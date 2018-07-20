«Спартак»: всё по-новому и всё по-прежнему

Российские клубы продолжают подготовку к сезону, который стартует уже на следующей неделе. «Соккер.ру» интересуется делами «Спартака», у которого не будет времени на раскачку.

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Проиграв «Динамо» в последнем туре чемпионата России-2017/2018, «Спартак» обеспечил себе жаркий август. Теперь, помимо пяти матчей в РПЛ, в июле-августе предстоит сыграть два раунда квалификационных противостояний в еврокубках. Чтобы пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, нужно выбить двух соперников, для попадания в Лигу Европы достаточно выиграть одну из двух дуэлей, но в «Спартаке», естественно, ставят максимальную цель. Нагрузка для первого месяца сезона колоссальная, особенно с учетом того, что три потенциально основных футболиста не проходили с командой сборы: Зобнин, Самедов и Кутепов ковали славу сборной России на чемпионате мира. Правда, и без них обойма у «Спартака» солидная, жаловаться грех. Вот только, как почти всегда бывает с «красно-белыми», не обходится без важных «но». Впрочем, обо всем по порядку.

Подготовка

Как известно, летом у «Спартака» почти полностью обновился тренерский штаб, от предыдущего созыва остались только главный тренер Массимо Каррера и наставник вратарей, переживший уже нескольких боссов, Джанлука Риомми. Новички штаба – испанцы Рауль Рианчо и Висенте Гомес, а также тренер по физподготовке Рамиль Шарипов. Россиянин работает с футболистами в поле и тренажерном зале, следит за правильностью выполнения упражнений, но главный стратег подготовки – Рианчо, ставший правой рукой Карреры. Рауль держит под контролем не только «физику», он одновременно и аналитик, и связующее звено между главным тренером и командой. Гомес сосредоточен на поиске оптимальных тактических решений и на раскрытии потенциала игроков, особенное внимание уделяет молодежи, именно в этом секторе «Атлетика» из Бильбао он провел большую часть карьеры.

Рианчо и Гомес, войдите! Тренерская революция в «Спартаке»

По сравнению с предыдущими сборами «Спартака» при Каррере подход изменился кардинально. Если раньше было много тренировок на выносливость и силу с минимумом контрольных встреч, то сейчас «красно-белые» готовятся через матчи. Восемь игр остались позади, сегодня и завтра спартаковцы проведут еще две игры. Это, к слову, еще одна «фишка» - спаренные матчи, на которые выставляются разные составы. Вероятно, в необходимости такого подхода убедил Карреру Рианчо. В Австрии «Спартак» существует по строгому расписанию: три дня тренировок, затем два дня с матчами один за другим и снова три дня тренировок. На самом деле, логично, что уже сейчас команде закладывается такой цикл, ведь в график «два матча в неделю» москвичам предстоит включиться со старта сезона.

Состав

Летом «Спартак» покинули Никола Максимович и Марио Пашалич, у которых закончились сроки аренд, а также Сердар Таски, чей контракт истек и не был продлен. Вместо немца в центр обороны «красно-белые» приобрели француза Самуэля Жиго из «Гента», а еще одним новичком стал Александр Ташаев, чья сага с переходом из «Динамо» благополучно завершилась уже в июле. На сбор в Австрию Массимо Каррера взял 31 футболиста, добавьте сюда троицу сборников, и получается 34 – три состава. Впрочем, часть игроков уже отбыла в «Спартак-2», из молодых футболистов задержатся в основе хорошо, если трое-четверо. Да и тот же Ивелин Попов может найти себе новый клуб до конца лета, Педро Роша не факт, что останется, с Петковичем можно смело расставаться.

Вратари. Александр Селихов продолжает восстанавливаться после разрыва ахиллова сухожилия, сезон «Спартак» начнет с Артемом Ребровым и Александром Максименко.

Центр обороны. Хорошее впечатление оставляет новичок Жиго – мощный, спокойный, уверенный, может забить. На сегодняшний день – 100% основа. По идее, рядом с ним должен играть Кутепов или Джикия, но первый еще не присоединился к команде после чемпионата мира, а Георгия аккуратно возвращают в игру после разрыва «крестов». Пока выходит, что в стартовом туре чемпионата России с «Оренбургом» ближе всего к основе пара Боккетти – Жиго. На сборах в центре обороны играл также Артем Мамин, но это пока всего лишь тесты 20-летнего защитника.

Фланги защиты. Слева есть Мельгарехо и Комбаров, после возвращения Лоренцо на позицию левого защитника, где он играл в «Бенфике», наметилась интересная конкуренция. Справа железный Ещенко, а еще есть молодой Рассказов, готовый сыграть на обеих бровках. Петкович выглядит лишним, хотя на сборах игровое время получает регулярно.

Центр полузащиты. С учетом обострения конкуренции на флангах атаки – дойдем и до этого, а также по мотивам блестящей игры на чемпионате мира в опорной зоне, думаю, Роман Зобнин в будущем сезоне перестанет прыгать по позициям и займет центральный плацдарм рядом с Фернандо. Может не хватить места в старте для Дениса Глушакова, а ведь еще есть Артем Тимофеев и Сергей Еременко.

Группа атаки. У «Спартака» отличный выбор игроков на четыре позиции в атаке. Зе Луиш и Луис Адриано – наконечники атак, скорее всего, будут сменять друг друга, за исключением особых случаев. На флангах есть Квинси, Самедов, а теперь еще и Ташаев. Не забываем про Софьяна Ханни, способного действовать по всему фронту атаки. Зелимхан Бакаев появлялся на поле по ходу прошлого сезона и по-прежнему нравится Каррере, а теперь есть и другой молодой игрок, ярко зарекомендовавший себя. Речь об Александре Ломовицком, который заслужил шанс в основе. И это еще не говорим о Джано, у которого травма, и об Ивелине Попове, чей статус в «Спартаке» пока не определен.

Тактика

Можно было подумать, что Массимо Каррера после неудачного финиша предыдущего сезона психанет и летом перестроит «Спартак» на схему с тремя центральными защитниками. Ничего подобного. Никакими переменами не пахнет: «красно-белые» заменили ушедшего защитника новичком, а в контрольных матчах команда играет по расстановкам 4-2-3-1 или 4-3-3. С другой стороны, когда будут одновременно здоровы и готовы играть Джикия, Кутепов и Жиго у Карреры все-таки может возникнуть соблазн выставить эту троицу в центре обороны, да и кого из них оставлять на лавке? Лучшего защитника команды до травмы, четвертьфиналиста чемпионата мира или дорогого новичка?

Также любопытно посмотреть на «Спартак» с Квинси и Ташаевым на флангах, приобретением Александра клуб закрыл проблемную позицию, ведь Самедов предыдущий сезон провел очень бледно. Новая связка фланговых нападающих располагает к достижению баланса в атаке, глядишь, и Промесу будет дышать легче, ведь соперники «Спартака» научились обороняться с креном на фланг голландца, выключая его из игры. Не ясна пока судьба Дениса Глушакова, который «посыпался» в конце предыдущего чемпионата, потерял место в старте «Спартака» и не попал на чемпионат мира. Возродится ли капитан или его закат продолжится?

«Идеальный» состав «Спартака» в сезоне-2018/2019 (4-2-3-1): Селихов – Ещенко, Жиго, Джикия, Мельгарехо – Фернандо, Зобнин – Промес, Ханни, Ташаев – Луис Адриано.

Альтернативный состав: Ребров – Рассказов, Кутепов, Боккетти, Комбаров – Глушаков, Тимофеев – Педро Роша, Самедов, Ломовицкий – Зе Луиш.