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Легендарный трансфер Роналду

вчера, 10:10
Легендарный трансфер Роналду

В это долго не могли поверить, но это случилось: Криштиану Роналду – в «Ювентусе». Блогер «Соккер.ру» Ivan1908 считает, что это историческое событие.

«Ювентус» наносит удар

Этим летом туринцы стали просто средоточием историй про футбольных легенд. Сначала они расстались с Джанлуиджи Буффоном, который казался неотъемлемой частью черно-белой команды. А теперь взяли такую высоту, как трансфер Криштиану Роналду. Наверняка многие топ-клубы об этом задумывались, но даже не пытались осуществить, понимая, что переманить португальца из Мадрида будет очень тяжело – нечего даже и дергаться.

И только в «Ювентусе» правильно поняли намеки Роналду после финала Лиги чемпионов, аккуратно к нему подкатив. Уже давно Серия А является для «Ювентуса» посредственным развлечением. Как для ПСЖ Лига 1. Главная их цель – Лига чемпионов. А для этого нужны большие игроки. Большего чемпиона по духу, чем Роналду, найти сложно. Туринцы отказались от идеи про приобретение просто очень качественных футболистов с дальнейшей их доводкой до ума. Они просто махнули рукой и взяли готовую суперзвезду.

«Реал» начинает с нуля

Какое-то странное ощущение после ухода Роналду из «Реала». А с чем и кем теперь ассоциируется «Реал»? Не ловите себя на мысли? Понятно, что этот легендарный клуб существовал благополучно до Роналду и будет существовать после него. Но за этот год мадридцы потеряли двух главных своих символов последних лет, двух главных творцов беспрецедентного успеха в Лиге чемпионов: Зинедина Зидана и Роналду. Всего два человека ушли, а «Реал» выглядит сиротливо как-то. И зацепиться глазу особо не за что. Иско, Асенсио, Васкес? Крутые игроки, но «Реал» привык к более масштабным фигурам. Бензема? Над ним только ленивый не смеялся. Бэйл? Шикарен, но почти не вылезает из лазарета. Это мы говорим о ярких игроках атаки.

Понятно, что харизматичный Рамос никуда не делся, яркие Кроос и Модрич – на месте, работящий Каземиро – тут же. Но это не того медийного размаха парни. Так что «Реал», можно сказать, обнуляет целую эпоху. Флорентино Перес прямо сейчас судорожно думает о том, какой бомбой взорвать этим летом трансферный рынок. Уход Роналду может породить небывалую цепную реакцию, за которой последует какой-нибудь невероятный ход со стороны «Реала». Даже несколько ходов. Ведь Перес так долго сдерживался. Левандовски, Неймар, Мбаппе – теперь возможно абсолютно все. Уверен, что «Реал» не остановится ни перед чем, чтобы начать следующий сезон с мировой звездой в атаке. И развитие событий нас ждет увлекательное.

Еще больше легендарности

Мы знаем, как Роналду ревностно относится к успехам, к признанию, к трофеям и статусу. Как ему было больно уступать на том или ином футбольном фронте Лионелю Месси. В этом нет ничего постыдного. Это лишь подчеркивает, что португалец невероятно амбициозный целеустремленный человек, который постоянно хочет максимума, постоянно стремится к победам. Это и приводит его лично и его команды к титулам. И он наверняка понимает, какие точно может дать неопровержимые аргументы своим сторонникам в споре с болельщиками Месси о легендарности. Лионель добивался успехов, колоссальных успехов лишь в одной команде. Роналду делал это уже в двух клубах: в «Манчестер Юнайтед» и «Реале». В двух разных чемпионатах, сложных и ярких чемпионатах. Теперь Криштиану добавит туда и чемпионат Италии.

Он грамотно все взвесил. Роналду будет главной звездой Серии А, главной медийной фигурой, не будет ни с кем там делить эту славу. Он будет выступать в самой сильной команде Италии последних лет, что почти гарантирует ему титулы на внутренней арене еще и на Апеннинах. Да и к победе в Лиге чемпионов «Ювентус» несколько раз за последние годы был относительно близок. Не хватало небольших штрихов. Так что Роналду поставил на ту лошадь, делая свой выбор. Когда другие в 33 года идут к закату, Криштиану добавляет топлива и атакует новую высоту, имея очень четкий прагматичный расчет и все шансы на успех в его реализации.

Дисбаланс размывается

Интересно было бы посмотреть на реакцию президента Ла Лиги Хавьера Тебаса, когда он узнал, что Роналду переходит в «Ювентус». Уверен, что в режиме онлайн можно было увидеть появление новых седых волосков на его голове. Ведь несколько лет назад он твердил, что Испания должна бросить вызов Англии по деньгам, по звездным футболистам. Он подчеркивал, что лучшие футболисты мира играют именно в чемпионате Испании, гордился этим. Но буквально за календарный год Ла Лига лишилась двух из трех главных медийных звезд мирового футбола: Неймар ушел в ПСЖ, теперь Роналду – в «Ювентус». Центр внимания размылся. Англия остается со своими огромными деньгами, сумасшедшей конкуренцией и россыпью сильных футболистов даже в посредственных клубах благодаря наличию у них несопоставимых с иными чемпионатами денег. А вот Испания уже не может утверждать, что в ней собраны сильнейшие в мире, самые топовые. Пока, конечно, «Реал» не нанес ответного удара и не сделал Неймару возврат.

