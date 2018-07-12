Хорватия – 13-я! Все финалисты чемпионатов мира

Сборная Хорватии станет 13-й командой, которая сыграет в главном матче чемпионата мира. «Соккер.ру» рассказывает обо всех сборных, добиравшихся до схватки за трофей.

Хорватия – 1 финал (2018)

Переиграв сборную Англии в полуфинале ЧМ-2018, хорватская дружина стала тринадцатой командой, которая примет участие в финальном матче чемпионата мира. Хорватия дебютировала на мундиалях всего лишь 20 лет назад и сходу завоевала «бронзу», на мировом форуме в России «шашечные» уже перекрыли это достижение, а могут и вовсе выиграть Кубок мира. Вот это будет история!

Хорватия, ты что творишь?! Остановись!

Швеция – 1 финал (1958) = поражение

60 лет назад сборная Швеции добилась своего исторического максимума на мундиалях. «Тре Крунур» на домашнем турнире пробились в финал, где проиграли Бразилии с юным Пеле в составе. В битве на стокгольмской «Росунде» хозяева первыми открыли счет – отличился Нильс Лидхольм, но бразильцы не растерялись. Итоговый счет – 2:5 не в пользу Швеции.

Венгрия – 2 финала (1938 и 1954) = 2 поражения

У Хорватии теперь, как и у Швеции, по одному финалу, есть еще два чемпиона с одним попаданием в финал. У девяти команд – два финала и больше. Сборная Венгрии дважды претендовала на «золото», но в обоих случаях «Волшебные мадьяры» проигрывали в финалах: 2:4 Италии в 1938-м и 2:3 ФРГ в 1954-м. Это поражение получилось максимально досадным, ведь венгры забили два мяча в дебюте, а по ходу того турнира уже обыгрывали немцев со счетом 8:3 и были абсолютными фаворитами финала.

Чехословакия – 2 финала (1934 и 1962) = 2 поражения

Сборная Чехословакии тоже играла в двух финалах, разделенных второй мировой войной. В обоих случаях шансов на победу было немного: в 1934 году по политическим причинам, ведь накануне финала с Италией шведского арбитра Ивана Эклида наставлял сам Бенито Муссолини, а в 1962-м Бразилия была на голову сильнее.

Нидерланды – 3 финала (1974, 1978 и 2010) = 3 поражения

Голландцы и вовсе не смогли реализовать ни одну из своих попыток в финалах. Трижды «оранжевые» вплотную подбирались к успеху мирового масштаба и трижды на их пути вставали непоколебимые противники. На ЧМ-1974 и ЧМ-1978 голландцы в финалах уступали хозяевам (ФРГ и Аргентине соответственно), а на ЧМ-2010 в ЮАР сборная Нидерландов в овертайме проиграла сильнейшей команде того времени – Испании.

Англия – 1 финал (1966) = 1 победа

Проиграв хорватам, сборная Англии упустила возможность выйти во второй финал чемпионата мира в своей истории. Единственный раз «Три Льва» добирались до решающей стадии на домашнем турнире 1966 года и тогда одолели немцев в финале со счетом 4:2 в овертайме, а историю с голом Херста и решением Бахрамова футбольные люди припоминают до сих пор.

Испания – 1 финал (2010) = 1 победа

Как и англичане, испанцы реализовали свою единственную попытку и выиграли чемпионат мира с одного финала. 100% успешности в финальных матчах! Помимо Испании и Англии, этим может похвастать еще и Уругвай, о котором чуть ниже. Если смотреть на финалистов чемпионата мира хронологически, то восемь лет назад «Красная Фурия» стала 12-м финалистом мундиалей и 8-й командой в списке победителей.

Уругвай – 2 финала (1930 и 1950) = 2 победы

Успехи Уругвая уже «немолоды», но из летописи их не вычеркнуть. «Селесте» выиграли самый первый чемпионат мира, а двадцать лет спустя одержали победу на первом послевоенном мундиале, ввергнув в шок Бразилию.

Франция – 3 финала (1998, 2006 и 2018) = 1 победа и 1 поражение

Франция – самый успешный соискатель наград мировых первенств за последние двадцать лет, ведь это третий выход «Трехцветных» в финал с 1998 года, когда Зидан и компания переиграли Бразилию 3:0. В 2006-м французы уступили Италии в серии пенальти после того, как Зизу забодал Матерацци, а Трезеге смазал удар с «точки», в ближайшее воскресенье в «Лужниках» уже новое поколение французской сборной попытается выиграть свой финал у Хорватии.

Аргентина – 5 финалов (1930, 1978, 1986, 1990 и 2014) = 2 победы и 3 поражения

«Альбиселесте» пять раз непосредственно оспаривали главный трофей чемпионата мира, попали в финал на первом же мундиале, но тогда уступили уругвайцам, а вот когда сами стали хозяевами почти полвека спустя, то обыграли Нидерланды и стали сильнейшей сборной планеты. Любопытно, что во всех следующих финалах (1986, 1990 и 2014) соперниками аргентинцев выступали немцы, которые были побиты с помощью Марадоны при первой встрече, но потом дважды делали реванш.

Италия – 6 финалов (1934, 1938, 1970, 1982, 1994 и 2006) = 4 победы и 2 поражения

«Скуадра Адзурра» имеет положительный баланс столкновений в финалах – четыре победы при двух поражениях. Правда, два успеха достигнуты в довоенные годы на турнирах, где Италия была на особом счету. В финалах чемпионатов мира итальянцы побеждали Чехословакию, Венгрию, Германию и Францию, а проигрывали дважды Бразилии.

Бразилия – 7 финалов (1950, 1958, 1962, 1970, 1994, 1998 и 2002) = 5 побед и 2 поражения

Бразильцы проигрывали в финалах дважды, причем в обоих случаях они были фаворитами – против Уругвая на домашнем ЧМ-1950 и в гостях у Франции на ЧМ-1998. Но пять побед весомее, Бразилия остается самой титулованной сборной на чемпионатах мира. В финалах «Пентакампеоны» обыгрывали Италию (дважды), Швецию, Чехословакию и Германию.

Германия – 8 финалов (1954, 1966, 1974, 1982, 1986, 1990, 2002 и 2014) = 4 победы и 4 поражения

Бундесманшафт уступает Бразилии по числу титулов, но если говорить о количестве попаданий в финал, то здесь равных немцам нет. Половину своих финалов сборная Германии выиграла, другую половину – проиграла. Победы датированы 1954, 1974, 1990 и 2014 годами, соперники по финалам соответственно – Венгрия, Нидерланды, Аргентина и снова Аргентина. Поражения случились в 1966-м от Англии, в 1982-м от Италии, в 1986-м от Аргентины и в 2002-м от Бразилии.