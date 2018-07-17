  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Китай. Суперлига
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Копа Судамерикана
  • Украина. Кубок
  • Япония. J-Лига 1
Лига чемпионов 2018/2019, 1-й отборочный раунд1X2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шериф (Тирасполь)Шериф -:- Логотип футбольный клуб Торпедо К (Кутаиси)Торпедо К---
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Зриньски (Мостар)Зриньски -:- Логотип футбольный клуб Спартак Тр (Трнава)Спартак Тр---
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Карабах (Агдам)Карабах -:- Логотип футбольный клуб Олимпия Л (Любляна)Олимпия Л---
20:45 сегодня Логотип футбольный клуб Русенборг (Тронхейм)Русенборг -:- Логотип футбольный клуб Валюр (Рейкьявик)Валюр---
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сутьеска (Никшич)Сутьеска -:- Логотип футбольный клуб АстанаАстана---
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик -:- Логотип футбольный клуб Алашкерт (Мартуни)Алашкерт---
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
18:00 76’ Логотип футбольный клуб Фенербахче (Стамбул)Фенербахче 3:0 Логотип футбольный клуб Фулхэм (Лондон)Фулхэм---
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПСВ (Эйндховен)ПСВ -:- Логотип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)Галатасарай---

Антисборная ЧМ-2018: от Де Хеа до Смолова

вчера, 21:59
Антисборная ЧМ-2018: от Де Хеа до Смолова

Кто не выдержал конкуренцию и не оправдал ожиданий? Кто допустил роковые ошибки? Кто был обузой для своей команды? «Соккер.ру» обозначает самые слабые звенья на ЧМ-18. 

Вратарь

Давид Де Хеа (Испания)

Проведший очередной блестящий сезон в составе «Манчестер Юнайтед» Де Хеа ехал на чемпионат мира в надежде закрепить за собой статус сильнейшего вратаря планеты. Мундиаль в этом смысле был для Давида как чемпионский бой в боксе. Вот только испанец проиграл его в пух и прах. Грубейшая ошибка уже в стартовой игре против Португалии, а также совершенно бесполезное выступление в послематчевой серии пенальти против России и своего коллеги Акинфеева. Россияне били не идеально, но Де Хеа просто разуверился в своем умении совершать спасения. 

Защитники

Лукаш Пищек (Польша)

Такие истории очень опасны: опытнейший игрок, один из лидеров вдруг «разваливается» на глазах, и у командного организма уже нет времени и возможности отреагировать на очаг болезни, первые симптомы которой нередко списываются на случайность и общее неважное самочувствие. Лукаш забыл грамотно сыграть против Сенегала, потом поспособствовал разгромному поражению от Колумбии, а когда уселся на скамейку, было уже поздно. 33-летний защитник дортмундской «Боруссии» не помог сборной Польши, напротив, стал частью большой проблемы.

Жерар Пике (Испания)

После группового этапа было сложно определить слабое звено в центре испанской обороны, потому что буффонады позволяли себе и Пике, и Рамос. Первый неоднократно подставлял «Красную Фурию» в матче с Португалией, второй провалил игру с Марокко. И все-таки по итогам матча 1/8 финала против России лидерство в сомнительной номинации захватил Жерар, умудрившийся неловко сыграть рукой в одной из редких атак нашей команды. Как следствие – пенальти и гол Дзюбы, после которого началось великое стояние на пятаке Акинфеева, успешно разрешившееся в послематчевой серии в нашу пользу и не в пользу Пике и его партнеров. 

Топ-10 больших разочарований группового этапа ЧМ-2018 

Джером Боатенг (Германия)

Боатенг подошел к чемпионату мира в шокирующе ужасной форме. В матче с мексиканцами допустил кучу невынужденных потерь, а в игре со шведами, где не смог сделать ни одного отбора или перехвата, закончил игру досрочно, получив красную карточку. Решающую игру с корейцами пропустил и в главном позоре не участвовал, но что-то подсказывает, Джером органично вписался бы в фиаско сборной Германии, будь он на поле. 

Николас Тальяфико (Аргентина)

Кто ты такой? Что ты такое? И главное – зачем? Тальяфико в стартовом составе сборной Аргентины – это нонсенс, так что в некотором смысле Николас пал жертвой обстоятельств и тренерских решений (Сампаоли или Месси должны взять ответственность на себя). Не понятно, на каком основании ставка была сделана на Тальяфико, не игравшего в отборе, ведь на левом фланге неплохо справлялся Рохо. В итоге, «Альбиселесте» получили слева в обороне «слепую лошадь»: бежать – бежит, но ничего не видит и не понимает. 