Да, испанские клубы по-прежнему побеждают в еврокубках. И это – последний, зато эффектный аргумент Тебаса. Что же до Серии А, то ей как раз не хватало такой встряски и повышения внимания. В последнее время подвижки в Италии наметились, посещаемость стадионов стала выше, результаты команд получше, даже конкуренция неплохая среди именитых клубов восстановилась. Поэтому появление Роналду там подхлестнет и других к более интенсивному развитию. Как было во Франции, где, конечно, никто с ПСЖ не сравнится, но «Монако», «Марсель» и «Лион» перестали быть расхлябанными и стали, как могут, усиливаться. В общем, этот трансфер из «Реала» в «Ювентус» запустил интересные процессы.

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Tott_Hot
Tott_Hot ответил Islam0500
сегодня в 11:40
Islam0500:
-9 лет; -438 официальных матчей; -450 официальных голов; -16 трофеев, с том числе 4 кубка ЛЧ; -Лучший бомбардир в истории клуба; -Также 4 Золотых мячей и 3 золотые бутсы, будучи игроком Реала; Долгое время не верил этим слухам, думал, что как и раньше они так и останутся слухами. Но на этот раз, все же, это свершилось. Рано или поздно это должно было случиться, хотя бы через год, другой Уходит целая эпоха. Однако для меня Реал и Роналду всегда останутся одним целым. Признаюсь, не сразу взлюбил его...даже терпеть не мог, когда играл за МЮ, но своей игрой, крайне серьезным отношением к делу и не реальным профессионализмом завоевал любовь и уважение. Пришел звездой, уходит легендой! Реал осиротел, ведь невозможно представить королей Европы, без своего главного короля. Большому кораблю, большое плавание!
-9 лет;
-4380 нырков;
-450 пенальти и их требований со слезами
-16 романов с мужчинами, в том числе 4 с несовершеннолетними
-Самый позорный бомбардир в истории клуба;
-Также 4 золотых страпона и 3 золотые пинетки, будучи игроком Реала;
Долгое время не верил этим слухам, думал, что как и раньше они так и останутся слухами. Но на этот раз, все же, это свершилось. Рано или поздно это должно было случиться, хотя бы через год, другой. Уходит целая эпоха. Однако для меня Реал и Роналду всегда останутся одним целым. Признаюсь, сразу не взлюбил его...даже терпеть не мог, когда еще играл за МЮ, но своими ударами по пустым с метра, крайне профессиональными нырками и не реальным актерским мастерством завоевал всемирный позор и ненависть . Пришел балериной, уходит легендарной примой! Театр осиротел, ведь невозможно представить геев Испании, без своего главного короля. Большому дельфину, большое плавание!
Valerii
Valerii
сегодня в 10:26
лучший игрок мира ? а че такой дешевый ?
рус фан
рус фан
сегодня в 08:16
Без Криштиану голы с верху будет труднее забивать, надо искать нового центр форварда еще к тому же.
Islam0500
Islam0500
вчера в 20:16
-9 лет;
-438 официальных матчей;
-450 официальных голов;
-16 трофеев, с том числе 4 кубка ЛЧ;
-Лучший бомбардир в истории клуба;
-Также 4 Золотых мячей и 3 золотые бутсы, будучи игроком Реала;
Долгое время не верил этим слухам, думал, что как и раньше они так и останутся слухами. Но на этот раз, все же, это свершилось. Рано или поздно это должно было случиться, хотя бы через год, другой Уходит целая эпоха. Однако для меня Реал и Роналду всегда останутся одним целым. Признаюсь, не сразу взлюбил его...даже терпеть не мог, когда играл за МЮ, но своей игрой, крайне серьезным отношением к делу и не реальным профессионализмом завоевал любовь и уважение. Пришел звездой, уходит легендой! Реал осиротел, ведь невозможно представить королей Европы, без своего главного короля. Большому кораблю, большое плавание!
Сокто Батуев
Сокто Батуев ответил -Inquisitor-
вчера в 20:11
Мда по красноречивости вы не заменимы👿 прямо злобость чувствуется в словах
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов
вчера в 17:58
А ведь на самом деле этого стоило ожидать. Вспомните его красивый гол в падении через себя в домашнем матче Ювентуса - как тогда зааплодировал весь стадион?! Может именно в тот момент, в головы владельцев Юве и закралась та мысль, что его надо купить. И на самого Роналду туринская публика оказала благоприятное воздействие своим поступком, такое всегда трогает за сердце.
