА в целом неудачно – пропустили в ответ после пенальти от Сергеева, то можно выделить именно эту замену. Без хитрого удара Койта, для которого мяч стал всего вторым в РПЛ , «армейцы» могли уступить дома «Крылья Советов». У этой команды бал выездная победа над «Зенитом», могли огорчить и самую успешную команду весны в РПЛ .

Камбэк недели. «Спартак» с «Акроном» на выезде

Прошлая футбольная неделя прошла под знаком запоминающихся камбэков. «Манчестер Юнайтед» отыгрался против «Лиона» в безумном овертайме. «Барселона» в дополнительное время вырвала победу против «Сельты». «Спартак» поддержал тренд недели, ведь Дзюба организовал два мяча в ворота бывшего клуба. Артём забил сам и отдал голевой пас. «Красно-белым» пришлось отвечать. Даже с учетом, что Барко не забил первый из двух пенальти, отмечаем характер футболистов «Спартака». Провели далеко не лучший матч персонально, зато показали характер как единая команда.