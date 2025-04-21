Камбэк «Спартака» и чёткая игра лидеров лиги из «Краснодара». Символическая сборная 25-го тура РПЛ

Развязка сезона всё ближе.
Вратарь
Александр Васютин («Акрон») – работяга тура
Необычный тур для голкиперов. У многих почти не было работы. Но даже так вратари 13 клубов в итоге пропустили. Васютин не смог остановить «Спартак», но сделал всё, что мог. Васютин потащил удар Барко с пенальти, а также сделал ещё парочку важных сейвов. «Акрон» проиграл 2:3, но это вина полевых футболистов. Бывший голкипер «Зенита» очень старался.
Защитники
Хуан Хосе Касерес («Динамо») – энергичность тура
Парагвайский латераль успел всюду. Отдал голевую передачу на Гладышева – классный пас за спины защитникам. Именно Касереса не по правилам остановит Даку, а потом начал возмущаться, за что получил вторую желтую карточку. Хуан не испугался ни Мирлинда, ни других нападающих «Рубина». Агрессивно работал в отборе и провел сильный поединок на правом краю.
Данила Прохин («Оренбург») – стена недели
Плохой тур не только для голкиперов, но и для центральных защитников. Очередь из кандидатов в антисборную и мало успешных кейсов. Прохин выделился, поскольку нападающие «Динамо» из Махачкалы нагружали его работой, но при этом «Оренбург» сумел победить. Пропустили лишь раз, а Прохина стоит похвалить за два десятка удачных действий у своих ворот.
Егор Погостнов («Локомотив») – чёткость недели
Игра «Локомотива» в обороне напоминает попытку спуститься в огромный котлован с резким перепадом высот, оставленный на месте заброшенной стройки. Легко сломать ногу или шею в попытке не оказаться на дне мгновенно. Погостнов вышел в основе «Локомотива» и помог Митрюшкину реже нервничать. Также Егор был очень активным у ворот «Пари НН».
Дуглас Сантос («Зенит») – диспетчер тура
Десять процентов игрового времени мяч был у капитана «Зенита». Дуглас отдал 71 точную передачу. Удалось закатать «Химки». Единственную голевую атаку организовали после умного смещения Дугласа на полуфланг. Сантос отдал мяч Венделу, сам увел за собой защитника. В результате удалось пробить вратаря «Химок». Бразилец провел качественный матч.
Полузащитники
Кевин Ленини («Краснодар») – возвращение тура
Впервые за месяц сыграл в основе «Краснодара». И не подвел тренера Мусаева. Опорник Ленини отбирал мячи у футболистов «Ахмата», успешно сыграл на втором этаже, а на десерт добавил гол в коллекцию. Третий мяч окончательно остановил «Ахмат», хотя команда Ташуева несколько раз успешно огрызалась. Но полузащита со Сперцяном и Ленини была успешнее.
Маркус Вендел («Зенит») – аккуратность недели
В матче против «Химок» у Вендела 69 точных передач после семидесяти попыток. Маркусу не пришлось выполнять большой объем черновой работы, поскольку сопернику редко атаковал. Зато именно бразилец помог организовать победный гол с решающим ударом Гонду. Скаутам давно пора искать нового диспетчера, без пасов Вендела «Зенит» становится слабее.
Маркиньос («Спартак») – тонкость тура
Хотя у «Спартака» игра явно шла через Барко, которому все скидывали мяч, Маркиньос тоже отметился. Бразилец с левого фланга постоянно шел в обводку. Заработал первое из двух пенальти для Барко, но аргентинец не пробил голкипера в том моменте. Зато именно после тонкого разрезного паса Маркиньоса отличился Бонгонда. Именно так начался яркий камбэк «Спартака».
Нападающие
Ярослав Гладышев («Динамо») – дубль выходных
Ярослав сыграл всюду. Сначала открылся по правому краю после паса Касереса и технично пробросил мяч мимо голкипера «Рубина». Затем в центре штрафной площади в падении головой замкнул подачу слева. Гладышев принимал участие в успешных атаках «Динамо», а в концовке матча разогнал контрвыпад, который в итоге привел к третьему мячу в ворота казанцев.
Дмитрий Воробьев («Локомотив») – касания тура
Центральный нападающий «Локомотива» в первом тайме удачно подставил голову под подачу Ракова. Важно было в большинстве забить до перерыва. А затем именно Дмитрий технично сыграл в стеночку с Пиняевым. Левый вингер «Локомотива» разогнал атаку, сместился в центр и забил хлестким ударом. У Воробьева гол плюс пас, сыграл в стиле классической «девятки».
Джон Кордоба («Краснодар») – агрессивность недели
Когда колумбиец пользуется футбольной агрессивностью, а не участвует в неигровых эпизодах, то превращается в машину. Кордоба выиграл борьбу у Ибишева, после чего не дал Гандри шансов опередить себя по пути к важному первому голу в атаке. Также Джон нанес ещё три удара по воротам Шелии и дважды создал моменты для напарников в день победы над «Ахматом».
Главный тренер
Михаил Галактионов («Локомотив») – четкость тура
«Локомотиву» повезло с удалением защитника соперника. Но даже в равных составах у настроенного на работу московского клуба были высокие шансы, чтобы обыграть дома «Пари НН». Команда опытного тренера Ганчаренко лишь раз потревожила Митрюшкина. А вот «Локомотив» после неудачной серии матчей с поражениями и ничьими напомнил о себе в РПЛ. Размашистая игра молодой команды позволила выделить как главного тренера, который внес коррективы, так и персонально футболистов. Команде остается жалеть, что услышали Галактионова, когда слишком поздно мечтать о чемпионской борьбе.
Замена тура. Койта против «Крыльев Советов»
Нападающий ЦСКА появился на поле во втором тайме и сразу забил гол. Поскольку поединок против самарцев сложился для ЦСКА в целом неудачно – пропустили в ответ после пенальти от Сергеева, то можно выделить именно эту замену. Без хитрого удара Койта, для которого мяч стал всего вторым в РПЛ, «армейцы» могли уступить дома «Крылья Советов». У этой команды бал выездная победа над «Зенитом», могли огорчить и самую успешную команду весны в РПЛ.
Камбэк недели. «Спартак» с «Акроном» на выезде
Прошлая футбольная неделя прошла под знаком запоминающихся камбэков. «Манчестер Юнайтед» отыгрался против «Лиона» в безумном овертайме. «Барселона» в дополнительное время вырвала победу против «Сельты». «Спартак» поддержал тренд недели, ведь Дзюба организовал два мяча в ворота бывшего клуба. Артём забил сам и отдал голевой пас. «Красно-белым» пришлось отвечать. Даже с учетом, что Барко не забил первый из двух пенальти, отмечаем характер футболистов «Спартака». Провели далеко не лучший матч персонально, зато показали характер как единая команда.
Как раз характер показал только Барко тем что пошёл бить второй пенальти несмотря на неудачу с первым, остальная команда Лукойла показала отскок. "Фарт" в этом году небывалый у лукойловцев, в кавычках потому что злой рок только продлевает агонию некогда великого клуба в этом плену бензиновораковой опухоли. Удачей это называть язык не поворачивается, скорее наоборот проклятием.
Как раз характер показал только Барко тем что пошёл бить второй пенальти несмотря на неудачу с первым, остальная команда Лукойла показала отскок. "Фарт" в этом году небывалый у лукойловцев, в кавычках потому что злой рок только продлевает агонию некогда великого клуба в этом плену бензиновораковой опухоли. Удачей это называть язык не поворачивается, скорее наоборот проклятием.