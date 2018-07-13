Великая сделка

Любой шаг имеет последствия. Зачастую – не самые очевидные. «Соккер.ру» - об экономическом и маркетинговом значении перехода Роналду из «Реала» в «Ювентус».

Трансфер Криштиану Роналду из «Реала» в «Ювентус» - это не только величайшее событие для мирового футбола. Оно не только меняет плоскость восприятия европейского клубного футбола, но имеет и экономические последствия. Настолько масштабной оказалась величина произошедшего. Хотя сумма сделки-то по современным меркам не заоблачная – 112 миллионов евро.

Причем если разбирать сумму, то непосредственно «Реал» получит 100 миллионов. Остальная часть – это разного рода комиссионные. Еще три миллиона получил «Манчестер Юнайтед», а два миллиона – «Спортинг». Вот так из ниоткуда им привалили деньжищи в рамках компенсации, которая предусмотрена программой солидарности ФИФА в качестве отчисления клубам, за которые игрок выступал в возрасте от 12 до 23 лет.

Также Роналду вышел на второе место по суммарной стоимости своих трансферов за всю историю. В общей сложности клубы на покупку Роналду потратили 215 миллионов евро. За 19 миллионов он перешел из «Спортинга» в МЮ, потом за 96 миллионов в «Реал», а теперь вот в «Ювентус». Нетрудно догадаться, что первое место у Неймара, который только из «Барселоны» в ПСЖ перешел за 222 миллиона евро, а общая сумма его трансферов составила 308 миллионов.

Так что догнать его будет непросто, особенно если вдруг бразилец решить дернуть назад в Испанию. Это явно обойдется недешево тому же «Реалу». Пока же третье место имеет Анхель Ди Мария с 179 миллионами евро за свои трансферы. Стоит отметить и пробуждение итальянского рынка. Понятно, что Роналду стал самым дорогим трансфером в истории итальянских клубов. Столько ни за кого еще не платили.

Второе место у Гонсало Игуаина, который перешел в тот же «Ювентус» из «Наполи» за 90 миллионов евро, а вот третье место занимает аж трансфер 2000 года – Эрнан Креспо сменил «Парму» на «Лацио» за 57 миллионов евро. Представляете, сколько лет Серия А не тратила баснословных денег, пока Англия, Испания и даже Франция в лице ПСЖ этим напропалую занималась.

При этом в мировом рейтинге этот отдельный трансфер занял лишь пятое место. И португалец стал седьмым игроком, за которого заплачено более 100 миллионов евро. Дороже Роналду покупали только Усмана Дембеле (за 115 миллионов), Филиппе Коутиньо (за 125 миллионов), Килиана Мбаппе (за 180 миллионов) и Неймара (за 222 миллиона). При этом не стоит забывать, что Роналду по футбольным меркам уже относится к ветеранам.

Условно к этой категории для ровного счета можно относить футболистов старше 30 лет. Обычно большие деньги за них не выкладывают, каким бы талантом они ни обладали. Все-таки футбольный век весьма ограничен. Но тут сказалось колоссальное здоровье Роналду и его постоянное самосовершенствование, работа над собой.

Так что его рекорд среди трансферов игроков, кому за 30, падет очень нескоро. Сравните разницу. Роналду продали за 112 миллионов евро. Находящийся на втором месте трансфер – 42 миллиона евро. Это переход защитника Леонардо Бонуччи из «Ювентуса» в «Милан» в прошлом году. Итальянцу было 30 лет на тот момент.

В 30 лет за 38 миллионов перешел из «Ромы» в «Интер» Раджа Наингголан. Это третье место среди трансферов тех, кто разменял третий десяток. Так что можно только лишний раз восхититься тем, как удачно «Реал» и Роналду совершили эту сделку. Ну и «Ювентус» в накладе не останется. Ведь это во многом вложение не только в спортивные успехи ближайших лет, но и в маркетинг.

Да и в фундаментальные экономические показатели. Как только появились слухи о возможном переходе Роналду в «Ювентус», чуткий рынок акций на это отреагировал. Начался стабильный уверенный рост стоимости. Примерно в полтора раза выросла цена акций «Ювентуса».

Это беспрецедентный рост, которому позавидуют даже самые прорывные компании, не говоря уже о футбольных клубах, где с доходами все нелегко. Во время трансфера Роналду акции достигли своего пика – 0,91 евро за штуку. Владеющая «Ювентусом» семья Аньелли рассчитывает и на успех своего главного бизнеса – они управляют автоконцерном «Фиат».

Маркетологи компании прогнозируют, что к 2022 году объем продаж автомобилей вырастет до 3,3 миллиона единиц за год, а к концу этого года достигнет 1,9 миллиона единиц. Вполне вероятно, таким образом Аньелли хотят еще и работников «Фиата» успокоить, которые всерьез взбунтовались по поводу невероятной покупки «Ювентуса». Обычных рабочих такие траты не вдохновили, мягко говоря, и профсоюз даже инициировал забастовку на заводе:

«Неприемлемо, что работники завода приносят экономические жертвы, тогда как компания тратит миллионы евро на игрока. Они говорят семьям, чтобы те затянули пояса посильнее, а сами вкладывают столько денег в игрока. Думаете, это правильно? Нормально ли, когда один человек зарабатывает миллионы, а тысячи семей уже к середине месяца не имеют денег? Мы все работаем не меньше владельцев. Работники „Фиата“ приносят целое состояние им. А в качестве компенсации – страдания. „Фиат“ должен инвестировать в другие сферы, в прогресс, который обеспечит доходами тысячи семей, а не в благополучие одного человека. Это должно быть целью. По этой причине профсоюз объявляет забастовку на заводе с 22.00 15 июля по 18.00 17 июля».

Тут можно вспомнить критику в адрес российских клубов, которые тратят деньги «народного достояния» или попросту бюджетные. Непосредственную маркетинговую отдачу уже ощутил и сам клуб сразу же. В «Ювентусе» предусмотрительно попросили Хуана Куадрадо передать седьмой номер Роналду, для которого это символическая цифра.

Фанаты «Ювентуса» стремительно бросились скупать футболки португальца. В течение суток с лишним интернет-магазин «Ювентуса» не справлялся с наплывом заказов, а при средней стоимости футболки в 100 евро продавалась примерно одна футболка в минуту. Невероятный средний показатель. В «Ювентусе» рассчитывают продать на этой волне хайпа не менее миллиона футболок.