Почему Хорватия может выиграть чемпионат мира

За сборную Франции свежесть молодых футболистов и мастерство. В их пользу столько аргументов, что «Соккер.ру» предлагает пойти от противного.

Алгоритм победы Франции знаете. Мбаппе убежит, Гризманн придумает, Матюиди и Погба устроят Модричу сеанс футбольного каннибализма. Канте сметет все атаки, как в детстве подметал улицы, чтобы подзаработать. Результат может быть предсказуемым.

Франция, скорее всего, будет чемпионом мира, если сыграет показательный матч без ошибок в защите. Сил и таланта у них еще больше, чем у боевитой Хорватии. Но у аутсайдера свои аргументы, ведь сборная Далича на ЧМ-18 словно дикий Уругвай, разбивший Аргентину, но хитрее Бельгии.

Тактика с учетом соперника

Франция тоже играет от соперника, но как фаворит. А Хорватия, как удав, оплела Англию, а до этого придушила Данию и Россию. Забрала инициативу и в полуфинале, а в овертайме нашла эпизод, который не придумали Алли и Кейн. В каждом матче Хорватии пришлось подстраиваться под соперника. Причем тонко, не в лоб, внешне почти не меняясь. Отдаем должное Даличу – готовился с дотошностью Черчесова, что и доказала их личная ничья.

Дешама тоже многие хвалят за прагматизм и учет соперников. Например, Блез и Оливье появились на французском тактическом столе специально. Но Дидье играется с самым перспективным составом сборной на планете Земля, но делает это не всегда красиво. Далич тоже не адепт красоты. Не похож на тренера, который контролирует игру по ходу всего матча – со стороны растерянный. Но хорватам только дай мяч, они сыграют на нервах Льориса, ведь Франция наигранно взрослая.

Вера в усталость Хорватии

Моуриньо раскритиковал ФИФА за разведение полуфиналов. Но у Жозе нет опыта в сборных, а Билич – тренер Хорватии на Евро-2008, утверждает, что на коротком турнире всегда хватает времени. Хорватия ведь на адреналине, но без стресса Франции, которая ждала соперника, но не получила идеального. Угловатая и часто предсказуемая Англия была бы для Франции куда проще.

А хорваты подсобрали дикости. Против России в овертайме им было труднее, чем против Англии! Окрыленные успехом, готовы играть с мячом и без него. Сборные, считающие себя фаворитами против Хорватии, пробуют забрать мяч, но не могут раздавить их защиту. Полуторный номер удобен для Далича. А дальше может сказаться адреналин. Манджукич, Вида и Перишич получают кайф от турнира, понимают – они уже герои. Франция же под колоссальным прессом. Если переоценит усталость Хорватии – может «поплыть».

Опыт пенальти и овертаймов

Многие, восхищаясь хорватами, вспоминают Аргентину в 1990 году. Вратарь Гойкоэчеа тогда вытащил вместе с хитрецом Марадоной никаких «альбиселесте» в финал. Но Субашич и Модрич не представляют сборную чемпионов-доходяг. ЧМ-18 намного веселее ЧМ-90, где Англия тоже в полуфинале уступала немцам - будущим чемпионам мира. И, в отличие от той Аргентины, эта Хорватия играет в хороший футбол. Пусть даже пропускает, ошибается и оказывается в овертаймах.

Получили опыт, которого у Франции нет. Для них Уругвай без Кавани оказался проходным соперником, хотя первый тайм того матча отдавал тухлятиной нулевой ничьей против Дании. Аргентина пошла ва-банк, умерла красиво. А Бельгию поймали на удочку рациональной игры, сработал один стандарт. Но Хорватия другая, Хорватия – королева драмы. Это не Аргентина 1990 года, а скорее Португалия 2016-го. Причем «шашечный» Роналду по фамилии Модрич руководит игрой, а не ждет моменты.

Мастерство Модрича и коллег

Хорваты выше французов, чаще бьют по чужим воротам, опережают во владении мячом, но тоже предпочитают контролировать ход поединков, независимо от того, где мяч. По аккуратности пасов почти равны – хорваты не кривоногие ни разу, и прыгучие - в полтора раза чаще выигрывали верховые дуэли. Канте позволяет Франции лидировать по среднему количеству отборов, но читают игру соперники одинаково.

Модрич, Манджукич, Ракитич, Врсалько и Ловрен – игроки с опытом больших финалов. А у Субашича, Виды, Перишича и Ребича есть боевитость и настырность. У Далича объективно сильная команда. И хотя сейчас невозможен гол, как от Просинечки на ЧМ-98 – парашют за уши вратарю с почти нулевого угла, Франция прекрасно понимает, что их преимущество по технике не колоссальное. И Мбаппе будут встречать жестко – как Уругвай, с которым Килиан сыграл слабо. Хорватия выросла в большую сборную.

