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«Спартак»: всё по-новому и всё по-прежнему

20 июля 2018, 15:00

Российские клубы продолжают подготовку к сезону, который стартует уже на следующей неделе. «Соккер.ру» интересуется делами «Спартака», у которого не будет времени на раскачку.

Календарь

Проиграв «Динамо» в последнем туре чемпионата России-2017/2018, «Спартак» обеспечил себе жаркий август. Теперь, помимо пяти матчей в РПЛ, в июле-августе предстоит сыграть два раунда квалификационных противостояний в еврокубках. Чтобы пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, нужно выбить двух соперников, для попадания в Лигу Европы достаточно выиграть одну из двух дуэлей, но в «Спартаке», естественно, ставят максимальную цель. Нагрузка для первого месяца сезона колоссальная, особенно с учетом того, что три потенциально основных футболиста не проходили с командой сборы: Зобнин, Самедов и Кутепов ковали славу сборной России на чемпионате мира. Правда, и без них обойма у «Спартака» солидная, жаловаться грех. Вот только, как почти всегда бывает с «красно-белыми», не обходится без важных «но». Впрочем, обо всем по порядку.

Подготовка

Как известно, летом у «Спартака» почти полностью обновился тренерский штаб, от предыдущего созыва остались только главный тренер Массимо Каррера и наставник вратарей, переживший уже нескольких боссов, Джанлука Риомми. Новички штаба – испанцы Рауль Рианчо и Висенте Гомес, а также тренер по физподготовке Рамиль Шарипов. Россиянин работает с футболистами в поле и тренажерном зале, следит за правильностью выполнения упражнений, но главный стратег подготовки – Рианчо, ставший правой рукой Карреры. Рауль держит под контролем не только «физику», он одновременно и аналитик, и связующее звено между главным тренером и командой. Гомес сосредоточен на поиске оптимальных тактических решений и на раскрытии потенциала игроков, особенное внимание уделяет молодежи, именно в этом секторе «Атлетика» из Бильбао он провел большую часть карьеры.

Рианчо и Гомес, войдите! Тренерская революция в «Спартаке»

По сравнению с предыдущими сборами «Спартака» при Каррере подход изменился кардинально. Если раньше было много тренировок на выносливость и силу с минимумом контрольных встреч, то сейчас «красно-белые» готовятся через матчи. Восемь игр остались позади, сегодня и завтра спартаковцы проведут еще две игры. Это, к слову, еще одна «фишка» - спаренные матчи, на которые выставляются разные составы. Вероятно, в необходимости такого подхода убедил Карреру Рианчо. В Австрии «Спартак» существует по строгому расписанию: три дня тренировок, затем два дня с матчами один за другим и снова три дня тренировок. На самом деле, логично, что уже сейчас команде закладывается такой цикл, ведь в график «два матча в неделю» москвичам предстоит включиться со старта сезона.

Состав

Летом «Спартак» покинули Никола Максимович и Марио Пашалич, у которых закончились сроки аренд, а также Сердар Таски, чей контракт истек и не был продлен. Вместо немца в центр обороны «красно-белые» приобрели француза Самуэля Жиго из «Гента», а еще одним новичком стал Александр Ташаев, чья сага с переходом из «Динамо» благополучно завершилась уже в июле. На сбор в Австрию Массимо Каррера взял 31 футболиста, добавьте сюда троицу сборников, и получается 34 – три состава. Впрочем, часть игроков уже отбыла в «Спартак-2», из молодых футболистов задержатся в основе хорошо, если трое-четверо. Да и тот же Ивелин Попов может найти себе новый клуб до конца лета, Педро Роша не факт, что останется, с Петковичем можно смело расставаться.

Вратари. Александр Селихов продолжает восстанавливаться после разрыва ахиллова сухожилия, сезон «Спартак» начнет с Артемом Ребровым и Александром Максименко.