Полузащитники

Хавьер Маскерано (Аргентина)

Неужели за несколько месяцев в Китае железный мужчина Маскерано раскис и размяк до такого жалкого подобия, каким предстал на чемпионате мира? Один из лучших игроков ЧМ-2014 стал одним из худших на ЧМ-2018. Абсолютно неэффективная игра в разрушении, преступно низкая скорость принятия решений и передвижения. Хавьера оставляли в дураках, просто обегая его, будто он дряхлый ветеран.

Сами Хедира (Германия)

Какой кошмар, Сами! Хедира только номинально присутствовал на поле в матчах сборной Германии, внятного участия в игре он не принимал, иначе соперники не разгуливали бы по центру поля, как у себя дома. Лучший свой отрезок немцы провели, когда в опорной зоне расположился Себастьян Руди, которому шведы быстренько сломали нос, словно почуяв неладное. Хедира прикидывался плюшевым, и это обошлось его команде очень дорого.

Месут Озил (Германия)

Пытался играть в гениальный футбол. Стоя на месте. Известно, что Месут в состоянии исполнить обостряющую передачу практически из любого положения, но для полноценной игры в футбол Озилу нужна постоянна мотивация, выражающаяся в жесткой критике, издевках и даже оскорблениях. На ЧМ-2018 Месут плавал в теплой ванне, и вот вам результат.

Нападающие

Томас Мюллер (Германия)

Томас Мюллер на обоих своих предыдущих чемпионатах мира забивал по пять голов, однако в России эта статистика сломалась. Форвард сборной Германии остался без забитых мячей и результативных передач, эффективная деревенская техника и настырность больше не на стороне Мюллера, который на чемпионате мира выглядел максимально беспомощным.

Роберт Левандовски (Польша)

А приезжал ли Роберт на чемпионат мира? Ни одного момента с его участием припомнить не удается. Нападающий мирового класса, выигравший бомбардирский забег в европейском отборе, нанес девять ударов по воротам противников в трех матчах (29% от общего количества ударов сборной Польши), но доставить мяч в сетку ни разу не сумел. 

Фёдор Смолов (Россия)

Тремя классными сезонами за «Краснодар» Фёдор подогрел к себе интерес со стороны европейских клубов, но бессмысленным выступлением на чемпионате мира отбросил себя далеко назад. Смолов проиграл конкуренцию Дзюбе, не смог забить и не демонстрировал такой же самоотдачи, как его коллега. Станислав Черчесов считает, что Фёдор должен сам в себе разобраться. Что ж, это правильно, но не отменяет уже состоявшегося провала Смолова на чемпионате мира.

Тренер

Йоахим Лёв (Германия)

Действующий чемпион мира не смог подготовить сильную по составу команду к турниру, немцы оказались не готовы к соперникам тактически и к ожесточенной борьбе на групповом этапе ментально. Видимо, посчитали, что запросто выйдут из группы, а потом разгонятся в плей-офф. Не тут-то было! Лёв что-то сделал не так, но у него будет возможность всё исправить и извиниться, ведь Йоахим продолжит работу со сборной Германии.

Поделиться
Другие материалы по теме
Символическая сборная ЧМ-2018. Версия «Соккер.ру»
16 июляАлександр Чистяков в блоге Символические сборные54
11 героев ЧМ-18, заслуживших стать чемпионами
13 июляАлександр Чистяков в блоге "Соккер" Топ33
Сборная ЧМ всех времен. Версия «Соккер.ру»
12 июляАлександр Чистяков в блоге Символические сборные46
Открытия ЧМ-18. Сборная неожиданных героев турнира
09 июляВадим Багров в блоге Символические сборные20
​Сборная группового этапа ЧМ-18. Игроки РФПЛ вместе с Роналду
29 июняВадим Багров в блоге Символические сборные29
А как же деньги? Команда самых дорогих футболистов РФПЛ
03 июняАлександр Чистяков в блоге Символические сборные32
Обсудить
Все комментарии
Фата лист
Фата лист
сегодня в 13:21
Здесь не хватает Смольникова, который свой уровень умудрился за 20 минут игры продемонстрировать...
Dominators
Dominators
сегодня в 12:41
Автор забыл про Месси.. Нужно добавить сюда и Сампаоли . Один бездарно собрал состав сборной из своих корешей и ноуменов , другой не менее бездарно ей руководил . Нападки на Лева необоснованны . Озилы и Хедиры зажрались . На игру Смолова хочется только плевать .Провалил чемпионат и слил нашу сборную ,40к .
MALOVAR
MALOVAR ответил Viduka
сегодня в 11:40
ой,Стерлинг
Байкал-38
Байкал-38 ответил cska1948
сегодня в 11:36
cska1948:
Наверное Смолову и не снилось оказаться в одной команде с Ди Хеа, Пике, Боатенгом, Маскерано, Хедирой, Озилом, Мюллером, Левандовски.
А если Смолову до чемпионата сказали бы, что он окажется в сборной с этими игроками, то он наверное подумал бы, что он очень крут и был звездой ЧМ! Ах какое разочарование потом бы постигло, что это антисборная!
NGYRZ
NGYRZ ответил prayforspecialone
сегодня в 11:26
prayforspecialone:
Действительно , гол и 3 ассиста , куда может быть хуже ?! Может еще в привозе Кабальеро он виноват ?
Какие к черту 3 ассиста? Два ассиста, один из которых рикошетом от Меркадо.

