Хорватия vs Англия. Финал на кону и старые счёты

Первый финалист чемпионата мира определился - Франция уже поджидает соперника по схватке за трофей. «Соккер.ру» анонсирует сражение Англии и Хорватии в полуфинале ЧМ-18.

На ЧМ-2018. Ни Хорватия, ни Англия не входили в число записных фаворитов чемпионата мира, эти команды не ждали в финале, а одна из них там будет. Предполагали, что «шашечные» со своей блестящей полузащитой могут пошуметь и снять пару скальпов, а относительно англичан даже прогнозов не было, потому что любые предсказания на крупных турнирах не сбываются десятилетиями. Команде Гарета Саутгейта досталась легкая группа с Тунисом и Панамой, а в матче с Бельгией можно было даже проиграть, чтобы попасть в более простую часть сетки плей-офф, где Англия прошла Колумбию по итогам серии пенальти и Швецию. Хорватия одержала три победы на групповой стадии (над Нигерией, Аргентиной и Исландией), а в матчах на выбывание «шашечные» ни разу не выиграли «чисто» - только в сериях пенальти (оставили за бортом Данию и Россию).

История противостояний. Всего англичане и хорваты сходились на футбольном поле семь раз: 4 победы «Трех львов», 2 успеха балканцев и одна ничья. Если говорить только об официальных встречах, то здесь царит бескомпромиссность: Англия побеждала трижды, Хорватия дважды. Впервые в турнирном матче эти команды сошлись на групповой стадии Евро-2004, тогда родоначальники футбола выиграли 4:2. Потом был отборочный цикл Евро-2008, в ходе которого «шашечные» одержали две победы (2:0 и 3:2), причем последний результат открыл путь в финальную часть чемпионата Европы для сборной России, а англичане остались за бортом крупного турнира. Месть состоялась уже в ходе следующего отборочного цикла – на ЧМ-2010. Англия дважды выиграла крупно (4:1 и 5:1), теперь уже Хорватия финишировала на третьей строчке и осталась без чемпионата мира. Таким образом, предыдущий матч между сегодняшними соперниками по полуфиналу ЧМ-2018 состоялся почти девять лет назад на «Уэмбли» и закончился со счетом 5:1 в пользу англичан. Вряд ли сегодня увидим нечто подобное. Хорваты будут даже не против еще одной серии пенальти, если она заведет их в финал.

Любопытный факт. В заявке сборной Англии представители исключительно клубов АПЛ, в то время как в составе Хорватии лишь один игрок из английского первенства – Деян Ловрен («Ливерпуль»). Зато за «шашечных» играют футболисты из чемпионатов Испании, Англии, Италии, Германии, Франции и России. А также Турции, Австрии, Бельгии и Хорватии. Представители десяти разных чемпионатов – роскошное разнообразие!

У чемпионата мира будет новый финал. И это супер!

Сборная Хорватии. Хорваты близки к повторению своего исторического результата – на ЧМ-1998 брали «бронзу», но, естественно, команда Златко Далича хочет большего, а к этому есть все предпосылки. Сборная Хорватии играет в сбалансированный футбол с центром силы в полузащите, где действуют Модрич с Ракитичем, вокруг которых и строится игра. Златко Далич грамотно настроил свою команду, главное качество которой заключается в том, что звездные игроки являются одновременно трудягами, каких еще поискать. Сочетание таланта, трудолюбия, высокой самоотдачи и организованности дают высокий КПД на выходе, пусть в плей-офф Хорватия еще никого не обыграла, ведь и с датчанами, и с россиянами переводила выяснение отношений в серию пенальти.

Но это тоже показательно: выиграть два послематчевых испытания нервов подряд – это серьезно. Значит, с психологической устойчивостью у «шашечных» полный порядок. Еще одна хорватская «фишка» - гибкие тактические перестроения под каждого соперника, но не затрагивающие системных основ игры. Златко Далич играл уже по разным схемам: и 4-3-3, и 4-2-3-1, и 4-1-4-1 и даже 4-4-1-1. Многое зависит от того, как тренер в той или иной встрече хочет использовать свой главный козырь – Луку Модрича. Предположу, что сегодня полузащитник «Реала» будет действовать между английскими линиями, выбор будет сделан между схемами 4-3-3 и 4-1-4-1, впрочем, они могут перетекать одна в другую несколько раз по ходу матча, ведь расстановки «соседние».

Ориентировочный состав Хорватии (4-1-4-1): Субашич – Врсалько, Ловрен, Вида, Стринич – Модрич – Перишич, Крамарич, Ракитич, Ребич – Манджукич.

Сборная Англии. Англичане на ЧМ-2018 забили уже 11 голов, девять из которых – со стандартов. Команда Гарета Саутгейта применяет это оружие с убийственной эффективностью, и хотя хорваты тоже не против воспользоваться штрафными, угловыми и прочими аутами, их сегодняшние соперники в этом искусстве преуспели больше. После вылета Бельгии «Три Льва» остаются единственной командой на мундиале, использующей схему с тремя центральными защитниками. Кто бы ни был напротив, англичане не отходят от расстановки 3-1-4-2, в этом их сила и их уязвимость. В первую очередь, не выглядит сильным звеном Джордан Хендерсон на позиции опорного полузащитника, вероятно, именно на эту зону хорваты и направят свое давление, попытаются выбить седло из-под соперника. Зато атакующая четверка и фланги работают интенсивно, поэтому высокий прессинг против англичан чреват острыми выпадами, и повезет, если завершающий удар дадут сделать мазиле Стерлингу, а не капитану Кейну.



Ориентировочный состав Англии (3-1-4-2): Пикфорд – Магуайр, Стоунз, Уокер – Хендерсон – Триппьер, Алли, Лингард, Янг – Стерлинг, Кейн.

Прогноз «Соккер.ру»: результативная ничья в основное время и выяснение отношений в серии пенальти.