Центр обороны. Хорошее впечатление оставляет новичок Жиго – мощный, спокойный, уверенный, может забить. На сегодняшний день – 100% основа. По идее, рядом с ним должен играть Кутепов или Джикия, но первый еще не присоединился к команде после чемпионата мира, а Георгия аккуратно возвращают в игру после разрыва «крестов». Пока выходит, что в стартовом туре чемпионата России с «Оренбургом» ближе всего к основе пара Боккетти – Жиго. На сборах в центре обороны играл также Артем Мамин, но это пока всего лишь тесты 20-летнего защитника.

Фланги защиты. Слева есть Мельгарехо и Комбаров, после возвращения Лоренцо на позицию левого защитника, где он играл в «Бенфике», наметилась интересная конкуренция. Справа железный Ещенко, а еще есть молодой Рассказов, готовый сыграть на обеих бровках. Петкович выглядит лишним, хотя на сборах игровое время получает регулярно.

Центр полузащиты. С учетом обострения конкуренции на флангах атаки – дойдем и до этого, а также по мотивам блестящей игры на чемпионате мира в опорной зоне, думаю, Роман Зобнин в будущем сезоне перестанет прыгать по позициям и займет центральный плацдарм рядом с Фернандо. Может не хватить места в старте для Дениса Глушакова, а ведь еще есть Артем Тимофеев и Сергей Еременко.

Группа атаки. У «Спартака» отличный выбор игроков на четыре позиции в атаке. Зе Луиш и Луис Адриано – наконечники атак, скорее всего, будут сменять друг друга, за исключением особых случаев. На флангах есть Квинси, Самедов, а теперь еще и Ташаев. Не забываем про Софьяна Ханни, способного действовать по всему фронту атаки. Зелимхан Бакаев появлялся на поле по ходу прошлого сезона и по-прежнему нравится Каррере, а теперь есть и другой молодой игрок, ярко зарекомендовавший себя. Речь об Александре Ломовицком, который заслужил шанс в основе. И это еще не говорим о Джано, у которого травма, и об Ивелине Попове, чей статус в «Спартаке» пока не определен.

Тактика

Можно было подумать, что Массимо Каррера после неудачного финиша предыдущего сезона психанет и летом перестроит «Спартак» на схему с тремя центральными защитниками. Ничего подобного. Никакими переменами не пахнет: «красно-белые» заменили ушедшего защитника новичком, а в контрольных матчах команда играет по расстановкам 4-2-3-1 или 4-3-3. С другой стороны, когда будут одновременно здоровы и готовы играть Джикия, Кутепов и Жиго у Карреры все-таки может возникнуть соблазн выставить эту троицу в центре обороны, да и кого из них оставлять на лавке? Лучшего защитника команды до травмы, четвертьфиналиста чемпионата мира или дорогого новичка?

Также любопытно посмотреть на «Спартак» с Квинси и Ташаевым на флангах, приобретением Александра клуб закрыл проблемную позицию, ведь Самедов предыдущий сезон провел очень бледно. Новая связка фланговых нападающих располагает к достижению баланса в атаке, глядишь, и Промесу будет дышать легче, ведь соперники «Спартака» научились обороняться с креном на фланг голландца, выключая его из игры. Не ясна пока судьба Дениса Глушакова, который «посыпался» в конце предыдущего чемпионата, потерял место в старте «Спартака» и не попал на чемпионат мира. Возродится ли капитан или его закат продолжится?

«Идеальный» состав «Спартака» в сезоне-2018/2019 (4-2-3-1): Селихов – Ещенко, Жиго, Джикия, Мельгарехо – Фернандо, Зобнин – Промес, Ханни, Ташаев – Луис Адриано.

Альтернативный состав: Ребров – Рассказов, Кутепов, Боккетти, Комбаров – Глушаков, Тимофеев – Педро Роша, Самедов, Ломовицкий – Зе Луиш.

