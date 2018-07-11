Легендарный трансфер Роналду

В это долго не могли поверить, но это случилось: Криштиану Роналду – в «Ювентусе». Блогер «Соккер.ру» Ivan1908 считает, что это историческое событие.

«Ювентус» наносит удар

Этим летом туринцы стали просто средоточием историй про футбольных легенд. Сначала они расстались с Джанлуиджи Буффоном, который казался неотъемлемой частью черно-белой команды. А теперь взяли такую высоту, как трансфер Криштиану Роналду. Наверняка многие топ-клубы об этом задумывались, но даже не пытались осуществить, понимая, что переманить португальца из Мадрида будет очень тяжело – нечего даже и дергаться.

И только в «Ювентусе» правильно поняли намеки Роналду после финала Лиги чемпионов, аккуратно к нему подкатив. Уже давно Серия А является для «Ювентуса» посредственным развлечением. Как для ПСЖ Лига 1. Главная их цель – Лига чемпионов. А для этого нужны большие игроки. Большего чемпиона по духу, чем Роналду, найти сложно. Туринцы отказались от идеи про приобретение просто очень качественных футболистов с дальнейшей их доводкой до ума. Они просто махнули рукой и взяли готовую суперзвезду.

«Реал» начинает с нуля

Какое-то странное ощущение после ухода Роналду из «Реала». А с чем и кем теперь ассоциируется «Реал»? Не ловите себя на мысли? Понятно, что этот легендарный клуб существовал благополучно до Роналду и будет существовать после него. Но за этот год мадридцы потеряли двух главных своих символов последних лет, двух главных творцов беспрецедентного успеха в Лиге чемпионов: Зинедина Зидана и Роналду. Всего два человека ушли, а «Реал» выглядит сиротливо как-то. И зацепиться глазу особо не за что. Иско, Асенсио, Васкес? Крутые игроки, но «Реал» привык к более масштабным фигурам. Бензема? Над ним только ленивый не смеялся. Бэйл? Шикарен, но почти не вылезает из лазарета. Это мы говорим о ярких игроках атаки.

Понятно, что харизматичный Рамос никуда не делся, яркие Кроос и Модрич – на месте, работящий Каземиро – тут же. Но это не того медийного размаха парни. Так что «Реал», можно сказать, обнуляет целую эпоху. Флорентино Перес прямо сейчас судорожно думает о том, какой бомбой взорвать этим летом трансферный рынок. Уход Роналду может породить небывалую цепную реакцию, за которой последует какой-нибудь невероятный ход со стороны «Реала». Даже несколько ходов. Ведь Перес так долго сдерживался. Левандовски, Неймар, Мбаппе – теперь возможно абсолютно все. Уверен, что «Реал» не остановится ни перед чем, чтобы начать следующий сезон с мировой звездой в атаке. И развитие событий нас ждет увлекательное.

Еще больше легендарности

Мы знаем, как Роналду ревностно относится к успехам, к признанию, к трофеям и статусу. Как ему было больно уступать на том или ином футбольном фронте Лионелю Месси. В этом нет ничего постыдного. Это лишь подчеркивает, что португалец невероятно амбициозный целеустремленный человек, который постоянно хочет максимума, постоянно стремится к победам. Это и приводит его лично и его команды к титулам. И он наверняка понимает, какие точно может дать неопровержимые аргументы своим сторонникам в споре с болельщиками Месси о легендарности. Лионель добивался успехов, колоссальных успехов лишь в одной команде. Роналду делал это уже в двух клубах: в «Манчестер Юнайтед» и «Реале». В двух разных чемпионатах, сложных и ярких чемпионатах. Теперь Криштиану добавит туда и чемпионат Италии.

Он грамотно все взвесил. Роналду будет главной звездой Серии А, главной медийной фигурой, не будет ни с кем там делить эту славу. Он будет выступать в самой сильной команде Италии последних лет, что почти гарантирует ему титулы на внутренней арене еще и на Апеннинах. Да и к победе в Лиге чемпионов «Ювентус» несколько раз за последние годы был относительно близок. Не хватало небольших штрихов. Так что Роналду поставил на ту лошадь, делая свой выбор. Когда другие в 33 года идут к закату, Криштиану добавляет топлива и атакует новую высоту, имея очень четкий прагматичный расчет и все шансы на успех в его реализации.

Дисбаланс размывается

Интересно было бы посмотреть на реакцию президента Ла Лиги Хавьера Тебаса, когда он узнал, что Роналду переходит в «Ювентус». Уверен, что в режиме онлайн можно было увидеть появление новых седых волосков на его голове. Ведь несколько лет назад он твердил, что Испания должна бросить вызов Англии по деньгам, по звездным футболистам. Он подчеркивал, что лучшие футболисты мира играют именно в чемпионате Испании, гордился этим. Но буквально за календарный год Ла Лига лишилась двух из трех главных медийных звезд мирового футбола: Неймар ушел в ПСЖ, теперь Роналду – в «Ювентус». Центр внимания размылся. Англия остается со своими огромными деньгами, сумасшедшей конкуренцией и россыпью сильных футболистов даже в посредственных клубах благодаря наличию у них несопоставимых с иными чемпионатами денег. А вот Испания уже не может утверждать, что в ней собраны сильнейшие в мире, самые топовые. Пока, конечно, «Реал» не нанес ответного удара и не сделал Неймару возврат.

Да, испанские клубы по-прежнему побеждают в еврокубках. И это – последний, зато эффектный аргумент Тебаса. Что же до Серии А, то ей как раз не хватало такой встряски и повышения внимания. В последнее время подвижки в Италии наметились, посещаемость стадионов стала выше, результаты команд получше, даже конкуренция неплохая среди именитых клубов восстановилась. Поэтому появление Роналду там подхлестнет и других к более интенсивному развитию. Как было во Франции, где, конечно, никто с ПСЖ не сравнится, но «Монако», «Марсель» и «Лион» перестали быть расхлябанными и стали, как могут, усиливаться. В общем, этот трансфер из «Реала» в «Ювентус» запустил интересные процессы.