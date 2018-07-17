Антисборная ЧМ-2018: от Де Хеа до Смолова

Кто не выдержал конкуренцию и не оправдал ожиданий? Кто допустил роковые ошибки? Кто был обузой для своей команды? «Соккер.ру» обозначает самые слабые звенья на ЧМ-18.

Вратарь

Давид Де Хеа (Испания)

Проведший очередной блестящий сезон в составе «Манчестер Юнайтед» Де Хеа ехал на чемпионат мира в надежде закрепить за собой статус сильнейшего вратаря планеты. Мундиаль в этом смысле был для Давида как чемпионский бой в боксе. Вот только испанец проиграл его в пух и прах. Грубейшая ошибка уже в стартовой игре против Португалии, а также совершенно бесполезное выступление в послематчевой серии пенальти против России и своего коллеги Акинфеева. Россияне били не идеально, но Де Хеа просто разуверился в своем умении совершать спасения.

Защитники

Лукаш Пищек (Польша)

Такие истории очень опасны: опытнейший игрок, один из лидеров вдруг «разваливается» на глазах, и у командного организма уже нет времени и возможности отреагировать на очаг болезни, первые симптомы которой нередко списываются на случайность и общее неважное самочувствие. Лукаш забыл грамотно сыграть против Сенегала, потом поспособствовал разгромному поражению от Колумбии, а когда уселся на скамейку, было уже поздно. 33-летний защитник дортмундской «Боруссии» не помог сборной Польши, напротив, стал частью большой проблемы.

Жерар Пике (Испания)

После группового этапа было сложно определить слабое звено в центре испанской обороны, потому что буффонады позволяли себе и Пике, и Рамос. Первый неоднократно подставлял «Красную Фурию» в матче с Португалией, второй провалил игру с Марокко. И все-таки по итогам матча 1/8 финала против России лидерство в сомнительной номинации захватил Жерар, умудрившийся неловко сыграть рукой в одной из редких атак нашей команды. Как следствие – пенальти и гол Дзюбы, после которого началось великое стояние на пятаке Акинфеева, успешно разрешившееся в послематчевой серии в нашу пользу и не в пользу Пике и его партнеров.

Топ-10 больших разочарований группового этапа ЧМ-2018

Джером Боатенг (Германия)

Боатенг подошел к чемпионату мира в шокирующе ужасной форме. В матче с мексиканцами допустил кучу невынужденных потерь, а в игре со шведами, где не смог сделать ни одного отбора или перехвата, закончил игру досрочно, получив красную карточку. Решающую игру с корейцами пропустил и в главном позоре не участвовал, но что-то подсказывает, Джером органично вписался бы в фиаско сборной Германии, будь он на поле.

Николас Тальяфико (Аргентина)

Кто ты такой? Что ты такое? И главное – зачем? Тальяфико в стартовом составе сборной Аргентины – это нонсенс, так что в некотором смысле Николас пал жертвой обстоятельств и тренерских решений (Сампаоли или Месси должны взять ответственность на себя). Не понятно, на каком основании ставка была сделана на Тальяфико, не игравшего в отборе, ведь на левом фланге неплохо справлялся Рохо. В итоге, «Альбиселесте» получили слева в обороне «слепую лошадь»: бежать – бежит, но ничего не видит и не понимает.

Полузащитники

Хавьер Маскерано (Аргентина)

Неужели за несколько месяцев в Китае железный мужчина Маскерано раскис и размяк до такого жалкого подобия, каким предстал на чемпионате мира? Один из лучших игроков ЧМ-2014 стал одним из худших на ЧМ-2018. Абсолютно неэффективная игра в разрушении, преступно низкая скорость принятия решений и передвижения. Хавьера оставляли в дураках, просто обегая его, будто он дряхлый ветеран.

Сами Хедира (Германия)

Какой кошмар, Сами! Хедира только номинально присутствовал на поле в матчах сборной Германии, внятного участия в игре он не принимал, иначе соперники не разгуливали бы по центру поля, как у себя дома. Лучший свой отрезок немцы провели, когда в опорной зоне расположился Себастьян Руди, которому шведы быстренько сломали нос, словно почуяв неладное. Хедира прикидывался плюшевым, и это обошлось его команде очень дорого.

Месут Озил (Германия)

Пытался играть в гениальный футбол. Стоя на месте. Известно, что Месут в состоянии исполнить обостряющую передачу практически из любого положения, но для полноценной игры в футбол Озилу нужна постоянна мотивация, выражающаяся в жесткой критике, издевках и даже оскорблениях. На ЧМ-2018 Месут плавал в теплой ванне, и вот вам результат.

Нападающие

Томас Мюллер (Германия)

Томас Мюллер на обоих своих предыдущих чемпионатах мира забивал по пять голов, однако в России эта статистика сломалась. Форвард сборной Германии остался без забитых мячей и результативных передач, эффективная деревенская техника и настырность больше не на стороне Мюллера, который на чемпионате мира выглядел максимально беспомощным.

Роберт Левандовски (Польша)

А приезжал ли Роберт на чемпионат мира? Ни одного момента с его участием припомнить не удается. Нападающий мирового класса, выигравший бомбардирский забег в европейском отборе, нанес девять ударов по воротам противников в трех матчах (29% от общего количества ударов сборной Польши), но доставить мяч в сетку ни разу не сумел.

Фёдор Смолов (Россия)

Тремя классными сезонами за «Краснодар» Фёдор подогрел к себе интерес со стороны европейских клубов, но бессмысленным выступлением на чемпионате мира отбросил себя далеко назад. Смолов проиграл конкуренцию Дзюбе, не смог забить и не демонстрировал такой же самоотдачи, как его коллега. Станислав Черчесов считает, что Фёдор должен сам в себе разобраться. Что ж, это правильно, но не отменяет уже состоявшегося провала Смолова на чемпионате мира.

Тренер

Йоахим Лёв (Германия)

Действующий чемпион мира не смог подготовить сильную по составу команду к турниру, немцы оказались не готовы к соперникам тактически и к ожесточенной борьбе на групповом этапе ментально. Видимо, посчитали, что запросто выйдут из группы, а потом разгонятся в плей-офф. Не тут-то было! Лёв что-то сделал не так, но у него будет возможность всё исправить и извиниться, ведь Йоахим продолжит работу со сборной Германии.