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stavr74
stavr74
24 июля в 17:41
вот мельгарехо точно не нужен в идеальном составе.
еще бы попова бы включил )))
свиноспартач
свиноспартач
22 июля в 19:44
думаю этот сезон проведем сильнее
60spartak na cska
60spartak na cska
22 июля в 17:36
Сергей Саныч:
Пожелаем нашим удачного чемпионата. Всё есть. Вперёд красно-белые.
ХОТЕЛ ПЛЮС ПОСТАВИТЬ !НО ПОЧЕМУ ТО СНАЧАЛА СМИНУСОВАЛИ А ПОТОМ ПЛЮС А ПОЛУЧИЛСЯ НОЛЬ!ЕРЕСЬ КАКАЯ ТО!САНЫЧ ИЗВИНЯЙ!
Красно Синий воин
Красно Синий воин
20 июля в 22:13
Что верно то верно, ЦСКА обошел мясо в последнем туре чемпионата России-2017/2018, теперь «пупсики» обеспечили себе жаркий август. Теперь, помимо пяти матчей в РПЛ, в июле-августе предстоит сыграть два раунда квалификационных противостояний в еврокубках.
esq
esq
20 июля в 20:19
Байкал-38:
А не много ли опять пафоса! И информация не достоверная опять же!!! Учите историю!!! Андрей Демченко 1995 «Аякс» Голландия - ЦСКА Владимир Бут 1997 «Боруссия» Дортмунд, Германия - Черноморец Дмитрий Аленичев 2004 «Порту» Португалия - Локо- Спартак
Демченко тот еще россиянин, да и с "дефки-бухло" у него тогда лучше чем с футболом получалось. У Бута был в ту пору неплохой (средненький сезон) за Дортмунд, но в запас не всегда проходил, и в финале его, вроде, не было. Ты забыл еще Добровольского, но у него не все гладко было тогда в Олимпике. Ну, а так, да, не только Аленичев был обладателем кубка.
mugik1973
mugik1973
20 июля в 20:04
А кроме спартака не кто часто так не играет в ЛЧ.
blitz
blitz
20 июля в 20:03
Байкал-38:
Чтобы пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, нужно выбить двух соперников, для попадания в Лигу Европы достаточно выиграть одну из двух дуэлей Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1058912 Спартак играет в третьем квалификационном раунде ЛЧ (Участники пути представителей лиг) и в случае проигрыша сразу попадает в групповой этап ЛЕ. Так, что для попадания в Лигу Европы ему не надо ничего выигрывать! Но лучше пробиться в ЛЧ, три клуба от России это круто! Ошибка в статье! Но может я ошибаюсь и есть изменения в регламенте?
Нет не ошибаешься, в случае очередного позора сразу попадают в Л/Е
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
20 июля в 19:22
Признаю, процессы в спартаке идут с приходом кареры в лучшую сторону, повезло спартаку с этим человеком. Тренерский штаб под себя подстроил, пара камбаров - глушаков даже в запасе выглядит сомнительно. Хотя когда наберут форму, они хороши. Но надо от понтов избавится. Вообщем флаг ему в руки. Главное чтобы фаны спартака, вот слабое звено, пропеллер ему в интересное место не вставили, в случаи ближайших неудач.
YS007
YS007
20 июля в 18:29
Чуть ли не чемпиона мира кутепова в альтернативный состав засунули, его вот-вот Реал пригласит.
счет 7-0
счет 7-0
20 июля в 18:26
МКС:
А кто это тосно? Зенит на 5м месте есть. А тосно? Не не слышал.
Память коротка? В этом сезоне вместо Тосно пупсят кто-нибудь высадит опять с позором.
Байкал-38
Байкал-38
20 июля в 18:05
Hypnoz:
Спартак всегда громил проекты и кабинетных ! Не зря единственный росиянин, обладатель кубка ЛЧ - из Спартака !
А не много ли опять пафоса! И информация не достоверная опять же!!! Учите историю!!!