ilhom0566
ilhom0566
вчера в 15:14
Реал закольцует чемпионат мира. До начала купил тренера, по окончании купит чемпиона мира или вице-чемпиона или вице-вице-чемпиона с именем за любые бабки. Ну или нескольких из команд-полуфиналистов.
Valerii
Valerii
вчера в 14:43
Старая синьора скупает антиквариат по бросовым ценам.
alex074
alex074
вчера в 14:42
Очередной пиар ход Кристинки. Но в италии играют по другому, так что увидим, что из этого получится.
амурец
амурец
вчера в 13:00
Жаль конечно Роналду в Реале блистал, но жизнь продолжается и Реалу надо идти дальше, хорошие игроки у него есть, ну и Перес может кого прикупит, а Роналду успехов в покарении итальянских футбольных вершин
Евгений Сибель
Евгений Сибель
вчера в 12:39
Реал выиграет 4 ю и 5 ю ЛЧ подряд, приятного просмотра.
-Inquisitor-
-Inquisitor-
вчера в 12:31
На дворе чемпионат мира, но большинство новостей про португальскую девицу лёгкого поведения. Как будто больше писать не о чём. На самом деле всё гораздо прозаичнее - перес сообщил своей любовнице, что денег на её содержание и покупку ЗМ больше нет, казна истощена судейской ЛЧ и кристинка пошла по рукам. Думаю и из Ювентуса её скоро выкинут, ибо 5-6 приличных матчей за сезон вряд ли устроят руководство Юве...
oFANATo
oFANATo
вчера в 12:31
Вот и посмотрим чего добьется Ювентус с Роналдо в Л/Ч, без Роналдо были уже финалы.
Теперь должна быть только победа.
Фата лист
Фата лист ответил Nety-net
вчера в 12:12
Nety-net:
Точно, лучше не придумаешь. А Реалу нужна встряска, полузащита в идеале, нужен Повар на место Карвахаля, и кто нибудь из суперзвёзд на место Рона, если это Азар так ещё и нап нужен, если Мбапе или Неймар то Бенз самое то. Ну и норм нап на подмену Бензу.
Не думаю, что Павар нужен Реалу...
Naimi Nabi
Naimi Nabi
вчера в 12:03
Чемпионы никогда не устанут от новых вызовов».
(Пеле)
Munutd
Munutd
вчера в 11:57
Реально, Реал без Рона уже смотрится не такой уж и звездной командой. Хотя на каждой позиции свои Роны там...
Hamman
Hamman
вчера в 11:49
Роналду удачи в Ювентусе!
Невозможно недооценить то что он дал за эти 9 лет Реалу! Самый пик карьеры считай провёл в королевском клубе! Но и Реал не остался в долгу! От личных до клубных, коллекция наград Роналдо шикарна!
Лично я предпочёл бы чтобы Роналду в Реале завершил карьеру. Это было бы красивым финалом карьеры великого игрока в великом клубе! Но для этого нужно быть готовым закончить с футболом в 34 максимум! Это не про Роналду!
Теперь будем ждать кого возьмет Перес ему в замену...
SkiNheD
SkiNheD
вчера в 11:47
Сразу вопрос блогер Ivan 1908 это год рождения или порядковый номер? А так спс за статью.
audioman
audioman
вчера в 11:31
Хитер Криштиану. В ла лиге с возрастом все сложнее и сложнее ему доминировать, вот и подобрал себе проходной, будем откровенны, чемпионат и клуб, господствующий в нём. На пару сезонов останется еще супер топовым нападающим
eleven LC
eleven LC
вчера в 11:30
Мне жаль что Роналду ушёл из Реала,он великий футболист но теперь это уже не важно,Рон игрок другого клуба!Но я болею за Реал и напряжённо жду что придумает руководство,кого купит,ведь Реал не возможно
высоко поднял планку и теперь впереди всё как в тумане!
Удачи Роналду в Италии!Но Реал Мадрид как и прежде,недосягаем!
Nety-net
Nety-net ответил Фата лист
вчера в 11:23
Точно, лучше не придумаешь. А Реалу нужна встряска, полузащита в идеале, нужен Повар на место Карвахаля, и кто нибудь из суперзвёзд на место Рона, если это Азар так ещё и нап нужен, если Мбапе или Неймар то Бенз самое то. Ну и норм нап на подмену Бензу.
Vеnom
Vеnom
вчера в 10:31
От этого выиграют все..Реал получил столько,сколько заплатил..Перестройка щас,или через 2 года нужна была..Ювентус получил лучшего игрока мира,и главного претендента на ЗМ-18..Сам Роналду не в Китай ушел,а в Италию..В топ клуб,который регулярно играет в ЛЧ.Да т состав у Юве добротный..
MALOVAR
MALOVAR
вчера в 10:22
Великий трансфер
Фата лист
Фата лист
вчера в 10:22
Грамотный ход от Роналду, клуба лучше Ювентуса на данном этапе его карьеры представить невозможно!
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