Патриотизм поколения войны

Вырывали независимость. Особый тип восприятия мира, глазами жителя империи не понять. А в финале часто приходится сравнивать патриотизм и настроение. Если это французское поколение не имеет понятия о борьбе за независимость – хотя многие игроки из бедных многодетных семей иммигрантов, то хорватские футболисты – дети войны. Некоторые были беженцами, воспитывались определенное время за пределами Хорватии, а потом возвращались.

Успехи «шашечных» в разных видах спорта объясняются и любовью к Хорватии. У Франции тоже патриоты, но там британский тип патриотизма – переселенцев в бывшую империю. А хорваты, даже если среди них наполовину серб, как Субашич, или воспитанный в Швейцарии Ракитич – очень, очень любят Родину. Как Италия в 2006 году – вспомните, как Буффон и Гаттузо пели гимн. «Марсельеза» принимает Погба и компанию, но Поль не переживал войну Франции за независимость. В этом вопросе финалисты разные.

Осторожность тренера Дешама

Тренер выходил в финалы ЛЧ, Евро и чемпионата мира. Дешам – сильный тренер. Но пока не великий. Причем даже факт, что Далич не гений, не мешает хорватам получить преимущество за счет наставника соперника. Дешам на чемпионате мира выступает так, что Черчесов заявил бы накануне матча против его Франции: «Они не могут нас удивить». Вправду, «трехцветные» не шокируют на турнире в России. У них до сих пор есть проблемы в игре.

Атака не склеилась, Жиру выпадал, Манджукич пока ярче. Матюиди может из героя превратиться в проблему, если Модрич зажжет на привычном месте правого центрального полузащитника. Умтити и Варан допустят ошибку, если Канте и Погба подпустят к ним мяч. За рациональностью и скупостью эмоций Дидье скрывает, что он пользуется классом подопечных и ошибками соперников, вроде Зидана в последней ЛЧ. Франция настолько осторожная, что трудно понять, как поступит, если случится матч не по их сценарию.

Нераскрытый потенциал Франции

Гризманн – добровольная жертва. Погба – неожиданный раб команды. И Канте, привычно жертвующий собой. Вот три символа «трехцветных» на турнире в России. Хотя там каждый – от Льориса до Жиру, сражается во имя рациональной победы и второй звезды. Даже перестрелка с Аргентиной не мешает раскусить принципиальный подход сборной Франции. У Дешама рациональные мастера импровизации.

Как в нулях с Данией, так и в разных победах один почерк. Не столько Франция переигрывала, как соперники уступали - касается всех, от Австралии до Бельгии, которая излишне закрылась ради Франции и просчиталась. «Трехцветные» не до конца реализовали громадный потенциал. Они с первой игры постоянно робко дозируют разряды энергии в стиле забегов Мбаппе, полагаясь на монотонный труд. Похвально, но порой роботизированные фавориты горят в финалах.

Проигранные фаворитом финалы

У Франции третий финал. В первом команда победила Бразилию благодаря Зидану, во втором проиграла не без участия Зинедина. Теперь новые времена и герои. Но скорее надо вспомнить финал Евро, чем чемпионаты мира. Недавно играли дома, вышли против Португалии, которая выползла в финал примерно теми же методами, что Хорватия – за счет серий пенальти и голов в последнюю секунду и решающий момент.

Два года назад Франция проиграла финал, поскольку до матча Погба, Гризманн, Пайет и остальные вообразили, что уже чемпионы. Поль об этом говорил открыто, но сказать и осознать – разные вещи. Франция снова однозначный фаворит, и хотя тот горький опыт пригодился теперь многим участникам финала под Парижем, не спешите утверждать, что урок обязательно используют в Москве. Если хорваты загонят Францию в овертайм – может повториться история двухлетней давности.

Отсутствие давления на Хорватию

В Хорватии карнавал по расписанию, ими гордятся и их будут любить, независимо от результата. Просто в первом случае отгуляют с горечью, а во втором от безумной радости. У аутсайдера есть такая роскошь, как право на риск – никто не осудит. А Франция Дешама не сумела полностью избавиться от клейма талантливых неудачников. И тренирует их не Зидан с легендарным везением.

За «золото» хорваты будут именно драться. Морально они, пожалуй, сильнее проигравших финалистов из Аргентины, Нидерландов, Франции, Германии и Бразилии. Плюс новые французы в России скорее играли мышцами и рационально пробирались дальше, чем воевали. Футбол не всегда о превосходстве в мастерстве. Раз в России даже Наполеон допускал роковые просчеты, молодой армии полководца Дешама нужно сыграть изумительно чисто, чтобы блестящие хорваты с их талантами и характером уступили в главном финале года.