Андрей Демченко 1995 «Аякс» Голландия - ЦСКА
Владимир Бут 1997 «Боруссия» Дортмунд, Германия - Черноморец
Дмитрий Аленичев 2004 «Порту» Португалия - Локо- Спартак
VIC2
VIC2
20 июля в 18:04
Глушакова на постоянную позицию банщика, но тоже много вопросов...
МКС
МКС
20 июля в 17:52
ChsZ:
Читаешь и диву даешься, только от Тосно отскочить не могут.
А кто это тосно? Зенит на 5м месте есть. А тосно? Не не слышал.
Hypnoz
Hypnoz
20 июля в 17:50
Спартак всегда громил проекты и кабинетных ! Не зря единственный росиянин, обладатель кубка ЛЧ - из Спартака !
severnyj84
severnyj84
20 июля в 17:45
Состав начинается с семинольного семихова, дальше можно не продолжать.
kingoffam
kingoffam
20 июля в 17:42
    ChsZ
    ChsZ
    20 июля в 17:42
    Читаешь и диву даешься, только от Тосно отскочить не могут.
    Байкал-38
    Байкал-38
    20 июля в 17:41
    Чтобы пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, нужно выбить двух соперников, для попадания в Лигу Европы достаточно выиграть одну из двух дуэлей
    Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1058912

    Спартак играет в третьем квалификационном раунде ЛЧ (Участники пути представителей лиг) и в случае проигрыша сразу попадает в групповой этап ЛЕ. Так, что для попадания в Лигу Европы ему не надо ничего выигрывать!
    Но лучше пробиться в ЛЧ, три клуба от России это круто!

    Ошибка в статье! Но может я ошибаюсь и есть изменения в регламенте?
    kingoffam
    kingoffam
    20 июля в 17:40
    Состав боевой.На фоне трудностей у коней и бомжей Спартак в этом сезоне должен бороться за золото.
    МКС
    МКС
    20 июля в 17:37
    Пупсиков эксперт:
    Из девяти самых крупных поражений в Лиге чемпионов пять принадлежат спартаку, не пора ли завязывать с ЛЧ и перестать позорить страну.
    Игарек со своим непревзойденным рекордом, как то продолжает. Вот перестанет позорить, тогда и мы подумаем.
    Пупсиков эксперт
    Пупсиков эксперт
    20 июля в 17:34
    Из девяти самых крупных поражений в Лиге чемпионов пять принадлежат спартаку, не пора ли завязывать с ЛЧ и перестать позорить страну.
    andre_can
    andre_can
    20 июля в 17:28
    аналитическая статья просто...
    Bjuik
    Bjuik
    20 июля в 17:27
    Только в итоге кроме 7-0 в ЛЧ ждать нечего.
    YS007
    YS007
    20 июля в 17:26
    spartak kursk:
    У Спартака есть ВСЁ: Красивейший Стадион, Преданные Болельщики, Замечательный Тренер, Добротный Состав, Приличные Деньги Осталось только снова объединить всё перечисленное в Крепкую Семью!!!!!!!!!!!!!!!!
    У пупсиков и так шведская семья крепкая.
    МКС
    МКС
    20 июля в 17:24
    Jum13:
    Поэтому все 100% болельщиков спартака сидят на ветках ЦСКА. Ахахаха - давай Петрунь, жги ещё )))

    Жги Аленка/
    МКС
    МКС
    20 июля в 17:22
    Чистяков в своем репертуаре. Ненависть плохое чувство. Автор на соккере должен быть непредвзятым.
    mikysss
    mikysss
    20 июля в 17:18
      МКС
      МКС
      20 июля в 17:15
      Jum13:
      О! Для тебя грязь в душе - это то хорошее, на что ты способен? Ты не зря прожил жизнь, Петрунь )))
        cska-78
        cska-78
        20 июля в 17:06
        60spartak na cska:
        ПАРЕНЬ ЭТО ТЕБЕ НАДО!ВЫ МОЛОДЕЖЬ НА ЭТОМ ПОМЕШАНЫ!!ТЫ ВАЩЕ В ЭТОЙ ЖИЗНИ НА ЧТО ТО ХОРОШЕЕ СПОСОБЕН?ИЛИ КРОМЕ ГРЯЗИ В ДУШЕ НИЧЕГО У ТЕБЯ И ТАКИХ КАК ТЫ НЕТ?
          papic337
          papic337
          20 июля в 16:47
          Спартак чемпион! Только вперёд! Только победа! Удачи!
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