Не надо тему на Кабальеро отводить, Месси сам обделался на ЧМ по полной и другим репутацию заляпал.
Бедный Сампаоли наверное думает, какого лешего ввязался в эту авантуру взяв в состав этого распиареного пешехода, от которого больше проблем, чем пользы.
Viduka
Viduka ответил MALOVAR
сегодня в 10:38
MALOVAR:
в антисборную добавил бы Кейна,Смолинга,Мертенса,Жиру
Смоллинг же не ездил на ЧМ.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
сегодня в 09:48
А где Месси и Сампаоли?
Тага Дага
Тага Дага ответил NGY
сегодня в 09:38
Лучше бы ты промолчал....
prayforspecialone
prayforspecialone ответил mordvin60
сегодня в 09:22
mordvin60:
Не вижу в списке Месси
Действительно , гол и 3 ассиста , куда может быть хуже ?!

Может еще в привозе Кабальеро он виноват ?
Lazurny
Lazurny
сегодня в 09:19
Такая антисборная без Смолова могла бы и чемпионом мира стать.
МКС
МКС
сегодня в 08:19
Федя, Добро пожаловать в клуб имени Филимонова.
mordvin60
mordvin60
сегодня в 08:08
Не вижу в списке Месси
NGY
NGY
сегодня в 07:31
По логике фанатов барселоны, в этой антисборной, железно должен был быть Месси, действуюший обладатель золотой бутсы, который за 4 игры забил 1 гол, позорник, игрок одной команды, великая ложь мирового футбола.
Евгений Сибель
Евгений Сибель
сегодня в 02:06
Лёв должен уйти в отставку, он дал максимум,дальше будет только деградация
Слейд Уилсон
Слейд Уилсон
сегодня в 01:39
Я думаю что в топ сборной не должно быть игроков, которые уехали зарабатывать(доигрывать) в Китай, или другие страны; меня раздражало присутствие Витселя, Маскерано, ну или Паулиньо (он хоть хорошо год в Барселоне отыграл, но все равно "из Китая"). P.s. возможно я тоже на их месте выбрал бы деньги
Слейд Уилсон
Слейд Уилсон
сегодня в 01:35
Если честно персонально болел за Смолова, надеялся, что отыграет как минимум нормально, и наконец-то уедет в топ чемпионат, эхх
Bekelman55
Bekelman55
сегодня в 01:33
Смольников))))))))))))))))
Что не крупный турнир - то запоминающе проводит ))))))))))))
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 00:39
в антисборную добавил бы Кейна,Смолинга,Мертенса,Жиру
MALOVAR
MALOVAR ответил Ice van Reed
сегодня в 00:36
в Греции ,ждет предложение от топ-клуба
MALOVAR
MALOVAR ответил DXTK
сегодня в 00:35
Хотя многие смеялись надо мной ,когда я говорил что Кутепов мастеровитее Пиге
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 23:46
А где Месси?!
DXTK
DXTK
вчера в 23:03
Пике однозначно заслужил получить российский паспорт и гражданство.
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 22:47
Такой состав может претендовать на победу в любом турнире. Ну, если Смолова убрать, конечно, а то с ним так вообще никаких шансов у соперников не останется.
cska1948
cska1948
вчера в 22:27
Наверное Смолову и не снилось оказаться в одной команде с Ди Хеа, Пике, Боатенгом, Маскерано, Хедирой, Озилом, Мюллером, Левандовски.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100